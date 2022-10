Os presentamos a Josh

No sé dónde está Blue.

Te está buscando a ti.

¡Encontremos su huella!

Voy a por las pistas... de Blue. ¡Y tú!

Vamos todos juntos, voy con Blue. ¡Y tú!

Paso a paso, pista a pista,

buscaremos... las pistas de Blue.

¡Y tú!

(Chirrido)

Ah, hola... Pasad, pasad.

Estamos encantados de que estéis aquí, ¿verdad, Blue?

(GRUÑE)

¡Y casi es la hora de merendar!

¿Blue?

¿Blue?

¿Dónde está Blue?

(TARAREA)

(NIÑOS) "Ahí".

Ah, gracias. ¡A comer!

(Música)

¿Habéis visto a Blue?

"Está ahí. Detrás de ti". Ah.

(SUSURRA) Seguro que está debajo de la mesa. Gracias.

(SILBA)

¡Blue! ¡Ah!

(RÍE) Ya te vale, Blue.

Oye, casi es la hora de merendar.

Y vamos a comer... ¡unas galletitas!

Tenemos platos y servilletas. ¡Estamos listos para merendar!

Mi primera merienda con vosotros.

(NIEGA)

¿No? ¿No estamos listos para merendar?

¿Por qué Blue dice que no?

¿Nos falta algo para la merienda?

(ASIENTE)

Uh...

No se me ocurre nada.

¡Oh!

Quizás debería llamar a mis primos...

con mi superpráctico cuaderno. Echad un ojo.

Cuaderno por un lado, móvil por el otro.

Cuaderno, móvil, cuaderno, móvil...

(RÍE)

(CARRASPEA) Llamando.

(Tono llamada)

Tienda de regalos, aquí Joe....

Eh. Hola, Josh.

Joe, hola. Necesito ayuda con Blue.

Claro, dime. Ah, vale, un segundo.

Agencia de detectives, nuestro trabajo es encontrar pistas.

Hola, Steve. Soy yo, Josh.

¿Eh? Hola, Josh. ¿Puedes echarme una mano?

Sí, claro, dime. Oh.

¡Steve! -¡Joe!

(AMBOS) Oye, ¿qué es lo que pasa?

Pues... creo que Blue no quiere merendar.

(A LA VEZ) Ah... ¡Hablaremos con ella!

Oh, vale.

Hola, Blue. -Cuéntame.

(BALBUCEA)

(SUSURRA)

Ah... -Ah, vale.

¿Y...?

Sí, lo hemos hablado. Solo hay una cosa que puedes hacer.

-Sí, solo una cosa. ¿Cuál?

(AMBOS) Jugar a las pistas de Blue.

¡Jugar a las pistas de Blue! ¡Pues claro!

No se me había ocurrido. Bah, ya aprenderás.

-Oye, ¿puedo hablar un momento con mis amigos?

Oh, claro.

Hola.

Oíd, ¿podéis ayudar a mi primo Josh?

¿Podéis?

Bien...

Porque creo que va a necesitar vuestra ayuda, igual que yo.

-E igual que yo. -Eso.

(AMBOS) Gracias.

Gracias, adiós. ¡Uf!

(TARAREA)

¡Vaya!

Mi primera huella... Ah...

Uf, vale.

Pues jugaremos a las pistas de Blue

para averiguar qué quiere Blue de merendar.

(CANTA) "Juego de las pistas de Blue".

Es un juego superdivertido, sí. Vamos a buscar más pistas.

(Música)

Ah, sí.

¿Qué tengo que hacer ahora? "Tienes que limpiarla".

Ah, claro, sí. Tengo que limpiarla. Gracias.

(TITUBEA)

(CARRASPEA)

(Chirrido)

(SOPLA)

(Música)

Juego de las pistas de Blue.

Esperad...

Yo no sé jugar a las pistas de Blue.

Ah... Creo que necesito una ayudita.

Ah.

(Tono llamada)

¿Me ayudaréis?

Ah, vale.

Hola, Josh. -Hola.

