# No sé dónde está Blue.

# Te está buscando a ti.

# ¡Encontremos su huella!

# Voy a por las pistas... de Blue. # # -¡Y tú! #

# -Vamos todos juntos, # # voy con Blue. #

# -¡Y tú! #

# -Paso a paso, # pista a pista,

# buscaremos... las pistas de Blue. #

# -¡Y tú! #

¡Hola! ¡Oh!

(CARRASPEA) Soy yo..., el Hombre Canción.

(TARAREA)

En realidad soy yo, Josh.

Hoy vamos a jugar a los superhéroes.

(TARAREA)

Oh. (CARRASPEA)

Y ella es Super Blue.

Tiene el poder de dejar pistas y también el de saltar.

(TARAREA) (ASIENTE) ¡Uh!

¿Vosotros queréis jugar a los superhéroes?

¿En serio?

¡Guay! ¡Vamos!

El Hombre Canción necesita su guitarra.

¿Me ayudáis a conseguirla?

Diremos: "Guitarra la-la-lá".

(NIÑOS) "Guitarra la-la-lá".

¡Ah! ¡Hala!

Gracias, se os da genial ayudar.

Y ese podría ser vuestro superpoder de hoy.

Os llamaremos, eh... Mis amigos, los superayudantes.

Sí.

Venga, vamos a buscar a más amigos superhéroes.

Quieren jugar con nosotros Tickety y Jabonoso. Venid.

(IMITA SONIDO DE VUELO)

Soy yo, el Hombre Canción. ¡Bien!

-¡Yupi! Estoy aquí con Super Blue.

(TARAREA)

Y con los nuevos superhéroes, mis amigos los superayudantes.

(AMBOS) ¡Qué guay!

Vosotros. Vamos.

(Música)

Soy Tickety, un reloj con el superpoder de dar la hora.

-Y yo soy Superjabón. Tengo el poder de limpiar cualquier cosa.

Y juntos somos... los Pensadores.

(Música heroica)

Somos un supergrupo que resuelve los problemas

usando el poder de la mente. (CARRASPEA)

# Y... #

También de las canciones.

Ah, ¡vaya!

-Hombre Canción, ¿qué es ese ruido?

-Escuchad.

(Traqueteo)

¿Lo habéis oído?

¿Qué creéis que puede producir ese ruido tan raro?

(LADRA)

Vamos, Hombre Canción, hay que averiguar lo que es.

El tiempo vuela. Adelante.

(TODOS) ¡Oh!

¡El sonido! Se ha parado.

Hombre Canción, ¿qué es lo que provocará ese extraño ruido?

Mm, buena pregunta, Superjabón,

y la respuesta la averiguaremos cuando...

Cuando...

(CANTA)

¡Ah!

¡Cuando juguemos a las pistas de Blue!

¡Es una idea genial!

# Juego de las pistas de Blue. #

Porque es un juego guay, sí.

Bien, jugaremos a las pistas de Blue

para averiguar de dónde sale ese ruido tan... raro.

¡Oh! Antes tengo que limpiar esta huella.

¿Limpiar? ¡Esa es una tarea para Superjabón!

¡Ah! ¡Sí!

¡Guau! Gracias, Superjabón.

Veo que tus poderes de limpiar funcionan muy bien.

No hay de qué, Hombre Canción.

¡Oh!

¿Sabéis qué más hace falta para jugar a las pistas de Blue?

El superpráctico...

"Cuaderno". Cuaderno, exacto.

Vamos.

(Música heroica)

(IMITA SONIDO DE VUELO)

(RÍE) Hola, Mesita de noche.

¿Nos das el superpráctico cuaderno, porfa?

Esta es una tarea para... ¡Supermesita!

Tengo el superpoder de guardar cosas, como tu cuaderno.

¡Bien!

(IMITA SONIDO DE VUELO)

¡Eh! Gracias, Supermesita.

De nada, Hombre Canción.

(IMITA SONIDO DE VUELO)

Para jugar a las pistas de Blue hay que encontrar una...

"¡Huella!".

Vale, una huella, que será la primera...

"¡Pista!".

Sí, pista, y la anotamos en el...

"¡Cuaderno!".

