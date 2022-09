(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"UNA NOCHE LOCA"

(Música terror)

¿Ah? ¿Ah?

(ADMIRADOS) ¡Oh!

(RÍEN)

Veo que lo estáis pasando de rechupete.

Ya te tengo, muñeco miserable.

(Música tensión)

Espero que al menos te lo pases bien.

¿Eligiendo flores para adornar la aldea el año que viene?

(IRONIZA) No se me ocurre ningún plan mejor para esta noche.

-Tenemos que poner geranios, diga lo que diga esa arpía de la bruja.

-La cosa promete. (RÍE)

-Una vez más vamos a perder el tiempo en discusiones,

aunque resulte evidente que no hay nada mejor que los cardos.

-¿Mmm? Buena suerte, papá.

(RÍE)

Nochi, como esta noche estamos sin papis, estaba pensando:

"Hacemos una partidita de 'Trols y dragones' en tu casa"?

Yo estaba pensando en una partidita de "Ogros y princesas", mejor.

No lo conozco, ¿es un juego nuevo? Ya lo verás.

Vamos, primero ven por aquí.

(BRUJA) ¡Os convierto a todos en plantas carnívoras!

(POSADERA) ¡Pues como decoréis la aldea con cardos, cierro la posada!

¿Es una sorpresa o qué? Vamos, cuéntamelo.

¿Tiene una sorpresa?

(Gritos de pelea)

¿Somnella?

¿O sea, que ella es la princesa y yo el ogro?

¿Esta es tu sorpresa?

No, no, no, pero qué vergüenza. ¡Relájate!

Simplemente pasa un rato con ella.

No hay nada como el noble arte de la esgrima para una noche perfecta.

-¡Ajá, he ganado!

-"Touché". -¿Quién es el siguiente?

Perfecto. Vamos, Mechita,

toma tu espada.

¡En guardia!

¡Ay!

Qué pupita.

(RÍE NERVIOSO)

Vamos allá.

(PONE MÚSICA)

(Música animada)

¡Vamos!

¿Eh?

(Música animada)

(RÍE)

(RÍE)

Tienes un estilo muy original, muy bailarín.

(RÍE NERVIOSO) ¿A que sí?

A mí me ha encantado.

Oye, como hoy estamos solos en casa, ¿por qué no hacemos una fiesta?

Qué idea más buena, pero, ¿dónde?

Bueno, en mi casa, que es la posada, hay mucho sitio.

Además, está Betulla.

¿Entonces a qué estamos esperando?

Muy bien, pues que empiece la fiesta.

Ten cuidado con mi caja de música, por favor.

(Música)

(RÍEN)

Toma, intenta darle esto a Somnella.

¿A Somnella? Bueno, si quieres.

Sí, seguro que le encanta.

Vaya, vaya...

(Música suspense)

Ah, es Volpek. Seguro que quiere aguarnos la fiesta.

Y ya sabemos que para pasar un buen rato...

-Es mejor no invitar a Volpek.

A menos que te guste que te den órdenes.

(RÍE) ¡Vamos, hay que largarse!

¡Eh, esperad! ¡Os encontraré!

(Música)

¡Cuidado!

¡Eh, chicos! ¿Dónde os habéis metido?

(GRITA)

(CHISTA)

(A LA VEZ) ¡Pinocho!

¿En serio? No lo he hecho a propósito.

Vale, está despejado.

¡Rápido!

(Música)

¡Betulla, rápido, escóndete!

¿Eh? (GRUÑE)

¿Dónde se han metido?

¿Eh?

Casi nos encuentra. Pedazo de aventura.

Creo que me has triturado el pie, Nochi.

Te has dado un buen golpe, hermano,

pero con un poco de hielo te pondrás como una rosa.

Oh, no podrá bailar. ¿Bailar?

Es que íbamos a hacer una fiesta.

Betulla, ¿tú no podrías hacer algo mágico para curar a tu hermanito?

