La gran pastelería de Blue

# No sé dónde está Blue.

# Te está buscando a ti.

# ¡Encontremos su huella!

# Voy a por las pistas... de Blue. # # -¡Y tú! #

# -Vamos todos juntos, # # voy con Blue. #

# -¡Y tú! #

# -Paso a paso, # pista a pista,

# buscaremos... las pistas de Blue. #

# -¡Y tú! #

¡Hola, soy Josh!

(LADRA)

¡Y nosotros somos galletas!

(RÍE) No, os la he colado.

¡Las hemos hecho nosotros!

Porque estamos jugando a la pastelería de Blue. ¡Oh!

¿Queréis jugar a la pastelería de Blue?

¡Ah! ¡Vale! Venid.

(LADRA)

(Música)

¡Bienvenidos a la pastelería de Blue,

donde siempre huele a dulces deliciosos!

(TARAREA)

Vamos a empezar ya. Vamos.

(Música)

Oye, ¿qué vamos a preparar hoy, Blue?

(LADRA)

¡Uh!

Blue quiere preparar bibingka.

Es un postre filipino.

(LADRA)

Ah, sí.

Ella es mi lola.

Lola significa "abuela" en Filipinas.

La quiero un montón.

Sí, claro, y te echo mucho de menos. Llevo mu...

Y... su bibingka es masarap.

(LADRA)

Masarap significa "delicioso" en Filipinas.

Bueno, ¿para quién será el pastel?

(TARAREA)

¡Oh! ¡Ah!

¡Genial! Vamos a jugar a las pistas de Blue

para averiguar a quién le haremos el bibingka.

# Juego de las pistas de Blue.

# Las vamos a encontrar. # Qué bien.

Recordad que las huellas de Blue indican las pistas,

las pistas de Blue. ¡Ah!

La huella, es verdad. ¡Oh!

¡Oh! ¡Masarap!

Necesito que me echéis un cable

para averiguar a quién le preparemos el bibingka.

¿Me echáis una mano?

¡Ah, bien! ¡Eh!

Para jugar a esto necesitamos el superpráctico...

(NIÑOS) "Cuaderno".

¡Cuaderno, eso!

(Risas)

(Música)

¡Una galleta!

Para jugar a las pistas de Blue, tenemos que encontrar una...

"¡Huella!".

Claro, una huella, que será la primera...

"¡Pista!".

Sí, eso, y la anotamos en la...

"¡Galleta!".

¡Hum!

# Ponlo en la galleta, # juega a las pistas de Blue,

# y buscaremos otra huella, # segunda pista ya,

# ponlo en la galleta,

# juega a las pistas de Blue.

# Nos queda solo una huella, # la tercera ya,

# ponlo en la galleta,

# juega a las pistas de Blue. #

¿Sabes cómo se hace?

# En el sillón de pensar # hay que esperar,

# pues has de imaginar # lo que quieras lograr,

# solo ponte a pensar.

# Nadie como tú... #

(LADRA)

¿Mm? ¡Oh, claro!

Hay que empezar a hacer el bibingka. Vamos.

(NIÑOS) "¡Una pista!".

¿Mm?

¡Ah! ¡Es la primera pista!

Y está sobre... ¿un corazón?

¡Uh! ¡Eh!

Ahora tenemos que anotarlo en el superpráctico...

(NIÑOS) "¡Cuaderno!". ¡Galleta!

Ah, quiero decir... ¡Cuaderno!

Claro. ¡Uf!

(TARAREA)

A ver... Bien.

La primera pista es un corazón.

Dibujamos una línea curva que sube y luego baja hasta aquí.

Ya. Un corazón.

Mm...

¿A quién le estamos preparando este bibingka con un corazón?

¡Ah, tal vez!

Pero sigamos buscando las pistas de Blue.

(LADRA) ¿Mm?

(LADRA) Vamos.

Hola, Blue. ¡Oh!

Ya tenemos todos los ingredientes, ahora vamos a mezclarlos.

(LADRA) ¡Oh!

¿Nos ayudáis?

# Mezclo, mezclo, mezclo, # mezclo, mezclo, mezclo,

# mezclo, mezclo, mezclo, sí. #

(RÍE) Eso es.

Échalo, Blue.

(CANTA)

¡Ah, sí!

Y ahora lo metemos en el horno.

(GIME)

¿Mm? ¿Qué pasa?

(LADRA)

¡Ah! Se nos ha olvidado la piña.

La piña es el ingrediente secreto del bibingka que prepara mi lola.

(Timbre)

¡Oh, clientes!

¿He oído algo sobre una piña? Pues sí.

En la pastelería de Blue hay un montón de dulces con frutas.

Hola, pastelero Josh,

quiero tomar un muffin de piña de vuestra pastelería, por favor.

¡Un muffin de piña, hecho!

¡Eh, eh, eh!

Yo también quiero un muffin de piña, porfa.

Adoro los muffins de piña. ¡Hum! Dos muffins de piña, ¡hecho!

¡Marchando unos muffins! (LADRA)

¡Hum!

