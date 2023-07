Héroes de la carretera. Primera parte

(Música)

¡Gatuno!

¡Buhíta!

¡Gecko!

(TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer # salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los prescritos...

# Los delitos. #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

"Héroes de la carretera. Poder animal."

¡Ja, ja, ja!

Canijos PJ Masks.

¿Creéis que podéis vencerme?

A ver, pero tú eres uno solo contra nosotros tres.

Y nuestros tres PJ animales, que en total hacen...

Seis.

Yo soy el genio de las matemáticas, no tú.

¡Ja, Ja, ja...! (TOSE)

Resolved esto. ¡Poder estelar!

¡Por mis bigotes gatunos!

Cuidado con Newton Mala estrella.

Y con aletazo de Buáguila.

Y lametazo de lagartín.

¡Ag...!

Te has ganado que te rasque la barriguita.

Fin del simulacro de entrenamiento,

tengo tareas pendientes.

Cuchi, cuchi...

Has sido muy camaleónico.

Mola practicar contra un granuja de mentira, ¿a que sí?

No ha sido muy realista.

Hacer de granuja es lo único que no se le da bien a Newton Star.

Es tan bueno...

Vuestras PJ animales son fascinantes.

¿Decís que salieron del cristal PJ Masks?

Cuando nos hacen falta,

los llamamos desde nuestros emblemas.

Asombroso.

Ésos aletazos y lametazos,

son un descubrimiento súper interesante.

Contadme más.

Los PJ Masks en plena fiesta de pijamas.

Menudo rollazo.

Carli y Cartoca, llevábamos tiempo sin veros.

Ay, ¿nos echabais en falta?

Otros echarán en falta esto.

¿Robando maquinaria?

¿Otra vez?

Sí, igual que os probamos las piezas de vuestras PJ vehículos,

¿os acordáis?

Recuperamos nuestros vehículos la última vez que nos vimos.

¿Os acordáis?

Adiós, PJ tortugas.

(RÍE) ¡Tomad velocidad de la luz!

(TOSEN)

¡Nos vamos rumbo a Zumzania!

¿Un portal de velocidad?

¿Niños azules de otra dimensión?

No me entero.

Siempre es así cuando Carli y Cartoca vienen a la ciudad.

Tú tranquilo, los seguiremos.

¡Vamos, Buáguila!

Esperad.

Nuestros vehículos. Ellos nos los quitaron.

Pero los hemos recuperado y ahora son aún mejores.

Es verdad.

Por eso Cartoca estaba preocupado.

¿Qué se te ha ocurrido, Gatuno?

Zumzania.

Imaginados por allí con el nuevo y mejorado Gatauto.

Robot PJ Masks, mándanos los PJ vehículos.

Vamos a ser héroes de la carretera.

(TODOS) ¡Sí! ¡Super guay!

(Música)

¿Cómo vais a reabrir el portal de velocidad?

Solo hay que intentar atravesarlo hiper rápido.

Me estoy refiriendo a ti, Gatauto.

Y el Búhodelta va justo detrás.

Y el nuevo Geckomóvil también.

¡Vámonos!

Eh... chicos.

Volveremos pronto, Newton.

Con lo que hayan robado esos dos.

No sé mucho de vosotros, PJ animales.

Pero diría que también queríais ir con ellos.

Están emocionados con sus vehículos, y tienen que recuperar esa máquina.

Podría ser importante.

Pero yo no me he ido.

Del cristal PJ Masks, ¿me contáis algo más?

Ah, sí. Que no sabéis hablar.

Pues...

Entonces gruñidme, ululad, chillad. Estudiaré vuestro idioma animal.

(BUFA) -(RÍE)

Los mimos del rey Gatuno significan...

Amistad.

Lametón de Megareptil... ¿Podemos jugar?

Y Buáguila, ¿qué me dices tú?

¿Peligro?

¡Eh! ¿A dónde vais?

Voy con vosotros.

¿Eh?

¡Venga, que vienen!

-¡Vamos, hermanita!

-Velocidad definitiva.

(Música)

No sois los únicos con súper velocidad.

(Música)

¡Impresionante!

Písale al máximo, hermanita.

-¿Qué crees que estoy haciendo, hermanito?

No contabais con el cañón de agua de mi Geckomóvil.

(GRITAN)

(GRITAN)

Super velocidad "gatáutica".

Son muy rápidos.

Muy poderosos, muy... ¿Totalmente inesperados?

(GRITAN)

¡Ya lo tengo!

Estáis muy sorprendidos.

Pero que nuestros PJ vehículos se porten así, es rutinario.

Y que os impidamos robar cosas, igual de rutinario.

¡Ay! Plumosas.

¿Qué es eso?

¡Já!

Es un mapa del tesoro de la velocidad definitiva.

