La sopa de chef

(Música)

(RÍE)

(Música)

¡Queremos comer!

(RÍE) Y ahora mi especialidad. Muffins a la zanahoria.

"Bon apetito".

Filósofo, veo que estás escribiendo tu crítica de mis muffins.

Bien, ¿cómo están?

"Sinceramente,

encuentro que los muffins de zanahoria de Chef son insípidos,

deslucidos y pitufamente olvidables".

¡Dos de cinco estrellas pitufas!

¿Qué?

¿Dos de cinco?

Indudablemente.

¿Cómo te atreves a criticar mi especialidad?

-Chef, ¿puedo tomar más?

-Al menos alguien aprecie mi comida.

Goloso no cuenta.

Se come cualquier cosa.

Bueno, ¿y los demás qué opináis?

-A mí no me gustan las zanahorias.

-Entiendo,

pues si esas tenemos ninguno vais a pitufar mi comida nunca más.

-¿Y ahora qué?

-Yo sigo con hambre.

¡Adiós y hasta nunca!

-¿Qué bicho le ha picado?

-¿Hemos hecho algo mal?

Y si queréis algo de comer, pitufaos la crítica de Filósofo.

Chef, ¿pero qué haces?

¡Vuelve!

Muy hábil, le has ofendido y ahora se ha ido.

Ese se ofende con nada.

Lo diré de otra forma.

¿Quién nos va a pitufar la comida?

(LLORA)

(Llanto)

(Pájaros)

(RÍE) Toma pequeñín.

Al menos a estos pájaros les gusta mi comida.

(GRUÑIDO)

¿Qué está pasando?

(GRITA)

Mira, Carahuevo, había comida en caja.

-¿A ver, Bocagrande?

Hola, simpáticos ogros.

-Comida que habla.

-Vamos a asar en salsa picante.

-No, mejor hornear en hojaldre.

Caballeros, por favor.

Veo claramente que sois unos gourmets

que preferiríais esta delicatessen conocida como muffin a la zanahoria.

Yo probar. -Yo también.

Ahora dejad que repose en vuestra lengua un momento y...

-Bueno.

¿Te gusta?

(ERUCTA) Sí.

Pero demasiado pequeño.

-Carahuevo come pastelito azul. Dámelo.

-Amigos, no os comáis

a alguien que puede cocinar deliciosas comidas para vosotros.

-¿Tú cocinar más comida?

Puedo cocinar un bufete entero.

Está bien.

Ya veréis, será la mejor comida que he pitufado.

O la última.

¡Queremos comer!

¡Queremos comer!...

-¿Quién va a sustituir a Chef hasta que vuelva?

Por suerte Goloso se ha ofrecido voluntario.

Si alguien entiende de comida es Goloso.

Sí, podría decirse que soy un experto.

¿Y nuestra comida?

¿Vuestra comida?

Ah, sí, me la he comido. -A mí no me gusta pasar hambre.

Parece que necesitamos un nuevo, nuevo, chef.

¡Rápido!

-Tener hambre.

-Paciencia, mis buenos amigos.

Cocinar para vosotros no es untar mantequilla.

(COREAN) ¡Queremos comer!

Esperemos que Tontín sea mejor chef que Goloso.

-"¡Voilà!" Ya está la cena.

Pero, Tontín, si son piedrecitas.

Bueno, dicen que los minerales son parte importante

de la dieta pitufa.

(Música)

No os preocupéis, yo Pintor,

he concebido una maravillosa sopa de zarzaparrilla,

patatas y té de menta.

¡"Voilà"!

-A mí no me gusta comer cuadros.

Filósofo, ¿podemos probar tu comida?

(TARAREA)

Ya va, ya va.

Alegrad la vista, gastronomía molecular.

Te despeja la mente.

El alimento que te ayudará a pensar más rápido. ¿Vale?

(GRITA)

¡Cómo pica!

Dije pensar rápido, no corres más rápido.

Puede que haya pitufado demasiado chile.

Ogros tienen hambre.