Yo no, pero la bruja tiene varios ungüentos.

A veces le da alguno a mamá cuando se hace una herida en la cocina.

Pero no vamos a entrar en su casa mientras ella está fuera,

¿verdad que no?

-¿Y qué pasa con Volpek? Yo me encargo de él.

(Música)

Serán un par de minutos. Gracias, papá.

Abracadabra, ilumínate.

Ah... Han ido a casa de Pinocho.

Debí imaginármelo.

Todo despejado.

Cuidado, el espejo. Procurad que no nos vea.

Listo, todos adentro.

Plantas, venenos, pociones. ¡Decocciones!

¿Y qué tal un ungüento para tu pobre hermano que sufre?

Loción para granos, para verrugas... ¡Ah, ungüento para contusiones!

Dará ligereza a tus pasos si te has dado un golpe.

¿Eh? Déjame a mí.

¿Pero qué haces? Te estás poniendo más de la cuenta.

Mejor que sobre que no que falte. Oye, pues ya estoy mucho mejor.

(GRITAN)

Eh, ¿lo estáis viendo? (RÍEN)

(GRUÑE)

(RÍE)

¡Ay!

Lo siento...

(IMITA A UN PAVO)

(IMITA A UN ASNO)

(RÍEN)

(Música animada)

(IMITA A UNA OVEJA) (IMITA A UN CERDO)

(Continúa la música)

(FATIGADO)

(Continúa la música)

(Se apaga la música)

Oh...

(RÍEN)

(RÍE)

(SUSURRA) Es el momento.

Oh, no. Mira lo que has hecho, Mechita.

Siempre estás rompiendo cosas. No lo he hecho a propósito.

Qué va a decir la bruja. Nada, porque vamos a limpiarlo todo.

¡Mirad! (SORPRENDIDOS)

(RÍEN)

Veo que lo estáis pasando de rechupete.

Ya te tengo, muñeco miserable. (ASUSTADO)

¿Qué? ¿No recibiste tu invitación? (RÍEN)

Diré a vuestros padres que habéis destrozado la casa de la bruja.

Esto os pasa por no haberme invitado.

A lo mejor nos hemos pasado un poquito.

Tenemos que ordenarlo todo antes de que vuelva Volpek con los padres.

Como lo vea mamá, verás.

Además, ¿qué pasa con la bruja?

Seguro que nos convierte en ranas babosas.

O puede que solo en babosas.

(Conversaciones superpuestas)

Mamá, papá, escuchad.

(Música)

¿Somnella se habrá divertido?

No he tenido tiempo de fijarme. Tu hermano es...

Parece muy simpático. Sí, nos viene de familia.

(Música)

(RONCA)

¿Qué? -He tenido una pesadilla.

Había mucho ruido y... gallinas parlantes.

-Esas sabandijas van a pagar por esto.

Yo me encargo de ellos. (GRITAN)

Os vais a enterar.

¿Qué demonios está pasando?

-Chicos, ¿no habréis entrado en la casa de nuestra amiga la bruja?

(TITUBEA)

Bueno, quizás solo un poquito.

Para curar a Mechita.

No queríamos molestarla y se lo íbamos a contar mañana, de verdad.

Debería convertiros en babosas por entrar sin mi permiso.

-Yo que tú no haría tal cosa.

-Perdón pero no sigo los consejos de una amante de los geranios.

Y vosotros, pequeñas alimañas...

Margarita mágica.

Esto es lo que deberíamos poner en los balcones.

Han encontrado la flor perfecta.

Puedo hacer aparecer las que hagan falta.

-Está bien, pero si las haces un poco más rojas.

-Es una decisión estupenda. Bravo.

Y buenas noches.

Pero mamá, ¿no los vais a castigar? Oh, yo no he dicho tal cosa.

Seguid trabajando, también las he hecho crecer

en todos los rincones de la aldea.