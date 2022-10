Las pistas de Blue y tú - A cantar con Blue

No sé dónde está Blue.

Te está buscando a ti.

¡Encontremos su huella!

Voy a por las pistas... de Blue. ¡Y tú!

Vamos todos juntos, voy con Blue. ¡Y tú!

Paso a paso, pista a pista,

buscaremos... las pistas de Blue.

¡Y tú!

¡Hola, estáis aquí!

(CANTURREA)

¿Queréis acompañarnos para...?

La, la, la, cantar.

Bien, vamos.

(Piano)

¿Eh?

(Nota)

(Nota)

(Piano)

(RÍE) ¿Quién toca el piano?

(GIME)

(NIÑOS) "Es Blue". ¿Eh?

¡Blue!

(RÍEN)

Es muy divertida.

(CANTURREA)

Oye, Blue, ¿qué canción quieres cantar?

¿Qué tal...?

Había un granjero con un perro al que llamaba Blue, B-L-U-E.

(NIEGA)

¿No? (NIEGA)

Pero esa canción te encanta.

Bueno, ¿qué canción quieres cantar?

(CANTURREA)

¡Oh!

Genial, jugaremos a las pistas de Blue, es una gran idea.

Juego de las pistas de Blue.

Porque es un juego superdíver, sí.

Y jugaremos a las pistas de Blue para averiguar

qué canción quiere cantar Blue.

Oh.

Aunque primero tenemos que limpiar la huella, ¿no?

Con la música.

(CARRASPEA)

¡La, la, la, la!

Chicos, recordad, las huellas de Blue nos indican las pistas,

las pistas de Blue.

Y para jugar a las pistas de Blue,

necesitamos el superpráctico... "Cuaderno".

Cuaderno, sí.

(Música)

La, la, la, cantar.

Mesita de noche, veo que sabes cantar.

Y bonitas gafas. Gracias.

(CARRASPEA)

Tengo, subiduba, supercuaderno.

¡Vaya, menuda voz tienes, Mesita!

Gracias.

Chicos, hoy vais a tener que ayudarme a averiguar

qué canción quiere cantar Blue.

¿Me ayudáis?

¿De verdad?

¡Bien!

Para jugar a las pistas de Blue hay que encontrar una...

"¡Huella!".

Sí, una huella, y esa será la primera...

"Pista".

Sí, pista, y la anotamos en el... "Cuaderno".

Tienes que anotarlo, juega a las pistas de Blue.

Y buscaremos otra huella, segunda pista ya.

Tienes que anotarlo, juega a las pistas de Blue.

Nos queda solo una huella, la tercera ya.

Tienes que anotarlo, juega a las pistas de Blue.

¿Sabes cómo se hace?

En el sillón de pensar hay que esperar,

pues has de imaginar lo que quieras lograr,

solo ponte a pensar,

nadie como tú.

Vamos.

(Pato de goma)

¿Qué ha sido eso?

"¡Una pista!".

¿Un pie?

¿Creéis que mi zapatilla ha hecho ese ruido?

La verdad es que son nuevas.

(ZAPATEA)

"¡Una pista!". ¡Sí!

¿Qué?

¿Una pista, veis una pista? ¿Dónde?

(Pato de goma)

¿Umm?

¡Oh!

¡Acabo de pisar la pista!

(Pato de goma)

Tenemos una pista.

Vamos.

¡Ah!

¡Vaya!

¿Qué puede ser?

"Un pato".

¡Un pato!

¿Y ahora qué hago?

Necesitamos el superpráctico... "Cuaderno".

¡Cuaderno, sí!

Muy bien, un pato.

Dibujamos un círculo para la cabeza, el pico,

los ojos, el cuerpo,

y una alita.

Ya está, un pato.

¿Qué canción querrá cantar Blue con un pato?

Cua.

¿Creéis que debemos seguir buscando las pistas?

Cua.

Ah.

Yo también, vamos.

(TARAREA)

¿Eh?

Mm. ¡Ah!

Uh.

(SUSURRA) Venid.

(Música suspense)

(SUSURRA) Una, dos y tres.

¡Ja!

(TARAREA)

¡Uy!

(GIME)

¡Uy!

Eh, podemos hacer música con estos instrumentos.

La, la, la, cantar.

Vamos, Blue.

(Bongo)

¡Eh!

Eso no me suena muy bien.

Al caerse todo, se han cambiado los sonidos.

(SE LAMENTA)

A ver, esto se llama... Ah.

"Maracas".

Maracas.

Y...

¿qué tipo de sonido hacen las maracas?

"De percusión".

