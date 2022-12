Construyendo con Blue

(CANTA) # No sé dónde está Blue.

# Te está buscando a ti.

# Encontremos su huella.

# Voy a por las pistas # de Blue y tú.

# Vamos todos juntos, voy con Blue,

# y tú, paso a paso, pista a pista,

# buscaremos las pistas de Blue, # y tú. #

¡Eh! Hola, vamos, venid.

Cuidado, dejen paso a los constructores.

Papapa...

Hoy estamos jugando a las construcciones.

Usamos herramientas para construir cosas y arreglarlas.

¡Eh!

¿Queréis jugar a las construcciones con nosotros?

Genial. Bueno, pues aquí tenéis.

Venga, ahora vamos a ponernos los cascos.

¿Listos?

Y... ¡Voila!

Hala, con esto estaremos protegidos,

porque, recordad,

seguridad ante todo.

Oh, sí, vamos a por la caja de herramientas. Venid.

Y...

A ver qué tenemos aquí. Un martillo.

"Tap, tap, tap." Muy bien.

Llave inglesa para apretar cosas.

Y...

Un nivel para...

Nivelar cosas.

Lo guardaré aquí en el superpráctico cinturón

de herramientas. (LADRA)

Ya están aquí otra vez.

Dejen paso a los constructores.

(CANTURREA)

Venga, echemos un vistazo.

(LADRA)

Parece que Magenta y Blue preparan los materiales

para construir algo en el jardín.

Pero... No sé qué podrá ser. Vamos.

(LADRA)

Oye, Blue, dime,

¿qué vais a construir Magenta y tú en el jardín?

(LADRA)

(LADRA)

¡Oh!

Una huella doble.

Eso significa que vamos a jugar a las pistas de Magenta y Blue

para averiguar qué es lo que van a construir en el jardín.

(CANTA) # Juego de las pistas # de Magenta y Blue,

# las vamos a encontrar. #

¡Sí! Recordad,

las huellas de Magenta y Blue indican las pistas.

Las pistas de Magenta y Blue.

Sí, las huellas.

Recordad, seguridad ante todo.

Muy bien, puedes bajarla, despacito,

eso es, ve tranquilo y...

Puedes llevártelas.

Buen trabajo.

Estupendo.

¡Eh!

¿Sabéis lo que necesitamos ahora?

El superpráctico...

"Cuaderno." Cuaderno, sí.

Vamos.

Las pistas de Magenta y Blue, es muy emocionante.

Uy...

¿Qué pasa, Visita?

Pues hoy me siento un poco desnivelada, ¿ves?

¡Oh!

Podemos echarte una mano usando el nivel.

Esta herramienta de nivel tiene una burbujita flotando

dentro de ella. Mirad.

Cuando la ponemos sobre una superficie nivelada,

la burbuja se queda justo en el centro.

Pero sobre una superficie inclinada, ¿veis?

Se mueve hacia los dados.

Pongámosla sobre Mesita, a ver qué pasa.

A ver, Mesita de noche...

Eso es.

¿Creéis que Mesita está nivelada, o inclinada?

"Inclinada."

Sí, parece que está inclinada.

Oh, no.

No te preocupes, Mesita,

nuestros magníficos constructores te nivelarán enseguida.

Muy bien, vamos a ver.

Estás pisando ese bloque con una pata.

Pues ese es el problema.

A ver...

Voy a quitarlo.

Ya está.

Comprobemos el nivel.

Ahora la burbuja está justo en el centro.

Entonces, ¿Mesita de noche está nivelada o inclinada?

"Nivelada."

Sí. Me siento mucho mejor.

Muchas gracias, chicos.

No hay de qué, Mesita de noche.

Es lo bueno del trabajo en equipo,

porque trabajar en equipo es el mejor trabajo.

Eh, Josh...

No te olvides del cuaderno.

¡Oh!

Claro.

Gracias, Mesita.

De nada.

