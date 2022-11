(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"EL PEZ DORADO"

Atención, atención, niños de la aldea encantada,

declaro oficialmente el día del pez dorado inaugurado.

Este año el pez dorado va a ser mío. Ni lo sueñes, Mechita.

Este año lo pescaré yo, y me va a conceder mi deseo.

¡Esperadme!

Hola, papá. Adiós, papá.

Oye, espera un momento. ¿Qué hay de tu desayuno?

No tengo tiempo.

Todos mis amigos ya han salido a pescar el pez dorado.

(RÍE) Y solo tenéis hasta la noche para atraparlo. Ya lo sé.

Pero solo podrás hacerlo con el estómago lleno, es muy fuerte.

Necesitarás energía.

(RÍE)

Ten, toma esto. Te ayudará a atraparlo.

¿Una cereza? ¿Qué voy a hacer con esto, papá?

Es un truco de pescadores. A los peces les chiflan las cerezas.

Ya, pero este pez no es un pez cualquiera.

Es el genio del lago.

Eso ya lo sé, Pinocho, pero si hubiera sabido ese truco a tu edad,

puede que lo hubiera atrapado.

Bueno...

Si no quieres aprovechar todas las posibilidades de atraparlo

es asunto tuyo, solo es un deseo, al fin y al cabo.

Vale, me la llevaré.

No perdáis el tiempo, queridos.

De todos los niños de la aldea, soy el mejor pescador.

(RÍEN)

Lo que está claro es que eres el que más se las da.

Y que a nadie se le olvide que hoy no hay amigos.

Hoy cada uno a lo suyo.

Por una vez estoy de acuerdo con vosotros.

Volpek, me sorprende que hayas venido a intentarlo

a pesar de no saber pescar.

Sí que sabe.

¿No te acuerdas de aquella vez que pescó una bota vieja con un agujero.

No hace falta ser un buen pescador

cuando tienes la mejor caña de pescar del mundo.

(Música suspense)

Ahora ya no os hace tanta gracia. Os contaré un chiste.

Si gano, mi deseo va a ser que todos me obedezcáis.

¿Qué? Venga ya.

No te atreverás. No puedes hacer eso.

¡Callaos ya! Vais a espantar al pez dorado.

(GRITA)

Deja de moverte o acabaremos volcando.

El pez va a concederle su deseo a Volpek,

luego quizás podremos comerlo, ¿eh, Volpek?

Korat quiere comerse al genio del lago.

Por enésima vez, Korat,

el pez dorado te concede un deseo cuando lo atrapas

y después hay que devolverlo al agua.

Eso significa que... Que no se debe comer.

Oye, ¿eso es que ha picado? ¿Tan pronto?

(RÍE)

¡Oh, qué bien! ¡Korat, siéntate, por favor!

(RÍEN)

¡No!

¡El pez dorado me ha robado la caña!

-Mirad, creo que ha picado.

-Oh.

-¿Por qué has tirado una piedra.

Oh, cuánto lo siento, Follet. Me ha parecido ver una mosca.

Rápido, Korat, tira unas migas de pan al agua para atraerlo.

Vale.

(GRITA) ¡Ya lo tengo!

No puedes hacer eso, ladrón de genios.

Dijimos que cada uno a lo suyo, ¿no? Echad un vistazo a esta técnica.

(GRITA) (RÍE)

¡Por listo! ¿Eh?

Pinocho, ¿te encuentras bien?

(Música)

¡Hala, el pez dorado!

Veréis lo que es bueno.

(RÍE) Una pena.

Suerte al año que viene. Sí, ahora veréis.

Esto es un trabajo para un tío fuerte.

(Música)

¡Ay!

Si no puedes tirar más fuerte, acabará quitándote la caña.

Nada se le puede resistir a un ogro.

(GRITA)

Salvo que sea un pez dorado.

(RÍE)

Demasiado fuerte para ti, eh, Mechi.

(SORPRENDIDA) ¡Algo ha picado!

Aquí también.

(Música)

Cookie, qué demonios has hecho.

Uy, lo siento.

(GRITA)

¡No!

Oh, vale, ha sido sin querer.

¡Mi trampa, mi nariz, mi pobre trasero!

¡Eh, cuidado!

(GRITA)

(RÍEN)

Eres mejor payaso que pescador.

