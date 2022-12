# Gatuno. ¡Gatuno!

# Buhita. ¡Buhita!

# Gecko. ¡Gecko!

# (TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer, # salen sin temor.

# Quienes son estos héroes, # que nos llenan de valor.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos, # los proscritos, los delitos. #

No sé cómo rimarlo.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks. #

(TODOS) ¡PJ Masks!

"El buga de un héroe."

(RÍEN)

-¡Ja! Con este medallón al fin voy a poder...

-Te he pillado, Ninja Nocturno.

Así que enséñame ahora mismo lo que escondes en tu espalda.

-¿Y a ti qué más te da?

Si ni siquiera eres un verdadero héroe.

(NINJALINOS) (RÍEN)

-Sí lo soy.

-¿Ah, sí?

Creía que los héroes tenían complementos chulos,

coches molones, como los que tienen los PJ Masks.

Pero parece que a esos buenazos no les gusta compartir nada.

Nosotros te ayudaremos.

Los PJ Héroes ya se han ido a la cama

y yo tengo un plan totalmente brillante.

-¿El de ayudarme a ser un héroe de verdad?

-Pues claro.

-Espera un segundo. Tú solo intentas engañarme.

-¿A que sí? -(RÍE)

-Bueno, si es así, cuando sea un verdadero héroe,

pienso ir a por ti.

-(RÍE)

Mmm... Eres... un genio.

Y ahora vamos a buscarte un buga.

Y Connor se pone en cabeza mientras vuela a la línea de meta.

Pero después de mí.

(AMBOS) ¡Ay!

¿Por qué limitarse a la pista cuando se puede ir volando?

(TODOS) ¡Ah!

Parece que alguien ha llevado las carreras a otro nivel superior.

Sí, ¿pero qué clase de coche sube por las paredes?

Yo creo que solo hay uno y es mi "Geckomóvil".

Hay que ponerse en marcha.

¡PJ Masks con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

"Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

a para que no te fastidien el día."

(RÍE)

"Amaya se convierte en..."

Buhita.

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

Gecko.

¡Sí!

"Connor se convierte en..."

Gatuno.

Miau.

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Oh, no hay pistas. Nada.

Y se han llevado mi "Geckomóvil" sin dejar ni una nota.

Robot PJ Mask, ¿tú has visto quién ha sido?

(GRITA)

¿Ha sido Romeo?

No me lo digas. ¡Lunática!

(GRITA)

Seguro que ha sido Polilluki.

(GRITA)

¿Cómo? ¿Armadylan se ha llevado mi coche?

No tiene ningún sentido.

Siempre está metiéndose en líos.

Pues sea como sea hay que encontrarlo.

¡Todos al "Geckomóvil"!

Oh... Ya.

No te preocupes. ¡Todos al "Gatauto"!

(GRITA)

Igual Armadylan se ha vuelto un poco loco

y quiere todos los coches de la ciudad para él.

Suele meter mucho la pata, pero él no es malo.

Tendremos que preguntarle.

¡Sí! Y ojalá no haya puesto el "Geckomóvil" en modo camuflaje,

porque, si no, no lo encontraremos nunca.

Eso me está dando una idea. Oídos gatunos.

Por mis bigotes gatunos.

¡Quietos! (NINJALINOS) Ay.

Perdonad, ya os podéis mover.

(CANTAN)

¿Ninjalinos? ¿Qué andarán tramando?

Vamos, PJ Masks.

Hay que coger a Armadylan antes de que haga alguna barbaridad.

¡Como robarme el "Gatauto"!

A ver, yo no creo que quiera quitarte el coche.

Supervelocidad gatuna.

No, Gatuno, espera.

-(GRITA)

¡Mi "Gatauto"!

Esto ya pasa de raro a superraro.

¿Para qué querrá dos coches?

(CANTAN)

Me está empezando a dar todo muy mala espina.

-¿Has visto cómo iban a por ti los PJ Plastas?

Harían lo que fuera para impedir que seas un héroe igual que ellos.

-No sé yo. Estos coches no me hacen sentir muy heroico.

-A lo mejor lo que te hace falta es emprender el vuelo.

A bordo del "Buhodelta".

O podrías pedirle prestados sus vehículos lunares.

-Robaré primero el "Buhodelta",

pero antes devolveré estos dos.

-¡No!

(CARRASPEA) Digo...

¡Ninjalinos!

(GRITAN)

Ellos los vigilarán por ti.

Imagínate poder tener un concesionario de coches heroicos

para héroes.

Y cuentas con nosotros.

-Qué guay. Y a diferencia de los PJ Masks,

yo sí que compartiré.

-Porque tú sí eres un auténtico héroe.

Vosotros, esconded los coches.

Y vosotros, seguid al Armapardillo.

No podemos fallar.

