Los pitufos - El cuerno de la abundancia

(Música)

(RÍE)

¡Deléitate, Azrael,

este es el plan más malévolo de mi vida!

La próxima vez que esos condenados Pitufos pasen por aquí,

caerán en mis trampas.

Saca la narizota de ahí, patoso.

(GRITA)

¡Mi nariz!

(GRITA)

(GRITAN)

Espesa bola de pelo.

Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí?

Parece que Gargamel se ha pitufado en su propia trampa.

(RÍE)

Una pena que Papá Pitufo se haya ido

a su convención de magia.

Le habría encantado ver esto.

A mí no me gustan las convenciones de magia.

¡Ya verás cuando salga de aquí, os vais a enterar!

A mí no me gusta Gargamel.

Y tampoco me gusta Azrael.

"No me gusta esto, no me gusta lo otro", ¡ja!

¿No sabes decir nada más, pedazo de pegote azul?

No, así es Gruñón, no le gustan muchas cosas, ¿sabes?

A mí no me gusta nada.

Ni siquiera esto.

(GRUÑE)

Nos vamos ya, Chef tiene que pitufar

una supertarta de cumpleaños.

Ha sido un placer, Gargamel.

Seguro que a Papá Pitufo le va a encantar su sorpresa.

¡Volved aquí, no podéis dejarme así,

malditos bichejos, me las pagaréis!

¿Eh?

(GRITAN)

(SE QUEJA)

Un segundo, acabo de tener una brillante idea

para capturar a todos esos Pitufos.

(RÍE)

Azrael, tenía que haberme hecho artista.

Este muñeco mágico es la viva imagen de ese enano, ¿ves?

(MAÚLLA)

¡Uf! Tú no sabes nada del arte de la escultura.

Y ahora, la parte más importante.

Esta paja que solo Gruñón ha mordisqueado.

A ver qué necesitamos.

Lágrimas de búho, pelo de lagarto, babas de sapo.

(RÍE)

Cada vez que ese gruñoncete diga que le gusta algo,

esa misma cosa saldrá disparada de este cuerno de la abundancia.

Soy un genio, un genio artístico. (MAÚLLA)

Ah, piensa, cabeza hueca, en algún momento,

seguro que dirá que no le gustan los Pitufos.

Y entonces, ¡"presto"!

Caerán directamente en mis manos.

(RÍE)

A mí no me gusta esperar.

-¿Qué, qué estas pitufando, Gruñón?

-Está vigilando mi reserva de bellotas.

(GRITAN) -¡Tarta!

-No se toca, Goloso, esto es para Papá Pitufo.

Oh, se me han olvidado las velas.

-Huelo un toque de canela, manzana, arándano y un montón de...

"mmm", nueces tostadas. -¿No has oído a Chef?

No puedes tocarlo, aunque sí que sería una buena broma.

-A mí no me gustan las tartas.

-¿Eh?

(Cuerno)

¡Funciona, Azrael!

Pronto, empezarán a llover enanitos azules.

¿Eh?

¿Qué es esto? ¿Minitartas?

(Cuerno)

Supertarta.

¿Tarta se va?

-Ya he encontrado las velas.

(GRITA) ¿Dónde está la tarta de Papá Pitufo?

-(AMBOS) ¡Ha desaparecido!

-Sí, ya, como que me lo voy a creer.

Algo me dice que os habéis pitufado la tarta, ¿verdad?

(GRITAN)

-¡Volved aquí ahora mismo!

¿Dónde están?

(GRITAN)

A mí no me gustan los cucharones.

-"Mmm".

¿Eh?

(RÍE)

¿Eh? ¿Un minicucharón?

¡Ay, ay, ay, ay!

Oh.

(RÍE)

-Eh, ¿dónde se ha ido mi cucharón?

-¿Y mi tarta?

-Han desaparecido, de verdad, y ha sido él quien lo ha pitufado.

-Tonterías.

-¿No me crees? Mira.

Gruñón, ¿qué te parece este banco tan bonito de aquí?

-A mí no me gustan los bancos.

(Cuerno)

Esta vez, no me dejaré engañar.

¿Qué?

¿Eso son minibancos?

Y estos serán los Pitufos que estaban en esos bancos.

(GRITA)

¿Cómo has hecho eso, Gruñón?

