(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"VOLPEK Y EL LOBO"

(Música)

Sal a practicar fuera, necesito silencio.

Y recuerda, tú puedes.

Es que no sé tocar, mamá.

Además, no me gusta el violín.

Volpek, un futuro alcalde nunca se rinde.

Además, cariño, ya sabes lo importante que es para mí

esa ceremonia de premios.

Y como tu padre no sale del palacio del rey...

Bien... Cuento contigo, hijo.

(Música)

Me encanta la empanada.

(GRITAN)

¿Eh?

Creo que vamos a tener que llevar champiñones en las orejas

para soportar su función de esta noche.

(RÍE)

Toma, si eres tan listo, prueba tú.

Ja, justo lo que pensaba.

Seguro que no es tan complicado.

(Desafina)

Para, por favor, es horrible.

Oh, pues sí que es difícil tocar el violín.

Voy a pedirle perdón a Volpek y a devolvérselo.

¿Vas a pedir perdón a Volpek?

Eso no me lo pierdo.

A ver, la cosa es que no quiero disgustar a mi madre,

pero no pienso ponerme en evidencia delante de todos.

Sobre todo de Pinocho. Dime, ¿tú qué harías en mi lugar?

¡Volpek! ¡Te traemos tu violín!

¡Oh!

¡Volpek!

(Crujido)

¡Suena por allí!

(Música suspense)

Oh, el bosque tenebroso.

(Pájaro)

(GRITA)

(GRUÑE)

Por favor, no me comas. ¿Y por qué no?

Yo soy el lobo feroz. (RÍE)

Si quiero, te como.

Ya, pero soy el hijo del alcalde. ¿El hijo del alcalde?

Vaya, qué interesante. (RÍE)

Tranquilo, hijo del alcalde, no estoy cazando.

Mira, champiñones.

Los recojo para mi cachorro, Paulo.

Qué descanso. ¿Entonces no me vas a comer?

Claro que no.

Un zorrito de clase alta como tú... Sería incapaz.

Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Por aquí pululan seres peligrosos.

He desobedecido a mi madre, le he dicho no a tocar el violín.

Ya, entiendo...

¿No creerás que ha entrado ahí, ¿verdad?

Eso parece.

No, sé, Betulla, no es buena idea. Volpek podría estar en peligro.

Toma, coge tú el arco.

Espero que no nos encontremos con ya sabes quién.

Oh, no, huellas de ya sabes quién.

En fin, que te entiendo muy bien, Volpek.

El violín es insoportable.

¿Sabes qué? La desobediencia demuestra tu carácter.

Y como lobo, lo respeto.

Oye, ¿te apetece entrar a comer algo?

Vale, llevo sin comer nada desde el desayuno.

Paulo, tenemos un invitado. ¿Cómo estamos?

¿No te lo vas a comer, verdad, papá? (RÍE)

Toma, el especial de hoy. Champiñones.

-Pero odio los champiñones.

-Y yo que pensaba que te pondrías contento.

Oh, a mí me chiflan los champiñones. Sí.

Sobre todo en tortilla. (RÍE)

¿Lo ves, Paulo?

Volpek no solo tiene un gusto exquisito, también tiene carácter.

Todo un cachorro de zorro.

Al fin y al cabo, lobos y zorros somos un poco primos,

¿no te parece?

(SUSURRA) ¿Qué andas tramando con Volpek, papá?

Oh... (RÍE)

Esto es un poco rústico. Tendríais que ver mi casa.

Es mucho más cómoda y elegante. Suena bien.

-Volpek, tienes que irte de aquí.

¿No tenéis zumo de calabaza? ¿Eh?

(RÍE) (RÍE)

Qué guay. Aquí te dejo con tu nuevo amigo.

¿Eh? No se lo tengas en cuenta.

Solo es un poco tímido, y lo que es más importante,

es amable.

La amabilidad no ayuda a nadie. (RÍE)

Verás qué rico está esto.

(Música suspense)

(ASUSTADOS)

¿Has oído eso? (CHISTA)

(Pájaro)

(GRITAN)

¡Paulo! Lo siento mucho. No quería asustaros.

Escuchad, está pasando algo muy raro.

Volpek está merendando en casa

y mi padre le está tratando muy bien.

Eso es sospechoso.

