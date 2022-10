(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"BUHITA INVISIBLE"

Chicos, estoy sola, estoy aquí...

Ni que fuera... invisible.

Os enseñaré mi jugada maestra.

(RÍE)

¿Eh? ¿Esa es tu jugada maestra?

No exactamente. No os lo vais a creer,

pero creo que me he tropezado con algo invisible. Mirad.

¿Cómo quieres que miremos algo invisible?

¡Ay!

¿Lo ves? Verlo no porque no hay nada que ver.

¡Ahí va! ¿Qué andarán haciendo? Vamos a investigarlo.

¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

(Música acción)

Amaya se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gekko!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(BALBUCEA)

(SE ESFUERZA)

(BALBUCEA)

Aquí te tenemos algo que es invisible, Robot PJ Mask.

(BALBUCEA)

Un momento, es igualito a... (TODOS) ¡Romeo!

(Timbre)

(TODOS) ¿Eh?

¿Romeo? ¿En la puerta?

Salgamos a ver qué quiere. (BALBUCEA)

Oh, ¿qué tal, PJ plastas?

Os estaréis preguntando qué es lo que hago aquí.

Se nos ha pasado por la cabeza, sí.

Pues venía a deciros en persona que al fin os voy a vencer.

¿Ah, sí? Así es.

Y no podréis hacer nada al respecto. Vais a ver mi mejor invento

hasta la fecha. ¡El rayo de invisibilidad!

Puf, qué tontería, yo puedo hacerme invisible

cuando quiera con mi camuflaje.

Eso explica lo de la estatua invisible.

¿A que ha sido divertido?

Y ahora que domino la invisibilidad, voy a usar el rayo conmigo mismo.

¿Eh?

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Y os cuento lo mejor de todo. No os vais a enterar de nada.

Es infalible. Y conquistarás el mundo.

Oh, sí. ¡Después conquistaré el mundo!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Os haré una demostración con mi robot.

¿Qué? Amo, dijiste que me avisarías. Uy, sí, es verdad.

Y... estás avisado.

Oh, he vuelto. ¡Eh!

Oh... ¡Ah!

Mira lo que me has hecho hacer. Ahora la PJ pajarita es invisible.

Esto no tenía que pasar. Lo siento, amo.

¿A qué esperas para volver a dispararme?

Desde luego, no me apetece enfrentarme

a otro PJ Mask invisible. ¿Eh?

Estate quieta para que pueda...

¿Qué? ¿Poca batería?

Robot, entretenlos mientras recargo esto.

Sí, amo.

¿Invisible? No puedo ser invisible. Mañana tengo cole.

Ah... Y toca hacerse fotos.

Hay que recuperar ese rayo y volver a hacer visible a Buhita.

Yo distraeré a Robot. Y yo cogeré el rayo.

Quizá podamos llevarlo a la base y cargarlo.

(Música acción)

¿Y qué pasa conmigo? Em... Hola, chicos.

Alto. El amo ha dicho que debo entreteneros.

En ese caso... ¿Sabes hacer esto?

(RÍE)

Pues claro.

(Música animada)

Oye, no está mal. ¿Qué más sabes hacer?

¡Supervelocidad gatuna!

¿Cómo? También hago eso. ¡Oye!

¿En qué os puedo ayudar? Eh, chicos...

Robot, pero ¿qué haces? Menos jugar y más capturar.

Sí, amo. Lo siento, amo. ¡Vamos!

Ja, ja, ja. Muy bien. Oh, no...

¡Sí!

(GRITA)

¡Hala, qué fuerte! A sacar los supermúsculos de Gekko.

(GRITA)

Espérame que voy, amo. ¡Qué diver!

Es más duro de lo que pensaba. Ay...

¡Au! Lo siento, no te había visto.

Ya lo sé. Y habéis pasado de mí otra vez.

Oye, que no me veáis no significa que no sea parte del equipo.

Lo siento, ha sido sin querer. Sí, no ha sido adrede ni nada.

Es que... Em... estoy aquí.

