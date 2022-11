(Música)

(TARAREAN)

"LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO"

"EL LADRÓN ADIVINO"

(Música)

¿Qué haces tú aquí? ¡Apestas a magia!

¡Vete! ¡Fuera!

¡Largo!

¡Ah!

Esto sí que es un chocolate caliente.

El secreto es cocerlo a fuego lento varias horas.

¿Queréis otro poco?

Es que nuestros amigos nos esperan.

En ese caso, yo me tomo también el de Pinocho.

¡Oye! ¡Qué morro!

¿A quién esperamos, para variar?

A Pinocho y a Mechita.

¿Hum?

Dichosos los ojos.

Lo siento, Volpek.

Nos mandaron ir a recoger madera allí.

¿Hum? ¿Eh?

Hueles a chocolate.

Huele a mentira.

(ERUCTA)

De acuerdo.

Hemos tomado un chocolate en casa de Albuza.

¿Podemos jugar ya? ¡Au!

Con mucho gusto, ¡ajá!

Un punto para mí.

(RÍEN)

(Música)

-¡A Somnela* e va a encantar!

(GRITAN)

Habéis fallado, pardillos.

(RÍE)

¡Ah!

¡Ay!

-Justo a tiempo.

Os estaba esperando.

¿Cómo sabías que vendríamos?

¡Ja, ja, ja!

Me llamo Lúminas y soy un gran adivino.

(TODOS) -¿Un gran adivino?

-Oh, tú te llamas Volpek.

Y tú... ¡Somnela!*

Mechita...

Gorath*...

y...

¡Pinocho!

-¡Hala! ¿Cómo lo adivinaste?

Eso está chupado. Mi padre es el alcalde.

Todos saben cómo me llamo.

¿No nos hemos visto antes por aquí?

Supongo que me confundes con otra persona.

¡Ah! Veo... Veo...

¿Qué pasa? ¿Se encuentra bien, señor?

Veo que...

¡Mechita encontrará un aeropatín!

Y tú, Somnela*, veo que Príncipe va a regalarte una espada.

Y, Gorath*, para ti veo leche.

Mucha leche.

¡Volpek se convertirá en un amado alcalde!

Y tú, Pinocho, vas a encontrar...

¡oro!

(RÍE)

¡Qué pasada!

(RÍE)

(RÍE)

-¡Hala!

¡Menudo timo! Ni rastro de oro.

¡Oh!

¡Oh, pues sí que era un gran adivino!

¿Cómo he podido perder uno de los aeropatines?

¿Tú no lo habrás visto?

Hola, papá. No, papá.

Lo siento, papá. Lástima.

Tú no te muevas de ahí, ¿vale?

Te traigo un trozo de tarta para darte las gracias.

¿Tú no sabrás las preguntas del próximo examen de mates?

No atosigas a Lúminas.

Toma, te traerá suerte. Te la he firmado.

¿Qué tal si me dices cuándo voy a ser alcalde exactamente?

Muy pronto.

Genial.

¡He encontrado oro!

Ja, ja, ja.

¿Sabes?, Estoy convencido de que te conozco de algo.

Lo dudo mucho. No puede ser.

Nunca antes había estado en este sitio.

Oh, oh...

Estoy viendo...

Oh, no, siento malísimas vibraciones.

TODOS) -¡Oh, no!

-El aeropatín de Mechita se romperá.

Pinocho perderá su oro y...

la aldea estará en peligro.

¡Mi oro! ¡Mi aeropatín!

¿Mi aldea en peligro?

¿Eh?

¡Ay, no!

¡Oh, no puede ser!

(Música)

¡Lúminas! ¡Él puede decirme dónde está!

(Ruido)

¿Qué ha sido eso?

Ah, estamos hechos el uno para el otro.

Oye, es mi moneda.

Estaba entrenando con la espada que me ha regalado Príncipe

y de repente me distrajo una araña.

-Pues a mí se me han caído las botellas en la cabeza.

Chicos, tengo algo que deciros. Es sobre...

¡Lúminas!

¿Cómo lo sabías? ¿Eres adivino?

(TOSE)

Percibo que necesitáis mi ayuda.

Deja de fingir.

Sé que tú me has robado la moneda de oro, te he visto.

¿De verdad me has visto robar tu moneda?

Decir mentiras está feo, Pinocho.

Pero le he visto con una moneda igual que la mía.

Bueno, si hay algo que se parece a una moneda de oro,

es otra moneda de oro.

