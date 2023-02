(Música)

# La la la la la la la la la,

# la la la la la la la la la.

# La la la la la la la la la... #

"La aldea encantada de Pinocho."

# Pinocho. #

"El mejor juguete del mundo."

(GRITA) -"¡Ah!"

¡Ay! "Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji."

(GRITA) -"¡Ah!"

-(RÍE)

(RÍE)

Qué miedoso eres.

¿Un gnomo bromista? (RÍE)

¿De dónde lo has sacado?

No se encuentran por ninguna parte.

¿Puedo probarlo? No.

Porque es mi gnomo bromista.

Mi madre lo encargó para mí en la tienda de Alibaba.

Pero como soy un zorrito generoso,

a veces se lo presto a mis amigos.

(RÍE) Ejem... (RÍE)

Si me dejas probarlo, puedo ordenarte la habitación.

Mmm... Si también la limpias,

te dejo que des un susto a dos personas.

(RÍE) Oye.

¿Por qué no pruebas esta tarta?

Mmm... Uy, uy, uy...

Mechita, ¿has robado un trozo de tarta para eso?

Pues sí que tenéis ganas de jugar con ese muñeco absurdo.

Oh...

Anda, diles que es absurdo, Pinocho.

Sí... Mucho.

(RÍE)

Por mí como si te vas con ella, Pinocho.

Nunca prestaría mi juguete a un mentiroso.

¡Aire!

¿Por dónde iba?

Ah, sí. ¡Mechita!

Hala, qué guay. Gracias.

Sí...

Asustaremos a todo el mundo.

Ten cuidado. Es muy frágil.

No lo agites.

No le grites.

Como hagas eso, no te lo dejo.

(RÍE)

(ENFADADO) No pienso darle nada a Volpek.

-Farfalla, te lo suplico.

Tienes que conseguirme más gnomos bromistas.

Todos quieren uno.

-Supongo que podré traerte para mañana uno o dos.

-Gracias.

(RÍE)

Porfa, papá.

Es el mejor juguete del mundo.

Le dices al gnomo

que se acerque en silencio a tu amigo y...

¿Eh? ¿Eh?

¿Eh? ¡Ah! ¡Le pega un susto!

(SUSPIRA)

Pinocho, cada semana tienes "un mejor juguete del mundo".

Me temo que no puedo comprarlos todos.

Qué aburrido eres.

Hijo...

no insistas más con ese gnomo bromista.

Pronto se les habrá olvidado a todos. Ya verás.

Además, que yo sepa...

tienes un papá muy bromista. (RÍE)

(RÍE) ¡Ay, no, para! (RÍE)

(RÍE) Me río, pero no me hacen gracia.

Todo es mucho mejor... (RÍE) No me hagas "cosquis".

Cuando sonríes.

-¡Pinocho!

mira lo que ha conseguido traer Farfalla.

¿Cuál de ellos quieres?

-(ASUSTADO) Ay, ay...

¡Salid estéis dónde estéis!

"Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji."

(RÍE) (RÍE)

No está mal.

Creo que os dejaré entrar en mi pandilla bromista.

¿En serio?

Andad con cuidado

u os enseñaré una broma mágica.

Venga, hermanita.

¿Y tu sentido del humor?

Venga, dejemos que se divierta el club de tríos.

Bienvenidos, compis bromistas.

¡Hala! Vaya susto les habéis dado.

(RÍE) ¡Sí!

¿Viste lo bueno que soy con mi gnomo bromista?

¿Te lo compró tu madre?

Sí, bueno... No exactamente.

Mi madre me ha comprado otro

y yo se lo dejo usar a Mechita

a cambio de una semana de tartas gratis.

Bueno, ¿qué? ¿Hace una pelea?

Vale, eh...

Ve... Sé que lo estás deseando.

¡Ay! Tú sí que un amigo.

Luego te lo cuento todo.

Ay...

(RÍEN)

(RÍE)

¡Oh! Volpek.

¿Volpek?

Ve y dales un buen susto.

(RIE)

(RÍE)

¿Eh?

(ASUSTADO) Ay, ay, ay...

¡Hola!

¿Dónde estás?

Ven con tu amiguito.

(RÍE)

Ve a asustar a Volpek.

¿Dónde estás?

¿Eh? Mmm... Ven, gnomito bromista.

Hala, venga. Que pegue un brinco.

(RÍE)

Uy.

¡Vamos!

Te he dicho que vayas a darle un susto.

¡Pero bueno!

¿Por qué le obedeces a Volpek, pero a mí no?

¡Dichoso juguete!

¡Pinocho! ¡Ay!

¿Le has robado el gnomo a Volpek?

