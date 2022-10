Colors everywhere with Blue

What I like about Blue

131911

Blue's Clues and you

6210740

What I like about Blue

Josh y Blue celebran el día del amor con una fiesta e invitan a sus amigos. Para averiguar la sorpresa que Blue les ha preparado, juegan todos juntos a encontrar "Las pistas de Blue". Juntos, ayudarán a los corazones tristes para que vuelvan a estar contentos.

21 min, 6 sec

31-12-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6210740/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/pistas-blue-tu-ingles/video/what-like-about-blue/6210740/

https://www.rtve.es/v/6210740/

Blue's Clues and you - What I like about Blue