¿Ves?

Es que no estamos acostumbrados porque el invisible suelo ser yo.

Cierto, esperad. Ya sé.

Usaré mi invisibilidad para recuperar el rayo. Vamos.

Robot hace la ronda. Robot hace la ronda.

Robot hace la ronda.

¿Y ahora qué?

Buhita, Buhita. Uy, uy, creo que se ha ido.

(Música suspense)

Ja, ¿cómo no se me había ocurrido antes?

Será pan comido.

¿Qué pasa, Robot? ¿Qué pasa de qué?

Tú ya me entiendes. ¿Qué quieres?

Solo servir a mi amo, por supuesto.

Mira, intento cargar ese rayo. Deja de llamar a la puerta.

Si yo no he sido, amo. Sí, claro que has sido tú.

Que no. Que sí, que sí, que sí.

¿Eh?

Oh, pero oye. Eh, no, no, no.

Cuidado, amo.

Buhita, ¿dónde estás?

(Gritos)

Uy, uy... Ya sé donde está. Vamos.

Robot, has dejado entrar a esa PJ invisible.

¿Para qué crees que te tengo?

Lo siento, amo, es que no la he visto.

Pues ten cuatro ojos. Ha faltado muy poquito.

Sí, amo.

¿Buhita? Justo aquí. ¿Lo habéis visto?

Eh... no exactamente. Eres invisible, ¿recuerdas?

A punto he estado de recuperar el rayo de invisibilidad.

Si nos hubieras dejado ayudarte... Creía que podría hacerlo sola.

La última vez se os olvidó a vosotros incluirme

y esta vez me he equivocado yo.

Pues visibles o no deberíamos trabajar en equipo.

Esa es la única forma de vencer a Romeo.

Así se habla. ¿Y qué hacemos aquí parados?

¡Nos toca ser héroes! En equipo. Mm... ¿Hola?

Está cargado a tope y ahora ya puedo hacerme invisible.

Y apoderarte del mundo. Estaba a punto de decirlo.

¡Y apoderarme del mundo!

¡Ah!

¿Crees que ser invisible es la solución?

Pues donde las dan las toman.

¿Dónde esta? Adivínalo.

Y yo soy tan rápido que también parezco invisible.

Ay... Quita tus zarpas invisibles de mi rayo de invisibilidad.

Oh...

Oh...

¡Ah!

Tengo que apuntar el rayo hacia mí para poder volverme invisible.

¡Ay! ¡No vale! No os estoy viendo...

Amo, ¿no quieres usar tus gafas de visión nocturna?

Espera, ya lo tengo.

Usaré mi visión nocturna para buscarlos.

Ajá... ¡Ahí estás!

Robot, ¡retirada!

¡Sí! Au...

(GRITA)

Deprisa, Robot, cógelo. Buen lanzamiento, amo.

¿Qué? Oh, no. Oh, sí. Sobre todo para mí.

Uy, ¿he sido yo?

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

¡Ay!

Robot, no te quedes ahí parado, recupéralo.

Sí, amo.

(RÍE)

Ups...

Lo tengo, chicos... ¡Oh, no!

¿Qué?

¡Gekko! Parad ya.

Ahí va, Buhita.

(RÍE) Muy bien.

Lo tengo.

Bien hecho.

Gracias a ti, Gatuno, y a tu pase, Gekko.

Qué ganas tengo de ser visible del todo.

Cuidado, amo.

Y ahora me apetece a jugar a hacer algo invisible.

Oh, oh, ¡a mí, a mí!

Gekko, trae la señal. Marchando.

(Música acción)

¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está mi rayo?

Robot, ¿qué haces ahí parado? Busca el rayo de invisibilidad.

Pero, amo, si ahora es invisible. Estoy harto de tus excusas.

¡Que lo busques! Obedeceré tus órdenes, amo.

(RÍE)

Con que lo tienes tú... Genial, ya veréis dónde lo mando.

¡No!

Que tengas suerte para encontrarlo, Romeo.

¡Robot! Voy, amo.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!