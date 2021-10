(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

"EL FRACASO AÉREO DE GATUNO"

(IMITA UN HELICÓPTERO)

¡Eh, Connor! ¿Qué tal si nos damos unos paseítos en globo?

¡Oh, sí! Me encantaría sobrevolar la ciudad.

¡Tiene que ser una auténtica pasada! (RÍE)

Volar es superincreíble.

(Golpe)

¡Oye! ¿De dónde ha salido esto? ¿Eh?

(Ruidos)

(TODOS) ¡Ah! ¡Hala!

¡Qué chulada de patinete!

¿Un regalo de mi tía abuela Cintia? ¡Oye, qué guay!

¿Tú tienes una tía abuela?

La verdad es que no recuerdo tenerla, pero es muy maja.

(RÍE)

El caso es que me suena haber visto ese patinete...

Sí... Ni siquiera has comprobado de dónde viene

antes de montarte, Connor. No pasa nada.

En la vida había tenido algo tan ideal como este patinete.

¡Vamos, caracoles!

(Música misterio)

(CHIRRÍAN)

Oh... Qué pena. (TODOS) -Oh...

¿Por qué os vais?

El globo no está, ya no podemos montar.

¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe.

El globo ha desaparecido esta noche.

Ay... Con las ganas que tenía de ir en globo...

Es posible que se lo llevara el viento.

Pues yo creo que han cortado la soga para robarlo.

(AMBOS) ¡Ah!

¡Claro! Y vamos a averiguar quién ha sido.

¡PJ Masks con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día".

(Música acción)

"Amaya se convierte en...".

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gekko!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Espera, ¿vas a llevar el patinete? ¡Sí! Nos vendrá muy bien.

¿Para qué? Es un patinete corriente. ¿Le has dado a este botón de aquí?

Todavía no.

(Música tensión)

¡Ah! ¡Este patinete mola un montón!

¡Yuju! ¡Cuidado!

(Golpe)

Ay... Volar bien es muy complicado. ¿Ah, sí? A mí me parece muy fácil.

(GRITA)

(Golpe)

¿Veis? Facilísimo, se me da fenomenal.

¡Uy! Ay...

Vale, pero ten mucho cuidado. ¡Al buhodelta!

Esperad, id vosotros sin mí.

Pero seguidme, a lo mejor aprendéis algo de mis supertécnicas de vuelo.

(Música acción)

¡Sí! ¡Yupi!

(GRITA)

(RÍE) ¡Ay!

(RÍE)

Te voy a enseñar técnicas de vuelo.

¡Ahí va!

(GRITA)

¡Guay!

Pero, eh... ¿No deberíamos estar buscando el globo?

¡Bigotes gatunos! ¿Qué veo?

Nos está señalando algo. Ojos de búho.

(Risa malvada)

¡Ahí está! ¡Lunática! (GRITA)

Por todos los reptiles...

Creo que a partir de ahora iré andando... ¡Ay!

¿Habéis visto lo bien que he pilotado?

No me quites ojo, Buhita, para que aprendas piruetas nuevas.

¿Piruetas? Pero si casi te caes. Ya, pero soy la bomba

con este aparatejo y ahora que vuelo, ayudaré mucho al equipo.

Tú sueñas. ¿Se te olvida que ya hay alguien que vuela?

¡Dejadlo ya! Por mí, podéis ayudar volando si queréis.

Muy bonito, polillas, se acabaron los paseos en globo

para esos niños tan bobos. ¡Ahora este globo lunar es todo mío!

(RÍE MALVADAMENTE)

Vosotros seguid vigilando, yo llegaré volando con mi patinete

y cogeré el globo. Hay que pilotar muy bien para eso.

Tranquila, Buhita, puedes confiar en mí.

Con mis habilidades será muy fácil. ¿En serio?

¡Chicos! No discutáis más.

Intentaré cogerlo yo con mi supercamuflaje de Gekko.

El camuflaje mola, pero no tanto como molo yo en mi patinete.

Ahora veréis.

¡Oye, Lunática! Devuelve el globo.

Anda, pero si es el minino. ¿Quieres que te devuelva el globo?

Pues ven, aquí lo tienes...

(Pitidos)

(GRITA)

¡Ja!

(Pitidos)

(GRITA)

¡Tranquilos, allá voy!

(Pitidos)

(GRITA)

(GRITAN)

(RÍE) Creo que el minino quiere dar unas vueltecitas.

(GRITAN)

(GRITA)

¡Oh, no!

¡Por todas las serpientes! ¿Estás bien?

¡Sí! Como os decía, es fácil.

¿Por qué no usas tu supervelocidad gatuna para distraer a Lunática

mientras yo voy volando a por el globo.

No, dejadme a mí porque con lo bien que vuelo

veréis qué rápido arreglo del día. Ni hablar, es demasiado peligroso.