Eh, hola.

Es que no sé jugar a las pistas de Blue.

(AMBOS) Ah...

Pues...

(Música)

Para jugar a las pistas de Blue, debes encontrar las...

-"Huellas". -Eso, las huellas.

Porque las huellas son las... -"Pistas".

-Sí, las pistas. Y anótalas en el...

-"Cuaderno". -Son las...

¿Pistas de Blue?

(AMBOS) Sí, las pistas de Blue.

Y después busca otra... -"Huella".

-Será la segunda... -"Pista".

-Y anótala en el... ¡Cuaderno!

¿De quién son esas pistas? Son las pistas de Blue.

¡Uh! Y, después, busca la última...

-"¡Huella!". -Ya lo tienes.

Y esa es la tercera pista y la anoto en el cuaderno.

¿De quién son esas pistas? ¡Son las pistas de Blue!

¡Ya sabes jugar! Ah, ¿sí?

Vale... Ahora siéntate en el... -"Sillón de pensar".

Ah. Y piensa.

-Piensa. -Piensa.

-Pues has de imaginar... Lo que quieras lograr...

Solo ponte a pensar.

(A LA VEZ) Nadie como tú.

(LADRA)

Pues has de imaginar lo que quieras lograr.

Solo ponte a pensar.

Nadie como tú.

Eso es. -Ya ha aprendido.

-Me siento orgulloso.

Adiós, Steve. Adiós, Joe.

Gracias por todo.

¡Eo!

(Fin tono llamada)

¿Me ayudáis a buscar pistas?

"Sí".

¿Seguro?

¡Guay!

¡En marcha!

(RÍE)

Pistas de Blue hay aquí.

Las vamos a encontrar.

"Una pista".

¿Veis una pista?

Uh...

¿Dónde?

"¡Allí!".

¡Oh!

¡Una pista!

¡Es una pista de Blue! "¡Pista!".

Mi primera pista de Blue.

Eh, ha llegado la hora de usar mi superpráctico...

"Cuaderno".

A ver...

Un vaso.

Dibujamos un óvalo grande con dos líneas a los lados,

una línea curva para la base y unas rayitas.

Ya tenemos... ¡un vaso!

¿Qué es lo que quiere Blue de merendar con un vaso?

Uh... Porque... los vasos no se comen, ya sabéis.

(RÍE) Claro que no.

Muy bien.

¿Vosotros pensáis... que Blue quiere poner algo...

en el vaso?

¡Claro!

Ah, vale.

Pues... yo creo que debemos buscar más pistas de Blue

para averiguar qué quiere Blue de merendar.

(Golpes)

(Música intriga)

Oh, oh... Venid.

(ACENTO FRANCÉS) Oh, no. Blue ha tirado la bolsa de la compra.

Hola, señor Sal. Señora Pimienta...

"Allo".

Pimentón, Canela, ¿qué tal? Hola, Josh.

(AMBOS) ¿Nos ayudas a recoger?

Ah, pues claro.

¿Y vosotros?

(RÍE) Claro...

"Très bien". -"Très bien".

Empecemos por el triángulo. ¡Como este!

El triángulo... Sin problema.

Encontraré... el triángulo.

(CARRASPEA)

Ah...

(GRUÑE)

¿Dónde está el triángulo?

"Las uvas".

(TARAREA)

Gracias, Josh. De nada.

Y gracias a vosotros.

(Cosas rotas)

Oh... Oh, no.

Caray... ¿Qué ha pasado?

Se han caído todas las pajitas.

Hay que recogerlas.

¿Me ayudáis?

Bien, genial.

"Una pista".

¿Y esta?

Muy bien.

"Una pista". Ah, ¿una pista?

¿Dónde? "Ahí".

No...

No la veo.

"Está ahí".

Oh.

Oh.

Ah.

¿Eh? Ja, ja.

Es la pajita más bailonga que he visto nunca.

Ah, es una pista.

Necesitamos el superpráctico... ¡cuaderno!

Muy bien, veamos...