Más vale que se lo devuelvas si queréis seguir siendo amigos.

¿Eh?

Si lo dejo aquí, Volpek lo encontrará en seguida.

¿Satisfecha?

"Ji, ji, ji, ji, ji."

Ah, vaya. Aquí está mi gnomito.

Mmm... ¡Socorro!

(GRITA)

(ASUSTADO) ¡Mamá!

(LLORA) ¡No!

No me digas.

La pandilla de bromistas está persiguiendo a su líder.

No, es mi gnomo, pero se ha vuelto loco.

Quiero saber quién es el que lo ha agitado.

Os dije que no lo agitarais nunca.

Mi gnomito bonito bromista...

¿Y yo qué sabía? (GRITA ASUSTADO)

-(GRITA ASUSTADO) -"Ji, ji, ji."

¿Qué ha pasado con todos los juguetes?

-"Ji, ji, ji." -¡Se han vuelto locos!

¡Socorro!

¿Pero qué he hecho?

-"Ji, ji, ji."

-¡No! ¡Socorro!

¡Ayuda!

¡Oh, no!

(TODOS) ¡Oh!

-"Ji, ji, ji."

(TODOS) ¡Oh!

-"Ji, ji, ji."

(TODOS) ¿Eh?

¡Mamá! ¡Cuidado!

-"Ji, ji, ji."

-¡Auxilio!

Te prohíbo que te acerques más.

"Ji, ji, ji."

-(GRITA ASUSTADA) -"Ji, ji, ji."

¡Haz algo!

Intentaré espantarlo.

¡Eh! ¡Juguete vidrioso!

"Ji, ji, ji."

(RÍE)

¡Oh!

"Ji, ji, ji." ¡Oh!

¡Ay, ay!

"Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji."

¡Toma!

¿Eh?

O paras...

o me enfadaré.

"Ji, ji, ji."

¡Ay! ¡Uf!

"Ji, ji, ji.

¡Ha, ha, ha!

Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji." ¡Ay, ay!

Oye, que solo era una broma.

¡Ay!

(ASUSTADO) ¡Ay!

"Ji, ji, ji."

-¿Eh? -"Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji."

-¡Ay! ¡Ay, ay!

-"Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji." -¡Ay, ay, ay!

-"Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji."

-¡Pero bueno!

¿Qué es este alboroto?

¡Ay!

Todos se esconden.

Hasta Ali se ha ido.

¿Por qué no me habré ido a coger setas ahí con mamá?

Porque tenías tantas ganas de jugar con el gnomo de Volpek

que has hecho lo que él quería.

El gnomo de la fuente,

el más majara, es el de Volpek

y tiene pinta de ser el líder.

Lo agitaste mucho y se ha vuelto loco.

¿Cómo se supone que vamos a calmarlo?

Pues... Eh...

A mí, cuando estoy disgustado,

mi madre me achucha y me siento mucho mejor.

¿Y quién de vosotros va a darle un achuchón?

¿Eh? ¿Se te va la olla?

Vamos, hermanito.

Seguro que lo logramos entre los tres.

"Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji, ji, ji, ji."

¡Gnomos bonitos!

¡Aquí!

¡Yuhu!

"Ji, ji, ji."

(RÍE) Je, je, je.

¡Ay! "Ji, ji, ji."

Abracadabra, jefe de los gnomos, ¡ven a mí!

"Ji, ji, ji."

¡Ay! "Ji, ji, ji.

Ji, ji, ji."

(TEMBLANDO) Sed buenos.

No me hagáis daño, porfi.

"Ji, ji, ji."

¡Acelera, Pinocho!

¡Te cogí! ¡Pinocho!

"Ji, ji, ji."

¡Ay!

-"Ji, ji, ji."

No creeríais que os iba a dejar, niños.

-(RÍEN)

-"Ji, ji, ji."

Siento haberme enfadado contigo.

"Ji, ji, ji."

Ay, ay... "Ji, ji, ji."

Ay... Ay...

"Ji, ji, ji."

Betulla, esto no funciona.

Prueba con otra cosa.

(RÍE) ¿Lo ves? (RÍE)

Todo es mejor cuando sonríes.

¡Ah!

Pues si no te gustan los abrazos,

a lo mejor prefieres esto.

(RÍE)

(RÍE)

¡Yuhu! ¡Genial!

Lo hemos conseguido.

Digo, lo conseguí.

-Bien hecho, chicos.

-Bien por nosotros.

(TODOS) ¡Lo hemos conseguido!

¡Bien! ¡Qué chachi!

(RÍEN)

Aquí tienes.

Y perdona por habértelo quitado.