Escuchad,

hoy voy a necesitar vuestra ayuda

para averiguar qué quieren construir Magenta

y Blue en el jardín.

¿Me ayudáis?

¿En serio?

Bien.

Para jugar a las pistas de Magenta y Blue,

tenemos que encontrar una...

"Huella."

Sí, una huella que será la primera...

"Pista."

Sí, pista.

Y la anotamos en el...

"Cuaderno."

(CANTA) # Tienes que anotarlo,

# juega a las pistas # de Magenta y Blue.

# Y buscaremos otra huella, # segunda pista ya.

# Tienes que anotarlo,

# juega a las pistas # de Magenta y Blue.

# Nos queda solo una huella, # la tercera ya.

# Tienes que anotarlo,

# juega a las pistas # de Magenta y Blue.

# ¿Sabes cómo se hace?

# En el sillón de pensar # hay que esperar,

# pues has de imaginar # lo que quieras lograr.

# Solo ponte a pensar.

# Nadie como tú. #

Muy bien, amigos constructores,

pongámonos manos a la obra y a buscar las pistas.

Vamos.

Avisadme si veis una pista.

"Una pista, una pista."

¿El casco puesto?

Sí. Eso es.

"No. Una pista."

¿Eh?

¿Qué habéis dicho?

¿Una pista?

"Está ahí. -En la puerta."

¡Oh!

La primera pista es una puerta.

¡Eh!

Tenemos que anotar la pista en el superpráctico...

"Cuaderno." Cuaderno.

Sí. Lo tengo justo aquí.

Muy bien, pues la primera pista es una puerta.

Dibujamos una línea curva para la puerta

y un circulito para el pomo.

Ya está.

Una puerta.

¿Pero qué querrán construir Magenta y Blue en el jardín con una puerta?

Quizás tengáis razón.

Pero buscaremos dos pistas más para asegurarnos.

Y recordad, seguridad ante todo.

¡Oh, no!

Venid.

Señor Sal, señora Pimienta, ¿va todo bien?

Antes sí, pero ahora se nos ha caído una escalera.

-Tenemos que preparar la merienda para el descanso,

pero sin la escalera, no alcanzamos a la comida.

-Y si no preparamos la merienda,

el descanso será un descanso sin merienda.

¿Qué?

El señor Sal y la señora Pimienta necesitan la escalera.

A ver, ¿nos ayudáis a arreglarla?

Bien. Genial. No pasa nada.

Nuestros amigos constructores la arreglarán en un periquete.

Gracias, señora Pimienta. Tenemos la llave inglesa.

Eso es.

Tenemos el nivel.

Muy bien.

Y...

El martillo.

Muy bien.

Esta piececita es muy importante para arreglarla.

¿Sabéis cómo encajarla?

¿Qué herramienta hay que usar para encajar esta pieza?

"El martillo."

Sí, con el martillo podremos encajar la pieza

en la escalera.

Quiero que me ayudéis a utilizar el martillo.

¿Listos?

Pues "tap, tap, tap."

"Tap, tap, tap" y ya está.

Ya hemos arreglado un lado de la escalera.

"Magnifique."

-Conseguido.

Bien hecho, amigos.

¡Oh!

Pero aún tenemos que arreglar el otro lado.

Yo la sujeto.

Eso es.

El tornillo sirve para alegrar el otro lado de la escalera.

¿Sabéis cómo encajarlo?

¿Qué herramienta hay que usar para encajar el tornillo?

"La llave inglesa."

La llave inglesa es la herramienta adecuada.

Muy bien, a ver...

Quiero que me ayudéis a darle unas vueltas.

¿Listos? Ya.

Pues vuelta, vuelta, vuelta.

Vuelta, vuelta, vuelta, con un giro de muñeca.

Ya está arreglado el otro lado de la escalera.

Qué alegría.

-"Fantastique".

Así...

"¡Oh là là!"

Ahora podemos coger todo lo que necesitamos.

