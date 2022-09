No sé nada

(Música)

"La aldea encantada de Pinocho."

# Pinocho. #

"No sabe nada".

-Fin de la clase,

fin de la clase.

-Gracias, Farfalla.

Hasta mañana, niños.

Y no lo olvidéis,

nos vemos a las 10:00 en la fuente

para ir a al Parque Encantado.

¡Yupi! Me encanta el Parque Encantado.

Lo pasaremos bomba.

Nos lo vamos a pasar de miedo.

Dicen que ahí puedes volar dentro de burbujas mágicas.

Qué ganas de que llegue mañana.

Quita, vete, déjame en paz, por favor.

¡Ah!

Voy a dejar la cartera del cole y... ¡Oh!

¡Mi cartera!

Tengo que volver a por ella. Date prisa, Nochi. Tengo hambre.

¿Eh?

¡Ah!

¿Copo?

(RÍE) ¡Hala!

(RÍE) Qué gracioso.

¡Ay, ay, ay!

¿Eh?

¿Eran mis gafas?

¡Ah!

¿Quién anda ahí?

¿Y mis gafas?

¡Ay!

¿Quién anda ahí?

¡Ay! ¿Pero qué...?

¡Ay!

¡Ay!

¡Oh, no!

¡Mi aeropatín! Ya la he liado.

¡Ah! ¿Quién eres?

De una termita no te libras tan fácilmente.

Bueno, cinco minutos más y me piro.

¡Niños, ya está la cena!

¡Ay! Qué bien.

¡Yuhu! ¿Eh?

¡Eh!

¡Hum!

Te he pillado, granujilla.

Quieto ahí.

Que no, Copo,

que yo no te he roto las gafas.

Hola, papá.

Hola, hijo. ¿Qué tal el cole?

Fenomenal.

(SUSPIRA)

No sabe nada.

¿Eh?

Yo no le he roto las gafas a Copo.

¿Eh? ¡Ay!

Si me concedieran tan solo un deseo...

¿Eh?

Mmm...

¿Eh?

¡Oh!

Eres la última persona que esperaba que viniera a pedirme un favor.

Es que...

he hecho algo muy malo y no quiero que me delate la nariz

o no podré ir al Parque Encantado.

Ah... Estupendo.

Genial. ¿Y... qué pasa con mi deseo?

Puedo ayudarte,

pero tráeme más galletas.

Muchas más. De las de miel.

¿Nada de oro? ¿Solo galletas?

Ajá.

Pues solo galletas,

pero no me estarás engañando, ¿verdad?

(RÍE)

Toma, galletas de miel,

como me pediste.

Me han costado toda la propina.

Mmm...

¿Qué hay de los de mi nariz?

Ya puedes mentir todo lo que quieras,

como cualquier otro niño.

Soy el mejor de la clase.

¡Ah!

Y el que mejor se porta.

Volpek es guay.

¡Soy como mis amigos!

¡Puedo mentir, puedo mentir!

Pinocho. ¿Eh?

Pinocho, qué bien que te encuentro. ¿Eh?

¿Eh? ¿Eh?

¿Eh? ¿Eh?

¡Ah! ¿Eh?

Copo está reuniendo a todos los niños.

Date prisa. Parece enfadado.

Ya voy, Farfalla.

Niños, creo que sé quién es el responsable,

así que voy a tener que pedirle que confiese.

Solo Pinocho haría algo así.

¿Es verdad lo que ha dicho Volpek, Pinocho?

Copo, yo te juro que soy inocente.

Dice la verdad.

Mirad su nariz.

Por otra parte,

el verdadero culpable suele ser

el que va por ahí acusando a inocentes.

De eso nada, soy el hijo del alcalde,

un respeto. Tranquilos, niños,

recuerdo haber visto

que el culpable real llevaba algo grande y azul

en la cabeza.

(TODOS) ¿Eh?

Fue Mechita seguro.

Eh... ¡No!

Te juro que yo no he sido.

Está bien,

pero la excursión al Parque Encantado

se pospone hasta que el culpable confiese.

No hay derecho. ¿Por qué?

Me ha dicho papá que luego te paga.

(RÍE) Qué gozada.

Hola, Nochi. ¿Qué te cuentas?

Pues... No mucho.

¿Sabes? Creía que tú habías roto las gafas.

Como volviste a por la cartera después de clase...

Por favor, yo nunca le haría a Copo algo así.

Eh, Mechita.

(RÍE)

Copo ha reconocido tu pelo.

-No es nada personal, Mechita,

pero nos gustaría ir al Parque Encantado.

Deberías reconocer lo que has hecho.

-Seguro que no ha sido a propósito.

-Confiesa de una vez, Rompegafas.

Eh, si he dicho que yo no he sido,

es que yo no he sido.

Podemos arreglarlo con una pelea.

Yendo por ese camino, te quedarás solo.

Somnella.

¡Chicos! Dejadle en paz.

Estoy seguro de que no ha hecho nada.

¿Y quién ha sido? ¿Mi tatarabuela?

