Los pitufos - Tormenta pierde la fuerza

(Música)

Ja.

-¡Yuju, yuju, yuju!

-La clave del tiro con arco es la concentración.

-Te toca, Flor. -¿A mí?

Ay, Tormenta, estoy deseando ser tan buena como tú,

pero no estoy segura de que lo vaya a "pitufar".

A veces lo hago bien, a veces fallo y que nunca sé por qué.

(ASIENTE)

-(RÍE) Perdón.

Y tampoco soy tan fuerte como tú, ¿eh?

-No es una cuestión de fuerza, sino de confianza.

-Así que concéntrate. -Sí, dispara de una vez.

-Vale. ¿Preparados?

A ver qué pasa.

(AMBAS) ¿Eh?

(RÍE) Ja, te veo muy pitufa con ese arco.

Una auténtica guerrera. (RÍE)

Dejadme que pruebe otra vez.

-"Pitufa" en el fondo de tu alma y busca tu guerrera interior.

-¿Mi guerrera qué? -Olvídalo.

Tú coge aire, suéltalo y bingo.

-Ah...

-¡Oh!

(GRUÑE)

-(RÍE) -Dame eso antes de que "pitufes"

una catástrofe. Está claro que el arco no es lo tuyo.

Fortachón, a ver si eres tan bueno como dices.

-Vale, Tormenta, pero vas a tener que mover la diana

-unos pasos más atrás. -Tú intenta no hacerte daño.

-¡Eh, chicos! -(GRITA)

-He encontrado algo en este libro sobre el guerrero interior.

Hay uno dentro de todos nosotros,

solo hay que "pitufarlo" y dejarlo salir.

-Es el libro de conjuros de Sauce. Dámelo.

-En esta página dice que hay que cantar

y hacer la danza del aullido.

(HACE RUIDOS)

-¿Seguro que eso no es tu gallina interior?

-(SUSPIRA) Espíritu guerrero de mi interior, sal al exterior.

Dale a esta Flor su guerrero ardor.

(Música)

(GRITAN)

(AMBOS) ¡Tormenta!

Tormenta, ¿estás bien?

(Música)

Tormenta, ¿puedes oírnos? Di algo.

(GRUÑE)

(Música)

(AÚLLA) Soy Flor, la reina guerrera del bosque.

-¿Qué?

-Estáis invadiendo mi hogar. ¡Fuera! ¡Largo!

Salid de mi bosque.

Flor, déjate de juegos, tenemos un problema.

He dicho que fuera ahora o sufriréis mi ira guerrera.

-(GRITAN)

-¿Desde cuándo es una maestra del arco?

¡Aquí!

-(GRITAN) -Y no volváis.

(AÚLLA)

(Aullidos)

(Música)

Vamos a ver.

Mirada al vacío.

No tiene reflejos. ¿Qué le pasa, Papá Pitufo?

Creo que Flor le ha "pitufado" sin querer su espíritu guerrero.

Solo quiero acariciar gatitos.

-Papá Pitufo.

¿Eh? Estábamos "pitufando" bayas

en el bosque, cuando de repente ha aparecido Flor.

Nos ha "pitufado" y ha dicho que no teníamos derecho

a estar ahí. Y luego se ha puesto a aullar.

(Aullidos)

Es ella.

Flor no puede controlar el poder del espíritu guerrero de Tormenta.

Se ha vuelto salvaje, impredecible.

Tenemos que "pitufar" el poder de Tormenta de manos de Flor.

Esa es la clave. Algo me dice que no va a ser fácil.

-¿Eh? -(AÚLLA)

Ya os lo he advertido una vez, alejaos de mi bosque.

Nadie entra sin mi permiso.

Pero, Flor, somos nosotros.

Ay. ¿Tus amigos?

Vamos por el otro lado.

(Música)

(JADEAN)

-¡Uhhh!

(GRITAN)

(Música)

(GRITAN)

(JADEAN)

(GRITAN)

(Música)

(GRITAN)

(Música)

(GRITAN)

(GRITAN)

-Bueno, ¿cómo ha ido? -Nunca lo conseguiremos.

Flor no nos dejaba salir de la aldea.

¿Estamos atrapados?

-¿Cómo voy a dar de comer a mis caracoles?