Necesitamos piña para los dos muffins

y para el bibingka,

pero no sé si habrá bastante para todo.

¡Uh! ¿Me echáis una mano?

¡Ah, vale! Gracias.

A ver, ¿cuántas rodajas de piña hacen falta para el bibingka?

Mm...

(NIÑOS) "¡Cuatro!".

¿Cuatro? ¡Claro!

Y tenemos siete rodajas, así que...

Si usamos dos rodajas para decorar los muffins,

¿cuántas rodajas de piña nos quedan?

¿Oh? Contemos.

Una, dos, tres, cuatro y cinco.

¡Cinco, bien!

Aún nos quedan cinco rodajas de piña, así que...

¿Hay suficiente piña para el bibingka?

(NIÑOS) "¡Sí!".

¡Oh! ¡Ah!

Claro, porque cinco es más que cuatro.

(ASIENTE) ¡Ah, gracias!

Tenemos piña de sobra.

Y ahora vamos a ponerle un poquito al bibingka.

¡Ñam, me encanta la piña!

¿Me das un muffin de piña a mí también, porfa?

¡Ah! Eh...

Un momentito.

Si tenemos cinco rodajas de piña

y le damos una a Tickety,

¿cuántas rodajas de piña nos quedarían?

Mm...

(NIÑOS) "¡Cuatro!".

Cuatro. ¡Oh, claro!

Y necesitamos cuatro rodajas para preparar el bibingka.

Ahí tienes, Tickety. ¡Ñam!

¡Gracias! ¡De nada!

(Música)

Una, dos, tres, cuatro.

Y ahora lo metemos en el horno.

Ja, despacito y con cuidado.

(Música)

(ASIENTE) Y ahora, a esperar.

(Tictac)

Gracias por ayudarnos con el bibingka.

Mi lola se pondría muy contenta si nos viera.

# Ya llegó, ya llegó, # ya llegó, ya llegó...

¡Tenemos correo! # El correo.

# Ya ha llegado el correo, # nunca nos hace esperar.

# Cuando llega soy feliz. # ¡Sí!

Vamos.

Hola, Buzón.

Blue y yo te hemos preparado una carta.

¿Para mí? ¡Oh, gracias!

Yo también tengo algo para vosotros.

¡Habéis recibido un e-mail! ¡Oh!

(LADRA)

¡Hemos recibido un e-mail!

(Música)

# Ha llegado un e-mail. (CANTA)

# Ha llegado un e-mail. (CANTA)

# Ha llegado un e-mail. (CANTA)

# No se de quién será. #

¡Ah, es un e-mail de nuestro amigo!

¡Hola, Josh y Blue!

He hecho galletas del sillón de pensar.

¡Y huelen superbién!

Adiós, Josh y Blue.

¡Ah! ¡Qué guay!

Parecen masarap, ¿verdad, Blue?

¿Blue?

¡Blue!

¡Blue!

(NIÑOS) "¡Una pista!".

Ah, sí. ¿Qué?

¿Veis una pista? ¿Dónde?

(NIÑOS) "¡En las gafas!".

¡Oh!

¡Estas gafas son la segunda pista!

¡Eh! ¿Qué necesitamos?

El superpráctico...

(NIÑOS) "¡Cuaderno!".

¡Galleta! No, quiero decir... ¡Cuaderno!

Eso.

A ver...

Unas gafas.

Dibujamos un círculo y luego otro a su lado,

una línea pequeña para unirlos

y otras dos líneas más largas a cada lado.

Ya está, gafas.

Ahora, ¿cuál era la primera?

(NIÑOS) "Un corazón".

¡Ah, un corazón! Gracias.

Ah, y la segunda pista es...

unas gafas. Mm...

Ah, ¿a quién le estamos preparando el bibingka

con un corazón y unas gafas? ¿Mm?

¡Es posible!

Hay que encontrar la última pista para asegurarnos.

¡Venid!

Socorro.

He tenido un terrible problema con los plátanos.

(LADRA)

¡Tenemos una emergencia con plátanos!

(CANTA) "Si lo hace Blue, yo también".

¡Hala! ¿Dónde estamos?

Hola, me llamo Platanero y esta es mi pastelería.

Estoy intentando hacer muffins de plátano.

¿Muffins de plátano? Sí.

Tengo harina, leche y un poquito de azúcar, pero...

necesito diez plátanos y solo tengo tres.

Ayúdame, porfa.

¡Oh, sí, pues claro!

¿Nos echáis una mano?

Oh, qué bien. Gracias.

¿Cuántos plátanos hay en este racimo?

(NIÑOS) "Cuatro".

-Sí, gracias. ¡Cuatro!

¡Eh, alto!

Necesitamos diez plátanos.

Bueno, aquí hay un racimo con tres plátanos

y otro racimo con cuatro.

¿Cuántos plátanos tenemos? ¿Los contamos?

Uno, dos, tres...

cuatro, cinco, seis y siete. ¡Tenemos siete plátanos!

Pero necesitamos diez.

¿Tenemos suficientes?

(NIÑOS) "No".

¡No! ¡Necesitamos más plátanos!

