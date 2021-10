Buhíta supersónica

(Música cabecera)

# Gatuno. ¡Gatuno!

# Buhita. ¡Buhita!

# Gekko. ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha! # Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes

# que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

(LOS TRES) ¡PJ Masks!

"BUHITA SUPERSÓNICA"

¡Connor, Greg!

Mirad qué superchula es mi nueva tableta-ordenador.

Además, hace de todo.

Fijaos.

¡Hala! ¡Qué guay!

Puedo usarla hasta para conducir vehículos teledirigidos.

Atentos.

Gracias.

¡Uy!

¿Cómo podía vivir sin ella?

¡Es alucinante!

Sí, mola mucho.

Aunque muchas de esas cosas las puedes hacer sin tableta.

Claro, pero con ella es más divertido.

¿Para qué ir a por ese balón

si puedes dejar que juegue la tableta?

(RÍE SARCÁSTICO) Sí, pero...

a mí me gusta más jugar con Greg que con una tableta.

Vamos a terminar el partido.

¡Uh! ¡Yupi!

¡Sí!

(Alarma reloj)

¿Eh? Algo está pasando en nuestra base.

Vámonos para allá.

Me llevo mi tableta, seguro que nos viene bien.

¡PJ Masks, con energía!

(LOS TRES) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche

y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día".

(RÍE)

"Amaya se convierte en...".

(Música acción)

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gekko!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(Continúa la música)

(LOS TRES) ¡Los PJ Masks!

Bienvenidos, PJ plastas. (LOS TRES) ¿Eh?

¿Romeo?

¿Cómo has entrado? ¿Yo?

Soy un malvado genio, por si no os acordabais.

Y con mi genial teleportador puedo ir a cualquier parte,

como por ejemplo aquí,

a conquistar vuestra base.

Lo tienes complicado sin nuestra PJ pantalla Mask.

Y la alarma la ha apagado.

Me preguntaba dónde estarían esos mandos.

Qué divertido.

Esto mola mucho.

¡Eh, ese videojuego es mío!

De eso nada.

Ahora es mi base de operaciones.

Robot hará lo que quiera

hasta que el amo aprenda a usar la PJ pantalla Mask.

Sí.

Porque quiero usar todas sus funciones y poderes

para dominar el mundo.

Y nosotros te lo vamos a impedir.

Más que nada porque contamos con esto.

Como que tú y tu bobada de tableta me vais a parar.

Sobre todo, cuando os voy a echar de aquí.

Y ahora, dejad trabajar al genio.

Va a ser que no, Romeo.

Despedíos de la base, PJ Masks.

¡No!

(LOS TRES) ¡Oh!

¡Ahí va!

¿Qué ha pasado?

¡Plumas plumosas!

Romeo nos ha teleportado fuera de nuestra base.

Lo mismo que él se teleportó para meterse dentro.

Tenemos que sacarlo de ahí

antes de que aprenda cómo funciona la PJ pantalla Mask.

Lo tiene muy difícil.

Seguidnos a mí y mi increíble tableta.

¿Eh?

(Música)

Menos mal que Romeo no ha aprendido aún

a cerrar las puertas. ¡Vamos!

(TARAREA) (CHISTA)

Ah, ah.

(TARAREA)

Si voy a supervelocidad gatuna hasta el gatauto,

saltará la alarma.

Y mientras Romeo intenta pararla,

le cogemos su teleportador.

Buen plan.

No hace falta hacer todo eso.

Gracias a mi nueva tableta,

puedo hacer saltar la alarma del gatauto desde aquí.

¡Oh!

¿Eh? Uy.

Buen intento, PJ plastas.

Pero ahora... ¡Fuera de aquí!

(RÍE)

¿Eh?

¿Quieres dejar de jugar a ese videojuego, Robot?

¡A trabajar!

Busca la entrada que han usado los PJ plastas para volver.

¡Ay!

Tranquilos.

Estoy ideando el siguiente plan.

(GRITAN)

Uy, lo siento, chicos.

Buhita, no hacía falta la tableta,

Gatuno lo tenía controlado.

Ha sido culpa mía, no de la tableta.

Me he equivocado de botón.

La próxima vez, seguro que nos saca del aprieto.

Robot vigila la puerta.

Aquí no entra nadie.

¿Cómo vamos a distraer a ese gorila de hojalata?

Salgo de repente y lo atraigo hacia los arbustos

y os ponéis detrás de él para intentar que se tropiece.

Qué lío.

Si mi tableta puede controlar al robot.

Solamente tengo que conectarme a sus sensores.

¡Espera, Buhita!

Ya está. Ahora veréis.

¡Ah!

¿Qué está pasando?

¿Por qué robot usa la base como un tambor gigante?

(GRITA)

¡Parad ya!

¡Gekkos míos, Buhita!

¿Pero qué haces?

¡Esto es una catástrofe!

Hay que pararlo.

(Música acción)

Está claro que los sensores del robot no van bien.

