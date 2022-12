Do the gekko

The secret of the pagoda

PJ Masks en inglés

Mientras los PJMask van a visitar a An Yu a su pagoda, se produce el ataque de Ninja Nocturno y sus ninjalinos, quienes intentan robar la Varita Mágica que se custodia en el interior del templo. Pero para entrar primero tienen que despojar de su báculo a An Yu.

11 min, 40 sec

19-12-2022 01:00:00

PJ Masks en inglés - The secret of the pagoda