El gran desfile de disfraces de Blue

# No sé dónde está Blue.

# Te está buscando a ti.

# ¡Encontremos su huella!

# Voy a por las pistas... de Blue. # ¡Y tú!

# Vamos todos juntos, # voy con Blue.

# ¡Y tú!

# Paso a paso, # pista a pista,

# buscaremos... las pistas de Blue.

# ¡Y tú! #

¡Hola!

Aquí Josh el astronauta

informando desde el espacio, espacio, espacio, espacio.

¿Os gusta mi disfraz?

Lo he hecho yo mismo porque vamos a celebrar un desfile de disfraces.

¿Queréis ser astronautas?

¡Vale!

(SALUDA)

Creo que esa es Blue.

¡Venga, astronautas, ayudadme a contar!

(TODOS) Tres, dos, uno...

¡Despegue!

(Música triunfal)

¡Maniobra de aterrizaje, cierro propulsores!

(LLAMA)

¡Ya voy, Blue!

(Música)

Hola, Blue.

(SALUDA)

¿Tú también quieres disfrazarte hoy de astronautas, como nosotros?

(NIEGA)

¡Oh!

Vale, pues...

Aquí hay muchos disfraces bonitos,

¿de qué te apetece disfrazarte hoy, Blue?

(TARAREA)

¡Ah!

Jugaremos a las pistas de Blue

para averiguar de qué quiere disfrazarse Blue en el desfile.

# Juego de las pistas de Blue, # las vamos a encontrar, sí. #

Recordad, las huellas de Blue indican las pistas,

las pistas de Blue.

Oye, huella, ¿dónde está tu disfraz?

(Música)

¡Oh!

¡Adiós, huella unicornio de colores!

¿Sabéis qué nos hace falta ahora?

El superpráctico... "¡Cuaderno!".

Cuaderno, sí.

Venid.

Mira, yo también me he disfrazado.

Soy Mesita de noche la ilusionista y voy a haceros un truco de magia.

¡Genial!

Abraca-Josh, verano, invierno,

aquí está tu superpráctico cuaderno.

Un momento, ¿qué...?

No.

(RÍE)

¡No acaba nunca, es increíble, qué...!

¡Oh!

Gracias, Mesita la ilusionista.

Muchas y mágicas de nada.

(RÍE)

¿Sabéis?,

hoy voy a necesitar vuestra ayuda para averiguar

de qué quiere disfrazarse Blue en el desfile.

¿Me ayudáis?

¿De verdad?

¡Genial!

Para jugar a las pistas de Blue hay que encontrar una...

(NIÑOS) "¡Huella!".

Sí, una huella, que será la primera...

"¡Pista!".

Sí, eso es, y la anotamos en el... "¡Cuaderno!".

# Tienes que anotarlo, # juega a las pistas de Blue,

# y buscaremos otra huella, # segunda pista ya,

# tienes que anotarlo, # juega a las pistas de Blue.

# Nos queda solo una huella, # la tercera ya,

# tienes que anotarlo, # juega a las pistas de Blue. #

¿Sabes cómo se hace? # En el sillón de pensar

# hay que esperar, # pues has de imaginar

# lo que quieras lograr, # solo ponte a pensar.

# Nadie como tú... #

Hola, soy el granjero Josh, ia, ia, oh.

(RÍE)

¿Mola el disfraz?

Uh, oh.

El desfile empieza pronto

y aún no sabemos de qué quiere disfrazarse Blue.

Tenemos que buscar las pistas, vamos.

# Vivan las pistas de Blue, # ia, ia, oh.

# Una pista aquí, otra pista... # "¡Allí!".

Sí, os sabéis la canción.

# Una pista aquí, otra pista... #

"¡Una pista, una pista!".

Oh, oh.

Eh...

¡Oh!

¡Allí hay una pista!

(RÍE) Gracias.

(Música)

Y está sobre ese...

"Chaleco".

Chaleco, sí.

Vamos a apuntar la pista en el superpráctico...

"¡Cuaderno!". Cuaderno, sí.

Muy bien, sí, un chaleco.

Dibujamos una línea hacia arriba,

una línea curva y otra línea hacia abajo,

y luego hacemos lo mismo al otro lado.

Ya está, tenemos un chaleco.

Ah.

¿De qué querrá disfrazarse Blue en el desfile con un chaleco?

¡Ah!

¡Podría ser!

Pero buscaremos más pistas para asegurarnos.

No, no, ese no.

-No, no, mejor este. -Mejor este.

Pala y Cubo necesitan ayuda.

¡Oh!

Pues vamos a ser...

sus superayudantes.

¡Oh!

(Música triunfal)

Hola, superayudantes.

Quiero disfrazarme de camión de bomberos

para el desfile, ¿me ayudáis?

¡Pues claro!

