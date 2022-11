¡Gatuno!

¡Buhita!

¡Gecko! (TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes

# que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos...

# Los prescritos...

# Los delitos. #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"Héroes de la carretera. Cuarta parte. Poder animal."

Damos comienzo a la verdadera dominación.

Coged el cristal, ya sabéis qué hacer.

(RÍEN)

(GRITAN)

¡Ja!

Nace, Romeópolis, ¡nace!

Por fin un museo al que vale la pena ir.

Lo llenaré de mis inventos más increíbles.

(RÍEN)

Miradme, ¿a que soy majestuoso?

¡Volad, Ninja Polillas, volad!

Y conectad el controlador definitivo a mi dedo.

Para poder controlar todas las máquinas de la ciudad.

-Y tomaremos la base de los PJ memos.

¡Ja!

Si no puedo tener mi fortaleza en la Luna, me instalaré aquí.

(RÍE)

Ah, ¿sí?

(GRITA)

(RÍE)

¡Tú!

Hazme una bebida rica y fresquita.

Ah, esto de hacer el mal da mucha sed.

(RÍE)

Nos han echado de la ciudad nuestros propios vehículos.

Con suerte, aquí no nos encontrarán.

(Ruidos)

O igual, ya lo han hecho.

¡Vosotros! Todo es culpa vuestra.

Le habéis hecho algo al cristal y se ha apoderado del Rayomóvil.

Es un poco más complicado que eso, Romeo ha modificado el cristal...

¿Qué más da? Hemos perdido nuestro coche.

-Y el Gigantogaraje también.

Sin nuestro gran vehículo, no somos nada.

Igual que nosotros, creíamos que nuestros vehículos eran

muy importantes.

Y nos hemos olvidado de Newton y de los PJ Animales.

Tendríamos que haberles hecho caso. Y ahora, los hemos perdido.

Pero vamos a salvarlos.

Y a la base, y a la ciudad también, vamos a unir fuerzas.

Y a detener al Trío Terrible.

¿El Trío qué?

Ya os lo explicaremos, nos toca ser héroes.

Ya lo entenderéis.

Vámonos en las bicis, llegaremos más rápido.

Será una broma, ¿no?

-No tienen propulsor, ni turbo.

Ni falta que nos hace.

Sí, en este caso, el héroe es el ciclista.

No hay nadie mejor sobre ruedas que nosotros.

-¡Tienes razón, nos apuntamos!

Vale, primero,

tenemos que intentar burlar los vehículos controlados.

"Después, habrá que distraerlos con algo."

¡Eh! -¡Aquí, pajarraco!

(RÍEN)

¡Zum, zum, zum!

"Luego, cuando tengamos vía libre,

nos colgaremos en el Gigantogaraje para liberar a...

¡Newton!

Ah, hola, chicos.

Pero ¿qué te han hecho?

Esos granujas se han quedado con mis poderes

y vuestros PJ Animales. Lo sabemos.

Vamos.

Sabía que no me defraudaríais. Creo que ya lo hemos hecho.

Perdónanos por no escucharte. Pero lo vamos a arreglar.

Sí.

Hay que llegar a la estatua de Ninja Nocturno y desenchufar

el controlador definitivo de su dedo, esa es la clave.

¿Cómo sabes tú todo eso?

He estado muy atento escuchando el plan de los malvados.

¿Por qué se comportan así? ¿He hecho algo equivocado?

¿Mi entrenamiento ha fallado? No.

Es otro error nuestro.

Y es hora de solucionarlo.

¡Supermúsculos de Gecko! ¡No, espera!

¡Gecko! ¿Qué haces?

¿Qué? Espacio, asteroides.

PJ Animales transformados que dan miedo.

Ah, sí, eso se me olvidaba.

(GRITAN)

¡Corred!

¡Adelante, PJ Mask!

(RUGE)

(GRITAN)

Vamos.

Y ahora, ¿qué?

Hay que llegar a la estatua de Ninja Nocturno.

¿Cómo?

