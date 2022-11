(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"EL PRÍNCIPE RANA"

(Música animada)

(GRITA)

Suelta la cometa, Príncipe. ¡No quiero verlo, no quiero!

-¡Cuidado! (GRITAN)

-¡Paso, paso! (GRITA)

(RÍE) Qué botarate. Estoy segura de que va a acabar mal.

-No sé por qué opino igual. (RÍEN)

(GRITA)

¡Atención, cuidado!

Hala, menudo aterrizaje forzoso. ¿Te encuentras bien?

No quiero volver a volar cometas.

(SE ESFUERZA)

-Me temo que encontrar la cometa ahí no va a ser fácil.

¡Gana el primero que la encuentre! (RÍE)

¡Eh, tramposo! ¡Tú has salido antes que nosotros!

¡Todavía no ha ganado!

-¡Esperad, no estaba listo!

-Esto es peor que buscar grumos en la masa de las tortitas.

Esto nos va a llevar toda la tarde.

(Croares)

¿Eh?

(RÍE) Vamos, Mechita, ayúdame a buscar la cometa

en vez de ponerte a croar.

Oh, ¿tú también lo has oído? No te quedes conmigo.

No he sido yo, Nochi, te lo juro. Además, yo sé imitar a las ranas

mucho mejor que eso. Mira:

(INTENTA CROAR)

¿A que lo he clavado?

(Croares)

¡El sonido viene de ahí!

(Música tensión)

Oh... (CROA)

¡Eh, chicos! ¡Hemos encontrado la cometa!

(GRITA)

¿Eh? ¡La bolsa de Príncipe! ¡Eh, chicos!

(OLFATEA) Huele como a... ¡Anda!

Qué curioso, es como si la rana nos hubiera llevado hasta la cometa.

Tienes demasiada imaginación, Nochi.

Puede que tengas razón. A lo mejor no es una rana cualquiera.

Puede ser un príncipe convertido en rana por una bruja.

Pues sí que se te da un aire, sí.

De hecho, en mi familia esto ha pasado más de una vez.

(RÍEN)

Bueno, la verdad es que sería bastante increíble.

Sí, igualito que en los cuentos de hadas.

-No debo. Eres su merienda y Príncipe es mi amigo.

Madre mía, esto está de rechupete.

Eh, Korat, no te vas a creer lo que...

Mm...

¡Lo siento mucho! Me lo he comido sin querer.

Korat, no es más que un pastel.

Pero era la merienda de Príncipe. Seguro que se enfada.

Tranquilo, anda, déjame a mí. ¿Sabes una cosa?

Va a ser para morirse de la risa.

Su majestad el príncipe rana. ¡Tachán!

Eso aún no lo sabemos, aunque puede que haya una forma de comprobarlo.

Príncipe, tienes la merienda en tu bolsa, ¿verdad?

No es la merienda, es un savarín coronado y glaseado.

-Mm... Eso sí que es un pastel digno de un príncipe.

Muy bien, hagamos una prueba.

Esperamos dos segundos...

y ahora mira dentro.

¡Mi pastel! ¡No está!

¡La rana! Lleva puesta la corona que adornaba el pastel.

-A lo mejor está intentando decirnos algo.

Oh, vaya, parece que me equivoqué con esa rana.

Alteza... -¿Alteza?

Pero entonces ¿por qué llamó mi atención?

No lo sé. A lo mejor lo hizo porque quiere que le busques alguien

para besarla.

De ese modo podrá volver a convertirse en príncipe.

-Pinocho, tienes que pedírselo a Somnella.

(NERVIOSO) Su majestad...

os voy a ayudar a romper el hechizo. (CROA)

(A LA VEZ) ¡Qué aproveche! (RÍEN)

Hola, chicas. El que faltaba.

Y justo a la hora de la merienda.

Moscas, esto no es para vosotras. No hemos venido a merendar.

Somnella, necesitamos que beses a esta rana.

Eh... ¿Esto se supone que es una broma?

Es un príncipe. La rana es un príncipe encantado.

¿Es que no lo ves? Lleva una corona.

Ya verás. Esto va ser de traca.

Y hemos pensado en ti para que la beses y...

Ni en sueños. Además, si de verdad es un príncipe,

no parece demasiado inteligente.

Inténtalo al menos por si acaso. ¿Y por qué no lo intentas tú?

Hala, ¿por qué no besas a tu príncipe?

Es que no soy una princesa. No puedo besarlo, una pena.

Tendremos que hacer algo, ¿no?

Id a preguntar a mis hermanas, son princesas también.

¿A Jabel y Ortiga? (RÍE) Es una idea maravillosa.