# Tienes que anotarlo,

# juega a las pistas de Blue,

# y buscaremos otra huella, # segunda pista ya,

# tienes que anotarlo,

# juega a las pistas de Blue.

# Nos queda solo una huella, # la tercera ya,

# tienes que anotarlo.

# juega a las pistas de Blue. #

¿Sabes cómo se hace?

# En el sillón de pensar # hay que esperar,

# pues has de imaginar # lo que quieras lograr,

# solo ponte a pensar.

# Nadie como tú... #

Muy bien, amigos superayudantes,

nuestra misión es averiguar qué es lo que hace ese extraño ruido.

(Traqueteo)

Ahí está.

Mm... ¿Qué será?

(Traqueteo)

Mm...

Bien, tenemos que investigar. (TARAREA)

¿Nos echáis una mano?

¡Oh! ¿De verdad?

¡Guay! ¡Vamos! (LADRA)

# El Hombre Canción soy yo.

# Pistas voy a buscar. #

"¡Una pista!".

¿Qué habéis dicho, superayudantes?

"Una pista". ¡Oh!

¿Sabéis dónde hay una? ¿Dónde?

"Está ahí".

"Ahí". -"Ahí".

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh! ¡Hay una pista en las burbujas!

Así que esas burbujas son la primera pista. ¡Ah!

Ahora necesitamos el superpráctico...

"¡Cuaderno!". ¡Cuaderno, sí!

(TARAREA) Vale, entonces...

Burbujas. Eh.

Ya que soy... # El Hombre Canción... #

Lo cantaré.

(Música)

# Dibuja circulitos,

# cuadrados,

# burbujas tendrás. #

¿Qué tendrá que ver ese ruido extraño con las burbujas?

Mm... Mm...

¡Ah, es posible!

Pero hay que buscar más pistas.

(LADRA)

¡Es Super Blue, está allí!

(IMITA SONIDO DE VUELO)

(TARAREA)

¿Qué ocurre, Super Blue? (LADRA)

Leche derramada. (ASIENTE)

(IMITA SONIDO DE VUELO)

Tenemos que hacer algo, amigos.

Eh, amigos superayudantes,

¿Qué podemos hacer con la leche que se ha derramado?

(GIME)

"Limpiarla". (ASIENTE)

¡Es una superidea!

Hola. Entonces es una superidea para Superjabón.

Primero, utilizo un poco de papel de cocina

y, luego, con una esponja limpio lo que falta. Así.

La verdad, se te da superbién limpiar cosas.

Sí, ese es mi superpoder. Me gusta ayudar.

Superjabón se va volando. (RÍE)

¡Adiós, Superjabón! (LADRA)

Nuestro héroe.

(ACENTO FRANCÉS) Oh, no, ¿ya es la hora? No lo sé.

Oh, es el señor Sal.

Y creo que necesita que le echen una mano...

los Pensadores. Vamos.

(IMITA SONIDO DE VUELO) (TARAREA)

Hola, señor Sal, ¿qué problema hay?

He preparado cubitos de zumo. "Voilà!".

Estarán listos a las dos en punto.

El problema es que no sé si son ya las dos en punto.

Vale, tranquilo, señor Sal,

a los Pensadores se nos va a ocurrir una solución.

A ver, debemos averiguar si ya son las dos.

¿Cómo lo hacemos?

"Con un reloj".

¡Un reloj! ¡Muy bien, colegas!

Si miramos el reloj, sabremos qué hora es.

¿Conocéis a alguien que tenga el poder de dar la hora?

"Ticketictac". ¡Pues claro, Tickety!

Es decir, Superreloj.

(Alarma)

Aquí Superreloj. ¿Estáis alarmados?

Superreloj, el señor Sal quiere saber si ya son las dos.

Ah, muy bien. Vamos a ver.

Mirad, la manecilla larga está en las 12

y la pequeñita está en las dos.

Significa que son las dos en punto.

-Muchísimas gracias.

¡Ya es hora de sacar los cubitos de zumo!

(Música animada)

¡Buen trabajo, Superreloj!

Otra misión con éxito gracias a... (TODOS) ¡Los Pensadores!

Gracias, "merci", Pensadores. No hay de qué. Nos vemos.

(Música heroica)

"Una pista".

¿Qué habéis dicho, amigos superayudantes?

"¡Una pista!".

¡Ah! Oh, oh...

(TARAREA) ¡Eh!

