(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"EL ENREDO ROBÓTICO DE GATUNO Y GEKKO"

¿Visteis ayer el programa de maestro Fang?

Porque fue una chulada.

El maestro Fang estuvo bien,

pero Kick McGee estuvo aún mejor.

¿Tú lo viste, Amaya?

No, pero me hubiera gustado.

¿Jugamos en los columpios?

Perdona, Amaya,

Greg y yo queremos jugar al maestro Fang y a Kick McGee,

los maestros de las artes marciales.

(HACE SONIDOS DE KUNG-FU)

¡Guay! ¿Puedo jugar yo también?

Seré Flossy Flash.

(HACE SONIDOS DE KUNG-FU)

Pero ella es de otra serie, ¡no pegaría nada!

¿Eh? ¡Ya sé!

Puedes ser Sloppy, el compinche canino de Fang y Kick.

(LADRA)

¿Me estás proponiendo... que haga de perro?

No, por supuesto que no.

Queremos que hagas de compinche perruno.

¿Eh? ¡Mirad!

¡Han desaparecido los columpios!

¿Quién habrá hecho esto?

No lo sé, pero tenemos que averiguarlo.

Igual que lo harían los maestros Fang y Kick McGee.

(RÍEN)

(AMBOS) ¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..."

(Música acción)

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

(Continúa la música)

¡Gekko!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Connor se convierte en..."

(Continúa la música)

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

¿Ves algo raro? No, la verdad.

(Alarma)

¡Esperad! ¡Allí!

¡Plumas plumosas!

¿El que lleva el tobogán del parque es el robot de Romeo?

Eso parece.

¡Al gatauto!

Ahí está.

Los PJ Masks.

El maestro Fang está listo para entrar en acción.

Y también Kick McGee.

Pero... (HACE SONIDOS DE KUNG-FU)

Ríndete, Romeo, no tienes escapatoria.

Pero si no quiero escapar.

Ya lo creo.

¿Cómo? ¿Que no?

¿Qué es eso? (VOZ METÁLICA) Hola, soy Robotita.

No seas educada con los PJ plastas.

Pero parecen muy majos.

Esta es mi última creación.

Mi nueva y mejorada amiga robótica.

Me va a ayudar con todas mil maldades.

Dinos qué has hecho con los columpios del parque.

Yo no he sido, ¿por qué no le preguntáis a él?

Está haciendo un robot

con los columpios que faltan del parque.

Ahí han ido a parar.

¿Tu robot viejo está construyendo un robot nuevo?

¿Por qué iba a querer construir otro robot?

No lo sé.

Se ve que le falta un tornillo porque a mí no me hace ni caso.

Esto parece un trabajo para el maestro Fang y Kick McGee.

¡En marcha! Pero...

Por el poder del imponente puño del maestro Fang

te ordeno que pares.

¡Si no quieres vértelas con mi mortífero pie justiciero!

Ay...

Eh... ¿Gekko?

Tendría que haber estirado antes.

¡Más vale que nos devuelvas esos columpios ya mismo!

Negativo, este robot es mi nuevo mejor amigo.

¡Kick, que se escapa!

¡A por él, maestro Fang!

¡Chicos, esperad, más despacio!

No puedo sobrevolar los edificios y ser vuestra guía.

El maestro Fang y Kick McGee no necesitan ningún guía.

Somos maestros de artes marciales.

(HACEN SONIDOS DE KUNG-FU)

Sí, estamos listos para la acción.

¡Ay! Perdón.

No pasa nada. (HACEN SONIDOS DE KUNG-FU)

Pero ¿y yo qué?

¡Ah! ¡Dios mío!

(Música de videojuego)

¡Ah!

(GRITAN)

(Golpe)

(RÍE)

Eso no me lo esperaba.

Ni yo tampoco.

Pero hace falta algo más que unos cubos de basura rodando

para frenar a Kick McGee.

¿Ahora dónde está el robot?

Se dirigía hacia el parque.

Muy bien, ¡al gatauto!

(HACEN SONIDOS DE KUNG-FU)

¡Con cuidado, PJ plastas!

Es nuevecita, aún tengo que solucionar fallos.

¡Ay!

Oh, oh...

¿Te pasa algo?

Mira por dónde vas, bobo.

¿Qué has dicho, Robotita?

Nada.

Anda, vámonos.

(HACEN SONIDOS DE KUNG-FU)

Ahí está.

(Muelle)

¿Cuál es el plan?

El plan es que te quedes aquí mirando

para que veas a Kick McGee en acción.

¿Qué? ¡Ni hablar!

Tiene razón, el maestro Fang resolverá la situación.

¿Y si la resolvemos los dos juntos?

Como en el capítulo de ayer.

O... igual que Flossy Flash.

Yo puedo... ¿Esperar aquí? ¡Qué gran idea!

Vamos allá. (HACEN SONIDOS DE KUNG-FU)

Ríndete, robot.

O devuelves ya esos columpios al parque

o probarás mi patada dragón del maestro Fang.

Y mi tornado del dolor de Kick McGee.

Negativo.

(AMBOS) ¿Eh? Tú lo has querido.

(HACEN SONIDOS DE KUNG-FU)

¡Ah!

¿Estáis bien? Claro.

