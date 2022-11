(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

(Música)

"EL MAL SOMBRERO"

(Continúa la música)

Hay que soltar la muñeca y... lanzar el sombrero.

(TODOS) ¡Hala!

Llego un poco tarde, Follet. Hola, colega.

Lo siento, Pinocho,

pero no has venido ni a uno solo de los ensayos.

Estás fuera de la danza de los elfos. Oh, no...

¡Pero eso no es justo!

No quiero pasar vergüenza en el festival de hoy,

como el año pasado y como todos los anteriores.

(Música)

(RÍE) ¡Ay!

(RÍE)

(Continúa la música)

Espera... He estado ensayando. Mira.

(TODOS) Oh...

(RÍE NERVIOSO)

¿Lo ves? Por eso he tenido que buscar un sustituto.

¿Sustituto? ¿Para sustituirme a mí? Hola.

¡Ah! ¿Korat? ¡Será una broma!

Él sí viene a ensayar. No me hagas esto. Porfa.

Debo hacerlo por el bien del festival elfo.

(Música)

Esperad un momento... ¿Habéis visto eso?

¿El qué? ¿Que Korat no se ha caído al suelo? Sí, lo he visto.

Y ahora, si no te importa, tenemos mucho que ensayar.

Um...

Esa danza es un rollo, de todos modos. Es para bebés.

¡Qué lata!

Nochi, te estaba buscando. ¿A ti también te ha echado Follet?

No. Estamos en el descanso. (SE QUEJA)

Ven conmigo. Se me ha ocurrido una idea.

(Música)

¡Ah!

(Continúa la música)

Llegó anoche a la posada. Ha venido para el festival elfo.

¿A que es increíble? A lo mejor puedes pedirle algún consejo.

(RÍE)

¡Hala! ¡Es alucinante! No. Es magia.

Ese sombrero está encantado. Imagínate si lo tuviera...

Follet vendría a pedirme de rodillas que volviera a participar.

Pero no lo tienes. No lo tengo todavía.

(RÍE) Todavía. ¿Eh? ¿Nochi?

(Música)

¡Ah!

¡Marchando un maravilloso calabacín al horno!

(RÍE) -Huele que alimenta. Gracias. (SUSPIRA ALIVIADO)

¡Bravo, Pinocho!

(RÍE)

No me lo puedo creer. ¡Le robaste el sombrero!

De eso nada. Lo he cogido prestado.

Se lo devolveré cuando acabe la actuación.

(RÍEN)

(Música)

¡Tachán!

¡Oh! ¡Ha estado increíble! -Eres mejor que Follet.

-¿Cómo has aprendido a hacer eso en solo media hora?

Eh... A lo mejor es que antes no había calentado.

Bueno... ¿Qué me dices, Korat? Verás lo que es bueno.

(Música)

¿Eh?

Oh...

Oh... Qué pena, Korat.

(Música)

¡Tachán!

¡Hala!

-¡Eso sí que ha sido una pasada, Pinocho!

Lo siento, Korat, pero voy a volver a admitirle.

Entiéndelo... Es por el bien del festival.

-Esto no va a quedar así, Pinocho.

-Muy bien. Otra vez desde el principio.

¡Berthold! ¿Qué te pasa, viejo amigo?

Um...

¿Qué? Tú no eres Berthold.

(GRUÑE) Maldigo a quien me haya robado el sombrero. ¡Ah!

-Y uno, y dos, sombreros al aire.

Ahora, por parejas, lanzad los sombreros al compañero.

-Tienes mucho estilo, príncipe.

Oye, Follet, eso está muy bien.

Gracias. Es una idea que se me ocurrió

para añadir algo nuevo a la danza.

Ya, pero, ¿no podríamos hacer algo un poquito más espectacular?

¿Como qué? Es la danza de los elfos.

Llevamos muchos siglos haciéndola así.

Lo sé, pero ahora que tienes

a un malabarista tan fabuloso como yo,

estaba pensando en añadir un pequeño solo o algo así.

¡Ah!

(Música animada)

(RÍE)

¿Eh? ¿Qué está pasando?

¡Au!

(SE ESFUERZA)

Oh. ¡Por las barbas de mi abuelo!

¡No sale!

¡Mechita, ayúdame!

¿Pero qué le pasa a ese sombrero? No lo sé.

¡No deberías haberlo cogido!

¡Oh!

¿Eh? ¿Qué has querido decir con que no debería haberlo cogido?

-¿Como? ¿Que se lo has robado a alguien?

¿Robado?

No, lo cogí prestado. Lo cambié por mi sombrero

porque este siempre vuelve a la cabeza.

