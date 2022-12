Best friends forever

Way of the woofy

PJ Masks en inglés

Los PJMask creen que los Lobunos han raptado a un perro del vecindario y se movilizan para rescatarlo. Pero los Lobunos no están dispuestos a entregarlo fácilmente, porque creen que el perrito es la encarnación de su jefe, Howler, que les va a enseñar a convertirse en lobunos totales.



11 min, 40 sec