-Estará muy pronto.

-Yo comer pastelito azul.

-No, guarda pastelito azul para postre.

-Debo de estar soñando.

Tengo tanta hambre que casi puedo oler la comida de Chef.

Espera, yo también lo huelo.

Viene del bosque.

Venga, vamos a seguir a Goloso.

Seguro que nos llevará hasta Chef.

Filósofo, tú te vienes.

(Música)

El olor se hace más fuerte.

Nos estamos acercando.

¡Ajá! Viene justo de ahí.

Venga, no hay tiempo que perder.

Y ahora la guinda del pastel.

Oh, ¿Chef cocina para los ogros ahora?

Alguna crítica le habrá ofendido mucho.

La comida está servida, mis queridos ogros.

Buen apetito.

(ERUCTAN)

¿Ya habéis terminado?

¿Sabéis que hay que masticar la comida antes de pitufársela?

-Yo sigo con hambre.

Eso solo aperitivo.

-¿Estás de broma?

Esa comida habría de comer a 200 pitufos.

-Tú no más hablar.

Comer pastelito.

(GRITA)

No te comas a Chef.

Es todo culpa mía. Cómeme a mí mejor.

Vale.

Sabes que no hablaba en serio, ¿verdad?

¡Filósofo, no!

Uy, más pastelitos.

¡Un pitufo para todos y todos para uno!

(GRITAN)

La cena se escapa.

Tenemos que distraerlos.

(Música)

Estoy aquí, tontorrón.

(Música)

¡Vamos, pitufos míos!

¡Tenemos que pitufarnos de aquí enseguida!

¡Volved, pastelitos!

Suéltanos, grandullón.

Esto es de lo más relajante.

Lo sería si no fuesen a convertirnos en sopa pitufa.

Yo añadir especias a aperitivos.

(SUSURRA) Especias, claro, eso es.

(GRITA)

Que sepas que te vas a tragar al mejor chef del reino.

Pero él no es Chef.

Él es el de ojos graciosos.

Chef es este. Nos ha dicho.

No, te vas a comer a Filósofo,

el gran chef que inventó la gastronomía molecular.

¿Filósofo es chef?

Ahora sí que lo he visto todo.

Sí, ¿verdad, Goloso?

Sí, es verdad.

Filósofo sustituyó a Chef cuando se fue.

Y todo el mundo adora la comida de Filósofo.

-¿Es mejor chef que Chef?

Uy, por supuesto.

¿Por qué no lo comprobáis vosotros mismos, chicos?

Buena idea.

Tú cocinar "moleconomía gastrocular" ahora.

-Así ves quién cocina mejor.

Bueno, si insistís...

¡Qué calor hace aquí!

Oye, ¿no sabéis que si cocináis demasiado a un pitufo

se queda muy duro?

A Carahuevo no gustan aperitivos muy hechos.

¿De verdad creéis que Filósofo cocina mejor que yo?

No te preocupes, Chef.

La vida está llena de sorpresas. Confía en nosotros y verás.

Os presento mi gelatina picante especial.

Esto os pitufará las neuronas de esos cerebros que tenéis.

Seguro que lo necesitan, ¿verdad?

Yo declaro empate.

Y ahora postre.

Lo siento mucho, creía que funcionaría.

(GRITAN)

(Música)

Aquí tenéis algo para refrescaros.

(ERUCTAN)

¿Qué has puesto en el agua, Papá pitufo?

Pues eso, mi querido Chef, es mi receta secreta.

¡Tengo miedo a las alturas!

¡Qué bueno está!

-Me gusta volver a tenerte en tu sitio, Chef.

Y ya tenemos la crítica.

"La comida de vuelta de chef ha sido absolutamente exquisita.

Es, sin ninguna duda, el mejor chef del mundo.

Cinco de cinco estrellas pitufas".

Y aquí hay otra crítica.

Espera, esta es sobre Filósofo.

"Por tener la peor idea del mundo, la de criticar la comida de chef".

Cero de cinco estrellas pitufas.

(RÍEN)