Es más, yo diría que Volpek corre un gran peligro.

(ERUCTA)

Eh, en mi casa no nos dejan hacer eso.

Deberías probar.

(ERUCTA)

Que sepas que aquí eres más que bienvenido,

pero tu madre estará preocupada.

Si quieres te llevo hasta casa.

Gracias, pero antes tengo que inventarme algo

para librarme de tocar el dichoso violín.

¿Qué pasaría si yo tuviera un plan?

-Oh, no, se han ido.

Mirad lo que me ha dejado mi padre. Nos vemos luego en el ayuntamiento.

En nuestra nueva casa. ¡Se han adentrado en la aldea!

Cuando llegue mi Volpek podremos empezar.

(GRUÑE)

-¡Oh! ¡Aquí está!

(Música suspense)

(TODOS) ¡Ah!

-¡Cariño, estás herido!

¡Eres un gul...!

Mamá, es mi salvador. Pero, pero...

¿A qué te refieres con "tu salvador"?

-Señora mía. Muac, muac, muac.

Encantado de conocerla.

No te imaginas

el trompazo tan enorme que me di en el bosque.

Él me ha salvado y me ha curado el brazo.

Sepa que ha sido un placer, un honor, incluso,

futuro alcalde de la Aldea Encantada. (RÍE) ¡Oh!

Dale las gracias, mamá. Me ha salvado la vida.

Sí, por supuesto.

Como esposa del alcalde,

tengo el inmenso honor de declarar que el lobo Feroz

ya no tiene prohibida la entrada a la Aldea Encantada.

(LOS DOS) ¿Eh?

-¿Qué?

-Hazme caso.

Más te vale que no vengas llorando si todo se tuerce.

-Hum. (RÍE)

Querida, ¿me enseña el Ayuntamiento?

Me encantaría ver el lugar

desde el que gobernáis tan bien toda la aldea.

(Música animada)

¡Volpek! ¡Mamá!

¿Qué va a hacer con ellos?

¡Hay que detener a tu padre!

(TODOS) ¡Oh!

-Mm... (AÚLLA)

¡Yo mando ahora y el primero que se queje

será enviado a la despensa con los demás!

¿Hay algún voluntario?

Como se le ocurra tocarle un mísero pelo a mi madre...

Oh.

Creo que voy a disfrutar de lo lindo mi nueva vida.

Mm...

(ERUCTA)

Papá.

¿Te has apoderado de todo el pueblo tú solito?

Ese zorrito estúpido me ha echado una zarpa sin pretenderlo,

pero no hace falta que me llames señor alcalde.

Pensándolo mejor... -¡Eres genial, papá!

-Bien, voy a servirte algo de comer.

Dirás lo que quieras de Mascallamas,

pero en la cocina no hay quien la iguale.

-Papá, ¿me pones un trozo de tarta, porfa?

-Claro.

-Y también un poco de ese pudin de chocolate.

-Toma, hijo.

Esto está mucho más rico que los champiñones, ¿eh?

-Mm, ya lo creo.

(Música cámara lenta)

¿Eh?

-¿Eh? (ERUCTA)

(RÍE) De tal palo, tal astilla.

(LOS DOS) ¡Ah!

Oh.

(Música suave)

Y ahí he pensado que voy a poner una estatua mía enorme.

-Tú, dientazos.

Tienes solo un minuto para irte de esta aldea.

-Eso.

-Mira y aprende, hijo.

Te voy a enseñar a cómo establecerte en la alta sociedad.

A ver, ¿a quién me como primero?

¿A Goupille?

¿Al panadero?

¿O a ese dolor de muelas de Mascallamas?

Ay...

¡Baja eso ahora mismo!

Ja. ¡Ay, basta!

¡Ay!

(Violín)

(Platillos)

¡Ah!

(Violín)

(Música animada)

¡Ay! ¡Tened piedad!

(Continúa la música)

¡Me las pagaréis todos!

(RÍE) ¿Has visto? El violín se te da de maravilla.

Sobre todo, para tener un brazo herido.

Mm...

Al conseguir echar a ese lobo horrible,

le has demostrado a la aldea

de lo que es capaz el hijo de un alcalde.

Vamos a olvidar todo lo demás, incluido este violín.

(RESOPLA)

Mañana mismo vas a empezar con la trompeta.