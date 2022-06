Moonbreaker

May the best power win

PJ Masks en inglés

May the best power win

Los PJ Masks deciden salir de noche a practicar con sus nuevos poderes. Son fabulosos, pero llega Romeo a estropearlo todo. Ha creado un cinturón para su robot con la intención de anular los poderes de los PJ Masks. ¡Incluso consigue apresarles! Pero la ayuda de Robot PJ Masks será crucial.

11 min, 39 sec

30-06-2022 01:00:00

