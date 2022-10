(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"MARIONETA EN APUROS, AMIGO SEGURO"

¡Abracadabra, conviértete en mousse de chocolate!

¿Eh?

¡Betulla! Otra vez.

¿Qué tripa se te ha roto?

¿Eh?

(RÍE) ¿Y me molestas para esto?

Ay...

Estaba pensando que con tu magia quizá podrías...

Siempre estás igual.

¿Te crees que estoy aquí a tu servicio?

¡Betulla!

¡Betulla!

¡Betulla!

¿Betulla?

¡Ya estoy hasta el gorro!

Tengo otras cosas que hacer, ¿sabes?

Eh.

Hacer mousse de chocolate no es tan...

¿Betulla?

Tienes suerte de que siga siendo tu amigo.

En serio, a veces puedes llegar a ser muy mala.

(Música suave)

Mm...

No puede desaparecer un día entero

por haberle pedido un par de favores.

¿Un par de favores?

Te prometo que no quería aprovecharme de ella.

Mm...

De acuerdo, a lo mejor me he aprovechado sin darme cuenta.

Precisamente ese es el problema.

No prestas atención a los demás. (RÍEN)

¡Es Betulla!

(Música suave)

¡Qué guay! Me toca.

¡Abracadabra, las flores brincan, las flores bailan!

(RÍE)

Eres la repera, Farfalla.

No, solo soy un hada, nada más.

(RÍEN)

Oh.

¡Anda, Pinocho! ¿Cómo tú por aquí?

¿La has vuelto a liar con tu patín mágico?

Mm...

Ah, ya sé.

Perdiste los calzones

y quieres que te ayuden a encontrarlos.

(RÍE)

-Estaba preocupado por si te habías enfadado.

No, pero resulta que necesito algo de paz y tranquilidad

para practicar.

No sé qué tiene que ver todo eso conmigo.

Mm...

Deberías prestar más atención a tus amigos.

¿A ti quién te ha dado vela en este entierro?

(GRUÑEN)

-¿Cómo va tu conjuro de la mousse de chocolate?

Lo logré y todo gracias a Farfalla.

(RÍE)

Deliciosa.

-No ha sido nada.

Solo hizo falta un pellizco de polvo de hada.

(Música suave)

¡Hala!

Betulla, he pensado que esto te alegraría.

Aumenta el poder de los conjuros.

¿Es polvo de hada?

Oh, pero no puedo aceptarlo.

Una cosa.

¿Y si me dieras a mí esa mousse? (LOS DOS) ¿Mm?

Ay. Genio y figura hasta la sepultura.

No puedo darte mucho, así que úsalo bien.

-Mm...

(RÍE)

Mm...

-Es una preciosidad y de muy alto rendimiento.

¡No le decepcionará!

-Ya veo.

Ahora solo tengo que domarla.

¡Ah!

¡Oh!

-Bien, y recuerda ser atento y sonreír mucho.

Adelante.

Oye, Betulla, ¿quieres que te ayude a llevar alguna cosa?

Eh...

Había pensado que podríamos ir a dar un paseo

y que me contaras cosas de magia.

¿Desde cuándo te interesa la magia?

Uf, hace tanto que ni me acuerdo,

pero quiero que me lo cuentes todo, todo y todo.

Vale.

¿Qué quieres saber? Eh...

Pues quiero saber...

¿Nos vamos?

¿Y yo qué? Quería que Betulla me...

¿Te encontrara los calzones?

(RÍEN)

¡Bueno, ya está bien con los calzones!

Lo único que quería era pasar más tiempo con mi mejor amiga.

Tu mejor amiga, ¿eh?

¿Cuál es su postre favorito?

Esa es fácil, la tarta de fresa.

De frambuesa.

¿Color favorito?

Morado. Malva.

¡Son iguales!

Tu postre favorito es la tarta de chocolate,

tu color el rojo y lo que más te gusta hacer

es montar en aeropatín. ¿Nos vamos, Farfalla?

(Música suave)

¿Qué se cree Farfalla que está haciendo?

Es facilísimo fardar cuando tienes polvo de hada.

Farfalla aquí no es el problema.

Ella solo muestra interés por las cosas que le apasionan a Betulla

mientras que tú, pues no.

¿Qué?

Príncipe, eres todo un genio.

(RÍEN)

Lo sé, pero, ¿por qué?

(Música animada)

(RÍE)

¿Eh?

Oye, no puedes hacer eso.