-Gracias, amigos constructores.

Estamos encantados de ayudar.

El trabajo en equipo es el mejor trabajo.

(LADRA)

(LADRA) Vamos.

¿Sabéis?

Aún no sé lo que quieren construir con todo esto.

Vamos a alejarnos para verlo con perspectiva.

Sí, venga.

Mmm...

A lo mejor es...

"Una pista, 1 pista."

¡Oh!

¿Veis una pista?

¿Dónde?

"Allí. -En la ventana."

¡Oh!

La segunda pista es una ventana.

¡Eh!

Ahora tenemos que anotarla en el superpráctico...

"Cuaderno."

Cuaderno.

Este.

Muy bien. A ver...

Bien. Una ventana.

Primero dibujamos un rectángulo.

Y luego una línea horizontal y otra vertical.

Ya está.

Una ventana.

Así que...

¿Cuál era la primera pista?

"Una puerta."

Una puerta, sí.

Y la segunda pista es una ventana.

¿Qué querrán construir Magenta y Blue en el jardín con una puerta

y una ventana?

Es posible...

Pero buscaremos la última pista.

(CANTA) # Ya llegó, ya llegó, # ya llegó, ya llegó... #

El correo está aquí.

Constructores, una paradita. Vamos.

(CANTA) # El correo. #

(CANTA) # Ya ha llegado el correo, # nunca nos hace esperar,

# cuando llega soy feliz.

Sí. #

Hola, Josh, ¿qué tal el mundo de la construcción?

Muy constructivo.

Por cierto, tienes un e-mail.

¡Oh!

Gracias, buzón.

De nada.

Hemos recibido un e-mail.

(CANTA) # Ha llegado un e-mail,

# ha llegado un e-mail,

# ha llegado un e-mail,

# no sé de quién es será. #

¡Eh!

Es un e-mail de nuestra amiga.

Hola, Josh y Blue,

esto es un plano

y gracias a él he construido esta torre.

¡Tachán!

A construir.

Adiós, Josh y Blue.

Gracias.

Adiós.

Hala,

un plano es un dibujo que te ayuda a saber cómo se construye algo.

(LADRA)

¿Magenta?

¡Eh! Mirad.

Es otro plano.

(LADRAN)

-Eh, amigo, tú, el del cinturón.

¡Oh!

Hola.

Tengo un enorme problema de construcción

y necesito que alguien me ayude.

Rápido.

-(CANTAN)

Hala, Blue y Magenta se han metido dentro de ese plano.

Allá voy.

(CANTA) # Si lo hace Blue, yo también. #

(SE SORPRENDE)

¡Guao!

Estamos dentro del mundo de los planos.

Aquí estáis.

Veréis, es que voy muy retrasada.

Tengo que construir una casa justo en ese montón de tierra.

¿Me podéis echar una mano?

¿Le echamos una mano?

Muy bien dicho.

Lo que tenéis que hacer es recoger la tierra,

poner la casa en su sitio y colocarle el techo encima.

Hasta luego.

Oye, espera, ¿y cómo vamos a hacer todo eso?

Pues con máquinas de construcción, claro.

Buena suerte.

Vehículos de construcción, vale.

Pues lo primero que ha dicho que hagamos

es recoger toda la tierra.

Hala, un volquete,

un elevador

y una excavadora.

Guay.

¿Cuál creéis que irá mejor para excavar,

el volquete, el elevador,

o la excavadora?

"La excavadora."

La excavadora, porque puede recoger la tierra.

Hagámoslo.

Vale, que todo el mundo grite: "Recoge, recoge, recoge".

(TODOS) Recoge, recoge, recoge.

(LADRA)

Así se hace.

Claro, ahora tenemos que poner la casa en su sitio.

¡Guao!

Una perforadora.

Un bulldozer.

Y un volquete.

¿Cuál creéis que será mejor para empujar la casa,

la perforadora,

el bulldozer o el volquete?