No lo es, puedo hacerlo. Soy genial pilotando.

¡Buhita, Gatuno! Qué más da quién vuele.

¡Ahora no, Gekko! Espera un segundo.

Vale... Pues mientras vosotros discutís, yo me voy a por el globo.

No creo que te haga falta volar, Buhita, viendo lo bueno que soy yo.

¿A que sí, Gekko? Oye, se ha ido. Mejor lo alcanzo volando.

¡Gatuno, espera!

(Música)

¡Tú tranqui, Gekko! Ya me ocupo yo. ¿Qué?

(Continúa la música)

¡Oh! Veo que el gatito quiere dar otra clase de vuelo.

(Pitidos)

¿Eh? Pero ¿qué pasa aquí? (GRITA)

¡Gatuno! (GRITA)

(RÍE)

¿Es Lunática quien maneja el patinete?

Seguramente. Ojos de búho. (GRITA)

¡Claro que sí! Con su lunaimán. Ahora lo entiendo todo.

Ya decía yo que ese patinete me sonaba.

Solo es una lunatabla camuflada.

Tú le mandaste a Connor ese superpatinete,

no hay ninguna tía abuela Cintia, ¿verdad?

Y lo has manejado todo el rato. ¿Yo? Qué va.

(Pitidos)

(GRITA)

¡Y sigues manejándolo! Vale, está bien,

lo habéis descubierto, pero ya es tarde.

¡Nunca tendréis mi globo lunar!

Estaréis muy ocupados con el gatito tarado.

(GRITA) ¡Socorro!

¡Ja! ¿Veis cómo se engaña a un gatetillo, polillas?

Es muy divertido.

Vamos, Gekko, tenemos que rescatar a Gatuno.

¿Quién dijo que los gatos no vuelan? (CHIRRÍA)

¡No me molestes!

(GRITA)

Cuando quieran cogerlo, mi globo lunar y yo estaremos muy lejos.

¡A volar, polillas! ¿Eh?

¿Qué ha pasado? (FARFULLA)

¿Que las cuerdas se aflojaron cuando el PJ minino

se enredó en ellas? ¿Por qué no me lo has dicho antes?

(GRUÑE)

(Música)

¡El globo! ¡Buhita, rescata a Gatuno y yo alcanzaré el globo!

(Música acción)

(CON ESFUERZO) ¡Yo puedo!

¡Uf! ¿O puede que no?

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA) ¡Socorro! ¡Gatuno!

¡Hala! ¿Dónde aprendiste a volar así?

Yo no hubiera podido hacer eso. Eres alucinante.

Gracias. Supongo que hoy me he puesto muy tonto

con lo de volar, lo siento mucho. No pasa nada, Gatuno.

¡Lunatabla!

Mi querida lunatabla, me alegro de recuperarte.

(RÍE) Me toca ser un héroe.

Y con tus técnicas de vuelo frenaremos ese globo

y salvaremos a Gekko. Gracias, pero lo haremos juntos.

¡Supervelocidad gatuna! ¡Alas de búho!

(Música)

Aparta, Lunática, tengo que salvar a Gekko.

¡Jamás!

¡Viento de alas de búho! (GRITA)

(GRITA) ¡Gekko!

¡Gekkos míos! Ahora sí que la he armado.

(Música tensión)

¡Supersalto gatuno!

(Continúa la música)

(GRITA)

¡Mi globo lunar!

(GRITA) ¿Cómo se para este chisme?

(Continúa la música)

¡Para ti, Gatuno!

Estoy aquí, Gekko.

Falta fuerza para poder bajarlo. (GRITA)

¡Ayúdame, Gekko! Vale. Lo intentaré.

¡Supermúsculos de Gekko!

(AMBOS) ¡Guay!

¡Mi globo lunar! ¡Vosotros lo habéis roto!

¡No! ¡Mi lunaimán!

Por fin este patinete nos va a servir para algo.

(Pitidos)

(GRITA) ¡Basta!

¡Los PJ plastas siempre me fastidiáis los planes!

(CHIRRÍAN) (GRUÑE)

Ah... (CHIRRÍAN)

¡Apuntad mi lunaimán hacia abajo, polillas!

¡Estáis volviendo loco a este patinete!

Bueno, vamos a estar un tiempecito sin verla.

Ahora tenemos que arreglar el globo y devolverlo.

Para que todos puedan montar en él. ¡PJ Masks, gritad "viva"!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

(NIÑOS) ¡Bien! -Yo quiero montar.

No sé por qué me parece que no he reparado muy bien el globo.

Está estupendo, Connor, y no era nada fácil.

(RÍE) Lo mismo que volar.

Menos mal que ahora no vais a poder discutir por eso,

porque esta vez pilota otro. (RÍEN)

(TODOS) ¡Sí! (RÍEN)