(AFIRMA)

Sonido de percusión.

(Bongos)

Pero...

no suenan como unas maracas.

(Bongos)

¿Suenan como una trompeta?

(Trompeta)

"¡No!".

(NIEGA)

¿Suenan como una flauta?

(Flauta)

"¡No!".

(NIEGA)

¿Suenan como unos bongos?

(Bongos)

"¡Sí!".

Sí, resulta que las maracas hacían el sonido que hacen los bongos.

(Maracas)

Sí, ya está todo arreglado.

Eh, gracias por ayudarnos.

¿Preparada, Blue? (ASIENTE)

Y uno, y dos, y vamos a cantar...

La, la, la, cantar.

(TARAREA)

(RÍE)

(Música móvil)

Oh,

me gusta ese instrumento.

¿Qué será?

Vamos.

(Música móvil)

"El teléfono". ¿Qué?

Ah, el teléfono.

"Sí, el teléfono".

¡Oh, es mi móvil!

(Música móvil)

¿Diga?

"Hola, Josh". Hola.

"Nos hemos inventado una canción, ¿quieres escucharla?".

Claro, quiero escucharla.

La canción suena así.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

(BALBUCEA)

¿Bum, bum...?

¿Bum, bum...?

(CHISTA)

(SUSURRA) ¿Me ayudáis?

Sí, es que necesito vuestra ayuda.

Gracias.

A ver.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

(CANTA) "Bumba, chacha, la, la...".

¿Y luego cómo seguía?

Ah, vale.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

"¡Muy bien!".

¡Ah!

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

"Adiós".

(GRITA CONTENTO)

Adiós.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

Ya llegó, ya llegó, ya llegó...

el correo.

Ha llegado el correo, o sea que...

Ya ha llegado el correo, nunca nos hace esperar.

Cuando llega soy feliz. ¡Sí!

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va,

tengo cartas que vienen y van.

¡Bravo, Buzón!

Ha llegado una carta,

ha llegado una carta.

Ha llegado una carta,

no sé de quién será.

Hola, Josh, he hecho una maraca, escucha.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

Bumba, chacha, la, la, bum, bum, va.

(RÍE)

Adiós.

(SE DESPIDE)

Vaya, ha construido una maraca, qué cosas.

Eh, Blue, ya casi es hora de...

La, la, la, cantar.

(Pollos)

(CANTURREA)

¡Oh, eh!

Blue se ha metido dentro del cuadro de esa... granja.

¿Creéis que deberíamos ir?

¿Sí?, pues vamos.

Si lo hace Blue, yo también.

(Música)

¡Oh, oh!

(RÍE)

¡Hola!

"Una pista".

Sí, es una vaca, sí, claro.

(MUGE)

"¡No, una pista!". ¡Ah!

¿Habéis visto una pista?

Ahí hay una pista, en ese...

¿Qué es eso?

"Es un granero".

Claro, un granero.

Necesitamos el superpráctico.. "Cuaderno".

¡Cuaderno!

(TARAREA)

Hola, patito.

Bien, la segunda pista es un granero.

Una línea para arriba, y otra para abajo,

y un rectángulo para el tejado.

Más líneas para el granero,

un rectángulo para la puerta,

y por último, el silo.

Ya está, un granero.

Bueno, la primera pista es...

(DUDA)

"Un pato".

Un pato, claro.

Cua.

(RÍE)

Y ahora, la segunda pista es un granero.

¿Qué canción quiere cantar Blue con un pato y un granero?

Creo que tenemos que encontrar otra pista para...

(Pollos)

¿Lo habéis oído?

(Música alegre)

Vamos.

(CANTAN) "Hola, Josh".

(CANTA) "Hola, pollitos".

¿Cómo va eso?

Estamos componiendo una canción, ¿nos ayudáis?

Pues claro, llevamos todo el día cantando.

Sí, gracias.

-Bien, bien. -Muchas gracias.

(CANTA) "Rema, rema en...". Oh, no.

¿Nos ayudáis? ¿Qué viene ahora?

Sí, claro.

¿Les echáis una mano?

Gracias.

(CANTA) "Rema, rema en...". -El coche.

¿Es así la canción?

"¡No!".

(CANTA) "Rema, rema en...". -La bicicleta.

¿Es así la canción?

"¡No!".

(CANTA) "Rema, rema en...". -La barca.

¿Es así la canción?

"¡Sí!".

Sí, genial. Gracias por ayudarnos.

(CANTAN) "Rema, rema en la barca, atravesando el...".

-Oh, no.

-¿Nos ayudáis a averiguar qué viene ahora?

