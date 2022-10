(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

(Música)

"OPERACIÓN OSITO"

(Continúa la música)

(Corneta)

¡Oídme todos, mayores y pequeños!

¡Por primera vez en la Aldea Encantada

demos una calurosa bienvenida

a la Gran Marcelina y a su circo minúsculo!

(Música)

(RÍE) ¡Yupi!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

(Música)

¡Oh, cómo puede ser tan cuqui!

(Música)

(Vítores)

(Continúa la música)

(Música tensión)

(Música, vítores)

Por favor, un aplauso para mister Diboo.

(VITOREAN)

Y ahora necesito a un voluntario del público.

Por ejemplo, tú. No, gracias.

¿Qué te pasa, Betulla? Ese pobre osito tiene miedo

y debería estar con su familia en el bosque.

Qué típico de Betulla, siempre acaba siendo una aguafiestas.

Bueno, entonces, ¿quién quiere ser voluntario?

No te entiendo, Betulla.

Ese oso parece contento. ¿Y tú cómo lo sabes?

¿Cómo te sentirías si te hubieran separado

de Gepetto siendo un bebé y te obligaran a trabajar

de payaso?

(Música)

(Música tensión)

(Ronquidos)

(Continúa la música)

¿Una jaula?

¡Oh! Troncos y tablones...

(Crujido)

(Continúa la música)

¡Oh!

(Continúa la música)

Eh, despierta, Diboo.

(GRUÑE)

No tengas miedo, he venido a liberarte.

(Música)

(RÍE)

Sabía que necesitabas un poco de motivación.

Oye, están requetebuenas.

(Continúa la música)

Eso es, osito, todos tus problemas se han acabado.

(Continúa la música)

Ve a buscar a tu familia.

(Continúa la música)

Todo saldrá bien. Ya verás, Diboo, confía en mí, vamos.

(Continúa la música)

Ay.

Está bien, me quedaré contigo un ratito más.

(Continúa la música)

Te cojo una.

(Continúa la música)

(SE ASOMBRA)

¡Uh! Otra misión más cumplida por Pinocho.

Vamos, reconoce que has sido tú.

Ya le he dicho que no he tenido nada que ver.

¿Qué está pasando aquí? -Se lo voy a decir,

pasa que su hija Betulla está hecha una granuja,

anoche se metió en mi caravana cuando estaba durmiendo

y dejó escapar a mi pobre osito. De eso, nada.

Dije que no me gustaba que se aprovechasen de los animales,

pero no fui yo, mamá, prometido.

Mi hija no es ninguna mentirosa.

Si tiene algún problema con ella, lo tendrá conmigo.

-Oiga, lo siento mucho, he perdido los nervios.

Es que estoy preocupada.

(Música)

Bueno, a ver, ¿fuiste tú o no? No, qué va,

ella no se enfrentó a incontables peligros

para devolver la libertad a ese osito.

¿Qué, fuiste tú? Sí, señora.

Y llevabas razón, míster Diboo no debe estar en un circo,

lo he dejado libre en el bosque.

¿Qué? Será una broma.

Dijiste que donde debía estar era en el bosque.

Pinocho, pero no en cualquiera, sino en su bosque.

¿Te has vuelto loco o qué? Solo es un bebé,

aún no sabe defenderse ni buscar comida.

¿Quieres decir que puede correr peligro?

Evidentemente que está en peligro. Tenemos que encontrarlo, vamos.

Yo me quedo en casa.

Si tenéis algún problema, mandadme un mensaje

y os enviaré refuerzos, ¿de acuerdo?

Tranquilo, si algo sale mal puedo utilizar

mi nuevo hechizo de luz mágica.

¿Qué es lo que le da miedo ahora?

Creo que es el lobo Feroz, que debe de estar merodeando

por el bosque. (RÍE NERVIOSO)

¿Dices por el bosque Tenebroso? El mismo.