¿Cuántos plátanos hay en este racimo?

(NIÑOS) -"Tres". -Sí, gracias.

Tres.

Gracias, Blue.

Entonces...

¿Cuántos plátanos tenemos ahora? A contar.

Uno, dos, tres...

cuatro, cinco, seis, siete...

ocho, nueve y diez...

¡Oh, sí!

Teníamos siete, más tres igual a diez.

¿Ya tenemos todos los plátanos?

(NIÑOS) "Sí".

¡Sí! ¡Tenemos diez plátanos! Bien contado.

¡Ya puedo terminar mi plato! Gracias por ayudarme.

No hay problema.

Oh.

¡Adiós, Platanero! ¡Adiós!

Menuda aventura.

(OLFATEA) Bibingka.

¡El bibingka! Está casi listo.

Este pastel huele delicioso. ¡Alto, está casi listo!

Y aún no sabemos para quién es este bibingka.

Hay que buscar la última pista. Vamos.

(NIÑOS) "Una pista". ¿Qué?

¿Queréis que preparemos también una pizza?

No sé si podremos comernos todo. (NIÑOS) "No, una pista"

¡Ah! ¿Habéis visto una?

Pero yo no veo la... ¡Pista! ¡Está ahí!

¡La última pista está en esa bufanda de Blue de rayas!

Tenemos que anotarla en el superpráctico...

(NIÑOS) "Cuaderno". ¡Galleta!

Quiero decir, ¡cuaderno! (RÍE) ¡Sí!

Eso es.

A ver...

Ahora una bufanda azul de rayas.

Dibujamos una línea con curvas y otra igual justo debajo.

Vale.

Unas cuantas líneas más.

Y coloreamos un poco para hacer las rayitas.

Eso es.

Ya está.

Una bufanda azul a rayas.

Ya tenemos las tres pistas.

¡Tenemos las tres pistas! Ya estamos listos para ir al...

(NIÑOS) ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar, sí!

¡Vamos!

(Música)

Vale. Estamos en el sillón de pensar

y vamos a pensar.

Hay que averiguar para quién hemos preparado el bibingka

y las pistas son...

Un corazón,

unas gafas

y una bufanda a rallas azul.

¿Para quién hemos preparado el bibingka

con un corazón, unas gafas

y una bufanda azul a rayas.

¡Oh!

A lo mejor es posible que el bibingka

sea para un corazón que lleva gafas y también un bufanda azul a rayas.

(NIÑOS) "No".

No, no, no, no... (RÍE)

Eso no tiene ningún sentido.

Oh, bueno...

El corazón significa querer.

¿A quién quiero yo que lleva gafas y una bufanda azul a rayas?

Mm...

(NIÑOS) "Tu Lola". ¿A mi Lola?

¡Oh!

Mi Lola lleva gafas y una bufanda azul a rayas.

Y... yo la quiero un montón.

Blue, hemos preparado el bibingka a mi Lola.

(ASIENTE) (EMOCIONADO) ¡Es una idea genial!

Hola. ¡Espera!

Hemos descifrado las pistas de Blue.

"# Ya lo adiviné...

# ¡Por fin!

# Las pistas de Blue...

# ¡Qué bien!

# Ya lo adiviné...

# ¡Por fin!

# ¡Porque soy el mejor! #

¡¡Joshi!! Mm, ¿quién me ha llamado?

(NIÑOS) "Lola". ¿Mi Lola?

¡Ah! ¿De verdad es ella? Vamos a ver.

¡Joshi! ¡Lola!

¡Es ella, es mi Lola!

¡Hola, pequeña Blue!

Oye, ¿quiénes son? Ah, nuestros amigos.

Hola a vosotros también.

(OLFATEA) ¿Es un bibingka lo que huelo?

¡Lo es! Y además, ya está listo.

Lo hemos hecho para ti. ¿Para mí?

¿Lo habéis hecho para mí! Vamos.

Siéntate. ¡Bienvenida a la pastelería de Blue.

¡Me encanta!

Un bibingka para todos, porfa.

Espero que te guste. Nos hemos esforzado mucho.

Oh... Un trozo de bibingka para mí.

Otro trozo para Lola, otro trozo para Blue

y uno para vosotros, claro.

¿Y bien, Lola? ¿Está rico?

Blue, Josh... Este bibingka está masarap.

¡Oh!

Está dulce y delicioso.

¡Me encanta este bibingka!

Y tú también me encantas, pequeña Blue.

Gracias, Josh.

Gracias, pequeña Blue.

Y a vosotros...

por ayudar a preparar el bibingka para mí.

Sois muy buenos pasteleros.

(Música)

# Te decimos adiós # y cantamos esta canción. #

¿Es así?

# Gracias por ayudar.

# Qué listos sois.

# Qué bien lo hacéis, # porque si pensáis

# lo vais a conseguir, # solo lo has de intentar.

# Nadie como tú. #

¡Muy bien, Lola! ¡Ha sido genial!

Muchas gracias por habernos ayudado hoy.

Nos vemos pronto, ¿vale? ¡Adiós!