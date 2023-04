Los pitufos - La maldición del tesoro pitufo

(Música)

Oye,

Vanidoso, ¿no crees que ya hemos pitufado bastantes flores?

-Todavía no, Labrador,

nunca hay demasiadas flores para adornar un gorro tan bonito.

-Me lo imaginaba.

¡Aaaay!

-Eh, Labrador, ¡mira dónde pisas!

-(GRUÑE)

¿Hum?

¡Toma pitufo!

¿Qué es esto?

-¿Hum?

(GRUÑE)

-¡Es un viejo cofre!

A lo mejor hay un tesoro dentro.

-¿Quién quiere un tesoro cuando tienes belleza?

-¡Hala! ¡Fíjate!

-¿Eh?

(Música)

-¡Vaya!

(Música)

-¡Hala!

¡Nunca había visto nada tan bonito!

¡Dámelo, dámelo!

-¡No señor! ¡No se toca!

Lo he pitufado yo.

(GRITA)

-¡Labrador! ¡Espérame!

¡Ese tesoro también es mío!

(Música)

(GRITA)

(Música)

-¡Dámelo! -¿Cómo?

-¡Ah! ¡Cuidado!

-(GRITA)

(Música)

(Campana)

¿Eh? ¿Eh?

¡Vamos! -¿Quién ha pitufado la alarma?

-¿Qué le pasa a Labrador?

-¿Es hora de comer?

-¡Mirad lo que he pitufado! ¡Un tesoro!

-¿De dónde lo has pitufado? -¿Se puede comer?

-A mí no me gustan los tesoros.

Un segundo...

Déjame ver eso.

Espera, Papa Pitufo, te vas a llevar una decepción, no es nada,

solo una vieja caja oxidada.

Creo que voy a echar un vistazo si no te importa, Vanidoso.

Hum... Este cofre me recuerda a algo.

Ahora vuelvo.

Pero hasta que vuelva, ¡no abráis ese cofre!

(TODOS) ¡Hum!

-¿Podemos ver el tesoro?

-No lo tocaremos, te lo prometemos.

-Papá Pitufo ha dicho que no se toca.

(TODOS) ¡Oh!

-Oh, qué bonito.

-¡Lo tengo, lo tengo!

-¡Ay! -¡Ouch!

-¿Hum?

-Es mío.

-¡Lo tengo!

¡Ajá! ¿Quién es el más grande?

¿Es que no sabéis obedecer?

Papa Pitufo ha dicho que no toquéis el tesoro.

¿Vale? Tú acabas de tocarlo.

¿Eh?

¡Justo lo que me temía!

Espero que ninguno hayáis pitufado el amuleto de la caja,

trae mala suerte, pertenecía al rey Gafinton I,

el pitufo más desafortunado de la historia.

¿Qué?

No, no, Papá Pitufo, claro que no lo hemos tocado.

(RÍE)

Yo ni me he acercado.

(GRITA)

(GRITAN)

(Música)

¡No temáis!

¡Los bomberos ya están aquí!

Paso, que voy.

¡Paso!

(GRITAN)

Lo han tocado.

Eso de la mala suerte es una tontería,

me he tropezado, nada más.

(GRITA)

-Hay que hacer algo.

Papá Pitufo, no quiero tener mala suerte toda mi vida.

(GRITA) ¡Yo tampoco!

No os preocupéis...

Sé cómo librarnos de esa mala suerte,

hay que volver y enterrar el cofre en el mismo sitio

donde lo pitufasteis.

Tenemos un problemilla, Papá Pitufo.

¿Eh?

Esto es un pitufastre, ¡hay que recuperar el amuleto!

Y rápido.

Ahora podré disfrutar de ti sin peligro.

(Música)

Vamos a pitufar un gran día juntos, los dos solos.

-¿Eh?

-(MEDITA)

-¿Dónde podrá estar?

-¡Tachán!

No, Tontín, eso es una zanahoria.

Eres casi tan pitufo como yo.

Estamos hechos tal para cual, eres una monada.

-Hum...

No.

-Eh..., a lo mejor está aquí abajo.

¡Eh! ¿Quién ha apagado las luces?

¡Está muy oscuro!

(GRITA)

-# Nunca había pitufado # a alguien como tú.

