(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

(Música)

"¿PESADILLA, HAS DICHO PESADILLA?"

Hola, me llamo Pinocho.

¿Qué me está pasando?

(RÍEN)

Y soy un gran mentiroso.

(RÍEN)

Soy un juguete.

(GRITA)

Qué pesadilla más horrible. ¡Bo!

(A LA VEZ) ¡Verdad o acción, verdad o acción!

¿Qué va a ser, Volpek, una verdad o una acción?

(DUDA)

Yo, en tu lugar, tendría pensado qué pedirle.

(SUSURRA) Le haría lavarle los pies a Korat.

(RÍEN) Elijo acción.

Ya sé. Volpek ¿me traes un gran vaso de leche, por favor?

Claro. (RÍE)

¿Quiere algo más el señorito?

Si quieres leche, vete a la posada a por ella.

No, no, no, has elegido acción, así que tienes que ir tú.

Tiene que ser una broma. Qué caradura. ¿Lo habéis oído?

¿Servirle yo? Es una pesadilla, no una acción.

Juega limpio, Volpek, por una vez vas a ser tú

el que haga algo por Korat. Y total, solo es un vaso de leche.

Yo habría pensado en algo más... Vale, vale, ya voy.

Qué rollo de juego. (RÍE)

Un gran vaso de leche.

Igual quiere que le cepille el pelaje, ya de paso.

Toda la culpa es de Pinocho. Qué pesadilla.

Lo he presenciado todo, ha sido una humillación horrible.

(Música tensión)

Déjeme. Una lástima,

porque sé lo que le cerraría la boca a ese títere caradura.

No me diga. ¿Y qué es?

(Continúa la música)

Quien agite este orbe de cristal, su peor pesadilla al fin desatará.

¿Eh? ¿Qué? No lo pillo.

Que si agita esta bola, sufrirá su pesadilla más horrible.

Ah, pues traiga, traiga.

Pero, ojo, debes tratarla con cuidado.

Muchísimo. Traiga.

(Música tensión)

(Música suspense)

Pero, bueno, ¿qué es esto?

Su vaso de leche. No he ido a por el vaso de leche.

Tengo que ir por el vaso de leche.

(Música)

Hola, Volpek, ¿me lo acercas, por favor?

Termino una cosa y vuelvo enseguida, Jack.

(Continúa la música)

Sospecho que en esta aldea lo voy a pasar requetebién.

¡Hala!

Aquí tienes, mi querido Korat. Gracias.

¿Ya ha acabado? ¿Qué me ha pasado?

Oye, ¿podría pedirte solo una cosita más

como parte de la acción, porfi? Ni lo sueñes.

¿Quién te has creído que soy?

(Música)

Pues claro. ¿En qué puedo servirte?

Trae unos zumitos para poder hacer un brindis todos juntos.

Marchando, Korat. El mío de fresa, por favor.

Lo que tú quieras, Mechita. Esto es una pesadilla.

¿Es cosa mía o Volpek al fin se ha vuelto amable?

No lo sé, estará hechizado.

Aprovechad si tenéis que pedirle algún favor.

¡Ah! ¡Es el momento de preguntárselo!

(Música tensión)

¡Ay, no! Se me había olvidado.

Tengo que hacerle un recado a mi padre.

Sí, yo también tengo que hacer algo para mamá.

¿Es el día de los favores o qué?

(Música tensión)

Se la ve muy preocupada, señorita.

¿Usted quién es?

Soy un simple vendedor ambulante,

aunque me temo que algo sensible a las desgracias ajenas.

Por eso, quisiera hacerle un regalito para dibujar una sonrisa en su cara.

Tome, para usted.

(Continúa la música)

Gracias, pero no me interesa.

Sé que volveremos a encontrarnos.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¿Qué narices estás haciendo?

Nada, Volpek quiere ayudar,

así que le estoy ayudando a ayudarme.

¿A que sí, Volpi? (RÍE NERVIOSO)

Cuando mi padre vuelva a casa, verá esos tablones,

se pondrá contento y me dará doble ración de postre como premio.

Espera, Volpek, para, dame eso. ¡Para! Ay...

Pero ¿cómo se te ocurre aprovecharte así del pobre Volpek?

Pero... Pero...

¿Es que no ves que está hechizado? Eso es mucho suponer.

Mira lo contento que está cargando esos tablones.

Yo diría que te has pasado de la raya.

Sí. Está feo pedirle que te haga todo el trabajo.

Hay que aprovechar. Para una vez que Volpek

hace algo por los demás... No mola.

(SUSPIRA)

Está bien, muchas gracias, Volpek. ¿Eh?

¿Eh? ¡Los zumos y la calabaza de Jack!

No, Volpek, espera, dinos qué te pasa.

Para, explícanoslo, seguro que podemos ayudarte.

