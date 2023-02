(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"LOS TRAMPOSOS"

Y por eso los unicornios pueden cantar.

¡Se acabó la clase!

(A LA VEZ) ¡Sí!

(RÍEN)

(CECEA) Eh... Copo, mañana debemos entregarte unos ejercicios, ¿verdad?

-Ah, sí, tienes razón,

menos mal que me lo has recordado, lo había olvidado.

Niños, no os olvidéis de los ejercicios de matemáticas.

(A LA VEZ) Oh...

(GRUÑEN)

(TARAREA)

Muchas gracias, majo. ¿Eh? ¿Por qué me lo agradeces?

Ahora que nos íbamos a jugar al jardín.

Hala, pues olvídate de jugar con nosotros.

¡No! No seáis así, chicos, lo siento mucho.

No me parece honrado, pero si necesitáis ayuda,

creo que hay un enano que puede... solucionar problemas.

(A LA VEZ) ¿Mm?

¿Solucionar qué tipo de problemas?

Bueno, por ejemplo...

(CARRASPEA) Ya sabéis, ejercicios de mates.

¡Qué chupi! ¿Cómo se llama?

Nadie lo sabe, es un secreto, creo.

Dicen que para invocarlo hay que dejar unas galletas

y un vaso de leche bajo un árbol en el bosque Tenebroso.

¿Eh? Aquí hay algo que no huele bien.

Además, supongo que ese enano querrá algo a cambio

de hacer su magia. Claro que sí.

Y además, no nos dejan ir a esa parte del bosque,

por allí es por donde anda el lobo feroz.

Creo que deberíamos ir a ver ese enano

y ya veremos qué pide a cambio. ¿Quién me acompaña?

Yo no, prefiero hacer los ejercicios.

Ya veo. ¿Mechita? Eh...

¿Dices ir al bosque Tenebroso? ¿Prefieres las mates? ¿Ah?

(Ululatos)

(Música suspense)

Ah, oh, ay.

(Continúa la música)

(Chillido)

(GRITAN)

Yo creo que es este de aquí, ¿no te parece?

Sí, seguro que es este. Toma.

(Música suspense)

Ya está. ¿Cuánto crees que habrá que esperar?

(Crujido de ramas)

¡Ah! ¡Ay!

(Música tensión)

Hola, chicos.

¡Ah!

¿Qué queréis pedirme? Ah... Hola, señor.

Verá, tenemos un problema de matemáticas.

Y queréis que yo os lo resuelva.

Ah... Así es.

En realidad no es... Tranquis, no hay problema,

eso os lo apaño chasqueando los dedos.

Además, hacer deberes es un tostón. Mira que se lo tengo dicho.

Pero me gustaría saber qué le tenemos que dar a cambio.

¡Oh!

(RÍE) No os preocupéis por eso.

Puede que os pida que me hagáis un favor algún día,

cualquier tontería, será una chorradita de nada,

olvidaos por ahora, aunque hay una cosita...

Ah...

¿El qué?

¿De dónde habéis sacado esas galletas?

Me encantaría saberlo.

¡Estaban riconudas! Son de mi mami.

Tiene un montón de recetas increíbles en su libro de cocina.

Es precioso, todo chapadito en oro...

¿Oro? Qué interesante. ¿Qué pasa con nuestros deberes?

¿Va a ayudarnos o no? ¡Por supuesto!

¡Ay! ¡Ah! ¡Oh!

¡Los ejercicios están hechos!

¡Gracias, señor, es usted el mejor!

Ya verás cuando lo vean nuestros amigos.

¡Claro! Si ellos también tienen algún problema,

será un placer ir a la aldea con vosotros para ayudarles.

(Música)

(CROA)

-¡Eh!

Hum...

(GRUÑE)

¡Hola, amigos nuevos!

¡Arrea! (EXCLAMAN)

(Música)

Vayamos a un sitio más tranquilo.

(Música)

Perfecto, aquí no nos molestarán.

Eso espero porque como mi madre se entere de esto...

Por curiosidad,

¿qué os ha pedido el enano a cambio de haceros los ejercicios?

¡Nada! Solo ha venido porque quería conoceros.

Este enano mola mucho, chasquea sus dedos y ¡pum!

(RÍE) Todo hecho.

Vamos a ver, ¿quién más quiere que le apañe esos horribles ejercicios?

Yo primer.

(Música)

(RÍE)

¡Vaya! Casi se me olvidaba, debo escribir una carta,

¿podrías darme tu pluma?

¿Dejársela? Es que la necesito. No, no, dármela.

Si me la das, no tendrás que volver a usarla, mucho mejor, ¿no te parece?

No puedo, es un regalo de mi madre.

¿Seguro que no prefiere el árbol rascador de mi amigo Korat?

A mí no me pica nada.

Gracias.

(Música)

¡No tan deprisa, amiguitos míos!

Da la casualidad de que también quiero esa peoncita de oro.

Y ese bonito broche.