¡Habéis encontrado una!

En el agua. Ahora hace falta...

En superpráctico...

"Cuaderno". ¡Cuaderno, sí!

(IMITA SONIDO DE VUELO)

Bien, eso.

Agua.

# Dibuja algo así. # Ya está. #

Ya está, agua.

Aunque, ¿qué habrá provocado ese extraño ruido?

(Traqueteo)

Mm... ¿Con burbujas...

y agua?

Mm...

Ah. Es posible.

Pero tenemos que buscar la última pista.

# Ya llegó, ya llegó, ya llegó... # el correo. #

¡Ha llegado el correo!

(IMITA SONIDO DE VUELO)

# Ya ha llegado el correo, # nunca nos hace esperar.

# Cuando llega soy feliz. # ¡Sí!

(LADRA)

(Música heroica)

(Traqueteo)

Oh, ¿qué es eso?

No lo sabemos, pero nuestra misión es adivinar

qué es lo que está produciendo ese extraño ruido.

Menos mal. Aquí tienes tu carta.

¡Oh!

Gracias, Buzón. De nada.

# Ha llegado una carta.

# Ha llegado una carta.

# Ha llegado una carta.

# No sé de quién será. #

¡Oh, es una carta de nuestra amiga!

Hola, Hombre Canción, hola, Super Blue.

Soy una superdibujante y hago dibujos muy rápido. Ya.

(Música)

Es Blue.

Adiós, Josh, adiós, Blue.

¡Adiós! (LADRA)

"Pensadores". (LADRA)

"Os necesito". Alguien nos llama.

¡Rápido! (LADRA)

(LADRA)

# Pensadores al rescate. #

(RÍE)

Oh. Los Pensadores ya estamos aquí.

Hemos llegado en un piquete. (LADRA)

¿Qué lugar es este?

Es la ciudad de los superhéroes. Aquí viven todos los superhéroes.

Soy Frank. Hola, Frank.

Oye, ¿y por qué no tienes nombre de superhéroe,

como Super Frank o como Wonder Frank?

No tengo nombre de superhéroe porque no sé cuál es mi superpoder.

¿Me ayudas a descubrir mi superpoder?

¡Pues claro! Te...

¿Nos ayudáis a descubrir cuál es su superpoder?

¿De verdad? (LADRA)

¡Oh! ¡Bien! (LADRA)

Frank, cuenta con la ayuda de los Pensadores.

(TARAREA)

¡Oh! ¿Quién es?

Es Superbailarina, tiene el superpoder de bailar.

Pero parece que está triste. Venga.

(SUSPIRA) -Hola, Superbailarina. ¿Estás triste?

-Sí, porque hoy no tengo a nadie con quien bailar.

-Tenemos que encontrar una manera de animar un poco a Superbailarina.

(ASIENTE)

¿Qué podemos hacer para animar a Superbailarina?

(SUSPIRA)

"Bailar con ella". -"Bailar".

¿Bailar con ella? ¡Ah! (LADRA)

¡Bien pensado!

Yo bailaré con ella, seguro que así se anima.

¿Quieres bailar conmigo?

(Música)

Ya me siento mucho mejor.

Gracias. ¡Adiós!

¡Adiós! Vamos.

¡Uh! ¡Ay! ¿Quién es ella?

Es Corredora,

es la que corre más rápido de toda la ciudad.

Venid. -Oh, ah, jo.

-Hola, Corredora, ¿te encuentras bien?

-Estoy enfadada. Siempre que intento correr, me caigo,

pero no sé por qué. -Tenemos que ayudar a Corredora.

Dice que siempre se cae. Mm.

¿Qué podemos hacer para que Corredora no se caiga?

Ah.

"Atarle los cordones".

¿Los cordones? Ah.

¡Ah, sí, lleva los cordones desatados!

Ese es el motivo por el que siempre se cae.

Ya está, Corredora.

Seguro que ya no te caes más. -Gracias.

-Atarse los cordones es superimportante.

(Música)

Voy corriendo, pero no me caigo.

Estoy supercontenta.

Muchas gracias por la ayuda. ¡Adiós!

¡Estaba superanimada!

Correr es su superpoder, pero ¿cuál es mi superpoder?

Mm...

Oh.

(Música)

¡Oh!