Un círculo arriba, dos líneas a los lados,

una curva por abajo y las rayitas por aquí.

Ya está, una pajita de papel. Pero...

¿para qué quiere Blue una pajita?

La primera pista de Blue es... "Un vaso".

Eso, un vaso.

Y la segunda pista de Blue es... una pajita.

(Música intriga)

¿Para qué quiere Blue un vaso y una pajita?

Ah... A lo mejor...

Sí, creo que deberíamos buscar la última pista de Blue

para averiguarlo.

Ya llegó, ya llegó, ya llegó... el correo.

¡Llega el correo! Qué ilusión me hace esta canción.

Ya ha llegado el correo, nunca nos hace esperar.

Cuando llega soy feliz. ¡Sí!

¡El correo! ¡Llega el correo! Hola, Buzón de correos.

Oh.

Eh...

¿Hoy no tenemos carta? No. ¡Has recibido un email!

¿Ah?

¡Oh!

Ah, un email.

Qué novedad.

Gracias, Buzón. De nada, adiós.

Ha llegado un email.

Ha llegado un email.

Ha llegado un email.

No sé de quién será.

(NIÑOS) "Hola, Josh".

¡Es un email de nuestros amigos!

Me alegro mucho de verte. -Bienvenido.

-Qué ganas de jugar a las pistas de Blue contigo.

-Lo haces muy bien, Josh. -Solo ponte a pensar. Nadie como tú.

-Y podrás conseguir lo que quieras lograr.

(A LA VEZ) ¡Adiós, Josh!

Qué monos. ¡Adiós!

Me encanta recibir emails, cartas y paquetes...

(TARAREA)

¡Hala!

¿Habéis visto eso?

(RÍE)

Blue se ha metido dentro del cuadro.

¿Cómo lo habrá hecho?

Intentémoslo nosotros.

Si lo hace Blue, yo también.

¡Vaya...! ¡Estoy en el cuadro!

¿Pero qué sitio es este?

(Mugido)

(Cacareo)

(Trinos)

"¡Es una granja!". ¿Una granja? ¡Claro!

(TARAREA)

En la granja de Pepito... Iah, iah, oh.

Hace guau, guau... Hace miau, miau...

¡Mirad!

(RÍE) Vamos.

Ah, creo que este pollito quiere decirnos algo.

Ah, oh.

Hola, pollito. Hola, Josh.

¿Me ayudas a buscar a mi amigo?

Sí, claro que sí.

¿Queréis ayudar a este pollito?

Luego, buscaremos más pistas de Blue.

Genial.

Eh... ¿Qué pinta tiene tu amiguito? Mi amiguito lleva un sombrerito

igual que el mío.

¿Veis aquí a mi amigo?

"Ah, ah".

"No".

"Ah, ah".

"Sí, es ese".

¿Ves? Lo has encontrado. Sí, nuestros sombreritos son iguales.

Ya lo creo. Gracias por ayudarnos.

¡Buen trabajo!

Hola. ¡Oh!

¿Me ayudas a buscar a mi amiguito también?

Muy bien. ¿Qué aspecto tiene tu amigo?

Mi amigo lleva un sombrerito igual que el mío.

Muy bien.

Espero que me echéis una mano. ¿Veis a mi amiguito?

-Pío, pío.

-"No".

"No".

"Sí, es ese. ¡Sí!".

¡Ja! ¡Ya has encontrado a tu amiguito!

¡Gracias por ayudarnos! No tenéis por qué darlas.

¿Y si me ayudáis a mí a buscar a mi amiguita?

(RÍE) ¿Es esa perrita azul que tienes en la cabeza?

Oh, oh. ¡Blue!

(RÍE)

"Está detrás de ti".

Tengo que ir a por Blue. Adiós, chicos.

(Música animada)

¡Blue!

¡Blue!

¡Blue! ¿Dónde estás, Blue?

"Una pista". ¿Qué?

"¡Una pista!".

¿Creéis que soy un gallo? Genial.

¡Quiquiriquí!

"No... ¡Una pista!".

