(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"LA AMIGA EMPLUMADA DE BUHITA"

Toma, Lionel, mi buen lagartito.

Ojalá tuviera una mascota, son divertidísimas.

Ya, pero también dan mucho trabajo.

Supongo, pero son tan guais.

Juntas podríamos hacer muchas cosas: jugar, hacer trucos.

(Alarma)

Es la señal de alarma, alguien intenta colarse en nuestra base.

¡Oh, no!

¡PJ Masks con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día."

(Música acción)

"Amaya se convierte en..."

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

(Continúa la música)

¡Gekko!

¡Sí!

(Continúa la música)

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(SE ASUSTAN)

¿Qué ha sido eso? No hay ningún intruso, es un pájaro.

(RÍE) ¡Qué monada!

Ven, ven aquí.

(PÍA)

¿Veis? ¡Le gusto! Tengo poderes pajariles.

¿Creéis que podría ser mi mascota?

No es fácil cuidar a una mascota, Buhita, porque dan mucho trabajo.

No será para tanto. La voy a llamar Verdi.

¡Ja! ¿Te crees que cuidar mascotas es fácil, cara pluma?

Pues ya te digo yo que no. ¡Fuera!

Si quiere convertirse en una dueña terrible,

a mí me da igual.

(RÍE)

Y ahora voy a poner en marcha mi plan.

(PÍA)

Verdi, vamos, no tengas miedo.

Mirad, Lunática está llevándose algo del museo.

Buhita, quédate con Verdi. Y nosotros a por Lunática.

Pero yo quiero ir a la misión. ¿Necesita Verdi que me quede?

Sí, cuando se tiene una mascota hay que cuidarla.

Podrías hacerle un nido a Verdi aquí en la base.

Lo haré, pero luego. Ahora Lunática se escapa.

¡Todos al buhodelta!

A Verdi no le importará estar un rato sola.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Sabemos que has cogido algo del museo, Lunática. ¿Qué es?

Es solo una cosilla para mi guarida lunar.

Bien hecho, Verdi. Tal y como te he enseñado.

La fase uno está completa. Ya no necesito esto. ¡Un regalito!

(RÍE)

¿Listo, Gatuno?

¡Lo tengo!

¿Pero por qué lo habrá soltado?

¡Bigotes gatunos! ¡Porque está tramando algo!

O igual es que es muy torpe.

Venga, a devolverlo y así puedo volver con Verdi.

(TODOS) ¡Hala!

Tu mascota la ha armado buena en la base, Buhita.

Verdi, ¿por qué has hecho esto?

A lo mejor, porque la has dejado aquí sola.

Lionel siempre me la arma cuando no le hago

todo el caso que quiere.

Creía que las mascotas eran divertidas.

Y lo son, pero también hay que pasearlas,

y adiestrarlas y muchas...

(Alarma)

Es Lunática otra vez. Está en el zoo.

Venga, PJ Masks, en marcha.

Pero ¿qué hacemos con Verdi? Ya sé, que venga también.

Así se dará un buen paseo y de paso la voy adiestrando.

No puedes ir a una misión con tu mascota.

No le pasará nada. ¿A que no, Verdi?

¡Fuera, fuera!

¡Alto, Lunática! Deja las mariposas en su sitio.

Vaya, son los PJ plastas que vienen a aguarme la fiesta otra vez.

Rápido, polillas, vámonos volando de aquí.

(RÍE)

Qué raro, otras veces no suele ser tan fácil ahuyentarla.

Venga, ya podéis volver a entrar.

Verdi, las estás asustando. Ve a esperarme al buhodelta.

Verdi solo quiere que le hagas caso.

No me digas que Buhita te deja sola todo el rato.

Bueno, has llevado a cabo la fase uno de mi plan.

Creo que estás lista para la fase dos.

¡Poder de luna! ¡Haz dos minicristales lunares más!

Ponlos en las habitaciones de Buhita y de Gekko para controlar su base.

¡No me defraudes, pájaro!

Hogar, dulce hogar, maripositas.

(TODOS) ¡Bien!

¿Qué le pasa a Verdi? Si viene de una emocionante misión.

Tendría que estar contenta. Eso no les gusta a las mascotas.

Todavía no tiene casa, no la has adiestrado

y seguramente tenga hambre.

Uy, pues hala, Verdi. Hay que comer.

