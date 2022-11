(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"UN TRABAJO PARA ALGUIEN DIGNO DE CONFIANZA"

La varita de la bruja ha quedado perfecta.

¿Es una varita mágica? Pero solo ella puede hacer magia.

¿Cuento contigo para que se la lleves?

Por supuesto, papá. ¿Estás seguro?

Porque no me gustaría que la bruja se enfadara.

Puedes confiar en mí.

Solo es un palito de madera. (RÍE)

Además, vive al final de la calle, no tardaré.

A ver si es verdad.

Gracias por hacerme el favor, Pinocho.

(Puerta)

(Música)

¿Ah? ¿Estás loco? Escóndete.

¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Ah!

(Música tensión)

¡Ah, ah! Ay.

Volpek y yo estamos haciendo una guerra de bombas de harina

contra Príncipe y Betulla.

(RÍE)

Tírales esta.

¿Ah? ¿Ah?

Claro, si somos tres contra dos, seguro que les damos una paliza.

Lo siento, Mechita, ahora no puedo.

Mi padre me ha encargado

que le lleve su varita nueva a la bruja y no puedo fallarle.

¡Uh! ¿Ah?

¡Au!

Esto lo pagaréis caro.

Les tiro un bombazo y me voy, ¿vale?

(RÍE) Ese es mi Pinocho.

¡Que vean quién manda!

(RÍE) Que se preparen.

Una vez le di a siete moscas con un tiro de cerbatana.

¡Ah!

Bueno, fueron tres.

¿Dos? Juraría que solo fue una.

Y le diste con un zapato. Llevas razón,

aunque ya me entendéis, solo exageraba.

Oye, ¿os habéis dormido?

(Puerta)

Ay, madre, Goupille. Muy buenos días, señora Goupille.

(RÍE)

(A LA VEZ) ¿Ah?

(A LA VEZ) ¡Oh, no, no! ¡Ah!

Ya la he liado. ¡Ay!

¡Mami!

¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Ay!

(Música tensión)

(GRUÑE)

(GRITA) ¿Quién? ¿Quién ha hecho esto?

¡Larguémonos!

¡Ah!

(Música animada)

¡Ah!

(GRUÑE)

¡Ah!

(CHILLA)

(JADEAN)

(RÍE) Buen tiro, le has dado en toda la cara.

Oh, no, estoy perdido.

Ya te dije que te lo pasarías mejor con nosotros

que entregando esa varita. ¡Oh! ¡Creo que he perdido la varita!

¡No, es un desastre! Sí, te la vas a cargar, Pinocho.

Ya verás qué decepción se va a llevar mi padre.

Me he metido en un lío bien gordo por haberos hecho caso.

Y no es nada comparado con lo que te va a hacer la bruja.

No, porque juntos encontraremos esa varita.

Sí, cuenta con nosotros. Y ya puedes encontrarla rápido

o te convertirá en rana. Eh, calmaos un poco.

Creo que ya la he encontrado. Madre mía, qué gustito que da.

¡Ah, ah!

Cómo rasca. ¡Anda, la varita!

¿Lo ves? Acércate y pídele que te la devuelva.

(GIMOTEA)

(ASIENTE)

¡Oiga usted! Ay...

Atienda, mire lo que me han hecho esas pequeñas sabandijas.

-Sí, ya lo veo, está usted hecha unos zorros.

(RÍE) -A mí no me hace ninguna gracia.

-No, claro que no, no la tiene.

-Le aseguro que sus padres tendrán noticias mías cuando los pille.

-Ah, ¿ya sabe quiénes fueron?

-No, pero usted me va a ayudar a averiguarlo.

-Ah... -No pueden estar muy lejos.

-Oh, ¿ahora mismo? -Por supuesto que sí.

Se fue. Hala, ya puedes salir. ¡Corre!

Espera un momento, ¿y si empieza a hacerte preguntas?

No puedes decirle que la has perdido sin más.

Le diré que se me cayó del bolsillo cuando iba a entregarla.

Vale, ¿y si te pregunta también si le has tirado harina

a la madre de Volpek? Pues le diré... que no.

Entiendo, no es buena idea.

Yo me encargo.

(Música)

Hola, señor carabinero. -¡Ah!

-Gracias por encontrar mi varita. -Ah, ¿es vuestra? Pues tomad.

Eh, ¿eso es harina?

¿No seréis vos quien le ha gastado esa broma tan pesada

a la señora Goupille? -Yo no he sido.

Le doy mi palabra de honor. -Ah, está bien.

En ese caso, ¿quién ha sido? -Ah... Ya, pues...

-¿Quién hay ahí?

(A LA VEZ) ¡Ay, corred!

(Música animada)

(Silbato)

(Continúa la música)

(Silbato)

(JADEA)

(Continúa la música)

¿Por qué no conseguimos despistarlo?

(Continúa la música)

¡Ajá! ¡Alcaldesa, ya los tengo!

-Magnífica intuición. Buen trabajo. -Je, je.

-Diga, ¿quiénes son esas sabandijas? ¿Y dónde están?