"El bulldozer."

El bulldozer, claro,

con su pala puede poner la casa en su sitio.

Vale, gritemos: "Empuja, empuja, empuja".

Venga, vamos.

(TODOS) Empuja, empuja, empuja.

Ha sido una pasada.

Ahora solo tenemos que...

Colocar el tejado encima.

Una grúa.

Una taladradora.

Y un elevador.

¿Cuál creéis que nos va a ir mejor para subir el tejado a la casa,

la grúa,

la taladradora

o el elevador?

"La grúa."

La grúa, vale, gritemos: "Eleva el techo."

(TODOS) Eleva el techo, eleva el techo, eleva el techo.

¡Bien!

Sois geniales.

Habéis dado justo en el clavo. Muchísimas gracias.

De nada. (LADRAN)

¡Oh! Pues claro, tenemos que irnos,

aún hay que buscar la última pista.

Adiós.

Adiós.

Mmm...

"Una pista, una pista."

Sí, a veces se usa mármol.

"No, una pista."

¡Ah! El árbol.

¡Eh! Es como si el plano nos echara una mano.

Pues tenemos que anotarla

en el superpráctico...

"Cuaderno."

Cuaderno, sí.

Eso es.

Bien. Un árbol.

Dibujamos unas líneas redondeadas por arriba para las hojas.

Y luego unas líneas rectas para el tronco.

Ya está. Un árbol.

Tenemos las tres pistas y ya podemos irnos al...

"Sillón de pensar." Sillón de pensar. Vamos, chicos.

(CANTAN)

(Música)

Vale, ya estamos en el sillón de pensar y vamos a pensar.

Bien, queremos averiguar qué es lo que quieren construir

Magenta y Blue en el jardín.

Y las pistas son...

Una puerta.

Vale.

Una ventana.

Genial. Y un árbol.

¿Qué querrán construir Magenta y Blue en el jardín con una puerta,

una ventana y un árbol?

¡Oh!

A lo mejor Magenta y Blue quieren construir una puerta

con una ventana en ella para mirar fuera y ver los árboles.

"¡No!"

No, no, no.

Vale. Pues...

¡Ah!

¿Y si construyen algo con una puerta y una ventana

y lo ponen en el árbol?

¿Qué sería eso?

Eh...

"Una casa en el árbol."

(LADRAN)

Una casa del árbol.

Pues claro, chicos,

porque las casitas del árbol tienen puertas y ventanas.

Y se construyen en los árboles.

Hemos descifrado las pistas de Magenta y Blue.

(CANTA) # Ya lo adiviné, # las pistas de Magenta y Blue.

# Ya lo adiviné, # las pistas de Magenta y Blue.

# Ya lo adiviné, # las pistas de Magenta y Blue,

# porque soy el mejor. #

Vamos equipo,

necesitamos un montón de ayuda para construir la casita del árbol.

(LADRAN)

Adelante.

(CANTA) # Tenemos las herramientas aquí,

# es lo que vamos a necesitar,

# hay mucho por hacer, eso sí,

# échanos una mano, sería guay.

# Trabajo en equipo,

# juntos es mucho mejor,

# juntos trabajamos,

# juntos es mucho mejor. #

Me vendría bien una ayudita.

Vamos, apretemos esto y gira, gira, gira.

# Juntos, trabajamos juntos. #

También con el martillo.

"Tap, tap, tap".

# Juntos, trabajamos juntos. #

Subamos el tejado.

(TODOS) ¡Uh, uh, uh!

# Amigos no te van a faltar.

Sí.

# Juntos trabajamos, # juntos es mucho mejor. #

(LADRA)

¡Hala! Lo hemos conseguido. Es una casa del árbol fantástica.

(LADRA)

La merienda.

-(LADRAN)

-Seguro que tenéis hambre.

Comida.

¡Oh!

Muchísimas gracias por habernos ayudado hoy,

no lo habríamos hecho sin vosotros.