Y nosotros vamos a recoger la habitación de Gatuno.

¿Lunática? ¡Plumas plumosas!

Necesito a Gatuno y a Gekko.

No, Verdi, tú quédate aquí y come. Volveré enseguida.

Acabo de ver a Lunática en la pantalla ojo de búho.

Está aquí.

Vale, vamos. Espera... ¿Qué es eso? ¡Ah! Solo es comida para Verdi.

Antes parecía muerta de hambre. ¿No deberías dársela?

Y lo haré, Gekko, pero ahora tenemos que ocuparnos de Lunática.

Ni te ha dado de comer, ¿a qué no?

Anda, ven aquí, haz lo que te he enseñado.

Mientras yo entretengo a esos PJ bobos.

¡Venid a por mí, PJ Masks!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(RÍE)

¡Oh, oh! Algo pasa en nuestra base.

La he convertido en un lunaimán gigante.

Las puertas están magnetizadas y pronto, gracias a tu pajarito,

atraerán lo que hay en la ciudad, ¡y todo será mío!

¿Qué? ¿Mi mascota Verdi ha hecho esto? No puede ser.

Así es, cara pluma. Se te da tan mal tener mascota,

que ella puso mis cristales lunares en vuestra base,

pero ahora que me he apoderado de ella,

te puedes quedar con tu mascota.

¿Por qué me habrá defraudado Verdi así?

A lo mejor, porque tampoco la has cuidado demasiado.

La culpa es mía por no adiestrarla, no alimentarla

y no prestarla más atención. Me lo merezco.

Verdi, si me estás oyendo, perdóname.

Una mascota no es solo para divertirse.

Tendría que haberte cuidado, pero lo voy a arreglar.

Me toca ser una heroína. Ahora mismo voy a...

¡Mira! ¡Verdi!

(RÍE)

Verdi, te prometo que no volveré a fallarte.

Voy a hacerte un nido, a darte de comer y a adiestrarte.

¡Vamos a ser inseparables!

(Ruido)

Oye, ¿qué es ese ruido?

¿Qué está pasando?

(MAÚLLA)

(GRITAN)

(RÍE)

¡Los poderes de Lunática empiezan a hacer efecto!

¡Nuestra base está atrayendo todo hacia ella!

Las puertas no aguantarán mucho.

Si todo vuela hacia la base de repente, acabará derribándola.

PJ Masks, tenemos que parar esto.

Vuela a un sitio seguro.

(PÍA) ¿Quieres ayudar? Vale, vamos.

¡Supermúsculos de Gekko! Dale, Gekko, ¡nosotros podemos!

Para mí que no. Nada puede detener mi energía lunar.

Con mis cristales lunares dentro, todo va a acabar siendo mío.

Anda, ahora sois amiguitas, ¿no?

Sí, así que Verdi y yo te vamos a detener.

Buhita, nosotros sujetamos las puertas

mientras tú entras y apagas el rayo.

(RÍE) Están cerradas magnéticamente, jamás podrás entrar.

Tenemos que entrar en la base como sea.

(PÍA) ¿Que tienes un plan?

Genial, Verdi, yo confío en ti.

¿Eh?

¿Qué vas a hacer, plumas?

(DOLORIDA)

¡Pajarraco molesto! ¡Ven aquí!

(GRITAN)

¡Oye!

(GRITA)

Bien hecho, Verdi. Yo ayudo a Gatuno y a Gekko y tú apagas el rayo lunar.

¡Se mueve!

No vais a vencerme, canijos PJ Masks.

¿Qué?

¿Qué ha pasado con mi poder de luna?

Mi mascota Verdi lo ha resuelto.

¡Ese pájaro bobo es tan PJ plasta como vosotros!

Pero la próxima vez os pienso vencer. ¡Que lo sepáis!

Verdi y yo no nos lo creemos. Y Gekko y yo tampoco.

PJ Masks, ¡gritad viva!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

Siéntate. Y ahora, Lionel, ¡tráemelo!

¡Es alucinante, Greg! Mirad, es Verdi.

Hola, Verdi. A ver lo que sabes hacer.

Enseñar trucos a tu mascota lleva mucho trabajo, Amaya.

Ya lo sé y por eso hemos practicado.

Venga, Verdi, haz lo que te he enseñado.

Sentadita y quietecita.

(PÍA)