(GRITAN) ¡Diboo, Diboo!

(CHINCHA) Nochi tiene miedo.

¿Miedo, de qué? No tengo ni un poquito.

Solo estoy preocupado por el osito.

(RÍE)

Oh, mi pequeño Diboo, pobrecito.

(Música)

Un momento.

Es una de mis galletitas.

(Continúa la música)

(Música tensión)

¿Lo has oído? Me parece que viene de ahí.

(Continúa la música)

(Gruñidos de oso)

(Continúa la música)

(Música)

¡Bien, estás aquí!

Tú, tranquilo, Diboo, ya hemos llegado.

Te llevaremos de vuelta con Marcelina, ¿vale?

Venga, rápido, vámonos.

Este sitio es muy bonito,

pero de repente echo de menos la aldea.

¿Por dónde vinimos, Betulla?

Por allí, espera, era por allí.

(Música tensión)

¿No hemos pasado ya por aquí?

Sí, nos hemos perdido.

¿Entonces ahora qué hacemos? Pediremos ayuda.

¡Abracadabra, luz mágica, ilumina el cielo!

(Música)

¡Oh, no, mira que lo sabía! ¡Mamá!

¡Oh, oh!

(Continúa la música)

(GRITA ASUSTADO)

Betulla, tú no sabrás si al lobo Feroz

le gusta comer marionetas, ¿verdad?

(Risa)

(GRITAN)

No, no te preocupes, a ti te voy a usar como mondadientes

cuando me haya comido a tus amigos.

Una varita mágica, pero qué graciosa.

¿Es de adorno o sabes utilizarla?

Abracadabra, fuego ardiente, yo te...

¿Tú, tú, qué?

¡Yo te invoco!

(RÍE) Tu apetitosa amiga está hecha toda una hechicera.

¡No te acerques más!

¡Abracadabra, fuego ardiente, yo te invoco!

¡Ay!

Niña estúpida, enfadarme es lo que has conseguido.

(GRITA)

(Música tensión)

¿Eh?

-¡Déjalos en paz, mala bestia!

(GRITA)

(Música)

¡Toma esto!

(SE QUEJA)

¡Abracadabra, en el aire alzaos y contra ese lobo lanzaos!

¡Ah!

-¡Oh! -¡Ah!

Hace mucho tiempo una niña me dijo que tenía unos dientes muy bonitos,

¿a ti qué te parecen?

-Me parece que como no te largues de aquí ahora mismo,

¡te vas a quedar sin ellos!

-Señora, a mí nadie me habla así. -¿Cómo que no?

(Música)

(RÍE)

Y a vosotros dos ya nos veremos...

-Zarpas quietas o te zurzo como una alfombra.

¿Qué te acabo de decir?

(SOLLOZA)

(Música)

¡Oh, Diboo!

Marcelina, lo siento mucho.

Yo creí que míster Diboo sería más feliz

en libertad con su familia.

Cuando encontré en el bosque a este pequeño

estaba muy solito y herido.

Al principio pensé en curarlo y dejarlo libre,

pero le cogí cariño

y no tuve el valor de dejarlo marchar.

Pero tienes razón, Pinocho,

Diboo debe volver junto a su familia.

Quiere decir...

(SUSPIRA) Que voy a cerrar el circo.

-¿Pero cómo va a ganarse la vida?

Creo que hay algo que se le da muy bien, Marcelina.

¿Eh?

(Corneta)

¡Oídme todos, mayores y pequeños!

Solamente hoy en la aldea encantada podéis venir a probar

las deliciosas galletas de Marcelina.

(Música)

¿Ve? Ya le dije que sus galletas triunfarían.

La gente no se cansa de comerlas.

¿Sabe algo de Diboo? Sí, ha vuelto con su familia,

pero todavía nos vemos a menudo.

De hecho ha venido a visitaros.

(Música)

Aquí tienes, pequeñín.

(Continúa la música)