(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"LO QUE NO MOLE, PARA EL COLE"

(Música)

¡Daos prisa!

Ya veréis que va a ser una gozada.

Encontraremos un montón en el viejo castillo.

¿Has dicho castillo? Yo soy un experto en castillos.

Por ejemplo, ¿sabíais que en el año mil...?

No vamos para dar una clase de Historia,

queremos hacer cosas guachis.

Pero, ¿qué hay más guachi que la historia?

Las mates, claro.

Cosas guachis de verdad como contactar con los espíritus.

Ven con nosotros si quieres.

Pero hay que hacer la redacción de Historia,

no quiero descuidar los deberes.

Follet, no seas un rancio.

Déjale que haga sus deberes y no las cosas guachis.

(Música)

(TARAREA)

(LEE) "Y el dragón morado desapareció del castillo para siempre

y dejó nuestra aldea encantada en paz".

Perfecto, a buscar a los demás.

(TARAREA)

¿Estás ahí, espíritu?

¡Espíritu, muéstrate!

(Mordisco)

Mechita, por favor. ¿Así cómo voy a concentrarme?

Llevas intentándolo una hora, me ha entrado gusa.

Tiene razón, haces mucho ruido comiendo.

(GRUÑE)

(RÍE MALÉVOLO)

¡Espíritu, muéstrate!

(Rugido)

¿Eh?

¿Quién osa perturbar el sueño eterno del dragón morado?

(RÍE)

(GRUÑE)

(GRITA)

¡Oh!

¡Ay!

No seas dramático, Mechi, solo es Follet.

¡Ah!

(BURLÓN) Eres un ogro miedica.

¡No te rías de mí, no sabía que eras tú!

¿Ya has terminado la redacción? Sí,

ya estoy listo para hacer cosas guachis.

(Rugido)

(GRITAN)

(Música tensión)

(GIMEN ASUSTADOS)

¿Ese es el espíritu del dragón morado? ¡Ay!

(ASUSTADA) Espero que no.

(GRITAN ASUSTADOS)

Oh.

(GRITAN ASUSTADOS)

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Por favor, el monstruo me come!

(GRITA ASUSTADO)

(Música dramática)

(LLORA)

¿Cómo voy a recuperar mi cartera del cole con un dragón suelto?

Tranquilo, solo es una cartera, nada más.

Toda mi vida está ahí dentro: libros de texto, ejercicios, mi estuche,

mi brújula de la suerte...

(Ruido)

¿Eh? ¿Ah?

(ASUSTADA) ¿Follet, ese no es tu estuche?

¿Eh?

(Música intriga)

Tu estuche nunca había hecho algo así, ¿verdad?

Al menos, no delante de mí.

¿Ah?

(Música)

Creo que nos está guiando hacia el bosque, ¿lo seguimos?

No sé si es buena idea

con el espíritu del dragón morado merodeando.

Mantengamos la calma, todo irá bien. ¿Aviso a Mechita?

Déjalo, sigue escondido debajo de su cama,

le da miedo que el dragón vaya a por él.

(RÍEN BURLONES)

(Música intriga)

(GIME ASUSTADO)

(Rama rota)

¿Ah?

Creo que será... No digas su nombre, no seas cenizo.

No te preocupes, seguro que no es nada.

(Aullido)

¿Ah? ¡Ah!

(Música intriga)

¡Mirad!

(Continúa la música)

¿Adónde ha ido? Esto es magia.

¿Has sido tú, Betulla?

(GIMEN SORPRENDIDOS)

(Música intriga)

¿Sabíais que aquí había una casa?

No, pero...

(OLFATEA)

¡Oye, huele como a chocolate!

¡Espera, no sabemos quién vive ahí dentro!

Si es un dragón de chocolate, me lo como en un pispás.

(RÍE)

(Cerrojos)

(Música intriga)

¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Ah!

(Música intriga)

(AMIGABLE) -¿Venís a por la cartera del cole?

(ASUSTADOS) ¡Ah!

-Encantada, soy Albuza.

Perdonad por asustaros antes, en las ruinas del castillo,

me dio un pequeño ataque de tos y mi bastón golpeaba las rocas.

Yo no tuve ni un poquito de miedo.

¿Eso quiere decir que no hay ningún dragón?

-Lo decís porque no lo habéis visto.

-¿Eh?

O sea, que no he despertado a un espíritu sin querer.

¿Lo del estuche también ha sido cosa suya?

(RÍE)

-Sí. Disculpad mis truquitos de hechicera,

no se me ocurría otra forma de encontrar al dueño de la cartera.

-¿Le ha pasado algo?

-Mejor pasa adentro y lo ves.

(RÍE)

(RÍE NERVIOSA)

Aquí huele que alimenta.

Reconozco que al buscar al dueño de la cartera,

no imaginé que aparecerían tres niños tan tiernos.

(RÍE)

(Música intriga)

¿Por qué tiene una chimenea tan grande?

Porque me gusta cocinar en grandes cantidades, para toda la semana.

(RÍE MALÉVOLA) Niños.

(ASUSTADA) Deberíamos irnos, es un poquito rara.

¿Dónde está mi cartera?

(DUDA)

-¿La cartera?

Primero tomaos este chocolate.

(RÍE)

Decidme qué os parece.

(SUSURRA) No te lo bebas, quizá le ha echado algo.

Seguro que sí.

¡Pero bueno, esto está riquísimo!

¿No te extraña que tenga una marmita como de la de la bruja y una...?

¿Eso es una escoba mágica?

Niños, ¿a qué vienen tantas preguntitas?

