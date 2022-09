No sé dónde está Blue.

Te está buscando a ti.

¡Encontremos su huella!

Voy a por las pistas... de Blue. ¡Y tú!

Vamos todos juntos, voy con Blue. ¡Y tú!

Paso a paso, pista a pista,

buscaremos... las pistas de Blue.

¡Y tú!

Oh, hola.

Estaba leyendo un poco.

"Y después el chico y su mascota

remaron más y más rápido,

pero entonces, de repente,

una ola gigante apare...".

¿Qué?

¿Una ola gigante?

¿Y ahora qué va a pasar?

No tengo ni idea.

Esto... Esto es muy emocionante

y este es un libro supergenial.

(RÍE) Oh, lo que me recuerda...

Venid.

Estamos a punto de leer un rato.

Ey, Blue. B-L-U-E.

Mirad quién está aquí.

(NIÑOS) "Josh".

¿Sí?

"Mira tu camiseta.

¡Por detrás!". ¡Oh!

J-O-S-H. Josh. O sea, yo.

Mi camiseta nueva. ¿Os gusta?

(SALUDA) Uh...

Eh, Blue, ¿te apetecería leer este libro esta vez?

(NIEGA)

¿Seguro? Porque este libro es supergenial.

(NIEGA) Como quieras.

Bueno, ¿y qué quieres que leamos? (TARAREA)

¡Eh! Esto sí que no me lo esperaba.

Muy bien, vale, jugaremos a las pistas de Blue

para averiguar que libro B-L-U-E, Blue, quiere que leamos.

Juego de las pistas de Blue.

Porque es un juego muy divertido. ¡Sí!

Bueno, vale, recordad.

Las huellas de Blue indican las pistas.

Las pistas de Blue.

¿Habéis visto eso? La huella ha hecho ¡pop, pop!

Oh, pop empieza por P, justo igual que pista.

¡Ah!

¿Qué hace falta para jugar a las pistas de Blue?

El superpráctico... "Cuaderno".

Sí, cuaderno. En marcha.

(Música)

"Hello, Sidetable". Hola, Josh. Bonita camiseta.

Ah, gracias. Soy yo.

J-O-S-H. Josh.

Y ahora voy a coger el... cuaderno.

Cuaderno se dice "notebook" en inglés y empieza por N.

Gracias.

Chicos, voy a necesitar vuestra ayuda.

¿Podéis ayudarme a descifrar qué libro quiere leer Blue?

¿De verdad?

(CONTENTO) Bien.

Para jugar a las pistas de Blue debemos encontrar...

"¡Una huella!". Sí, una huella.

Esa será nuestra primera... "Pista".

Sí, pista. Y la anotaremos en el... "Cuaderno".

Tienes que anotarlo. Juega a las pistas de Blue.

Y buscaremos otra huella. Segunda pista ya.

Tienes que anotarlo. Juega a las pistas de Blue.

Nos queda solo una huella. La tercera ya.

Tienes que anotarlo. Juega a las pistas de Blue.

¿Sabes cómo se hace?

En el sillón de pensar hay que esperar

pues has de imaginar lo que quieras lograr.

Solo ponte a pensar.

(LEE) "Y entonces la mascota remó más y más rápido".

Oh...

Nadie como tú...

Eh, oíd... ¿Habéis visto a B-L-U-E, Blue?

¿Ah, sí?

¿Por dónde ha ido?

"Por allí".

Ah, pues por allí.

(Música)

Leyendo las pistas...

No sé qué palabra es esta.

"¡Una pista!".

Ah... Ah, no. Pista se escribe P-I-S-T-A.

Como pasta pero con I.

(RÍEN) "No, una pista". Ah, veis una pista.

¿Dónde?

"Por allí". ¡Oh!

Caray, es la primera pista.

Y está sobre la palabra...

la palabra...

"¡Luna!". "Moon".

¡En inglés! Bien hecho.

Eh, ahora necesitamos el superpráctico...

"Cuaderno".

Cuaderno.

Muy bien. Pues vamos a anotar la pista de la Luna.

En inglés se dice "moon" y se escribe M-O-O-N.

A veces la Luna parece un croissant.

Ya está. Luna.

Así que Blue quiere leer un libro sobre la Luna.

¿Qué os parece?

Ah...

Creo que hay que buscar más pistas para averiguarlo.

"¡Josh! ¡Josh!". ¡Vamos!

Pistas de Blue hay aquí. Las vamos a encontrar.

(ACENTO FRANCÉS) Hola, Josh.

¿Nos ayudas con la lista de la compra?