-Sí, ya nadie puede impedir que seas tú

quien pesque el pez dorado, Volpek.

(RÍE) Ya lo sé.

Estoy harto, me voy a casa. -Yo también.

Vamos, no pongáis esas caras. Lo intentaremos el año que viene.

Además, ni con su supercaña de pescar

va a conseguir Volpek atrapar al pez dorado.

Hasta ahora ha pescado una bota y una trampa.

Ya ha pescado más que el año pasado.

Eh, esperad. Aún no hemos perdido.

Con mi carrete, parte de la caña de Mechita,

el sedal de Betulla y los señuelos de Príncipe

haremos una caña de pescar increíble.

Tenemos herramientas y madera en el taller,

y mi padre no está en casa.

Si compartimos una caña entre todos, ¿quién va a pedir el deseo?

Yo. La idea es mía y las herramientas son de mi padre.

(GRUÑE)

Vamos, mi deseo es realmente importante.

¿Por qué es tan importante?

Porque pediré que deje de crecerme la nariz cuando digo una mentira.

Es un rollo que te pillen por cualquier mentirijilla de nada.

Sí, supongo, pero nos viene bien para saber cuándo mientes.

Eso también es verdad. ¿Qué?

Ya lo tengo.

Cuando hayamos atrapado al pez, echaremos a suertes

a quién le toca pedir el deseo.

No, eso no hace más que complicar las cosas, Betulla.

Créenos, es lo más justo.

Está bien.

Vamos, ven aquí, pececito bonito. (SORPRENDIDO)

¿Habéis venido a ver mi victoria? No, tú verás la nuestra.

(RÍE)

Korat, tira todo el pan al agua.

Tenemos que atraer a nosotros todos los peces.

¿Pero por qué has hecho eso?

Pues porque tú me lo has dicho. No, en trozos pequeños, mendrugo.

¡En trocos pequeños!

Aquí está. Vamos, todos juntos.

Rápido, la caña no aguantará mucho. Pinocho...

Me he encontrado el taller hecho un desastre.

¿No se te habrá ocurrido coger mis herramientas, verdad?

(TITUBEA) Bueno, la verdad... Sí que lo ha hecho.

Las cogió para hacer esa birria de caña.

Es que se nos rompieron nuestras cañas y...

No podéis pescar con esto. Se romperá en cualquier momento.

Os lo voy a arreglar, no os preocupéis.

No, papá, déjalo. Casi lo teníamos.

Solo serán un par de minutos, os lo prometo.

Jo...

Olvídalo, yo me largo.

Tu padre tenía razón, esa caña se iba a acabar rompiendo.

Mi padre tenía razón.

(RECUERDA) Pero si hubiera sabido ese truco a tu edad,

puede que lo hubiera atrapado.

¡Hala!

Papá tenía razón. ¡Funciona!

Oh, vaya. ¿Qué?

Korat, rápido, quiero esa cereza.

¡Eh, volved!

Podemos atraparlo con esto.

Pinocho, no... Sí, podemos.

Ahora lo veréis.

(RÍE) ¡Korat!

Oh...

-Dejadlo, es inútil.

(Música)

¡La tengo!

Korat, no los dejes pasar. Ese pez es mío.

Quieto.

-Devuélvele la cereza y daos la mano.

De lo contrario, tendré que tirar tu caña de pescar.

No, tú eres quien va a acabar en el lago.

Oh... Mi caña, ¡no!

Oh, Volpek.

Socorro, no sé nadar. Volpek, dame la mano.

¡Socorro, socorro!

Esto no quiero verlo.

Tengo una idea.

(Música)

¡Hala, bien!

Pez dorado, deseo que Volpek pueda nadar como un buen pez,

pero hasta mañana solo.

(Música)

Vamos, Volpek, no pongas esa cara.

Además, te sienta muy bien, en serio.

¿Sabes? No me arrepiento de haber pedido ese deseo.

Toma, Pinocho, ya está.

Oh, vaya, llego tarde.

Curioso, nunca me hubiera imaginado

que su deseo era convertirse en sirena.

No ha sido su deseo, precisamente,

pero tenías razón en lo de la cereza.

Gracias, papá. (RÍE)

(GRUÑE)

Y encima he perdido mi caña.

Oye, yo te puedo dejar esta si quieres pescar otra bota.