-(Gruñe) ¿Cómo me voy a colar esta vez?

-(GRITA) -¿Eh?

-(GRITA)

-Ya sé.

Igual que la vez anterior.

(GRUÑE)

(GRITA)

¡Ja! No irás a ninguna parte.

Porque te vas a quedar en tierra y sin volar.

¿Pero qué haces? Decías que querías ser un héroe.

-Y soy un héroe, pero me falta tener un vehículo.

Me lo ha dicho Ninja Nocturno.

¿Qué te ha dicho, Ninja Nocturno, exactamente?

-Que no puedo ser un héroe de verdad si no tengo vehículo.

Así que primero cogí uno y luego el otro.

Oh... No fue muy buena idea.

¿A que no? ¿Eh?

¿Qué pasa aquí? (RÍEN)

Oh, no. ¡El "Buhodelta"!

Rápido.

(GRUÑE) Debí imaginar que Ninja Nocturno era el culpable,

¿pero por qué?

-(GRITA)

Claro, tienes toda la razón. Lo veremos en la PJ Pantallamask.

(GRITA)

-(GRUÑE) ¿Cuántas veces voy a tener que repetiros el plan?

Primer paso.

Había que colarse en ese museo polvoriento

para robar el legendario medallón de la velocidad ninja

pero solo se pueden desbloquear sus poderes llevándolo encima

a supervelocidad bajo el agua, por el suelo

y sobrevolando la Montaña Misteriosa.

¿Entendido?

(ASIENTEN)

-Bien.

Esa carrera solo puede tener lugar durante la Luna Ninja.

-¿Cómo? ¿Hasta la luna es ninja?

Se refiere a un eclipse total de luna muy especial.

¡Oh! ¡Que resulta que es esta noche!

-Es el gran desafío ninja,

que me dará poderes definitivos,

pero...¿para qué entrenar

si se puede hacer trampa?

Gracias al Armapardillo, tengo los vehículos PJ Mask.

Y me convertiré en el ninja más poderoso que ha habido nunca.

(RÍE)

Buen cobijo para este ninja tan decidido.

-(NINJALINOS) (GRITAN) - (ROBOT) (GRITA)

Es un plan malvado de Ninja Nocturno.

-¿Y yo he picado?

Oh...

Por eso nunca seré un verdadero héroe.

Deprisa, hay que detener a Ninja Nocturno

antes de que se vuelva imparable.

-Toca relajarse y exprimir al máximo este acuático "Ninjamovil".

(Silbato)

Ha empezado la carrera. Rápido.

Dejadme a mí.

(RÍE)

Va a ser que no, burbujitas.

(GRITA)

Uno menos.

Quedan dos.

No pasa nada. Lo cogeremos la próxima vez.

Aún hay tiempo.

¡Supervelocidad gatuna!

Lo siento, gatito, pero tengo que centrarme en el premio.

¡Gatuno!

Te tengo.

Dos menos, ya solo me queda uno.

Toca el espectáculo de la Montaña Misteriosa.

(GRITAN)

(GRUÑE)

Esto es inútil.

Sin vehículos es mucho más difícil.

-Solo quiero deciros que lo siento.

Como amigo os he fallado.

Yo también lo siento.

Hice mal en dar por hecho que la culpa la tenías tú.

Bueno, si no es muy tarde, quiero ayudar a solucionarlo.

¿Pero cómo? Hay que retirar un planeador del cielo.

Hombre, yo soy bastante fuerte y pesado.

Podría agarrarme a él.

Pero está muy arriba.

¿Cómo lo vas a alcanzar?

Puedo ser mi propio vehículo y ya veréis cómo me las gasto.

-(RÍE)

Montaña Misteriosa.

Date prisa porque no queda mucho tiempo.

Bien. Cuando la luna pierda brillo,

los poderes al fin serán míos.

(RÍE)

¿En serio crees que va a funcionar? No lo sé.

-¡Al estilo Armadylan!

¡Supermúsculos de Gecko!

¡Viento de alas de búho! Venga, venga, vamos.

(GRITA)

-No, no.. Estoy a punto de ganar la carrera.

Bájate, Armatoste.

-No. Vengo en plan héroe, ¿te enteras?

Y en ese plan nadie me gana.

-(GRITA)

¡Para!

-¡Sí!

-Oh, no.

Cuando estaba a punto...

Entonces ya no te va a hacer falta esto para nada.

¡Hala! Eres un verdadero héroe.

Y además, tú mismo eres tu propio vehículo.

De lo más original y súperchulo.

-Gracias, chicos. Y perdón por haberos quitado los bugas,

pero tengo un plan para compensaros.

Un lavadero improvisado con voluntarios al servicio

de Armadylan.

PJ Masks, gritad: "¡Viva!".

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!