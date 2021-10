(Música cabecera)

"LA GRAN ACTUACIÓN DE GATUNO"

Qué ganas de que llegue el concierto del cole.

Voy a tocar la pandereta.

¡Mola! Yo voy a tocar el tambor.

¿Y tú qué, Connor?

Ya puedes elegir pronto.

¡Mañana subimos al escenario delante de todos!

¿Qué te pasa?

Nada. Me parece fenomenal subir al escenario

delante de todo el mundo.

Si no me equivoco, claro.

¿Por qué te preocupa tanto eso si tú no eres miedoso?

¡Para nada!

Solo que tocar delante de toda la clase...

Coged cada uno vuestro instrumento y, si aún no habéis elegido

uno para el concierto, estáis a tiempo de hacerlo.

(A LA VEZ) ¡Bien! ¡Vamos!

¿Qué? Aquí no hay ningún instrumento.

Me parece que estas huellas son de ninjalino.

A mí no me parece que sean de ninjalino

porque son muy grandes.

Lo mejor sería suspender el concierto

y seguro que, al final, aparecen los instrumentos.

Pero si los han robado, hay que descubrir por qué

y recuperarlos.

Por supuesto. Claro que sí.

¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..."

(Música de acción)

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

(Continúa la música)

¡Gekko!

¡Sí!

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Como os he dicho antes, no me parece que sean

huellas de ninjalino,

más bien huellas de gato o mejor de ratón.

Oye, cuando estemos tocando en el concierto,

se te olvidará que todos te miran.

¡Ay!

¿Te importaría no hablar de ello y seguir con nuestra misión?

Vale. ¡Vamos con el búho delta!

(GRITA) ¡Estrella!

¿Qué es ese ruido?

Pues yo creo que viene del parque.

(Gritos)

# ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja!

# La gran estrella del pop. #

(A LA VEZ) ¡Bien!

¡Ninja nocturno!

¡Fanes! ¡Por fin!

Devuélvenos los instrumentos.

No. Las estrellas del pop necesitamos músicos

y los músicos necesitan instrumentos.

¡No eres una estrella del pop!

¿Qué? ¡Será borde!

¡Ninjalinos, dadle!

# Soy una gran estrella.

# La gran estrella del pop.

# Soy una gran estrella. #

¿Veis?

Tengo una voz tan superpotente que hasta rompo cosas.

¿A quién le gusta eso?

A mí, "patalagarto".

Eso demuestra que soy el mejor cantante que hay.

Ya veréis mi gran concierto en el museo.

¡Vamos, ninjalinos!

# Soy una gran estrella. #

Si no los detenemos, van a acabar destrozándolo todo.

Y mañana no vamos a poder tocar instrumentos en el concierto.

¡Vámonos al museo!

# ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! #

No toquéis tan alto. Se me tiene que oír a mí.

# La gran estrella del pop.

# Un ninja que canta. #

(Flauta)

(Música de instrumentos)

¡Parad!

Aquí la gran estrella soy yo, no vosotros.

¡Atrás!

Más.

Un poco más.

Más.

Perfecto. A ver, ¿por dónde iba?

Y uno y dos, y un, dos, tres, cuatro.

# La gran estrella del pop.

# ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! #

¡El techo del museo!

Es de cristal. Si sigue cantando,

estallará y se romperá.

Lo ha dicho él mismo. Sin músicos no se puede cantar.

Así que hay quitarle todos los instrumentos.

Me da vergüenza tocar mañana delante de todo el mundo,

pero hay que resolver esto.

¡Tengo un plan!

Los ninjalinos se han escondido del ninja nocturno.

Así que voy a dar un brinco con mi supersalto gatuno

y atraparlos con la red.

Mientras Gekko los distrae, yo entro corriendo

y cojo los instrumentos.

Nadie nos va a impedir tocar en el concierto.

¡El concierto!

(GRITA) ¡Gatuno!

¡Ay!

¡Gatuno, cuidado!

(GRITA)

¡Supermúsculos de Gekko!