¿Vais a ayudarnos, verdad?

Bien, gracias.

(Música triunfal)

Eh... Oh.

A ver,

¿cuál estos objetos tiene forma de camión de bomberos,

la caja, la pecera o el flotador?

"¡La caja!".

(ASIENTE)

Sí, la caja tiene forma de camión de bomberos.

Una gran idea, superayudantes.

(LADRA)

(SE ESFUERZA)

Oh, oh, pero... no se mueve.

Oh, no, necesitamos ruedas para que el camión pueda moverse.

Vale, Cubo el bombero al rescate.

(Música animada)

Toma. Genial.

Pues... eh...

¿Qué objeto podamos usar para las ruedas,

los cartones de huevos, los platos o los corazones?

"¡Los platos!".

(ASIENTE)

¡Sí, los platos tienen forma circular,

al igual que las ruedas!

Vale, ahora sí.

Superayudantes, lo habéis hecho genial.

Este camión es la caña, gracias.

Los bomberos Pala y Cubo al rescate.

(IMITA SIRENA)

¡Adiós!

Vaya, Pala y Cubo ya tienen sus disfraces para el desfile,

pero aún no sabemos de qué quiere disfrazarse Blue.

Hay que buscar dos pistas más.

¡Superayudantes, a volar!

(Música triunfal)

"¡Una pista, una pista!".

Ah, sí.

¡Vamos a despegar de la pista!

(Risas)

-"No, una pista".

¿Una pista?

¿Habéis visto una pista? ¿Dónde?

"Ahí, detrás de ti".

¿Detrás de mí?

Buscando.

¡Mirad, así que está ahí!

¡La segunda pista!

Y está sobre este casco.

Tenemos que anotarla

en el superpráctico... "¡Cuaderno!".

Cuaderno, este.

Vale, a ver, es... un casco.

Dibujamos una línea curva con la forma del casco,

luego dos líneas pequeñas en el centro y una línea horizontal.

Ya está, tenemos un casco, pero...

¿Cuál era la primera?

"Chaleco".

Ah, un chaleco, sí.

(Música)

Y la segunda pista es un casco.

(Continúa la música)

¿De qué querrá disfrazarse Blue en el desfile

con un chaleco y un casco?

Ah, tal vez,

pero buscaremos la última pista antes de que empiece el desfile.

# Ya llegó, ya llegó, ya llegó... # el correo.

¡Ha venido el correo!

# Ya ha llegado el correo, # nunca nos hace esperar.

# Cuando llega soy feliz. # ¡Sí!

Ahora verás.

(A LA VEZ) Llegó el correo.

-Llegó el correo. Llegó el correo.

(A LA VEZ) Bonito disfraz. -¡Cómo mola!

Tienes una carta, Buzón.

Gracias, Josh. (RÍEN)

De nada.

¡Hemos recibido una carta!

(Música)

# Ha llegado una carta.

# Ha llegado una carta.

# Ha llegado una carta.

# No sé de quién será. #

Oh, es una carta de nuestra amiga.

Hola, Josh y Blue.

Yo me he disfrazado de veterinaria.

Oh, te vas a poner bien.

¡Adiós!

Adiós. (LADRA)

Adiós.

Gracias, Buzón. De nada. Adiós.

Oye, cómo mola ese disfraz de veterinaria.

(Música)

Aún tenemos que averiguar de qué quiere disfrazarse Blue

para el desfile.

"¡Josh, Blue!".

(LADRA)

Hola, Josh, hola, Blue, venid.

(TARAREA)

Blue se ha metido en el teatro de marionetas.

¡Vamos!

# Si lo hace Blue, yo también. #

Oh, hola, Jill. Me alegro mucho de veros.

¿Queréis participar en mi obra?

Por supuesto que queremos participar en tu obra.

(ASIENTE)

Vosotros también, ¿verdad?

Genial. (LADRA)

(Música)

(CARRASPEA)

Había una vez un conejito saltarín

que exploraba un bosque mágico

porque estaba buscando a alguien muy especial.

Josh, el conejito.

Ah, vale, vale.

Vale, conejito.

(DUDA)

¿Cuál de estas orejas corresponde a un conejito?

"Esa, las orejas blancas y rosas". ¡Sí!

Las orejas de los conejos son muy largas, igual que estas.

Me las pondré en la cabeza y a saltar. Vamos.

(Música)

¿Veis?

El conejito saltó y saltó por el bosque mágico.

Oh, me toca. Saltemos.

Entonces, mientras el conejito saltaba y saltaba,

le salieron unas alas de mariposa.

¡Hala!

(CHISTA)

Sí, por las alas de mariposa, vamos.

(Música)

Caray...

¿Cuál de estas alas corresponden a las de una mariposa?

"Las alas de colores".

¡Ah, sí!

Estas alas.