Hemos echado un vistazo y la colina está vigilada por Ninja Polillas.

Nos separaremos para tener más posibilidades.

Uno de nosotros tiene que llegar hasta ese dedo ninja.

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

¿Eh?

Chicos, voy a ir echando una carrera.

(GRITA) No tan deprisa, PJ Petardo.

Atrapado como un ratón.

(GRITA) Cazada como un gorrión.

(RÍE) ¡Voy!

¡Ya casi estoy!

(GRITA) Capturado como un reptil a la fuga.

-¡Eh, quedamos nosotros!

¡Ya llegamos! (GRITAN)

¡Oh!

-Ya os tenemos a todos. -La noche es nuestra.

-Y todo lo demás, también. ¿Eh?

-¡Newton al rescate!

-¡Pero bueno!

(GRITA)

(GRITA) ¡Socorro!

Newton, a por el mando controlador. ¡Voy!

¡Poder estelar!

(GRITA)

Casi mejor, ¿por qué no le damos un poco de potencia?

¡PJ Vehículos, Rayomóvil, para mí!

Convocaré a todos los vehículos de la ciudad. (RÍE)

¿Qué vais a hacer ahora, héroes de la carretera?

-Ya está bien, acciona ese mando. -No me atosigues, anda.

(GRITA) (GRITA)

(GRITA) (GRITAN)

Vamos, Newton, es ahora o nunca.

¡No puedo hacerlo solo!

No queda otra.

PJ Mask, escuchadme.

No tenemos tiempo. Espera.

Nos hemos metido en este lío por no haber escuchado a Newton.

Buhíta tiene razón, vamos a escucharle.

Los animales, hablad con ellos, siguen siendo vuestros PJ Animales.

Puede que aparentemente estén controlados por el Trío Terrible.

Pero su corazón y su mente son un 100 % PJ Mask.

Hola, bonito.

Soy yo. (RUGE)

Rey Gatuno, sabes que soy tu amigo.

Prometemos que os haremos caso.

¿Qué estáis haciendo, PJ Memos? ¡Basta!

-Sigue apretando en ese mando, inventor.

-Pulsa ese botón. Déjame a mí.

-¡Quita tus zarpas de mi mando!

-Ah, conque ahora resulta que es tu mando.

Me conoces bien. Estamos conectados.

Y sois... Parte...

De nosotros.

¿Qué? -¿Qué?

-¡No, no, no, no! ¿Qué habéis hecho?

Retomaré la conexión.

¡Ay! ¡Quema, quema, quema!

(RÍE)

¡Hola, bonito, otra vez juntos!

(RÍE)

No nos queda demasiado tiempo.

Rápido, ayudad a Newton o Romeo volverá a cargar el mando.

(TODOS) ¡No!

¡Oh, no!

Nos falta potencia.

Me llevaré otro cristal.

(SE ESFUERZA) ¡Vamos, vamos!

Pe... ¿Qué está pasando?

(Robot)

Hola, robotito.

Eh... ¿Quieres zumo?

(GRITA)

¡Estate quieto!

No soy ningún peluche adorable.

-Desde luego que no lo eres. -Ni eres tan listo como te crees.

Adiós a tu plan, genio de pacotilla.

-Si hubierais seguido mis instrucciones,

no estaríamos en este lío.

Creía que os llevabais bien entre vosotros.

Solo lo hacíamos para ser mejores malos.

Si eso no funciona, ¿de qué nos sirve?

(GRITA)

(LOS TRES) ¡Nos lo pagaréis, PJ Plastas!

Nos toca separarnos también.

No esperéis que os demos las gracias, PJ Masks.

-Puede que esta vez hayamos estado en el mismo equipo,

pero a la próxima...

¡nos haremos con el verdadero cristal!

Esos zumzanianos no han aprendido nada.

Pero nosotros sí.

Por muy molones que sean nuestros vehículos,

mucho más lo son nuestros amigos.

PJ Masks, ¡gritad "viva"!

(TODOS) Porque por la noche... ¡arreglamos el día!