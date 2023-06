Los pitufos - Sir Pitufalot

(Música)

(RÍE)

(Música)

Atención, ahora,

nuestro más noble caballero aparecerá

y su relato sin duda os deleitará.

(TODOS VITOREAN)

-¡Larga vida a Sir Pitufalot!

-Soñador, ¿quieres una magdalena?

-Me encantaría ser un caballero como él.

-Fuerte y valiente,

no temía a la gente.

Ya que cuando una dama en apuros había...

¡Ayudadme! ¡Oh, ayudadme!

Oh, esto es superanticuado.

Puedo salvarme sola, ¿sabes?

¿Qué? Es verdad.

Ya que cuando una dama en apuros había,

a la dama del vestido sabía que salvar debía.

-¡Gloria pitufa!

-¿Gloria pitufa?

-Pero cuando con su brioso corcel quiso cargar,

un gran dragón se dispuso a atacar.

¿Eh?

-¡Ja!

¿Eh?

"Pss", dragón, tienes que atacar.

-¿Eh? Ah, ya.

(RUGE)

-¡Cuidado, caballero!

(RUGE)

(Mosca)

(SUSURRA) Dragón, te he pitufado.

-Vale.

(TODOS VITOREAN)

-¡Gloria pitufa!

(Aplausos)

(Aplausos y vítores)

A mí no me gusta el teatro.

-No voy a dormir después de esa función.

¿Soñador?

¡Soñador, la función ha terminado!

Para mí, no ha terminado.

Voy a ser un caballero.

¡A la carga!

-Soñador siempre será soñador.

No sé a vosotros, pero a mí, me encantan las mañanas.

¡Tachán!

¡Gloria pitufa!

¿Soñador? ¿Eres tú?

Eh, he decidido cumplir mi sueño y hacerme caballero.

Poeta, ¿quieres ser mi bardo?

-¿Yo?

¿Quieres que yo escriba tu historia

y hable de tu heroica gloria?

-Sí, todo caballero necesita un bardo, así que ¿por qué no tú?

¿Te atreves?

-Mis últimos poemas han ido directos a la basura.

Pero escribir sobre tu saga podría ser una gran aventura.

-¡Socorro! (GRITA)

¡Hay un monstruo en la cocina!

-¡Gloria pitufa, no temas, Miedoso!

¡Sir Pitufalot está aquí!

¡A la carga!

-Sir Pitufalot, fuerte y descarado,

se lanzó a vencer al malvado.

-¡Muéstrate, granuja!

(Golpes)

¡Ajá, ya te tengo, monstruo rugiente!

(RÍE)

(ERUCTA)

-Menudo monstruo. Ja.

-Veloz cual centella, a la criatura capturó

y así, el noble caballero su cruzada completó.

-Ven, mi fiel bardo.

Nos quedan muchas aventuras que pitufar.

-¿Os podéis creer a Soñador? Se cree que es un caballero.

A mí me parece muy valiente vivir tus sueños.

No veo qué tiene de valiente ir pitufando

con un cubo en la cabeza.

-Dulces sueños, bella durmiente.

Mi buen hombre, ¿has visto algún enemigo en el horizonte?

-No.

-Pues mantente alerta.

(GRITA)

-Gloria pitufa.

-El valeroso caballero es de admirar

porque al abuelo acaba de ayudar.

¿A quién estás llamando abuelo?

No me des las gracias, solo cumplo con mi deber, buen señor.

¿Y qué más hace un caballero, poeta?

-Protege nuestro hogar de aquellos que lo intentan asaltar.

-¡Pues claro, debo proteger a los Pitufos de todo daño!

(Ruido metálico)

¿Eh? ¿Qué es esa horrenda bestia?

Tiene que ser un dragón.

¡A la carga!

¡Pitúfate esto, y esto, y esto, y esto también!

(GRITA)

-¿Qué bicho te ha picado, Soñador?

-No tienes nada que temer, he pitufado el dragón.

-Sí, la concentración es la clave.

-¡Gloria pitufa! ¡A la carga!

(GRITA)

(Golpe)

¡Toma esa, troll naranja!

¡Esta va por ti, ladrón de tartas!

¡Aquí estoy, dragón aullador!

(GRITA)

¡Gloria pitufa!

¡A la carga!

(Golpes)

-Oh, mi precioso suflé. ¡Ven aquí, pedazo de...!