(GRITA)

# Ninja nocturno canta. #

¡Se va a caer! ¡Se va a caer!

Supercamuflaje de Gekko.

¿Qué?

¡Ah!

¡Vamos, ninjalinos!

A ver cómo sueno en la sala de al lado.

No sé muy bien qué ha pasado.

Solo sé que pensaba en el concierto y he empezado a tambalearme.

No pasa nada, Gatuno, pero tenemos que recuperar

los instrumentos.

Sé que para vosotros el concierto es importante.

Así que tengo otro plan.

Primero, Buhita y yo distraemos al ninja nocturno

simulando ser sus fanes.

(A LA VEZ) ¿Eh?

# Soy una gran estrella.

# La gran estrella del pop. #

(Música de instrumentos)

¡Una orquesta es para oírla,

no para verla!

¡Eres la caña, ninja nocturno!

¡Tienes una voz alucinante!

Por fin os dais cuenta de lo bueno que soy.

Somos tus mayores fanes.

No solo soy el mejor cantante, soy el mejor bailarín.

¿A que no hacéis esto?

Ojalá pudieras venir a nuestro concierto.

¡El concierto!

¡No!

(GRITA)

¡Hala! Me acabas de desprogramar el supercamuflaje de Gekko.

¿Qué?

Pero no importa. Gekko también es fan.

¡Vaya, vaya!

Un "discolagarto".

Soy una estrella y lo voy a incluir en mi espectáculo

para que brille mi canción.

# Soy la gran estrella del pop. #

Oye, ¿dónde se han metido todos?

Venga, ninjalinos. Vamos a probar en otra sala.

Mucho mejor.

Lo siento. Yo nunca tengo miedo hasta que pienso

en estar delante de todos en el concierto de mañana.

No lo pienses más, Gatuno, pero ¿ahora qué?

Supongo que no habrá concierto.

Esperad. Tengo una gran idea.

¡Hala!

Esta sala me encanta.

¡Que siga el espectáculo!

(Música de instrumentos)

A ver, yo ato los instrumentos a un extremo de esta cuerda

y Buhita te lleva volando hasta el techo

el otro extremo. ¡Camaleones!

Y yo tiro de ellos con mi superventosa de lagarto.

# Estrella.

# La gran estrella del pop. #

No me cabe en la cabeza que se crea una estrella del pop.

Nosotros sí que vamos a dar mañana un concierto genial.

¿Un concierto genial?

(GRITA)

¿Los instrumentos están atados?

Creo que sí.

Le paso la cuerda a Gekko.

¡Oh! ¡Oh!

(GRITA)

(RÍEN)

¡Chitón! Dejad de enredar y preparaos para mi impresionante final.

(RÍE)

Lo siento muchísimo.

Pensaba otra vez en el concierto de mañana

y he atado mal la cuerda.

# La gran estrella del pop. #

Como siga cantando, va a estallar el cristal del techo

y todas las ventanas de la ciudad.

Está tan contento que no va a parar de cantar.

Voy a dejar de preocuparme por tocar delante de todos

y voy a elegir un instrumento.

Me toca ser un héroe.

Supervelocidad gatuna.

¡Todos me están mirando!

(Flauta)

(Música de instrumentos)

¡Oye! ¡No suena nada mal!

¿Qué hacéis aquí detrás?

¡Ninjalinos, no puedo ser estrella del pop sin músicos!

¡Venid aquí!

Hay que seguir tocando, ninjalinos.

# Soy la gran estrella del pop. #

¡Basta!

(Música de instrumentos)

¡Toma!

(Música de instrumentos)

Oye, tocar con público es muy díver.

La verdad es que mola mucho.

¡Me las vais a pagar todas juntas, dichosos PJ Masks!

(TODOS) ¡PJ Masks, gritad "viva"!

¡Porque por la noche arreglamos el día!

(Música de instrumentos)

(A LA VEZ) ¡Bien!

¡Muy bien!

¿Has visto, Connor, qué guay?

Está encantado tocando delante de todos.