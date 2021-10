(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"GEKKO EN EL AIRE"

¿A que no nos coges, Greg?

Es que tenéis las piernas más largas.

¿Por qué no jugamos a otra cosa?

¡Vamos! No te rindas.

(SE QUEJA)

(GRITA)

¡Que no puedo!

No corro mucho y también se me da mal saltar.

Venga, Greg. Si ya nos vas a pillar.

¡Os pillé!

Ahí va, ¿cómo he hecho eso?

¿Tengo la fuerza de Gekko también por el día?

(SORPRENDIDO) Está en el aire.

¡Hala!

¡No pesa nada! ¿Podría irse volando?

No si lo evitamos los PJ Masks.

Tenemos que llegar al fondo de esto.

Casi mejor id vosotros.

Yo no sé volar y no corro nada.

Seguro que al final os estorbo.

No, Greg, somos un equipo y te necesitamos.

Sí, lo resolveremos juntos.

¡PJ Masks con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día."

(Música de acción)

"Amaya se convierte en..."

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

(Continúa la música)

¡Gekko!

¡Sí!

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(SORPRENDIDA) ¡Plumas plumosas!

¡Aquí está todo flotando por el aire!

Coged cada uno una cosa y bajadla.

(SE QUEJA)

¿Veis? No tengo habilidad para coger cosas en el aire.

No sé volar ni saltar como vosotros.

Hay muchas formas de resolver un problema, Gekko.

Y nosotros solos no podemos.

Si queremos bajar la base a tierra, necesitaremos tu ayuda.

Soy un lagarto y soy más de pegarme a las paredes.

Pero estás en el equipo.

¡Al gatauto!

¡Cuántas cosas flotando por el aire!

(GRITA)

Para ya de una vez, Romeo.

Anda, los PJ Masks.

¿Habéis venido a ver mi máquina antigravedad?

¿Máquina antigravedad?

Así es.

Cada vez que disparo a algo se va haciendo más y más ligero

y se va flotando por el aire.

(RÍE MALÉFICAMENTE)

¡Fijaos bien!

Esta es la buena.

(SE SORPRENDEN)

Y cuando sea el único que quede en tierra, dominaré el mundo.

No te saldrás con la tuya. Ah, ¿no?

Pues ya le he dado a vuestra base de operaciones.

¿Y sabéis qué?

¡Sois los siguientes!

(GRITAN)

Tenemos que escondernos, ¡rápido!

(RÍE MALÉFICAMENTE)

Chicos, esperadme.

Yo no puedo volar ni correr mucho.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Gekko, ¡cuidado! ¡Supervelocidad gatuna!

A ver, Gekko, te cuento el plan.

Mientras Buhita y yo distraemos a Romeo, tú le quitas la máquina.

¿Qué? Si yo no sé saltar ni volar.

Pero ¿y si pudiera?

A lo mejor podría salvar la base si aprendiera a volar.

(GRITA)

¡Allá voy! ¡Estoy a punto de despegar!

Gekko, pero ¿qué haces?

Intentas volar, ¿eh?

Ven, deja que te ayude un genio.

(GRITA)

Fallaste, solo me has dado en las alas.

¡Ahí va! ¡Sí que puedo volar!

Pero no vuelo en la dirección que quiero.

(RÍE)

Chicos, ayuda.

Ven, Buhita. Aguanta, Gekko.

¡Ya voy!

Gracias, Buhita. No hay de qué.

Pero volar no es la única solución.

¿Por qué no usaste tu camuflaje? ¿Mi camuflaje? ¿En serio?

Hay muchas maneras de resolver un problema.

(GRITA) ¿Qué está pasando?

Que te he dado, cara pluma, eso pasa.

Por fin, voy a bajar.

¡No llego hasta ahí!

Usa tus técnicas de vuelo para dominar la antigravedad.

(GRITA) Estoy tan ligera que no puedo controlarlo.

Ha caído un PJ Masks. O debería decir, subido.

¡Me faltan dos!

(RÍE MALÉFICAMENTE)

Tenemos que llegar antes que Romeo y salvar a Buhita.

Yo iré a por él. Tú vete a rescatarla.

¡Supersalto gatuno!

No tengo los poderes adecuados.

Piensa, Gekko, piensa.

Volar como Buhita no ha servido.

Aunque igual puedo... ¡saltar como Gatuno!

Pero tengo piernas de lagarto.