Esto será fácil.

Esperad un segundo.

(GRITAN)

¿Qué ocurre aquí, robot?

Oh, ya entiendo.

Buen intento, carapluma,

pero robot solo obedece a su genial creador.

Vuelve dentro a que te arregle.

Deprisa, Gekko.

¡Supersalto gatuno!

¡Oh, no, ni hablar!

Necesito paz y tranquilidad

para usar la PJ pantalla Mask.

(LOS TRES) ¡Ah!

No pasa nada,

solo es un fósil.

Estamos en el museo.

Se acabó la tableta, Buhita. ¡No funciona!

Gatuno tiene razón.

Tenemos que echar a Romeo como sea.

Antes de que sea tarde.

La tableta se libró del robot,

aunque no como yo esperaba.

Pero ya veréis lo que hace ahora.

¡Oye! Hemos dicho...

Todo va a ir bien. Vámonos.

¿Veis? No está el robot.

Será que todavía lo está arreglando.

Y todo gracias a mi tableta.

(Música acción)

Mientras mi robot se recarga,

voy a usar, por fin, la PJ pantalla Mask.

Porque ya tengo claro cuál es el interruptor.

¡No! ¡Ajá!

Los PJ plastas, pues ya veis.

Ni hablar, Romeo.

Mi tableta te lo va a impedir.

¿Ah, sí? (RÍE)

No si activo vuestra función "campo de fuerza".

¡Ay! ¡Uh!

¡Uh! ¡Ay!

Pero yo puedo desactivarlo.

Y yo volver a activarlo.

¡Ay! ¡Uh!

¡Ah!

Desactivado. Activado.

¡No! Sí.

¡No! Sí.

¡No! Sí.

¡No! Sí.

Vamos, vamos, vamos.

Cuidado, Buhita, la PJ pantalla Mask

es delicada. No la fuerces tanto.

Ya lo sé, pero tenemos que entrar.

¡Ah!

¡Oh, no, mi tableta!

¿Qué es lo que le pasa?

Ay, ay, ay.

La función "cohete espacial" de la base es...

(GATUNO Y GEKKO) ...para desastres extremos

y grandes emergencias.

Uy...

¿Para qué tener una base de operaciones

pudiendo tener una nave espacial

y volar a velocidad supersónica?

Gracias por tu ayuda, carapluma,

pero a este viaje no vais a venir ninguno.

(LOS TRES) ¡No!

(RÍE) Qué ilusos.

(LOS TRES) ¡No!

¡Mirad!

Vamos a perder nuestra base.

¡No!

Romeo ha descubierto la función "cohete espacial"

por culpa de mi tableta. Da igual, Buhita.

Pero ¿qué hacemos con esto? Tenemos que pensar algo, y rápido.

Ah.

Yo tengo la solución.

Voy a perseguir a ese cohete yo misma,

pero sin mi tableta.

Ni siquiera tú puedes volar tan rápido.

Ya lo creo que puedo.

¡Me toca ser una heroína!

¡Supermúsculos de Gekko!

Y ahora, venga, Gatuno, agárrate a uno de mis pies

y cuando grite "a volar",

tú, Gekko, te agarras al otro.

Muy bien, aquí llega Buhita supersónica.

¿Preparados? ¿Listos?

¡A volar!

(GRITA)

¡Superalas de búho!

(Música acción)

Superguay, Buhita.

(Continúa la música)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¡Voy a dominar el mundo!

Tanto por tierra como por aire.

Robot,

dame eso.

Un minuto más ¡Que me lo des!

Estoy a punto de pasar este nivel.

Gatuno, tú vigila a Romeo y al robot,

que yo llevo sigilosamente a Gekko

hasta la PJ pantalla Mask y lo dejo dentro.

¡Genial!

Para que yo, con mi supercamuflaje,

pueda desactivar el cohete.

(Música acción)

Un minuto más.

Está bien.

Pero apaga el sonido.

Supercamuflaje de Gekko.

(Continúa la música)

¿Qué?

Ay, no me extraña que este trasto no sea de fiar.

No lo construí yo, ¿verdad, robot?

Ay, olvídalo.

Voy a destruir esta base de una vez por todas.

Vamos. ¿Qué?

¡No!

Disfruta del viaje, Romeo.

Tranquilo, tu teleportador estará muy bien aquí, en la base.

(GRITA)

¡Uy!

¿Eh?

Deprisa, nos quedan unos segundos.

(Música cabecera)

Lo conseguimos.

La base está a salvo.

¡Uy, esos PJ plastas me sacan de quicio!

¡Gana robot! (GRITA)

¡Me las pagareis, PJ Masks!

Yo te recojo.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(LOS TRES) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

(Música videojuego)

Eh, Amaya.

¿Juegas a este nuevo videojuego?

El pilla pilla aéreo.

¡Es chulísimo! Te va a encantar.

Gracias, chicos,

pero prefiero jugar al pilla pilla de siempre.