(GRUÑE)

-Avisaré a Filósofo, no os pituféis, enseguida vuelvo.

-¿Sabes, Gruñón? Ese nuevo poder tuyo es muy chulo.

Vamos a divertirnos.

A mí no me gustan los pañales sucios.

(Cuerno)

¡Puaj! ¿Pañales?

Odio a esos condenados Pitufos.

Y no me gustan los platos sucios. -¡Tachán!

(Cuerno)

(GRITA)

¿Platos se van?

(GRITA)

No me gustan los tenedores sucios.

(Cuerno)

(GRITA)

¿Tenedor se va? -No me gustan los cuchillos sucios.

(GRITA)

Oh...

(Cuerno)

No me gustan los pinceles. No me gustan las palas.

No me gustan los yunques. Verduras, naranjas,

calderos, martillos.

(GRITA)

(GRITA)

(RÍE)

¡Para, Gruñón, para!

(INTENTA HABLAR)

Lo siento, pero tienes que dejar de hablar.

¿Qué estás pitufando? Gracias a él,

no tendremos que lavar los platos sucios nunca más.

-Y entonces, ¿en qué vamos a comer y dónde vamos a sentarnos, eh?

¿No lo veis? Es una especie de magia negra.

Gruñón está maldito,

hay que pitufarle en el almacén hasta que Papá Pitufo vuelva.

¡Au!

A mí no me gusta Filósofo.

(Cuerno)

¿Qué saldrá esta vez?

(GRITA)

¡Por fin, un Pitufo!

¿Dónde se ha ido Filósofo?

-¿Dónde le has mandado?

-Papá Pitufo se va a enfadar un montón.

-O te dará una medalla. (RÍE)

-Bromista, no es momento para bromas,

tenemos que encontrar a Filósofo.

-Es todo culpa mía.

A mí no me gusto yo mismo.

(Cuerno)

(MAÚLLA)

¡Hola! (RÍE)

Ya van dos, ¿ves, Azrael?

Sabía que mi plan era brillante.

¿Eh? Gruñón,

¿qué estás pitufando tú aquí? (GRUÑE)

¡Ajá! Con que tú eres el gruñoncete, estupendo.

¿Cómo iba a saberlo? Sois todos iguales,

igualmente horrorosos.

Bueno, mi diminuto amigo, ahora, solo tienes que decir

que no te gustan los Pitufos.

Venga, hazlo.

A mí no me gusta Gargamel.

¡Sí, bravo!

(RÍE)

Buen intento, pero no soy tan estúpido.

Soy inmune al conjuro.

Creo que usaré mi muñeco mágico.

(GRITA)

Como no digas que no te gustan todos los Pitufos ahora mismo,

le haré mucho, pero que mucho daño a este muñeco.

Aguanta, Gruñón, no digas nada. ¿Qué tal si te retuerzo la nariz?

(GRITA)

A mí no me gusta...

(SE QUEJA)

¡Ese muñeco mágico!

¡Ah!

(Cuerno)

(GRITA)

¡Mi muñeco mágico!

(SE QUEJA)

Podrías hacer que desaparezca esta jaula, ¿no?

A mí no me gusta esta jaula.

(GRITA)

(Cuerno)

Te pillé.

(RÍE) ¡Socorro!

Ya no eres tan listillo, ¿eh, Pitufo gafotas?

A mí no me gusta Filósofo.

(RÍE) ¿Eh?

(Cuerno)

¡Ja! Buen intento.

A mí tampoco me cae muy bien.

Azrael, coge al gruñoncete.

(MAÚLLA)

-A mí no me gusta Azrael.

(Cuerno)

¡Quita de encima, bola de pelo!

¡Pitufémonos de aquí, Gruñón!

¡A mí no me gustan los Pitufos!

¡Los odio, los maldigo,

los aborrezco!

¡Bien hecho! Por una vez, tus gruñidos han sido útiles.

Eh, por cierto, ¿te gustan los osos?

A mí no me gustan los osos.

¿Los ogros?

A mí tampoco me gustan los ogros.

¿Y las serpientes? A mí no me gustan las serpientes.

(Cuerno)

(Rugido)

(Cuerno)

¿Dónde has puesto mi tarta y mi tenedor?