-(CHISTA) -¡Pero bueno!

Nunca podrán impedírnoslo.

No podremos impediros, ¿el qué?

Pues ganar la carrera del cristal zoom definitivo.

(TODOS) ¿El cristal zoom definitivo?

-Esa es la parte más chula.

Cuéntales el resto, hermano.

-Tiene razón, nunca nos lo impediréis.

Esto es un cubo de datos orográfico. Era de Jasper Zumi.

¿Jasper Zumi?

Un famoso velocista.

Corría por Zumzania hace años luz.

Visitó nuestro mundo, pero venía de esta ciudad.

Y por eso hemos encontrado tanto sobre él en vuestra biblioteca.

¿Tenéis carnet de la biblioteca?

He leído, he investigado y eso me ha llevado a vuestro museo,

donde estaba el cubo.

Con lo cual, ya solo me faltaba... -¡Robarlo! ¡Toma ya!

¿Para qué sirve este chisme cúbico con tanto garabato?

Mirarlo da dolor de cabeza.

Ahí están todos los mapas y los cálculos de Jarper Zumi.

Creía que si conduce super rápido por Zumzania,

por una ruta concreta...

-Aparece un cristal zoom maravilloso y te vuelves veloz.

Para siempre.

Jasper no encontró la ruta,

pero dejó estos cálculos para los que fueron tan rápidos

como él.

O sea, nosotros.

Cristal zoom definitivo, allá que vamos.

Pues va a ser que no.

Ese cubo va a volver al museo con sus mapas y todo.

¡Já!

¿Eh?

Lástima, niños urbanitas.

Mi hermano se lo ha descargado. Y lo está descifrando todo.

-Reconozco la dificultad,

pero mi cerebro está preparado para tareas súper complejas.

Revoluciona ese cerebro y dale caña.

Ahí tenéis los libros.

No queremos que nos frenen.

(AMBOS) ¡Dum, dum, dum!

Venga, vámonos de aquí.

¿Un cristal zoom definitivo?

Imaginad lo que podrían hacer con él.

Irán a la velocidad del rayo a robarlo todo.

Eso no va a pasar.

Sí, ni siquiera Cartoca sabrá resolver esos garabatos.

Sí lo hará, pero nosotros también lo haremos.

Bueno, más bien robot PJ Masks.

Chicos.

Sí. Vamos a descifrar esa carrera

y a ganarla con nuestros PJ vehículos.

¿Hola?

Así nos haremos con el cristal

para que no siembren el caos con él.

A lo mejor da más potencia a nuestros vehículos

para que puedan correr aún más.

Chicos.

¡Anda! Hola, Newton.

Tengo una preguntas que PJ zoología.

Podría ser urgente.

Pero, ¿qué es la PJ zoología?

El estudio de los animales con poder PJ Masks.

Los he observado y parecen preocupados por algo.

Sienten en el peligro cerca.

¿Y eso? ¿Por qué?

Bueno, me han llevado por toda la ciudad.

Como si estuvieran buscando algo.

¿Qué han encontrado?

Nada.

¿Ni peligro?

¿Ni pistas?

No, la verdad.

Los PJ animales son así de misteriosos.

Igual que esto.

¿Qué es eso?

¿Para qué sirve?

Eso intentamos averiguar.

Tiene que ver con la velocidad definitiva.

Gatuno conduce a velocidad de vértigo

por el circuito de Zumzania.

¡Vamos, Connor, que tú puedes!

Ya que estamos entrenando, estoy deseando lanzarme.

Preparados para el cañón de agua del Gecko móvil.

Pero de momento, ¿qué tal si tomáis un poco de agua?

A hidratarse, equipo.

Gatuno esta súper concentrado en el circuito donde, de repente,

aparece...

¿Lionel?

(SUSPIRAN)

Lo siento, Greg.

Se me ha puesto delante.

¿Te lo pasas bien con él?

Sí, y con Bui y Gato también.

Si estudiara a fondo vuestras mascotas,

podría entender mejor a los PJ animales.

¿Tanto te gustan los animales?

Creía que te iban más los asteroides intergalácticos.

Un buen científico siempre busca campos de investigación.

Es decir, cosas nuevas que estudiar.

(Sonido electrónico)

Es robot PJ Masks.

(GORGOJEA)

Ha descubierto la trayectoria de la carrera.

Preparaos para salir pitando.

Y coger ese cristal.

¡PJ Masks con energía!

¿Estás bien, compi?

Esta noche hablaremos de tus investigaciones.

¡Hacia la noche para arreglar el día!

Cae la noche,

y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos.

Para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en...

Buhíta.

¡Sí!

Greg se convierte en...

¡Gecko!

¡Sí!

Connor se convierte en...

¡Gatuno!

Miau.

(Música)

¡Los PJ Masks!

(Música)