-¡Toma esa, malvado caballero rodante!

-Estate quieto, Soñador, me vas a pitufar la pintura.

-¡Silencio! -¿Qué?

(GRITA)

-Ríndete, vil criatura.

¡Te tomaré, dragón rodante!

(Golpes)

(GRITAN)

(TODOS) ¡Soñador!

-Soñador, ¿de qué vas?

-No hay nada que temer, he pitufado al dragón.

-¿Qué dragón?

-Vamos, Poeta, debemos cumplir nuestra noble causa.

-Sí, mi buen señor, sigamos buscando el honor.

¿Qué ha pasado aquí?

Sir Pitufalot ha pasado, eso ha pasado.

Yo me encargo.

¡Soñador!

¡Soy la mano derecha de Papá Pitufo

y te ordeno que acabes con este sinsentido!

¿Ese medio caballero en su ridículo corcel osa retarme?

¡A la carga!

¿Eh?

(GRITA) ¡Toma esa!

He resuelto el problema como un caballero.

No es verdad.

Ser un caballero no es solo ir derribando a gente,

es nobleza, rescatar a bellas doncellas y...

¡Pues claro, una bella doncella!

La deslumbraré y me ganaré su favor.

Ven, Poeta, debemos irnos.

A mí no me gustan los caballeros.

A mí no me gusta que otros Pitufos me roben mis frases.

(CANTURREA)

¡Oh!

¡No temas, Pitufina, pitufaré ese arbusto espinoso!

(GRITA) ¡Para!

Y pitúfame esa lanza de la cara.

Te pido disculpas.

Pero hay algo que quisiera pediros.

¿Eh?

Tu pelo brilla como hermosos diamantes.

Y tu sonrisa ilumina mi mundo hasta donde alcanza la vista.

(RÍE) Lo único que pido, mi bella dama,

es un pequeño recuerdo para poder batallar en tu nombre.

Pues si tanto significa para ti, toma esta rosa.

Es toda tuya, sir Pitufalot.

Parto a una nueva misión.

-Y yo te sigo porque eres un campeón.

(SUSPIRA)

Hola, Fortachón, parece que alguien te ha comido la tostada.

-No es justo, ¿por qué Pitufina está impresionada con Soñador?

-Supongo que porque es un caballero que sigue su sueño.

-Ah, ¿sí? Pues yo también puedo ser un caballero.

¡A la carga!

-Estas cosas nunca acaban bien.

Pitufina.

¡Pitufina!

Deléitate, Azrael, tengo otro ingenioso plan.

Una trampa de Pitufos aquí, otra por allá.

La próxima vez que esos escurridizos Pitufos

pasen por aquí, pisarán mis trampas.

¡Aparta de mi camino!

¡Ah, mi nariz, ay, qué daño!

(GRITA)

Qué rugido más horrible, debe de haber otro dragón por aquí.

¡Poeta, pitufemos a esa bestia!

-Mi buen señor, creo que cometes un error.

-Ese dragón no es rival para mí y acabaré con él como es debido.

-¡Gloria pitufa!

-¿Otro caballero?

¡A la carga!

-Tened cuidado, puede haber un peligro apostado.

-Aquí el único caballero soy yo. -¿Ah, sí? Eso habrá que verlo.

(AMBOS) ¡Gloria pitufa!

-¡A la carga! -¡A la carga!

-¡A la carga! (GRITA)

Ya están todas listas. ¿Eh?

Pero ¿qué?

(RÍE)

¡Ah! Pitufos, mira, Azrael.

(GRITA)

¡Ay, ay, ay, ay, ay...!

Acabo de salvarnos de Gargamel.

Poeta, escribe sobre eso. Quiero que Pitufina lo sepa.

-Un momento, yo nos he salvado de Gargamel.

(Silbido)

¡Ajá! ¡El dragón!

¡A la carga!

-Cuidado, Soñador, es una serpiente.

-Es el fin de su misión. En manos del dragón.

(GRITAN)

Bueno, chicos, ¿quién necesita ser rescatado?

(GRITA)

(Golpes)

¿Qué haríais los chicos sin las chicas?

Oh.

-Y así, a los caballeros ayudó y la princesa los salvó.

-Eh, que yo también he ayudado.

(SUSPIRA) Ojalá pudiera ser...

¡Pitufina!