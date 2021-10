(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"LOS DOS ERRORES DE BUHITA"

¡Mirad! El cartel de la expo de arte del colegio.

¿Os podéis creer que vayamos a exponer nuestras obras

en el museo mañana? ¡Camaleones!

Ahí estoy yo con mi collage del lagarto,

y tú estás con tu dibujo del gato, Connor.

¡Y yo con mi escultura!

¡Es mi heroína preferida! ¡Flossy Flash!

¡Patada y flash! ¡Ah, yia!

¡Es chulísima, Amaya! Te habrá llevado muchísimo tiempo

conseguir que todos los detalles estén tan guais!

Ni te lo imaginas.

Pero seguro que está mucho mejor ahora que se ha secado del todo.

¡Vamos a verla!

Oh... ¿Qué ha pasado? ¿Han desaparecido nuestros trabajos?

-Los cuadros que estaban dentro están a salvo,

pero me temo que todo lo que estaba fuera secándose,

ha desaparecido. ¡Oh, no!

No me diga que mi escultura de Flossy Flash no está.

No, sí que está, Amaya, pero parece que la han tirado y se ha roto.

Lo siento muchísimo.

No solo está rota, está llena de pintura y de arena.

Amaya, es terrible lo que han hecho con tu escultura.

Pero, por lo menos, no la han robado.

Seguro que los culpables vuelven esta noche a por las demás obras.

Y nosotros estaremos aquí vigilando.

Los responsables de esto se la van a cargar, pero bien.

PJ Masks, con energía.

(A LA VEZ) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día". (RÍE)

"Amaya se convierte en..."

¡Buhita!

(Música acción)

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

(Continúa la música)

¡Gekko!

¡Sí!

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Iremos con el gekkomóvil. Gracias a su camuflaje,

los ladrones de arte no podrán vernos.

Y estén donde estén, mis ojos de búho los encontrarán.

(Música acción)

¡Camuflaje de gekkomóvil!

(Música acción)

¡Por todas las serpientes! ¿Ellos son los ladrones?

¿A Ninja Nocturno le gusta el arte?

Buen trabajo, ninjalinos.

Pronto no va a quedar ni una sola obra de arte.

Así, el único arte que quedará en el mundo será el mío.

Esto ya me cuadra del todo.

Cree que será el mejor artista, si él es el único que hay,

pero no lo va a conseguir.

¡Alto ahí, Ninja Nocturno!

¡Esas obras no son tuyas y tienes que devolverlas!

Lo que le hace falta es probar su propia medicina.

¿Eh? ¿Qué vas a hacer, comealpiste?

Llenaste mi escultura de arena, así que imagino que te encanta.

¡Superalas de búho!

(TOSEN) ¡Buhita, para ya con la arena!

Ellos levan máscaras de ninjas, pero nosotros no vemos nada.

¿Eh? (TOSE)

Qué pena me dais. Los PJ Masks en aprietos en el parque.

¡Hasta luego, arenosos! (RÍEN)

(TOSEN)

Buhita, ¿por qué has hecho eso?

Vengarte de Ninja nocturno no es la solución.

Sí. Lo que importa es recuperar las obras,

y ahora se han llevado más todavía.

Tranquilos, ahora los localizo con mis ojos de búho.

¡A por ellos!

(Música misterio)

¡Ya los veo! Robando material para pintar.

¡Devuélvelo todo, Ninja Nocturno!

Si quieres demostrar que eres un gran artista,

robar no es la manera.

Por favor... Como si pudierais detenerme.

¡Yo lo haré!

¡Oye! Ay...

¡Vamos, Buhita! Tú llévate toda la pintura,

nosotros cogeremos las obras de arte.

Pero antes un regalito para Ninja Nocturno.

¿Pero qué haces?

Echar pintura en el depósito de agua.

Me llenó la escultura de pintura, pues ahora le toca a él.

¿Qué? ¡No!

¡Ay! (AMBOS) ¡Buhita!

(RÍE)

Muy bonito, plumas, pero la pintura no me va a detener.

Pero sí los pegotes pegajosos.

Buhita, ¿nos ayudas? ¡Uy!

¡Ah!

Gracias, pero si lanzas pintura, puedes estropear las obras de todos.

¿Quieres que a los demás les pase con su obra

lo mismo que a ti con la tuya? Si no estaba apuntando a las obras.

Quería embadurnar a Ninja Nocturno de pintura,

pero me vengaré de él de otra forma.

Tengo que averiguar a dónde va a ir ahora.

Seguro que está buscando más obras de arte que robar.

O sea, que irá a un lugar donde haya mucho arte.

¡Ah! Como, por ejemplo, el museo. ¡Vámonos!

(Música suspense)

¡Tú y tú, abrillantad mi obra maestra!

Y los demás esconded esos cuadros dentro del museo.

(RÍEN)

Qué maravilla...

Qué gran creación...

¡Qué espectacular ejemplar!

Soy el artista más increíble de todos los tiempos.

¡Uh! ¿Es es lo que creo que es?

¡Es una estatua gigante de Ninja Nocturno!

Pues vamos a verla más de cerca. ¡Camuflaje de gekkomóvil!