Ah, ¿veis una pista? ¿Dónde?

¿Dónde está? "Ahí, detrás de ti".

Ah, sí. Hay una huella de Blue en esa vaca.

Entonces, la vaca es una de las pistas de Blue.

Pero... ahora necesitamos nuestro superpráctico cuaderno.

(TARAREA)

Una vaca.

Esa es la cabeza.

Con un óvalo grande hacemos el cuerpo.

Y, ahora, la cola.

Unas líneas para las patas...,

las pezuñas y las ubres.

Ya está, una vaca.

Claro.

¡Eh! Ahora que tenemos las tres pistas,

ya estamos preparados para el... "Sillón de pensar".

¡Sillón de pensar! ¡Vamos!

(TARAREA)

¡Guau!

Ah, uf...

(RÍE)

Perfecto.

Vale, ya estamos en el sillón de pensar.

Vamos... a pensar. "Pensar".

(SILBA)

A ver, hay que averiguar qué quiere Blue para merendar.

Las pistas de Blue son...

un vaso,

una pajita

y... una vaca.

(Mugido)

¿Qué pensáis vosotros que puede ser?

Uh.

¿Puede ser que Blue quiera meter la vaca en el vaso

y bebérsela con una pajita?

(RÍEN) "No, no".

No. Vale.

Porque una vaca no cabe en un vaso, claro que no.

(RÍE)

Ah...

¿Qué sonido hacen las vacas?

"Mu...".

¡Mu!

(Mugido)

Claro, las vacas siempre hacen "mu".

Y las vacas dan...

"Leche".

¡Leche!

Sí, exacto.

Las vacas dan la leche que bebemos.

Esa es la respuesta a nuestro enigma.

Creo que Blue quiere leche en ese vaso

para bebérsela... ¡con la pajita!

(GRITA ALEGRE)

¡Lo logramos, lo hemos logrado!

Oh.

Ya lo adiviné...

¡Por fin!

Las pistas de Blue, qué bien.

Ya lo adiviné.

¡Por fin!

Porque soy el mejor.

Vale. Escucha, Blue.

Voy a servirte leche en un vaso con una pajita ahora mismo

y esa será tu merienda.

(TARAREA)

Todo listo para la merienda, Blue.

(SORBE)

Uh.

(SE RELAME)

(Alarma)

(RÍE) ¡Hora de merendar!

"Magnifique, c'est magnifique". Han venido a merendar todos.

Oh, qué buena pinta tiene.

(Móvil)

Oh, delicioso.

(SORBEN)

¿Y bien? -¿Lo has adivinado?

¿Era leche en un vaso? -¿Con una pajita?

-Una pajita de papel. -Sí.

Pues sí. ¿En serio?

Y... lo he adivinado.

Bueno, con la ayuda de mis amigos.

Mirad.

Hola, chicos.

(A LA VEZ) ¡Adiós!

Qué fiesta tan guay. -Sí, también está Magenta.

-Sí. -Sí.

Oh...

Oh, vaya... Gracias por la ayuda, Joe y Steve.

Oh, de nada. -Ha sido un placer.

(Música)

Pero es hora de despedirse. Oh.

Vamos a cantar una canción más. Siempre lo hacemos.

-Sí, es verdad.

-Gracias por vuestra ayuda. -Pues has de imaginar

lo que quieras lograr...

(AMBOS) Solo ponte a pensar.

Nadie como tú...

(A LA VEZ) ¡Y nuestra amiga Blue!

Solo lo has de intentar.

¡Nadie como tú!

Uh, uh, uh.

Oh, oh.

(RÍE)

Así se hace, Josh. -Pues sí, lo haces muy bien.

Seguid ayudándole, ¿vale? Gracias.

Adiós, gracias.

(AMBOS) ¡Adiós!

Una vez más.

Porque si pensáis, lo vais a conseguir.

Solo lo has de intentar. ¡Nadie como tú!

(TARAREA)

Uh, uh.

(RÍE)

¡Gracias! ¡Nos vemos muy pronto!

(Portazo)