(GIMEN ASUSTADOS)

Perdona, es que no estoy acostumbrada a tener tantos invitados.

(ASUSTADA) Será mejor que nos vayamos.

¿Nos devuelve la cartera?

(RÍE NERVIOSO)

(TRISTE) -Claro, podéis iros, niños.

Pero antes, ¿podríais recogerme unas verduras que tengo en el huerto?

Las necesito para la cena, y mi pobre espalda me duele cuando me agacho.

Claro, ahora mismo.

¿No veis que intenta retenernos aquí dentro?

Seguro que es una bruja. ¿Qué va a serlo?

Podemos irnos de aquí cuando que...

¿Eh?

(ASUSTADO) Creo que tienes razón, tenemos que salir de aquí rápido.

No, de eso nada, aún no me ha devuelto la cartera.

Además, ¿qué vamos a hacer con las zarzas?

Haremos lo que nos ha pedido, y después ya veremos.

¡Así que no tienes un plan!

Los planes no crecen en los árboles. ¡Yuju!

(RÍE)

(RÍEN NERVIOSOS)

Bueno, pues aquí tiene las verduras, nosotros nos vamos ya.

(GRITAN)

(Portazo)

(Cerrojos)

Os aconsejo que os quedéis aquí mientras el lobo feroz ande suelto.

(RÍE)

(GRITAN)

Es peligroso salir afuera, por eso he hecho crecer las zarzas.

Podéis quedaros a cenar.

(ASUSTADO) Nos encantaría, pero si no volvemos a casa,

mi padre mandará un ejército de gigantes y...

Oh.

No soporto que me mientan.

(GIMEN ASUSTADOS)

-¿Ah?

Mi redacción. ¿Ha leído mis deberes de Historia?

-Solo el principio,

pero la letra es muy pequeña, ya no veo tan bien como antes.

(RÍE)

Es una lástima, porque tendré que ponerme...

-si quiere, le cuento yo la historia del dragón morado.

-¿Lo harías? Estupendo.

(SORPRENDIDOS) ¿Mm?

(Música suave)

(LEE) "Todo empezó hace 200 años,

cuando los habitantes de la aldea encantada fueron al castillo

a pedirle al dragón morado que dejara de quitarles las cosechas".

Los aldeanos suplicaron: "Oh, gran dragón,

nuestros hijos tienen hambre,

dejadnos las cosechas para el invierno".

El dragón se enfadó: "¿Cómo os atrevéis, seres insignificantes?

Si no me traéis vuestro trigo en dos días, os quemaré la aldea entera".

Los aldeanos temblaban de miedo: "¡Oh, no!".

Qué cuento tiene.

(RÍE) Mola.

Dos días después el dragón sobrevoló la aldea gritando:

"¿Osáis desafiarme?".

Aterrados, los vecinos huyeron de la aldea:

"¡Ah, el dragón!".

Mientras surcaba los cielos y escupía fuego sobre sus casas,

el dragón rugía.

(RUGE)

-¿Ah?

-Pero entre los atemorizados aldeanos

aparecieron las hadas del lago, del bosque y de la montaña.

A pesar de su pequeño tamaño, lograron plantarle cara al dragón.

El hada del lago dijo: "Dragón morado, hemos venido a destruirte",

mientras daban vueltas lentamente...

Pinocho, esta es la nuestra,

no la tendrá ocupada mucho tiempo.

(ASIENTE)

El dragón emprendió el vuelo y rompió el silencio:

"¿Estos tres insectos quieren desafiarme?".

(Música tensión)

Pero las hadas cogieron sus varitas mágicas:

"¡Abracadabra, que desaparezca este dragón!".

El dragón se abalanzó sobre las tres hadas,

que escaparon por los pelos mientras gritaban: "¡Abracadabra...!".

Betulla. ¿Eh?

"¡Que desaparezca este dragón!".

Chúpate esa, y ya está.

Y el dragón...

¿Mm? -¿Mm?

-¡Uy!

(Música tensión)

-El dragón devolvió el ataque y rugió:

"¡Os voy a asar cual barbacoa!".

Se plantó delante de las hadas y escupió una bocanada de fuego.

Las hadas gritaron: "¡Por el poder de nuestras varitas!".

Después, uniendo sus varitas mágicas,

lanzaron una increíble ráfaga de magia

que logró doblegar al dragón y lo hizo desaparecer para siempre...

(RÍE SATISFECHO)

Dentro de un tronco.

(RÍE)

Tranquila, ya estoy aquí.

Has perdido, Albuza, nosotros no seremos tu cena.

¿Cena?

Pero si yo jamás pensé en comeros.

(RÍE) Ay, niños.

Como que nos lo vamos a creer.

Os lo juro, me he inventado el cuento del lobo feroz

para que no os fuerais.

-Pero antes dijiste que sería una lástima tener que...

-¿Despedirnos?

(SOLLOZA) Solo quería un poco de compañía.

Llevo sola desde que perdí a mi único amigo, mi gatito.

Era un encanto, el mejor gato del mundo.

(LLORA) Echo mucho de menos a mi gatito.

Siento haberos asustado.

(Cerrojos)

Podéis iros.

(Música)

-Estaba pensando que a lo mejor puedo volver, a contarte más historias.

-Eso sería maravilloso, pequeño.

Y nosotros venir a tomar chocolate contigo.

Será un placer, amiguitos.

(Música suave)

-Gracias por traernos.

¿Eh? De nada.

Adiós. (A LA VEZ) Adiós.

(CON VOZ GRAVE) ¿Habéis visto qué hora es?

(RÍE)

Si os llegáis a ver las caras...

¡Uy!

Hola, mamá.