(ACENTO FRANCÉS) -Los gemelos tienen hambre.

Oh, no. Tranquilos, bebés. No os preocupéis.

(RÍEN)

Aquí tienes. Oh...

La lista de la compra.

Claro. Yo os ayudo. No hay ningún problema.

Eh...

Eh...

¿Me ayudáis con la lista de la compra?

Guay. Gracias.

Vale.

Vamos a ver qué tenemos apuntado en esta listita.

Ah, empezaremos por esto.

¿Lo veis?

"Está ahí". Oh... ¿Y qué es?

"¡Leche!".

-"Milk". Eso es justo lo que necesitamos.

Ah, leche. Listo. Bien hecho.

(Música)

Para los gemelos.

-¿Y qué más hay en esa lista? Pues vamos a ver...

Oh...

¿Veis esto?

"Está ahí". ¿Y qué es?

"¡Pan!".

¡Sí! Para los gemelos.

"Bread". Listo.

Bueno, me parece que ya está todo. Leche y pan.

(LOS DOS) "Merci", Josh.

No hay de qué. Adiós.

¡Eh! ¿Veis alguna pista por aquí?

Yo tampoco.

Hay que seguir buscando. Vamos.

Eh... ¡Eh!

¿Sabéis que "book" empieza por B? (PREGUNTA)

Ya veis. Oh, y Blue también empieza por B. Vamos.

"Door" empieza por D. Y "curtains" empieza por C.

Y... ¡Mirad, una vaca!

"Cow" también empieza por C.

"¡Una pista!". ¡Sí!

Pista empieza por P, como papel y puerta y...

"Una pista...".

Oh, un momento. ¿Habéis visto una pista? ¿Dónde?

"¡En la vaca!".

¡Hay una pista! ¡En la vaca! ¡Y "cow" empieza por C!

Ahora necesitamos el superpráctico...

"Cuaderno". Cuaderno. Mirad.

Muy bien. Pues vamos a dibujar una vaca.

"Cow" se escribe C-O-W.

Dibujamos la cabeza.

Los ojitos.

Un óvalo grande para el cuerpo.

Las manchitas.

La cola.

Las patitas

y las ubres.

Una vaca.

Bien.

¿Cuál era la primera pista?

"Luna".

Ah, "moon", claro.

Y la segunda pista es una vaca.

Uh... Blue quiere leer un libro sobre la luna y una vaca...

¿Qué os parece?

Oh...

¿Puede ser...? Ah...

Bueno, tendremos que buscar la última pista.

Ya llegó, ya llegó, ya llegó... el correo.

¡Ha llegado el correo! ¡Deprisa!

Ya ha llegado el correo, nunca nos hace esperar.

Cuando llega soy feliz.

¡Sí!

Hola, J-O-S-H. Josh. Ese soy yo.

Hola, B-U-Z-Ó-N. ¿Hay algo para nosotros?

Tengo una cosita para vosotros.

Es una letra y es...

¡La E! E...

Exacto, porque has recibido un e-mail.

(RÍE)

Uh...

He recibido un e-mail.

Gracias, buzón.

Ha llegado un e-mail.

Ha llegado un e-mail.

Ha llegado un e-mail.

No sé de quién será.

Oh, es un e-mail de nuestras amigas.

Hola, Josh y Blue.

Hemos dibujado un cuento.

"Vamos a jugar".

-"Soy un monstruo, soy un monstruo".

-"Ah, un monstruo malo".

-"No, es un monstruo bueno".

(LAS DOS) Ya está. Adiós, Josh y Blue.

Adiós.

Vaya... Es un libro muy interesante.

Ya sabéis que adoro los libros molones. Vamos.

(RÍE) (LLAMA)

(Campanitas)

¿Lo habéis visto? Ese libro se mueve.

(TARAREA)

¡Ah!

¡Blue se ha metido en el libro!

Si lo hace Blue, yo también.

(RÍE)

Eh, hemos entrado dentro de un cuento.

Vamos a leerlo. Vamos.

Es bastante divertido.

¡Uh!

(RÍE) Vale, nunca sabes lo que va a pasar en un cuento.

Mirad, ese es mi nombre. Venid.

J-O-S-H. Josh.

Eh. B-L-U-E. Es Blue.

Bien, vale, vamos a leer esa frase.

(LEE) "La pelota lanzó una niña".

¡Hola! Hola.

¿La pelota lanzó una niña?

¡Hola!

-"No...".

No. Eso no tiene ningún sentido.

¿Cómo podemos arreglar la frase?

¿Quién lanzó la pelota?

"Una niña".

¡Hola! Hola.

Una niña... Hola.