Un buen amigo nunca debería robar y leer el diario de su amiga.

Por lo general no.

¿Tienes alguna idea mejor para hablar de magia con ella?

Esta vez te has pasado, Pinocho.

Haz lo que creas.

(LEE) "Querido diario".

Blah, blah, blah, blah.

¿Qué?

Bueno, sí, pero eso no lo hice a drede.

¿Es que no va a hablar de magia?

Pinocho.

¡Ah!

¿Desde cuándo te gusta leer?

Ah, ¿te refieres a...? No es muy buen libro

y sí, también leo de vez en cuando.

En fin, ¿qué pasa?

Verás, creo que antes

no me he portado del todo bien contigo

y lo siento.

Ah, no pasa nada, de verdad.

Oh.

¿Ese es mi diario? Deja que te explique.

¡Pero cómo has podido hacerme esto!

Verás, yo solo quería poder hablar de magia contigo.

¡Ya lo creo que vamos a hablar!

¡Betulla, no!

Lo que ha hecho Pinocho ha estado mal,

pero no se merece eso!

Lo siento, te lo juro. (GRUÑE)

¡Abracadabra, aléjame aquí y ahora de esta marioneta tan boba!

¡Betulla! ¡Betulla!

¿Oh?

¡Lo conseguí! ¡Me he teletransportado!

(RÍE)

(Música suave)

Creo que se me ha ido un poquito de las manos.

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

Vaya, no queda suficiente polvo para revertirlo.

Mm...

La hemos buscado por todas partes y pensamos que...

Tienes suerte de que ella me caiga bien,

aunque haya elegido la magia y no la brujería.

Qué desperdicio.

Pero que sepáis que mi ayuda nunca es gratis.

Solo me faltaba que la gente creyera que tengo buen corazón.

Pues... Me he dejado el dinero en casa.

Mm...

No te preocupes, pero procura volver luego.

-¿Eh?

-Espejito, espejito mágico. Muéstrame dónde está Betulla.

-¿Tiene que ser ahora? Estamos echando la siesta, querida.

Por favor, es una emergencia.

¿Eh? Mm...

¡Ah!

Abracadabra, ¡detente!

¡Para ahora mismo!

(Música animada)

¡Mi magia no es lo bastante potente!

¡Ah!

Ya basta.

No soporto la violencia.

¿Puede llevarnos a esa torre? Porfa.

Oh, ¡pero bueno! Hay que ser caraduras.

Algo me dice que Betulla está allí atrapada por tu culpa.

Mm...

Ah.

Andando, venga.

Ese pasadizo secreto os llevará directos al bosque Tenebroso.

Es un atajito.

Ah.

¡Ah!

He dicho: "Armadura, aparta esas rocas",

no "tírame esas rocas".

¡Oh! ¡Espérame aquí!

(Música suave)

¿Oh?

¡La encontré! ¡Sígueme!

¡Espérame, Farfalla!

(Música animada)

(RÍE)

Oh.

¡Ah!

Ay. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!

¿Puedes hacerme subir?

(CANSADA) Tendrás que ir tú solo, Pinocho.

Intentaré ayudarte si puedo.

(SE ESFUERZA) ¡Ya voy, Betulla!

¡Ah!

Lo que faltaba.

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

(Música animada)

¡Pinocho!

¡Subo tan rápido como puedo!

¡Ah!

Un poco a la derecha...

¡Lanza!

(RÍE)

¿Eh?

¿Pero tú no estabas en peligro?

Pues claro que lo estaba, pero llegaste y Farfalla quiso ver

si te atrevías a enfrentarte al peligro tú solo para salvarme.

Y lo has hecho genial, como un verdadero amigo,

aunque he sido yo la que ha calmado los nervios a la armadura.

(RÍE)

Bueno, dime, ¿qué se siente al ser atento con los demás, Pinocho?

Ah.

Es muy agotador.

Toma, quería devolverte esto.

Te lo dejaste al teletransportarte.

Te juro que no volveré a leer diarios ajenos nunca más.

Gracias.

¿Te cuento cosas sobre magia? ¡Por supuesto!

Pero antes, tengo que ir a solucionar una cosilla de nada.

¡Ah!

¡Pero cuándo se para esto!

Aguanta un poquito más, Pinocho.

¡Ya empieza a cansarse!

¡Cabalga, vaquero! (RÍE)

-Solo espero que no pierda los calzones.

(RÍEN)