-No, haré los ejercicios yo solo. -¡Oh! Lo siento por ellos.

¡Oh!

Muy bien, pequeño ogro,

ya puedes guardar tus deberes en un buen escondite.

-¡Oh! Sabía que esto acabaría saliendo mal.

Pensaré algo. Está bien, os prometo que arreglaré todo esto.

¿Sí? Más vale que lo hagas.

(JADEA)

¡Pinocho! Es el enano,

quiere que Mechita le dé el libro de cocina de mamá.

¡Vamos! Quiero ver la receta de las galletas que trajiste al bosque.

¡No puedes hacernos esto!

Dijiste que no te debíamos nada por los deberes.

Y créeme, soy un enano de palabra. Os dije tanto a ti como a tu amiguito

que no os pedía nada a cambio, a parte de algún pequeño favor.

Que yo sepa, no dije nada de vuestros amigos.

Por cierto, hablando de ese favor,

quiero que me traigas ese libro de cocina, pequeño ogro.

No lo hagas, Mechita, se ve que es una trampa a la legua.

En ese caso, adiós a los deberes de mates.

¡Alto! No pienso volver a hacer unos deberes que, para empezar,

no había hecho. Lo único que quiere es que le enseñe el libro.

(Música)

¡Ah!

Como esto salga mal te aseguro que los dos me las pagaréis.

Tú tranquila, tengo una idea estupenda.

(Música)

Señora Mascallamas, pasaba por aquí y me he preguntado:

"¿Qué es eso que huele tan bien?". Estofado de setas rellenas.

¡Hala, qué rico! ¿Y de qué están rellenas?

¡Eso es secreto! Claro, claro.

(Continúa la música)

Aquí hay algo que huele a chamusquina.

¿Chamusquina? ¿Qué quiere decir?

¿Se puede saber qué se está cociendo en mi cocina?

Pues... es que yo... ¡Ajá! ¡Te encontré!

¿Creías que podías esconderte en la cocina?

¡Oh! Ya sabía yo que pasaba algo.

No se me escapa nada, pues menuda soy.

Y ahora...

¡Fuera de mi cocina!

¡Adiós!

(Música)

Gracias.

¡Ah! Rápido,

como se entere de que me he llevado el libro...

He pensado que voy a quedármelo. (TODOS) ¿Qué?

-Claro. Dije que quería ver la receta,

pero no dije que fuera a devolveros el libro.

¡Pero no es justo!

Yo solo quería hacer un poquito de trampa con los deberes

para salir a jugar.

Cuando se entere mamá se va a poner furiosa.

¡Vamos, hay que recuperarlo!

Aunque nos quedemos sin los ejercicios.

Tiene razón, ¡vamos, chicos!

(Música)

¡Hola, amiguitos!

(Continúa la música)

A ver si me pilláis.

(Continúa la música)

¡Separémonos! De acuerdo.

(Continúa la música)

Devuélvenos las cosas, no queremos tu ayuda.

Pero...

Tendréis que adivinar mi nombre.

¡Eso es imposible! Qué pena.

¡Un momento! Seguro que lo adivinamos.

¿Follet? Eh...

¿Alberto?

-No. -¿Alfredo? ¿Archivaldo?

¿Mangante? No.

-Moritz, Mamadou, Milhouse...

Zinedine, Slovonir... Ya no me sé más.

No será Gamusino, ¿verdad? (BOSTEZA)

-Perdisteis, ¡ja! No me lo tengáis en cuenta. ¡Hasta nunca!

(EXCLAMAN)

Nos hemos caído al río sin remos y sin barca.

¡Troncos y tablones!

Tengo una idea para encontrarlo y recuperar las cosas.

Betulla, ven conmigo.

(Música)

¡Uhm! Qué bien huele por aquí...

¡Ajá! ¡Os pillé!

¡Oh, no!

¡Ajá! ¡Oh!

(Continúa la música)

¡Oh, mi oro, mi adorado oro! Cuánto te quiero.

(RÍE)

Bien hecho, Saltarín, otro provechoso día.

¡Saltarín! Saltarín es tu nombre.

Ya estás devolviéndonos lo que nos has quitado.

Ni lo sueñes, querida.

De hecho, será mejor que devuelvas las cosas que le has robado

a la gente o si no le diremos a todo el mundo cómo te llamas.

¡No! ¡No, no, no, no!

Claro que sí porque ahora sabemos tu nombre,

y como tú mismo has dicho, eres un enano de palabra.

(Música)

Tendremos que hacer los ejercicios nosotros mismos.

Pues vale.

¡Animaos! Solo son mates.

Tienes razón, Pinocho. ¡Vamos!

Os veo cansados esta mañana.

Algunos nos hemos acostado muy tarde para acabar los deberes.

¡Mechita! ¡Pinocho! Prestad atención en clase

si no queréis que os ponga unos ejercicios extra.

(LOS DOS) ¡Oh, no, no, no, no, no!

Copo, estamos atendiendo. -Bien.