-Bueno, verá, no he podido verlos muy bien,

pero se fueron por allí, estoy seguro.

-Bien, yo iré por aquí y usted por el callejón,

los rodearemos.

(SUSPIRA)

-Eh, chicos.

(GRITAN)

Mirad lo que he recuperado.

(A LA VEZ) ¡Ah, la varita!

¡Déjame probarla!

¡Abracadabra, en calabaza te transformo!

¿Eh? Esta varita no es mágica.

¡Príncipe, eres el mejor! Hum, ya lo sé.

Vosotros también lo sois.

Buen truco ir dejando huellas de harina

para que pudiera seguiros.

Ya sabemos por qué no podíamos despistarlo.

(Silbato)

¡Nos la vamos a cargar de lo lindo, estamos rodeados!

Yo jamás he estado metido en ningún lío.

¡Bah! Ya te acostumbrarás. (GRUÑE)

Ya lo verás. (RÍE)

¡Ah! Tengo una idea. ¡Venid, rápido!

(Música animada)

¿Oh?

¡Alto ahí, pequeños malandrines!

-No, por ahí no, esa es la casa de...

¡De la bruja! ¡Buen trabajo, Pinocho!

¿Y seguro que es buena idea?

¡Entrega urgente, soy Pinocho, le traigo su varita!

¡Ábrame, rápido!

(Silbato)

No hace falta correr, señora Goupille,

ya los tenemos, es un callejón.

¡Oh, no!

(Silbato)

Oh, no.

¡Oh, no! ¡Es el fin! ¡Socorro!

(GRITAN)

No entiendo nada, no pueden haber desaparecido.

(Música tensión)

(VOZ GRAVE) ¿Quién anda ahí?

Responda. Ah...

¡Uy! Nochi, responde tú.

Eh... Soy Pinocho y... Ah...

Mi padre me ha enviado para traerle esta varita.

Como verá...

(A LA VEZ) ¡No, con tanto polvo no vemos nada!

¡Chis! Por favor, no tan alto.

(A LA VEZ) ¡Menuda insolencia!

-¡Oh! Están ahí dentro.

(Música suspense)

¿Pensáis que podéis entrar en casa de la bruja

como si fuera vuestra? ¡Vergonzoso! ¡Increíble!

-¡Qué atrevimiento! -Disculpen, no era mi intención.

Supongo... que no habrán visto a unos gamberros.

-¡No! La cuestión es que no podemos ver.

-Creo que estamos molestando. -Echaré un vistazo y nos iremos.

-Cobardica. -No, señora,

es solo que no se puede husmear en casas ajenas.

(TITUBEA) Sobre todo si la casa es de una bruja.

(Castañeteo)

¡Oh! Pero ¿qué tenemos aquí?

(Música tensión)

Eh... Hola, señora Goupille.

Pinocho, pequeño sinvergüenza,

dime ahora mismo lo que estás haciendo aquí.

Y mírame directamente a los ojos para que pueda ver esa nariz.

Verá, es que tenía que traer...

¡Mi varita nueva! -Ay...

-¿Qué estás haciendo aquí? Ya lo aclararemos después.

¡Preciosa, es preciosa!

¡Abracadabra!

(RÍE)

Hala, ahora sí que es mágica. Alucino.

¿A qué debo la desagradable sorpresa de encontraros aquí en mi casa?

-Solo... estábamos buscando a unos gamberretes.

-¿Y eso qué tiene que ver con el joven portador de mi varita?

La verdad es que... ¡Oh, mire, señora Goupille!

No hay harina en sus manos, nos hemos equivocado de sospechoso.

-Fuera de aquí.

(RÍE INCÓMODO)

Disculpe las molestias, debemos encontrar a unos malandrines.

Adiós.

(Portazo)

Ay...

(SUSPIRA)

Por fin.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(Música tensión)

Espejito, espejito, llegó la hora, ¿quién es la más bella entre todas?

(Música suspense)

Por supuesto que tú. -Eso ni se pregunta.

-¡Oh!

(LA BRUJA RÍE)

Oh, niños.

(A LA VEZ) ¿Ah?

Como volváis a poner un piececito en esta casa

sin haber sido invitados, ¡os convertiré a todos en ranas!

(RÍE)

¡Ay, rápido!

(Música animada)

(RÍE) Ha sido increíble.

Entre la bruja y Goupille, creía que esta vez nos iban a pillar.

Eh, chicos, ¿qué os parece

si echamos otra guerra de harina para celebrarlo?

(A LA VEZ) ¿Eh?

¡Oh!

¡Hum!

Bien, pues ya sabe toda la historia,

fue Pinocho quien metió a mi Volpek en todo este asunto.

Espero que le aplique a ese diablillo el castigo que se merece.

Vámonos.

(Puerta)

Dime, Pinocho, ¿cómo fue esa entrega?

Bien, papá, la bruja estaba contenta con su varita.

Espera un momento. Lo han puesto todo perdido de harina.

Yo que tú empezaría barriendo el taller.

Vale, papá.

(Música suave)

(RÍE)