Ah.

¡Un ladrón en mi actuación!

¿Y a quién se lo cogiste prestado?

Em, a un elfo muy raro que está en la posada de mi madre.

Parece un duende. ¿Qué? ¿Pero te has vuelto loco?

¡Los duendes son medio magos!

Para ellos su sombrero es como un amigo.

Les ponen nombre y, además,

no les gustan los ladrones. ¡Oh!

Pinocho, ¿estás bien?

No podías meterte en un lío más gordo ni a propósito.

-Tienes que devolvérselo ahora.

No me gustaría estar en tu pellejo si te encuentra él primero.

¿Qué pasa si me encuentra él primero?

(ENFADADO) ¡Te voy a encontrar!

¿Eh?

-Maldito Pinocho. (GRUÑE)

¡Eh, tú! -¿Eh?

-¡Déjame ver ese sombrero! -¡Ah!

(GRUÑE)

¡Eh! ¡Eres un ladrón! (LLORIQUEA)

-Discúlpame, pequeño.

Busco un sombrero muy especial que me han robado.

No habrás visto a nadie haciendo unos trucos increíbles

con un sombrero de duende, ¿verdad?

-Mm... Pues sí. A todos mis amigos.

¡Oh! ¡Pinocho!

Es que lo sabía.

(Música suave)

(SE ESFUERZA) (RÍE)

Buen trabajo.

Jamás me dejaría atrapar por las garras de un duende enfurecido.

¡Bien hecho, Nochi!

¿Eh?

¡Ah!

(Música animada)

(RESOPLA)

¡Ua! Ah.

Lo tengo encima, ¿verdad?

Ay...

(SE ESFUERZA)

(RÍE) Solo necesitábamos encontrar el sitio adecuado.

¿Mm? ¿Eh?

(LOS DOS) ¡Oh!

(Golpes)

¡No, no, no, no!

(Música animada)

¡Ah!

¡Déjanos en paz!

(Continúa la música)

(LOS DOS) ¡Ah!

¡El muñeco! ¡Berthold, allá voy!

Ya sé cómo conseguirlo.

(Continúa la música)

(RESPIRAN)

¡Ah!

¡No!

(Continúa la música)

¡Ah!

(Música animada)

¡Ah! Mm...

¡Ah! ¡Ah!

(Continúa la música)

¡Berthold!

(RÍE) Te he echado de menos.

Y ahora, busquemos a ese muñeco.

Ah. Lo conseguiré.

¡Voy a conseguirlo! ¡No dejes que se escapen! ¡Ah!

(RESPIRA AGITADO)

¡Ah!

Vaya.

Así que tú eres el famoso Pinocho.

Tú y yo tenemos que hablar.

Lo tomé prestado porque soy un malabarista horrible

y quería salir en la danza. Por favor, no me tire al agua.

¿Eh? ¿Tirarte al agua? ¿Estás mal de la cabeza?

¿Qué te has creído que soy, un monstruo?

No, te haré un encantamiento para que dejes de robar.

Porfa. Se lo devolveré en cuanto termine la danza,

se lo prometo.

Bueno, tu nariz no ha crecido. Eso es bueno.

¿Eh? ¿Cómo sabe lo de mi nariz?

Tu amigo Korat me ha contado todo sobre ti.

Debí imaginarlo.

Y también me ha dicho que cogiste prestado a Berthold

porque nunca vas a los ensayos.

¡Eso no es verdad!

Vale, es cierto, pero es que es muy difícil.

¿Y cómo quieres aprender a hacer malabares entonces?

Para usted es fácil decirlo porque tiene a Berthold. Eso es trampa.

Verás, Berthold no ha sido siempre así.

Tuve que practicar mucho con él

para convertirlo en más que un sombrero mágico.

Toma, este es tu sombrero.

No necesitas ninguna magia, solo practicar.

Inténtalo.

Pero es imposible.

Empieza con algo sencillo.

De lo contrario...

Vamos, otra vez.

¡Otra vez!

Ah. (RÍE)

¡Otra vez!

(Música animada)

(Aplausos)

¿Pinocho?

-Creo que vuestro amigo tiene algo que enseñaros.

(Continúa la música)

(RÍE)

Oh. (APLAUDE) Buen trabajo, Nochi.

¿Eh? -Guau.

-¡Hala! (APLAUDEN) ¡Bravo!

-¿No nos estarás engañando otra vez?

No, esta vez he practicado mucho.

(RÍE)

(TODOS) ¡Uh!

¿Ves, Nochi? Practicar merece mucho la pena.