Lanzó la pelota. Claro.

Eso sí tiene sentido. (ASIENTE)

Oh, mirad.

La historia continúa.

Muy bien. Vamos a leer esa frase también.

Una pelota cogió el perrito.

Un momento. ¿Qué?

A esa frase también le pasa algo.

Una pelota cogió el perrito.

"No...".

Bueno, vamos a ver.

¿Cómo podemos arreglar esa frase para que tenga sentido?

Ah...

El perrito...

¿Qué es lo que hizo el perrito?

"Cogió la pelota".

Un perrito cogió la pelota.

Guau, es perfecto, porque quería saber

quién cogió la pelota que lanzó la niña.

(RÍE) Es que leer es genial.

Ah... Oh...

Así que la historia continúa.

Sí. Leámosla.

Perrito la merienda él y la se comieron un niña.

Hola. Hola.

Madre mía...

Eso no tiene ningún sentido.

Vale... Pues...

Ah...

¿Creéis que "la se comieron una niña" es una frase?

(RÍEN) "No".

No, porque no tiene sentido.

Muy bien. Pues...

¿Quién creéis que se comió la merienda?

"La niña y el perrito".

Ah, claro.

La niña y el perrito...

Vale, a ver si lo he entendido.

La niña y el perrito se comieron la merienda.

¡Vaya! ¡Menuda frase!

Ah, sí, vamos a leer el cuento entero.

(LEE) "Una niña lanzó la pelota.

Un perrito cogió la pelota.

La niña y el perrito se comieron la merienda.

Y fin".

Vaya, qué cuento tan divertido.

"Una pista".

¿Un chiste? Es tan divertido como leer un buen libro.

"Una pista". Ah, una pista.

Eh, ¿qué palabra es esa?

J-U-M-P.

"Jump"...

¡Ah, esa es la palabra! ¡Saltar!

Eh, ahora necesitamos el superpráctico...

"¡Cuaderno!". Cuaderno. Sí.

Muy bien. A ver...

Vamos a anotar la palabra "jump".

Una J, una U, una M y una P.

"Jump".

Genial. "Jump" es la tercera pista.

¡Eh! Eso significa que estamos listos para el...

"Sillón de pensar". ¡Sillón de pensar, sí! Pues vamos.

(Música)

(RÍE) Venid.

Muy bien.

Ahora que ya estamos en el sillón de pensar...

vamos a pensar.

A ver... ¿Qué libro querrá leer Blue?

Las pistas son...

la Luna,

una vaca

y la palabra saltar.

Vaya. ¿Qué libro querrá leer Blue?

Sobre la Luna,

una vaca

y la palabra saltar. Saltar, saltar, saltar.

Oh... ¿Quién salta?

¿La Luna salta?

"No...". (NIEGA)

No.

¿Quién salta?

¿Las vacas saltan?

"Sí".

¡Sí! ¡Sí! ¡Las vacas saltan!

Vale, vale, pues... Las vacas saltan...

¿Cerca de la Luna?

O...

¡Sobre la Luna!

¡Oh! ¿Qué libro es ese?

"La vaquita bonita". "La vaquita bonita".

¡Eso es! Dice así: "La vaquita bonita,

el gato y el violín, y la vaca que salta sobre la Luna".

¡Hemos adivinado las pistas de Blue!

Ya lo adiviné... ¡Por fin!

Las pistas de Blue... ¡Qué bien!

Ya lo adiviné... ¡Por fin!

¡Porque soy el mejor!

Eh, Blue, B-L-U-E,

vamos a por el libro que quieres leer.

(ANIMADA) Vamos.

Eh, Blue, este es el libro que quieres leer.

"La vaquita bonita". Bueno, allá vamos.

(FELIZ)

(CARRASPEA)

(LEE) "La vaquita bonita, el...". "Gato".

"...gato y el violín".

Leedlo vosotros, ya conocéis las palabras.

"La vaca salta sobre la Luna"

Oh...

(RÍE)

"El pequeño...". "Perro".

¡Perro, sí! "Se ríe al contemplarlo y...".

"...el...". "Plato".

"...se fue corriendo con la...". "Cuchara".

¡Sí! ¡Vaya! ¡Qué bien leéis! Oh...

Eh... Ya sé... Hay una cosa más que podemos leer.

Venid.

Muchas gracias por haberme ayudado hoy.

Te decimos adiós

y cantamos esta canción.

Gracias por ayudar.

Qué listos sois, qué bien lo hacéis.

porque si pensáis lo vais a conseguir.

Solo lo has de intentar.

Nadie como tú.

Bu...