Porque las alas de las mariposas son de colores

y tienen esta forma.

A ver... Sí.

Vale, a batir las alas como las mariposas

y a saltar como los conejitos. Adelante.

(Música)

Luego, el conejito mariposa...

Soy yo.

Se adentró en el bosque mágico

en busca de ese alguien muy especial.

De repente, al conejito mariposa

le salió una cola de caballo. ¿Una cola de caballo?

Claro que sí. (RÍE)

Vale, vale, cola de caballo.

Sí...

¿Cuál de estas colas corresponde a la de caballo?

"Esa, la cola marrón".

Sí, la marrón.

(Música)

Eso es, a galopar.

(Continúa la música)

Y así, el conejito mariposa caballo

buscó, buscó y buscó.

Hasta que al final encontró a alguien muy, muy especial

que estaba buscando. ¿Quién será?

¡La perrita conejito mariposa caballo Blue!

(LADRA) ¡Oh, Blue!

(LADRA)

Y fin.

Y gracias. (IMITA)

Guau, muchas gracias por participar en la obra.

Me habéis ayudado un montón con el disfraz.

Y era un disfraz genial.

Ya casi es la hora del desfile y aún hay que averiguar

de qué se quiere disfrazar Blue.

Vamos.

(Música)

(TARAREA)

¡Rápido!

(Continúa la música)

"¡Una pista!".

¿Un disfraz para Blue?

Creedme, lo sé, esto está a punto de empezar.

"Hay una pista allí". Oh.

¡Allí está!

La última pista, y está en este...

"¡Martillo!".

Sí, en el martillo.

Ahora toca el superpráctico...

"Cuaderno". Cuaderno, este.

A ver...

Bien, es un martillo.

Dibujamos una línea redonda,

dos líneas redondas más en forma de garra

y una línea curva y alargada para el asa.

Ya está, un martillo.

Ya tenemos las tres pistas.

¡Ya tenemos las tres pistas

Y podemos ir a nuestro... "Sillón de pensar".

Sillón de pensar, vale, vamos.

(Música)

Vale, ya estamos en el sillón de pensar

y vamos a pensar.

Bien, queremos averiguar de qué quiere disfrazarse Blue

para el desfile y las pistas son...

Un chaleco.

Vale.

Un casco.

Vale.

Y un martillo.

(Música)

¿De qué querrá disfrazarse Blue para el desfile

con un chaleco, un casco y un martillo?

Oh...

Puede que quiera poner el chaleco sobre el martillo

y luego el casco arriba.

¡Uf!

(NIEGA)

¿No? No, no, vale.

Pues...

¿Y si Blue

se pusiera el chaleco y también el casco

y cogiera el martillo

para construir cosas?

Oh, eh...

¿De qué iría disfrazada?

"Iría disfrazada de albañil". -"De albañil".

¿Disfrazada de albañil? (LADRA)

Claro, porque todos los albañiles llevan chalecos reflectantes

y cascos y usan el martillo para construir cosas.

Hemos descifrado las pistas de Blue.

"# Ya lo adiviné... # ¡Por fin!

# Las pistas de Blue... # ¡Qué bien!

# Ya lo adiviné... # ¡Por fin!

# ¡Porque soy el mejor! #

(LADRA)

Ya es la hora del desfile.

Pongámonos el casco, astronautas.

Ayudadme a contar.

(A LA VEZ) ¡Tres, dos, uno, despegue!

(GRITA)

(TARAREA)

Veo que has construido una casita, Blue.

(ASIENTE)

¡El desfile, el desfile! -Que emoción.

-Ha llegado el momento.

Llegó la hora del desfile de disfraces. Vamos.

¡El desfile de disfraces! -Media vuelta.

(SE ALEGRAN)

(Música)

# Cómo nos lo pasamos, # desfilamos así.

# (TODOS) ¡Sí! # Disfrazado así yo voy

# y lo puedes ver, # de albañil, de bombero, de hada.

# E incluso de mí.

# Qué bien lo pasamos todos, # hacemos lo que sea.

# Ve y elige un disfraz. (TODOS) ¡Uh!

(TODOS) ¡Sí!

(TODOS) ¡Sí!

(TODOS) ¡Sí!

# Cómo nos lo pasamos, # desfilamos así.

# (TODOS) ¡Sí! # Disfrazado así yo voy,

# lo puedes ver. #

(HABLAN A LA VEZ)

Muy bien, qué maravilla.

Muchas gracias por habernos ayudado hoy.

(Música)

# Te decimos adiós

# y cantamos esta canción. # (CANTA)

# Gracias por ayudar. # (CANTA)

# Qué listos sois. # (CANTA)

# Qué bien lo hacéis,

# porque si pensáis # lo vais a conseguir,

# solo lo has de intentar. # Nadie como tú. #

(CANTA)