Oh.

Sí.

(CANTAN) "Rema, rema en la barca, atravesando el...".

-Parque.

Oh.

¿Es así?

(RÍEN) "No".

Mm.

-Mar. Oh.

¿Es así?

"¡No!". Mm.

-Río.

¿Es así?

"Ese de ahí".

-Sí, atravesando el río.

¡Ya lo tenéis, pollitos! (TODOS) ¡Bien!

Rema, rema más, por el río vas.

-Muy contento, muy contento, por el río vas.

-El río. -El río.

¿Qué pollito ha cantado el final correcto?

(CANTAN) "Por el río vas".

-Río. -Río.

"El primer pollito".

-¡Sí, sí, sí, soy yo, sí!

(CANTA) "Atravesando el río".

Pues ya os sabéis toda la canción.

(TODOS) Genial, cantad con nosotros.

Rema, rema más, por el río vas.

Muy contento, muy contento, por el río vas.

¡Putum, chst!

Sí, ha estado muy bien.

(TARAREA)

Sí, tienes razón, tenemos que volver a casa porque es hora de...

La, la, la, cantar.

Vamos. (TODOS) Hasta luego.

(TARAREA)

Seguidme.

(RESOPLA)

(Música alegre)

Oh, oh.

(RÍE)

(Piano)

¡Eh!

¿Habéis oído eso?

(Piano)

Parece un piano.

"¡Una pista!".

Me parece que es un piano.

(Risas)

"Hay una pista, una pista".

¡Ah!

¡Ah, ah!

¡Una pista, una de las pistas de Blue!

¿Dónde está la pista?

"Ahí, ahí".

¡Ah!

(RÍE)

Ajá.

(Nota)

Oh, oh.

(Nota)

(Nota)

(Nota)

(Nota)

(Nota)

(Nota)

¡Ah!

¡Oh!

Esa canción es nuestra pista.

¿Qué canción quiere cantar Blue con esas notas?

A ver, a ver.

(Nota)

(Nota)

(Nota)

(Nota)

Ajá.

Ah.

(Notas)

Ah.

Eh, ahora necesitamos el superpráctico...

"Cuaderno".

Cuaderno, sí.

(TARAREA)

A ver, a ver.

Atentos, chicos.

Dibujamos un trapezoide para hacer el piano,

unas líneas para las teclas blancas,

y unas líneas más gruesas para las teclas negras,

ya está.

Eh, ya tenemos las tres pistas.

¿Sabéis lo que toca ahora?

Que nos vamos a nuestro... sillón de pensar.

(Música alegre)

Vale, ya estamos en el sillón de pensar, y vamos a pensar.

A ver, chicos, queremos averiguar qué canción quiere cantar Blue

y las pistas son

un pato...

Cua.

Un granero,

y

una melodía.

La, la, la, la, la, la, la.

¿Qué canción quiere cantar Blue con un pato, un granero y esta melodía?

La, la, la, la, la, la, la.

Ah, oh.

¿Qué canciones hablan de un pato y un granero?

Claro, claro, es esta.

El patito y el granero, ía, ía, o.

(Risa burlona)

"¡No!".

(NIEGA)

(CANTA) "En la granja de Pepito...".

Ah, sí, sí.

En la granja de Pepito, ía, ía, o.

Es así, hemos descifrado las pistas de Blue.

Ya lo adiviné... ¡Por fin!

Las pistas de Blue... ¡Qué bien!

Ya lo adiviné... ¡Por fin!

¡Porque soy el mejor!

Blue quiere cantar "En la granja de Pepito",

ya sabéis lo que hay que hacer.

(TARAREA)

¡Sí!

(Música)

La, la, la, cantar.

(TARAREA)

Oh, oh, oh.

Vale, llegó el momento de la canción de Blue.

¿Lista?

(ASIENTE)

(CANTURREA)

En la granja de Pepito, ía, ía, o.

Y en la granja hay un patito, ía, ía, o.

Hace cua, cua, sí, hace cua, cua, aquí.

Hace cua, hace cua, todo el mundo cua, cua.

En la granja de Pepito, ía, ía, o.

¡Ha sido fantástico!

Me gusta mucho cantar, ¿y a vosotros?

Te decimos adiós.

(TOCA)

Y cantamos esta canción.

Vamos.

Gracias por ayudar,

qué listos sois, qué bien lo hacéis.

Porque si pensáis, lo vais a conseguir,

solo lo has de intentar.

Nadie como tú.

Uh.

Adiós, nos veremos muy pronto, ¿vale?

(SE DESPIDE)

(TOCA)

(Música)