Owlette of a kind

Gekko and the mayhem at the museum

136532

PJ Masks en inglés

5937785

Gekko and the mayhem at the museum

Los niños tienen prevista una excursión al museo, pero tendrán que suspenderla porque se ha quedado sin luz, y así no se pueden ver las exposiciones. Después de buscar pistas, encuentran al lado del museo el laboratorio de Romeo, que se ha apoderado de él, y lo ha llenado de trampas.

11 min, 39 sec

11-10-2021 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5937785/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/pj-masks-ingles/video/gekko-and-the-mayhem-at-the-museum/5937785/

https://www.rtve.es/v/5937785/

PJ Masks en inglés - Gekko and the mayhem at the museum