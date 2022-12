Meet josh!

Welcome to Blue's bistro

131911

Blue's Clues and you

6189841

Welcome to Blue's bistro

Josh y Blue juegan con Magenta a los restaurantes. Para averiguar qué plato prefiere comer Blue, jugarán con sus amigos a "Las pistas de Blue". Juntos, irán a ver a la cabra granjera para recoger sus verduras frescas.

21 min, 6 sec

29-12-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6189841/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/pistas-blue-tu-ingles/video/welcome-to-blue-s-bistro/6189841/

https://www.rtve.es/v/6189841/

Blue's Clues and you - Welcome to Blue's bistro