-¿Y qué pasa con la comida? Este es mi último saco de arándanos.

¡Está vacío! Estamos perdidos.

Como Flor puede verlo todo,

la única solución es "pitufarla" por la noche.

Sí. Total.

¿Tormenta? ¿Eh?

Oh, id sin mí.

Creo que es mejor que vaya aprendiendo a "pitufar"

el arpa y no mi arco. Tonterías.

Nadie se conoce el bosque mejor que tú. Te vienes con nosotros.

(Búhos)

(Música tranquila)

¡Ah!

Tormenta, ¿estás bien?

Sí, estoy bien.

(Música)

(TORMENTA TIRITA DE MIEDO)

(GRITA)

Oh... Es solo una mariposa.

Ay, soy patética.

No, no, no.

No quiero oírte hablar así. Tienes que confiar en ti.

(Animal desconocido)

¿Oís eso? Parece un azulejo.

-Conozco todos los sonidos del bosque y ese no es uno de ellos.

Tiene que ser Flor.

-¿Y si no recuperamos el espíritu guerrero de Tormenta?

Lo conseguiremos. Estoy segura. ¡Uh!

No te preocupes, Tormenta.

Encontraremos a Flor y cuando lo hagamos,

recuperarás tu poder.

Si tú lo dices, Papá Pitufo...

Pero sigo sintiéndome como una sombra de lo que soy.

No tendría que haber venido.

Estás muy callado...

¿Papá Pitufo?

-(GRITA) -(AÚLLA)

(RÍE)

(TORMENTA TIRITA DE MIEDO)

(RÍE)

¡Bu! ¿A quién tenemos aquí?

La gran Tormenta.

¿O debería llamarte Suave Brisa?

Me sorprende que alguien tan débil como tú se atreva a "pitufarse"

en los dominios de la reina guerrera.

-¿Dónde están los otros? -No te preocupes.

Tus amigos se lo están pasando muy bien.

(SILBA)

(RÍEN) Parad.

Me haces cosquillas.

Parad.

Haz algo Tormenta. Parad.

-Tú no eres una reina guerrera, eres una abusona.

-No puedes pillarme. Soy demasiado rápida.

Has perdido todo tu poder.

Te lo he "pitufado", ¿te acuerdas? Y ahora soy la reina de este bosque.

¿Sabes qué?

Te daré una oportunidad para recuperar a tus amigos.

-Pero con un concurso de tiro con arco.

-Vale. Si por un milagro, tu flecha es mejor que la mía,

tus amigos quedarán libres y os entregaré el bosque.

Pero si gano yo, tendrás que "pitufar"

la danza de las mariposas.

-Eh... Está bien, acepto.

Vamos, Tormenta. Tú puedes.

Espero que pueda recuperar su espíritu.

Uy, vaya, parece que he "pitufado" en el centro del blanco.

¿Quién es la mejor arquera ahora, guapa?

(TORMENTA TRAGA SALIVA)

¿Te vas a rendir ya?

(TORMENTA TIEMBLA)

Recuerda, Tormenta, es una cuestión de confianza.

Ningún conjuRo mágico puede "pitufarte"

aquello que te hace ser una guerrera.

Coge aire, suéltalo... Y "pitufa".

-Nadie me "pitufa" mi espíritu.

(TODOS) Oh, no.

(RÍE)

Ay, no sabes ni "pitufar" recto.

¿Preparada para tu festival de cosquillas?

-¿Preparada tú para las cosquillas de una flecha?

(GRITA)

-¿Eh?

¡Yuju! He recuperado mi fuerza.

-¿Tormenta?

Oh... Uy, me siento un poco rara.

Y cómo me duele la cabeza.

-¿Ha pasado algo? ¿Me he "pitufado"? -Más o menos.

-He tenido un sueño superraro, era una especie de reina guerrera.

¡Oh! Era una pesadilla. Me prefiero tal y como soy.

-(RÍE) Nosotros también, Flor.

-Sí, nos encanta nuestra Flor divertida.

Sí, no cambies nunca.

Pero mejor deja el tiro con arco.

¿Qué hacéis ahí arriba?

¿Es un juego nuevo? ¿Puedo jugar con vosotros?

-Eh... No, ya hemos jugado bastante por hoy.

¡Eh, eh!