Eh... ¿Estáis seguras de ello? Esas dos son lo peor

de la Aldea Encantada. Totalmente de acuerdo,

pero las dos sueñan con conocer a un apuesto príncipe.

Solo espero que no os estéis equivocando con esa rana.

En eso tiene razón. Nunca os perdonarían

si las hacéis besar a una simple rana.

Jabel y Ortiga no me dan miedo. Iré a hablar con ellas.

¿Lo veis? Al final todo va a salir divinamente.

Ah...

-Su alteza tiene hambre otra vez. -¿Y qué?

¡Ah!

(SE ASOMBRAN)

(RÍE) Pues a su alteza le gustan las moscas.

Pero hace un rato se comió la merienda de Príncipe.

Esa era la prueba.

Oh...

-Oh, un príncipe encantado no puede comportarse así.

-Chicos... veréis, tengo que contaros una cosita.

¿Qué me decís entonces?

¿Vais a ayudarme con esta broma o no?

Está bien, haremos lo que nos has pedido, pero con una condición.

-Que Pinocho y Príncipe prometan que serán nuestros criados

durante un mes si la rana no se convierte en príncipe

cuando la besemos.

Eh... Es que solo es una rana corriente y moliente,

no se va a convertir en príncipe.

(A LA VEZ) Ajá...

¡No! No podéis hacer eso. (A LA VEZ) Sí que podemos.

(RÍEN)

Parece que ya lo ha entendido, Ortiga.

¡Ni hablar! Conmigo no contéis. Yo paso de hacer la broma.

Oh, de eso nada, mi pequeño ogro, porque como no hagas

lo que te digamos...

-Le contaremos a toda la aldea cómo tratas a tus amigos.

(RÍEN)

Nochi, soy el peor amigo que pueda haber en el mundo.

(LLORA)

¿Por qué? ¿Porque me hiciste creer que una rana era un príncipe?

¿Eh?

Tenéis que reconocer que era una broma muy buena.

(RÍE)

Sí, pero me quedé sin pastel.

(Croares)

Solo era una broma, pero Jabel y Ortiga

querían que Príncipe y tú fuerais sus criados

si no se convertía en un príncipe y yo me impuse y les dije: "¡No!".

¿Sabes qué? Que esta vez nos vamos a reír nosotros,

todos nosotros.

(RÍEN)

(Música tensión)

(RÍE)

"Oh, qué maldición, qué tormento verme convertido en rana,

palabra de príncipe encantado".

-Entonces es... -De verdad. ¡Un príncipe!

-Pero para volver a ser un apuesto príncipe

tan solo un beso de aquella que me maldijo será suficiente.

¿Te refieres...? Sí, a la bruja.

(SE ASOMBRAN)

"Os lo ruego, llevadme hasta la bruja

y a cambio os daré mi oro, mis sirvientes, mis tierras

y mi corazón".

-¡Pero no puedes fiarte de estos mocosos!

Nosotras te llevaremos a la casa de la bruja.

A vuestro servicio, majestad.

(CROA)

(RÍEN)

¡Se lo han comido con patatas!

"No puedes fiarte de estos mocosos".

Ya me estoy imaginando sus caras cuando vean a la bruja.

-¿Y podéis imaginar también la cara de la bruja?

-¡Alto! (GRITAN)

-¡Más rápido! Esos renacuajos quieren robarnos el príncipe.

-¡Jamás!

(Música acción)

¡Cuidado!

(Continúa la música)

¡Tira esas cestas para frenarlos!

(RÍE)

-¡Jabel, no puedes hacerme esto!

Menuda traidora. ¡El príncipe es mío!

Tienen en oferta los zapatitos de cristal.

-¿Dónde? ¿Dónde?

-¡Ja! ¡Picaste!

(Música acción)

¿Qué pasa? -Ah...

(CROA)

Qué cosas... Verá... Em... Pensamos, sobre todo Jabel,

que la rana era...

-No me lo digas, un príncipe encantado. ¿A qué sí?

(RÍE)

Voy a concederos vuestro deseo. A esta doncella descarada revélate.

Abracadabra.

-¿Eh?

-¿Eh? Oh, gracias, chicas. -Pero no es un príncipe.

-Desde luego que no lo es. Es un pastor que convertí ayer

en rana cuando lo pillé comiendo moscas.

(A LA VEZ) ¡Oh, no!

-Y ahora que he satisfecho vuestra curiosidad...

-¡Abracadabra! De hoy hasta mañana que estas dos entrometidas

se convierten en rana. (RÍE MALÉVOLAMENTE)

(CROA)

Ha dicho que mañana se les pasará el hechizo. No es para tanto.

Además han conseguido lo que querían,

un galante caballero que cuide de ellas.

Eh, princesas, mirad. Os he cazado unas moscas.

(RÍEN)