¡Y no sé saltar como un gato!

(SORPRENDIDO) Pero ¡el gatauto sí!

Me catapultaré hacia Buhita, abriré la puerta y la rescataré.

Camaleones, ¡allá vamos!

(SE SORPRENDE) ¡Gatapulta!

Dame la mano, Buhita.

(GRITAN)

Puedes correr, pero esconderte no, molesto PJ Masks.

(GRITA)

¿Qué? ¿Cómo has...?

Bueno, da igual. Juntos pesáis más y vais hacia abajo.

¡Supersalto gatuno! ¡Te tengo!

¡Te toca a ti, Buhita!

No, minino. Te toca a ti.

¡No! ¡Ya voy, Gatuno!

Mejor ya voy yo.

(GRITA)

Dos PJ plastas en el aire. Me falta solo uno.

Y va otro rayo también para la base.

Un rayo más y llegará hasta la luna.

(RÍE MALÉFICAMENTE)

Gekko, bájanos de aquí para poder detenerlo.

Ya, ¿y cómo lo hago?

No lo consigo saltando ni volando.

¿Y si combino las dos cosas?

Puedo gatapultarme y coger las hojas que flotan en el aire.

Tengo que intentarlo.

¡Supermúsculos de Gekko!

¡Lo conseguí! ¡Qué guay!

Muy guay, pero ¿ahora qué, Gekko?

Aún no tengo plan para llegar hasta ahí.

¿Intentando un rescate, patalagarto?

Pues si quieres tanto a tus PJ plastas, quédate con ellos.

(GRITA) Gekko, ¡socorro!

No puede ayudaros, va a irse volando con vosotros.

(GRITA) Uy, ¡fallé!

Gekko, tú eres nuestra única esperanza.

Puedes salvarnos a nosotros y a la base.

Pero ¿cómo?

¡Por todos los reptiles! ¡Hay que ir a por todas!

Ven aquí.

(GRITA)

(GRITA)

¡Supercamuflaje de Gekko!

¿Dónde estás, patalagarto?

¿Cómo puedo ayudar a Gatuno y Buhita?

Ellos están arriba y yo atrapado aquí abajo.

Claro, ¡eso es!

Puedo ir pegándome a las cosas para llegar hasta ellos.

Porque hay muchas maneras de resolver un problema.

¡Me toca ser un héroe!

¡Superventosa de lagarto!

Ajá, ¡ahí estás!

Muy bien, pero ya te cansarás de correr.

Te crees muy listo, ¿no? ¡Pues se te va a acabar la suerte!

¡Bien hecho, Gekko!

Pero ¿cómo vamos a coger la máquina de Romeo?

Tranquilos, también sé cómo resolver ese problema.

Sigue saltando, patalagarto.

Es imposible escapar de mi máquina antigravedad.

¡Camaleones! Esto es justo lo que estaba buscando.

¡Ya te tengo! Ese escudo es muy pequeño para protegerte.

Sí, pero es que no voy a usarlo de escudo.

Voy a usarlo de espejo.

Eh, Romeo, no me darías ni aunque midiera tres metros.

En el blanco.

¡No! ¡Mi máquina antigravedad! ¡Ven aquí!

Vamos, Gekko. ¡Cógela!

¡No!

¡Sí!

Cambia el interruptor, Gatuno.

Ha llegado la hora de que todo baje ¡a tierra firme!

No, no, no. Me habéis fastidiado el plan.

¡Puedo volar otra vez!

(TODOS) ¡Bien!

Nuestra base ya está en tierra, solo nos falta bajarte a ti, Gatuno.

¡Dadme mi máquina antigravedad!

(GRITA)

¡Ni hablar!

Este artilugio se va a quedar flotando en el aire para siempre.

Gatuno, dispara al disparador.

(GRITA) ¡No!

Os vais a arrepentir, PJ plastas, por perder mi fantástica máquina.

Bueno, ya veréis como sí.

Volveréis a saber de mí.

Si te empeñas.

Pero de esa máquina antigravedad nos podemos olvidar ya.

Gracias a ti, Gekko.

¡PJ Masks, gritad viva!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

Venga, Greg, a que no me coges.

¿Dónde se ha metido? Hace un segundo nos estaba persiguiendo.

¡Os pillé!

La lleváis los dos.

Está claro que no puedo volar ni se me da bien saltar

pero hay muchas maneras de resolver un problema.