¿Me estáis dejando plantado por ir con Volpek?

(Estruendo)

Primero, tengo una pesadilla y ahora esto.

(Música tensión)

¿Usted... usted quién es? ¿Está buscando a mi padre?

Me da en la nariz que tienes algún problema.

Es que he discutido un poco con mis amigos.

Qué pena, pues tengo el regalo perfecto

para hacer que te perdonen.

(Música tensión)

¿Una bola de cristal? No termino de verlo.

Esta bola no es una cualquiera, lástima que no estés interesado.

Lo siento, no te insisto más.

Espere, ¿qué hace esa bola? Solo un poquito de magia,

pero sigo viendo que no te interesa. Aguarde un poco.

¿Puedo verla?

Solo porque me caes bien, ¿de acuerdo?

Toma, agítala y echa un vistazo dentro.

(Música tensión)

(GRITA)

(RÍE)

Otra pesadilla en mi haber.

(Continúa la música)

¿A quién le toca ahora?

(GRITA LEJANO) ¡Socorro!

(Música)

Volpek, para. No puedo.

Le he dicho que pesaban mucho, pero no hace ni caso.

Gracias, Volpek.

Ah...

Ha parado.

Seguro que no tiene nada que ver,

pero antes también dejó de hacer cosas

cuando le dijeron: "Gracias, Volpek",

y luego volvió a hacer cosas cuando le dijeron:

(SUSURRA) "Por favor".

Qué coco tienes, Betulla. (CANSADO) Es un duende.

Me ha echado una especie de conjuro o algo así.

Entonces, ¿eso es que no te has vuelto bueno?

¿Ese duende no te habrá dado una bola de cristal por casualidad?

¿Cómo lo sabes? También ha querido dármela a mí.

Y supongo que no somos los únicos. Hay que encontrarlo

e impedir que vuelva a repartir más bolas de cristal.

Ni hablar, yo no quiero volver a verlo nunca.

Volpek, porfa... Bueno, bueno, vale.

Advierte a la gente. Volpek y yo buscaremos a Pinocho.

(Música tensión)

¡Pinocho, dime algo! (GRITA LEJANO) "¡Me haces daño!".

¡Muévete, por favor, te lo suplico!

"¡Basta, parad!". Oye, Volpek...

"Creo que voy a vomitar".

Pero ¿a qué demonios huele? (SOLLOZA)

¡Huele a pescado podrido, es una pesadilla!

Ha sido el duende, ¿verdad, Cookie?

¿Por qué has cogido la bola de cristal?

No lo he hecho a propósito, me la ha lanzado

y la he cogido instintivamente.

(TARAREAN)

(Música tensión)

(GRITA) ¡Arañas, arañas!

(Continúa la música)

Pardillos, quitaos de en medio o lo vais a lamentar.

Es espantoso. Troles apestosos...

Mirad, el duende, al fondo.

(Música)

¿A dónde? -Al bosque Tenebroso,

yo le voy indicando. -A su servicio.

(Música tensión)

Tenemos que seguirlo, es la única esperanza

para librar a todos de sus pesadillas.

"¡Cuidado, eso no me gusta nada!".

Este bosque es muy tenebroso.

No me extraña que el dichoso duende se esconda aquí.

(Música tensión)

¡Por aquí!

"¡Ay, ay!".

(Música tensión)

Qué cantidad de pesadillas para una aldea tan pequeña.

¡Y esto es solo el principio! (RÍE MALICIOSAMENTE)

Mira esas bolas, están llenas de nuestras pesadillas.

¿Y ahora qué hacemos?

Cuántas pesadillas para vender, me voy a hacer riquísimo.

¿Qué haces con las pesadillas de la gente?

Quieta, son muy frágiles. No me digas.

Oye, zorro, tráeme esas bolas de cristal, anda, por favor.

Por supuesto. ¡Oh, no!

Eso han sido muy sagaz. Gracias.

Brillante, pero estúpido.

(Música)

¡No! Devuélveme esa bola, por favor.

¿Qué piensas hacer con ella? (RÍE)

(Música tensión)

Los hechiceros pagan mucho por usarlas en sus conjuros.

¡Para, niño, te lo suplico!

¡Por favor, el oro lo es todo en mi vida!

¡No, basta! Mis preciosas pesadillas...

Adiós, pesadilla.

(Música)

Mi fortuna... Pe... pe... pero ¿qué voy a hacer ahora?

Ganarte la vida honradamente.

¡No puede ser, esa, esa, esa es mi peor pesadilla!

(GRITA)

(RÍEN)

Creo que no vamos a volver a ver a ese horrible duende

en mucho tiempo.

Estoy agotado de tanto trajín. Korat, tráeme un zumo de fruta.

Claro, enseguida. ¿Y si vas tú mismo a por él?

(A LA VEZ) Por favor... ¿Eh?