# Eres casi tan bonito como yo, # sí señor.

# Por eso no es de extrañar # que tus ojos sean del mismo color,

# aunque triste debo estar

# por poder mirar y nunca tocar. #

-(GRITA)

(Música)

¡Ay!

(RESOPLA)

Eh, Papá Pitufo, ¡lo he encontrado!

Mira...

No, Tontín, eso es una rama.

¿Eh?

Ese amuleto no ha podido desaparecer,

alguien ha tenido que pitufarlo.

¡Seguro que lo has pitufado tú!

-¿Y quién dice que no has sido tú?

-Dame eso, ¡es mío!

-Papá Pitufo, Carpintero no quiere que miremos en su mochila cohete,

eso prueba que él ha pitufado el...

(GRITA)

¿Eh? ¿Puede pitufarme alguien de aquí?

-¿Qué está pitufando? ¡Labrador!

Fortachón, baja de ahí.

-Gracias.

¿Y si Vanidoso ha pitufado el amuleto?

Le ha llamado la atención cuando he encontrado el cofre.

¡Vanidoso! ¡Claro! Tienes razón.

Llevo un buen rato sin verle.

(Música)

(RIE)

Mucha clase.

-Seguro que lo ha pitufado él.

Indudablemente.

Sí, tiene que ser él.

-¡Oh, no! Vienen a pitufarte.

Vanidoso, ¿dónde está el amuleto?

No lo sé. Yo no lo tengo.

-(GRITA)

(Música)

-El amuleto, ¡ahí está!

-¿Eh?

¡Con que lo habías pitufado tú!

-Eh...

-(TODOS) ¡Devuélvelo!

-¡No! ¡Es mío!

Vanidoso, ¿qué bicho te ha picado?

Danos el amuleto,

tenemos que enterrarlo para pitufar con esta mala suerte.

¡No!

¡El amuleto es demasiado bonito para vosotros!

¡Nunca os lo daré! ¡Vanidoso, vuelve!

Papá Pitufo ha dicho que lo devuelvas.

¡Es mío! ¡Mi precioso...!

¡Vanidoso, tienes que pitufarlo!

(Música)

¡Es la única forma de deshacer la maldición!

(GRITAN)

¡Ay!

(RÍE)

Filósofo 1, Amuleto maldito, 0.

(GRITA)

Azrael, creo que ya tenemos bastantes arándanos

para mi poción antiverrugas.

¿Eh? ¿Qué?

¿Te los has comido todos?

¡Glotón!

(MAULLA) ¡Escúpelos!

(Música)

¿Pero qué...?

(GRITAN)

¡Corred, pitufos, corred!

(Música)

(GRITAN)

¡Por Belcebú!

¡Un puñado de pitufos!

Hoy es mi día de suerte.

¡Oh, no!

¿Hum?

(RIE)

¡Por fin tendré mi venganza!

(RÍE)

(SE LAMENTA)

(Música)

Ah...(RIE)

¡Largo de aquí, saco de pulgas!

¡Ya has comido bastante por hoy!

(Pedorreta)

(TODOS) (REFUNFUÑAN)

¿Qué diabólica poción puedo usar para librarme de estos enanos?

¡No te quedes ahí parado, Azrael, ven aquí a ayudarme!

(Música)

¿Vanidoso?

Polvo de ortiga...

Babas de dragón...

Pelo de araña...

Oh...

¿Dónde has encontrado esto, Azrael?

(Explosión)

(GRITA) ¡Mis ojos! ¡No veo nada!

¡Ajá!

¡Ouch!

(Música)

Azrael, ¿a qué estás esperando?

¡Ve a por ellos! ¿Eh?

(GRITA)

Ay, ay, ay... ¡Uy!

(Música)

Pobre Gargamel, no es su día de suerte, ¿verdad?

(RÍE)

(Música)

Eso es, pequeño amuleto, ya estás en tu sitio.

Sé que nunca pitufaré otro tan espectacular como tú.

-¿Eh?

-Vanidoso, ¿podrías darte prisa con tu despedida?

-(LLORA)

Te prometo que nunca te olvidaré, mi querido amuleto.

Adiós, precio mío.

(Música)

-¡Uoh! ¡Ay!

(Música)

(TODOS) ¡Yupi! ¡Se acabó la mala suerte!

(RÍEN)

¡Yuju! -¡Yuju!

-No estés triste, Vanidoso,

toma, te he pitufado un nuevo amuleto.

(RÍEN) -¿Eh?