¿Qué creéis que ha hecho Frank por la bailarina y la corredora?

Oh.

"Las ha ayudado".

¡Las ha ayudado! ¡Sí!

Cuando bailé con Superbailarina, se puso muy contenta

y cuando ayudé a Corredora, también se puso contenta.

Oye, Frank, a lo mejor,

el de ayudar a los demás es tu superpoder.

A lo mejor sí.

Ayudar a la gente me gusta mucho.

Hombre Canción, mira.

¿Qué es lo que ha hecho?

Es que ya no soy Frank, ahora soy el Animador,

porque ayudo a los demás a que sean felices.

¡Por fin he encontrado mi superpoder!

Hasta la vista.

(CANTA)

¡Pensadores, adelante!

(Traqueteo)

Ahí está otra vez el extraño ruido.

Mm... Venid.

"¡Una pista, una pista!".

Oh. ¡Oh! ¿Hay una pista?

¿Dónde? "¡Está ahí!".

-"Detrás de ti". ¡Oh!

¡Sí, chicos!

(IMITA SONIDO DE VUELO)

¡Ajá! ¡Hay una pista en la ropa!

¡Uh! (IMITA SONIDO DE VUELO)

Es la hora del superpráctico...

"¡Cuaderno!". ¡Cuaderno! Este.

(IMITA SONIDO DE VUELO)

Vale, entonces... (TARAREA)

Ropa.

# Dibuja así...

# una camiseta,

# un pantalón

# y un calcetín. # Bueno, dos. #

Ya está. Listo.

Esa es la tercera.

¡Ah! Ya tenemos las tres.

¡Ah! Estamos listos para sentarnos en el...

"¡Sillón de pensar!". ¡Sillón de pensar, eso! Vamos.

(Música)

(IMITA SONIDO DE VUELO)

Eso es, ya estamos en el sillón de pensar

y vamos a pensar.

(TARAREA)

¿Me ayudáis, amigos superayudantes?

¡Genial! ¡Guay!

Necesitamos averiguar

qué es lo que produce ese ruido tan extraño

y las pistas son...

Burbujas.

Agua.

Y ropa.

(Música)

¿Qué es lo que produce ese sonido con burbujas,

agua y ropa?

Mm...

A ver.

Las burbujas las hace el jabón.

¡Ah! Pero si tenemos jabón y agua,

seguro que va a ser porque estamos lavando algo.

Pero ¿qué estaremos lavando?

"La ropa".

¡La ropa! ¡Ah!

¿Qué pensáis que puede producir ese sonido

que utiliza jabón y agua

para lavar la ropa?

"Una lavadora". -"¡Sí, una lavadora!".

(LADRA) ¡Oh, una lavadora!

¡Sí, porque sabemos que las lavadoras

usan agua con jabón y burbujas para lavar la ropa!

¡Y hacen ese ruido tan raro!

¡Oh! ¡Hemos descifrado las pistas de Blue!

(Música)

# Ya lo adiviné... # ¡Por fin!

# Las pistas de Blue... # ¡Qué bien!

# Ya lo adiviné... # ¡Por fin!

# ¡Porque soy el mejor! #

(LADRA)

Oh. (CARRASPEA)

¡Pensadores, todo el mundo a la lavadora!

(LADRA) ¡Adelante!

(Música heroica)

(IMITA SONIDO DE VUELO)

Ah, nos estamos acercando.

(Traqueteo)

¡Eh! (RÍEN)

(TODOS) ¡Es la lavadora!

¿Es este el sonido tan raro que hemos escuchado?

"¡Sí!". (LADRA)

¡Sí! ¡Pensadores, misión conseguida!

(TARAREA)

(AMBOS) ¡Bien, Pensadores!

Vamos. (AMBOS) ¡Yupi!

(IMITA SONIDO DE VUELO)

(Música heroica)

Muchísimas gracias por ayudarnos, amigos superayudantes.

# Te decimos adiós

# y cantamos esta canción. # (CANTA)

# Gracias por ayudar. # (CANTA)

# Qué listos sois. #

# Qué bien lo hacéis,

# porque si pensáis # lo vais a conseguir,

# solo lo has de intentar.

# Nadie como tú. # (CANTA)

¡Hasta la vista! Nos vemos pronto.

¡Super Blue, adelante!

(Música)