El maestro Fang y Kick McGee son superduros.

Aunque normalmente no pelean entre ellos.

¿Podemos trabajar juntos y detener al robot ya?

¡Yo haré de Flossy Flash!

Lo siento, ella no va con el maestro Fang.

Puedes ser Sloppy, su compinche perruno.

Ladra si hay peligro.

(LADRA)

Pero no quiero ladrar como un perro.

(Motor)

¡Eh, PJ memos!

¡Mirad cómo se hace!

¡Deja de hacer el tonto, tienes que hacerme caso!

El robot está distraído, esta es la nuestra.

¡Genial! ¿Preparado, Kick McGee? Ya lo creo.

Con mi supervelocidad haré una patada de grulla superrápida.

Y yo con mi superfuerza usaré el puñetazo potente de Kick McGee.

¿Y no contáis conmigo?

Perdona, pero es que Sloppy no tiene ningún ataque especial.

Venga, vámonos.

Ya os he dicho que yo no soy Sloppy porque yo soy Flossy Flash.

(GRUÑE)

¡He dicho que me hagas caso!

Negativo. Pero ¡bueno!

¡Eh, robot!

Última oportunidad para devolvernos los columpios.

Jamás os dejaré llevaros a mi "robot-compi".

Es mi nuevo mejor amigo. ¡Ay!

Robot, estás atrapado.

Kick McGee y el maestro Fang siempre cogen al malo,

aunque el malo sea un robot.

¡Ah! ¡Y no os olvidéis de mí!

Soy Flossy Flash.

¡Con mi nueva y mejorada patada voladora de Flossy Flash!

¡Ah!

¡Buhita, cuidado!

¡Ah!

Hola, soy Robotita.

¡Ay, no!

Mi pequeña Robotita.

Lo siento.

(BALBUCEA)

¿Estás bien, Robotita?

Mejor que nunca

porque de repente he decidido apoderarme del mundo.

(TODOS) ¿Eh? ¿Qué?

Apoderarse del mundo es cosa mía.

Eso era antes.

¡Ah! ¡Bájame!

Apoderarme del mundo.

¿Qué habrá pasado?

Robotita parecía muy maja.

Romeo dijo que tenía que solucionar algún fallo.

Al chocarme se ve que trastoqué sus circuitos

y la volví mala.

Lo siento, chicos.

Ya, y nosotros más.

Esto es culpa nuestra.

Si te hubiéramos dejado jugar al maestro Fang y Kick McGee,

esto no habría pasado.

Gatuno tiene razón.

Si todavía te apetece hacer de Flossy Flash,

te admitimos en el equipo encantados.

Hecho, y ahora a detener a Robotita, salvar a Romeo

y recuperar los columpios del parque.

Apoderarme del mundo.

Apoderarme del mundo.

Romeo, ya voy.

Creía que ya no erais amigos.

Negativo, estaba celoso de que pasara tanto tiempo

con la unidad a la que llama "Robotita".

Y por ese motivo te llevaste los columpios, ¡por celos!

Si te ayudamos a salvar a Romeo, ¿los devolverás?

Afirmativo.

Guay, porque tengo un plan genial.

¡Me toca ser una heroína!

O mejor dicho, ¡nos toca ser héroes!

Apoderarme del mundo.

Apoderarme del mundo. (GRITA)

¡Bájame ya de una vez! ¡Nunca!

(RÍE)

(GRITA)

Apoderarme del mundo. (GRITA)

Apoderarme del mundo.

(GRITA) Apoderarme del mundo.

Por mis bigotes gatunos, quieta ahí, Robotita,

porque han llegado el maestro Fang y Kick McGee.

Suelta a Romeo.

¡Nunca!

(HACE SONIDOS DE KUNG-FU)

Déjalo ya. ¿Lo queréis? Cogedlo.

(GRITA) (AMBOS) ¡Ah!

¡Superpillada de Flossy Flash!

Te tengo. Buenos reflejos, Buhi...

Digo... Flossy Flash.

(GRUÑE)

Hasta nunca, PJ micos.

(RÍE)

¡Oh!

¿Eh?

Hola, soy Robotita, ¿queréis ser mis amigos?

PJ plastas, me habéis soltado muy lejos

cuando podríais haberme traído volando hasta aquí.

Romeo.

¡Robot!

Mi viejo amigo.

Qué contento estoy de que me vuelvas a hablar.

Amistad, sí.

¿No os encantan los finales felices?

¿Me dais un abrazo?

Mejor luego y en casa, cuando te reprograme totalmente.

Venga, vámonos ya.

Afirmativo, cuando hayamos devuelto los columpios del parque.

(GRUÑE) Vale.

Esos PJ Masks nunca dejan de fastidiarme.

Hola, soy Robotita.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

(RÍEN)

¡Uh! Qué alegría haberlos recuperado.

Buen trabajo anoche, Amaya.

¿O debería decir "Flossy Flash"?

Me alegro de que no quisieras hacer del perro Sloppy.

Así ahora me lo pido yo.

Pero si me lo había pedido yo.

(LADRA) Yo lo he dicho antes.

Hago mejor de perro.

(LADRA)

No, yo lo hago mucho mejor.

(LADRA) (RÍE)

No, yo.

(LADRA) (RÍE)

(LADRAN)