¡Qué chulada!

¡Guau! ¡No, es horrible!

(GRUÑE)

No quiero que me rompáis mi obra de arte sin querer,

como rompisteis la escultura de Flossy Flash del colegio.

¿Qué?

O sea, que no rompieron tu escultura adrede, Buhita.

(RÍEN)

¡Ah! ¡Cómo os atrevéis a pintarrajear mi preciosa obra de arte!

¡Id a limpiarla ahora mismo!

A ver, ¿habéis terminado de esconder las demás obras en el museo?

Bien, voy a deshacerme de ellas... ¡para siempre!

Con que ese es su plan.

Esconder las demás obras de arte para que solamente quede su estatua.

Que se lo ha creído.

Se va a enterar por lo que le hizo a mi escultura.

Hasta que no consiga estropear la suya, no estaremos en paz.

¡Espera! Él no quería que se rompiera tu escultura.

¡Ha dicho que fue un accidente!

¡A por ella, ninjalinos!

(Música)

¡Ay! ¡Ah!

(GRITA)

¡Buhita! ¿Por qué has hecho eso?

Me ha salido así, sin querer, pero le está bien empleado.

Es lo que le hizo él a mi escultura.

¡Oh, no! (TODOS) ¡No!

¡Mi gran estatua, mi preciosa obra!

Está rota... ¡Destruida! (LLORA)

(SE SUENA) (RÍE)

Vaya, qué triste se ha puesto.

Igual que tú cuando rompieron tu escultura.

Ahora ya sabe cómo te sientes.

Pero a mí, verlo tan triste, no me consuela en absoluto.

Creía que lo más justo era hacerle pagar.

Y dos errores no hacen un acierto. No, la verdad es que no.

(LLORA) Ninja Nocturno...

Lo siento muchísimo. Igual podemos arreglarla.

¡No, la has destrozado!

Así que voy a destrozar las obras de todos lo demás.

(RÍEN) ¡Basta, ninjalinos!

Sé que ha sido culpa mía, pero tu estatua todavía está bien.

¡Sí! Sigue siendo clavadita a ti, menos en la mano.

Sí, seguro que has trabajado mucho en ella, y se nota.

Olvidadlo.

Ahora solo sirve para una cosa. ¡Para destruir el museo!

¡Derribadla, ninjalinos!

¡No! ¡Ninjalinos, no lo hagáis!

(Música tensión)

¡Agárrate a mí, Gekko!

¡Supermúsculos de Gekko!

(HACE FUERZA)

¡Ninjalinos! Haced que esa estatua pese más.

Ay...

A ver si me das.

¡Tengo que hacer algo! Mi escultura está rota,

pero puedo salvar la de Ninja Nocturno

y las obra de todos lo demás.

Me toca ser una heroína.

(Música acción)

Mientras yo me encargo de Ninja, tú entra a rescatar las obras.

¡Supervelocidad gatuna!

¡Eh! ¡Oye!

¿Qué haces con mi mano? Me preguntaba si podrías echármela.

Ya sabes, echarme una mano. ¿Lo coges?

¡Ah!

(FURIOSO) ¡Ay!

(HACE FUERZA) ¡No creo que aguante mucho más!

¡Super-supermúsculos de Gekko!

(GRITA)

¡Viento de alas de búho!

¿Ves, Ninja Nocturno? Está arreglada.

Ya no quieres destruirla, ¿a que no?

¡Ah! ¡Mi gran creación sí que está arreglada!

(CANSADO) Gekkos míos...

Por lo pelos.

Así es, patalagarto.

Menos mal que mi estatua se ha salvado.

Ahora volveré al plan inicial:

sacar las obras del museo y deshacerme de ellas.

Demasiado tarde, Ninja.

He escondido las obras donde nunca las vas a poder encontrar.

¿Qué? ¿Tenemos que pasarnos el resto de la noche

buscando los trabajuchos de los niños diurnos otra vez?

(GRUÑE)

¿Por qué no disfrutas de tu propia y preciosa estatua?

Mm... Si me la llevo a casa,

voy a poder admirarla desde cualquier sitio.

Voy a estar mirándome todo el tiempo.

¡Remolcadla, ninjalinos!

Pero que esto sirva para recordaros

que yo soy el mejor artista del mundo.

Puede que el mejor villano artista nocturno del mundo.

¡Lo has hecho genial, Buhita!

Nos has sacado del aprieto dejando su estatua como estaba.

Pero es una pena que nadie vaya a ver su obra.

La verdad es que es muy buena. Supongo que sí,

pero yo estoy deseando ver ya las de los demás.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(A LA VEZ) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

(Música triunfal)

Buen trabajo, niños.

No sé cómo han reaparecido vuestras obras,

pero me alegro muchísimo por ello.

Tu escultura es gatástica, Amaya.

Y ahora está otra vez como nueva. Gracias a Ninja Nocturno,

porque he usado sus pegotes pegajosos sobrantes

para reconstruirla. ¡Magnífico trabajo, Amaya!

Qué bien que hayas podido arreglar tu escultura. ¡Ay!

Se me ha quedado pegada. Es que todavía no estaba bien seca.

(RÍEN)