No, he sido yo.

Quería probarme las gafas, pero se me cayeron.

Me entró miedo e hice un trato con Saltarín

para que no me creciera la nariz al mentir.

¡Oh!

Bonita broma,

pero te estás inventando esas tonterías

para proteger a tu amigo. ¿Tonterías?

Pero he sido yo. Os lo juro.

Gracias por intentarlo, amigo.

Te lo juro, Mechita,

si esta noche no te has entregado,

se lo pienso decir a mi padre.

Oh...

¡Enano saltarín!

¿Me buscabas? ¡Ah!

Saltarín, me ha crecido la nariz al decir la verdad,

y ahora, Mechita está en un buen lío.

Tienes que hacer algo. Mmm...

Se ve que ha habido un contratiempo con el hechizo,

pero podré ayudarte...

son la condición

de que me traigas tantas galletas de miel como puedas.

¡Ah! ¿Qué?

Aquí tienes una ayudita.

Ahora, cada vez que digas la verdad,

te crecerá la nariz.

Pero... Esto será un horror para mí.

Ajá.

Date prisa.

Dicen que Mechita está en un buen lío.

Oh... ¡Eso no vale!

(RÍE)

Pronto nadaremos en galletas de miel, querido amigo.

¿Eh? ¿El enano saltarín?

Y ahora me crecerá la nariz al decir la verdad.

¿De verdad has ido a ver al Enano Saltarín?

¡Ay, ay, ay!

(TRISTE) Sí, y me ha engañado.

Yo no quería que cargases con la culpa.

Lo siento mucho.

Me temo que el enano saltarín te ha pedido más galletas,

pero cuando se las des,

te pedirá que le lleves muchas más.

Ajá. No has hecho bien al ir a verle.

¿Cómo te devolvemos a la normalidad?

Si recupero las galletas que ya le he dado,

podré hacer un nuevo trato con él.

Tienes razón, Pinocho, buena idea.

Pero eso hará que pierda los estribos.

Eh...

Toma, que aproveche.

Ese tontuelo de Pinocho me va a traer un montón.

¿Comparte las galletas con un osezno?

No sé, a lo mejor no es tan malo.

Prepárate. Se me ha ocurrido una idea.

¿Eh?

Ay, ay, ay.

Está prohibido dar dulces con azúcar a los animales.

Betulla,

¿por qué no te metes en tus asuntos?

Si quieres de verdad a ese animal,

no le des galletas, es malo para su salud.

(GRUÑE) ¡Ay!

Pero bueno, ¿qué intentas hacer exactamente?

Recuperar todas las galletas que te di a cambio.

Me has engañado desde el principio.

Porque me dedico a eso.

Ahora, devuélveme esas galletas o... (GRUÑE)

Chaval, te crees muy listo, ¿verdad?

En lugar de devolverte tu nariz de mentiroso,

creo que os daré un susto de los buenos, granujas.

¡Ay!

Vámonos de aquí. ¡Rápido!

Mechita, corre. ¿Eh?

¿A dónde ibais?

¡Ah!

¡Cuidado! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ay! Gracias, hermanito.

(BALBUCEA)

(RÍE) ¿Eh?

No ibas a salirte con la tuya tan fácilmente.

¡Cuidado! ¡Ah!

Te he distraído. Hasta luego.

¡Oh!

Oh no, cuidado con el tronco.

No, no, no.... ¡Uy!

¡Ay!

¡Yupi!

¡Pringado!

¡Oh! (GRUÑE)

¡Uy! ¡Ay!

(GRUÑE)

¡Oh! Ahí, quieto, osito guapo.

¡Ay!

¿Eh?

Ya te pille. ¡Oye!

No hagas daño a mi amigo.

Solo quería recuperar su nariz para ayudarme.

(RÍE)

¿Eh?

(LLORANDO) Pobre osezno.

¿Pero qué le pasa?

Te propongo un trato.

Devuélveme mi nariz normal y te decimos cómo ayudarlo.

Está bien.

(RÍE)

Ayudadlo.

Pero antes,

tienes tres intentos para adivinar una palabra.

Ya está,

galleta. No.

Mmm. La palabra, pues...

Abracadabra.

¿Tengo pinta de hechicero o de brujo?

Última oportunidad.

Pinocho,

dime la respuesta, porfa.

Ahí la tienes, encontraste la palabra.

Se le pasará con una infusión de mentapoleo.

Pero, sobre todo, no le des tantas galletas.

Ahora ya lo sabes todo.

Lo siento.

Ya podéis ir al Parque Encantado.

Mmm...

Debería castigarte sin venir al parque con nosotros.

Le está bien empleado.

Pero como dicen

"error confesado, error enmendado".

Y como ya tengo gafas nuevas gracias a nuestra Farfalla...

Entonces, ¿me dejas ir? ¿De verdad?

Ajá. Gracias, Copo.

No te arrepentirás. Te lo prometo. Aprendí la lección.

¿Eh? ¿Eh?

(RÍEN)