¡Ah!

¡Esas malas vibraciones otra vez!

-¿Eh?

-Sí, sí, sí.

Estoy viendo... Pinocho...

Ay, pobrecito, sufrirá una maldición...

de Albuza.

-¡Qué horro! ¡Pobrecito!

Eso no hay quien se lo crea. Albuza es un cacho de pan.

¿Una bruja buena?

Está delirando, desde luego.

Mientras estéis a su lado, corréis todos un gran peligro.

¡Huid de él!

¡Eh, volved! Esto es absurdo.

¡Oh, oh, oh!

(Música)

¡Lúminas tenía razón!

(Trueno)

¡Corred todos al castillo! Estaremos a salvo.

-Ah, vuelta al trabajo.

Hum...

Chicos, tengo pruebas de que Lúminas es un estafador.

¡Para!

Mirad, este es el aeropatín roto de Mechita.

Es el que desapareció del taller de mi padre.

Lúminas sabía que se iba a romper porque él lo saboteó.

Busca algo, estoy seguro. Pero todavía no sé lo que es.

Fijaos, se nota que lo han cortado con una sierra.

Nochi, amiguete, no te acerques tanto, anda.

Venga, Mechita. No puedes creerte ese cuento.

(GRITAN)

¿Estáis todos bien?

Lúminas tenía razón. ¡Das mala suerte, Nochi!

¡Oh, por favor!

Lo siento, Pinocho, pero prefiero que salgas del castillo.

Al menos aquí no se nos caerá nada encima.

Yo que tú no estaría tan seguro de eso.

Se avecina una gran tormenta.

Una tormenta mágica.

Y a su paso lo destruirá todo.

Pero también he podido ver que vosotros salvaréis la aldea.

Sí, pero deberéis traerme el amuleto mágico

que lleva Albuza en su cuello.

Cuando lo hayáis destruido, todo volverá a la normalidad.

Ya lo veréis.

pensar que esta mañana estaba tomando

un chocolate caliente en su casa.

Podéis hacerlo. Tenéis que hacerlo.

Porque sin aldea encantada no hay ayuntamiento

ni hace falta alcalde.

¡Vamos! Tenemos que salvar mi aldea.

¡Je, je, je!

Pronto seré rico.

Inmensamente rico.

¡Eso es lo que crees!

Qué detalle que hayas venido con tus amigos a visitarme, Mechita.

¿Pinocho no viene hoy?

No, es que estaba ocupado.

Vaya, vaya, Mechita. Creía que le gustaba el chocolate.

(RÍE)

(RÍE)

En realidad, queríamos preguntarte...

Si sabías algo de una maldición a la aldea por culpa de un broche.

¿Un broche?

Lo siento mucho, te he manchado el broche.

Trae, que te lo limpio.

¿Has traído a tus amigos para robarme?

¡Te vas a enterar!

-¡Tranquila! No es lo que crees.

(TODOS GRITAN)

-Por fin es mío.

(RÍE)

¡Lo sabía! Eres un farsante.

Nunca le echarás mano a este broche.

¡Ese broche se me hará fabulosamente rico y es mío!

-¡Abracadabra!

Nosotros solo queríamos impedir la tormenta mágica.

El adivino nos ha dicho

que teníamos que destruir tu broche maldito.

¿Qué? ¿Mi broche?

Me lo regaló mi abuela,

pero os puedo asegurar que no es mágico.

¿De qué divino hablas?

¡Albuza!

¡Rápido! Este ladronzuelo te ha robado el broche.

Yo nunca te haría tal cosa.

Lúminas nos ha engañado a todos para robarte.

¡No le hagas caso! ¡Miente!

-Entonces ¿por qué no le creces la nariz?

*Málinus, sabía que te había reconocido.

¡Es el landrozuelo!

-¡Nunca me cogeréis!

¡Ja!

Ah, al fin volvemos a encontrarnos, arañita.

-Debería cuidar bien ese broche.

Algo tan valioso atrae mucho a los ladrones.

Y a ti ya te han pillado dos veces.

Plantéate el cambiar de profesión.

Sabía que no era trigo limpio desde que le puse la vista encima.

Lo sentimos mucho, Albuza.

No pasa nada. Pelillos a la mar.

Espero que hayáis aprendido bien la lección para no ser tan ingenuos.

Hemos sido unos tontos al creer que estabas maldita

¡Ay! ¡Mami!

(RÍEN)

¿Os apetece un buen tazón de chocolate caliente?