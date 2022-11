(Música)

"La aldea encantada de Pinocho.

¿Quién teme al lobo feroz?"

Lobo Feroz, ya pensaba que no ibas a venir.

-Sí.

Hago esto por mi hijo, ¿sabes?

Por lo visto asusto a sus amigos.

Pero puedo controlar mi carácter muy bien.

-(RIENDO) ¿Estás seguro?

-Sí, bueno, vale.

¿Qué esperas?

-Soy el lobo feroz. -Pues muy mal.

Primero hay que pensar en dejar la carne.

Sé que puedes hacerlo.

Cuando sientas la necesidad de ir a cazar

o notes que te pones muy furioso...

(RESPIRA HONDO)

Intenta respirar... despacio.

-¿Te sientes mejor? -(ASIENTE)

No, no, no.

Respira hondo y piensa en Paulo.

Intenta pensar en Paulo.

Ves como sí que eres capaz.

Oh, ya es hora de irse a casa.

-Nos vemos mañana aquí mismo. ¿Comemos algo?

-Por supuesto. -Bien.

Una cosa está clara.

A tu casa no vamos a ir a comer porque allí seríamos la comida.

Venga, Paulo, solo es una broma.

Lo principal es que podamos quedar y pasarlo bien juntos.

-Hijo, fíjate. Estoy dejando de comer carne.

Qué bien, ¿eh?

-Qué suerte para los animales.

-Por cierto, mañana me marcho fuera.

Puedes invitar a tus amigos si quieres.

-¿Es una trampa o algo?

-Digamos que quiero que mi hijo se divierta con sus amigos.

-Como el resto de niños. -¿En serio?

A ver esas manos.

-Mira, te lo prometo. Y no cruzo los dedos.

Estás seguro de esto, ¿verdad?

Sí, ya os lo he dicho. Me lo ha prometido, no va a estar.

De todos modos, se está haciendo vegetariano.

Me acabo de acordar de que quedé para hacer mates con Follet.

Me piro. ¿No tenías una excusa mejor?

Espéra, Mechita. Mira.

Como he dicho, todo está despejado.

-(TARAREANDO)

¿Un aperitivo?

¡No!

Piensa en Paulo. Piensa en Paulo.

Si me llegan a decir que un día acabaría entrando

en la famosa casa del lobo feroz...

Oye, ¿esta no es la cesta de Caperucita Roja?

Qué va. Es para ir a la compra.

No daba miedo.

Parece una casa normal y corriente.

¿Y qué esperabas? ¿Queréis ver algo chulo?

Esto es lo más preciado de mi familia.

El cuerno mágico que usó mi bisabuelo

para derribar las casas de los tres cerditos.

Qué chulo.

Ya decía yo que era difícil derribar una casa de ladrillo

solo soplando.

¿Puedo verlo? Lo siento.

A mi padre no le gusta que lo toque nadie.

Ya te lo cuento yo.

"Mira, cerdito, soplaré y soplaré y tu casita derribaré".

Me temo que a los cerditos no les hizo tanta gracia.

-Por Paulo.

Por Paulo.

¿Queréis que os coma o qué?

¡Mis calzones!

No voy a perseguir a ese dichoso ciervo para recuperarlos.

¡Cuidado ahí abajo!

¡El Lobo!

-Ten cuidado.

Gracias. ¡Papá!

Me prometiste que no ibas a estar.

-Tuve un pequeño percance,

pero tranquilo, que no os molestaré.

Haced como si no estuviera.

Os haré unos sándwiches para merendar.

Pero yo no quiero acabar hecho un sandwich.

-Tranquilo, mi padre no meterá a nadie en el sándwich.

Pero hace una gelatina de frambuesa de morirse.

Ya os lo he dicho.

Mi padre últimamente solo come verduras.

-Está bien.

Entonces, a jugar.

-Piensa en Paulo.

Piensa en Paulo.

Aquí está la merienda.

Piensa en Paulo. Piensa en Paulo.

Qué buena. Está deliciosa.

-Os lo dije, hace la mejor gelatina de frambuesa.

Habrá que venir más veces.

-Sí. Claro.

-Los amigos de Paulo son mis amigos.

Pues en ese caso deberías aprender a usar el aeropatín.

No, gracias.

No me digas que tienes miedo.

Bien.

A ver, ¿cómo funciona esa cosa?

Ya estás listo. Déjate caer.

Vamos allá.

-Papá, ¿estás bien?

-Sí, de maravilla.

¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien hoy en casa de Paulo, A que sí?

Molas un montón.

Chicos, ¿jugamos al lobo? ¿No eres un poco mayor para eso?

Pero hoy tenemos al Lobo Feroz. Hay que aprovechar.

¿Cómo se juega?

-Pues mira, tienes que fingir que quieres comernos.

-Quizá no sea una idea tan buena.

Anda ya. Tu padre es la releche.

Lobo, cómeme.

-No, a mí.

-No hace falta, papá.

-¡Os voy a comer!

Nunca pensé que llegaría a ver algo así.

Lo he encontrado.

Os voy a comer enteros.

¡No!

¡Déjalos en paz!

-Oh, no...

Pero bueno, Pinocho, ¿por qué lo has hecho?

Solo era un juego. ¿Qué?

-¡Ahora sí que os comeré a todos!

-Papá, respira.

-Se acabaron los juegos absurdos y las respiraciones.

Me voy a cazar.

Tú quédate aquí y no te muevas.

(AULLA)

Paulo, no te vayas.

Paulo.

-Cuidado. Voy a soplar.

Esta vez el cuerno se usará para algo bueno.

Sabía que no nos fallarías.

-Lo siento. En el fondo, no me gustan las verduras.

-Papá, para.

Porfi, porfi.

Por favor.

Hazlo por mí.

-Creía que iba a tener que resolverlo todo yo sola.

Pero ha acabado bien.

-Por hoy, al menos. Sí.

-¿Qué has dicho, papá?

-Que tus amigos no tendrán que volver a tenerme miedo nunca más.