(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

(VARIOS) ¡Pinocho!

(Música)

"EL FIN DE SEMANA EXTRAORDINARIO"

(Continúa la música)

¡Fin de las clases!

-Buen fin de semana, niños.

Y, recordad, el lunes espero que me contéis

lo que habéis hecho durante el mismo

de la forma más emocionante que podáis.

Bah... Yo le prometí a papá que le ayudaría a limpiar su taller.

Eso es ser un buen hijo. Sí. Ya.

¿Pero qué pasa con los deberes?

Ordenar clavos no tiene nada de emocionante.

Y si intento hacer que mi finde parezca más interesante,

me crecerá la nariz y Volpek se meterá conmigo. Seguro.

Um...

Pues sabed todos que mis padres me han organizado un finde maravilloso

en el Valle Encantado de las Hadas.

(RÍE) Estoy deseando que me lo cuentes el lunes.

¿Y tú qué, Pinocho? ¿Tienes algún plan divertido este fin de semana?

¡Voy a explorar una gruta mágica con Betulla y Mechita!

(RÍEN)

¿Y por qué no le robas los calzones al lobo Feroz, ya de paso?

No le hagas caso. Solo le gusta provocar.

Nosotros tampoco tenemos ningún plan para este finde.

¡Oh! ¡Ya tengo la solución!

(Música animada)

Nochi, no reconozco este camino. ¿A dónde estamos yendo?

Sí... ¿A dónde nos llevas, Pinocho? Solo he aceptado el desafío.

(LOS DOS) ¿Eh?

(Música suspense)

(CHISTA)

¡Ah! Pero... esa es la casa de... La casa del lobo Feroz.

Exacto. Y juntos le robaremos los calzones.

Por una vez en su vida, Volpek ha tenido una gran idea.

(RÍE) ¿A que es muy intrépido? ¿Estás loco? ¡Se nos comerá enteros!

Tranquilo.

Paulo me dijo que los findes se echa una larga siesta

después de hacer la colada,

que es cuando él suele aprovechar para ir a observar pájaros.

Robarle al lobo Feroz es el plan

más absurdo, estúpido y peligroso que he oído en mi vida.

Vosotros vigilad. No tardo ni un minuto.

(Música tensión)

¡Oh!

¿El temido lobo Feroz usa... esto?

¿Eh?

¿Le has quitado los calzones al lobo Feroz?

Sí. Y no se ha dado ni cuenta. Bien. Venga. Vámonos.

(Música acción)

(RÍE) ¡Yuju! ¡Tengo sus calzones!

(ECO) ¡Tengo sus calzones! ¡Tengo sus calzones!

¡Tengo sus calzones! ¿Eh?

(Música tensión)

(GRUÑE Y OLFATEA)

¡Ah! ¡Mis calzones!

(OLFATEA)

(GRUÑE)

Hora de cazar ladrones.

(AÚLLA)

(LOS TRES) ¡Oh!

Parece superenfadado. ¡Oh!

Separémonos. Lo despistaremos. Nos vemos en la posada.

(Música acción)

(OLFATEA Y AÚLLA)

(JADEA)

¡Oh!

Oh... ¡Te voy a convertir en sapo! ¿Pero qué...?

¡Oy, pero qué monada de calzones! ¿Son tuyos?

No. Me temo que son del lobo Feroz. Ayúdeme. Viene a por mí.

¿Son los calzones del lobo Feroz?

Um... Esto es un pelo de lobo.

Muy bien. En ese caso, te ayudaré a escapar a cambio de los calzones.

¿Qué? Ah... Vale. Trato hecho.

¡Ja! ¡Perfecto!

Abracadabra, nube de pimienta negra y gris, escaparemos en un tris.

(ESTORNUDA)

(GRITA)

Cierra los ojos. Iremos por un atajito.

¡Oh!

(ESTORNUDA)

Espejito, espejito mágico, ¿no crees que me quedarían genial?

-Cómo te lo diría... -Son divinos.

-Exactamente.

(TARAREA FELIZ)

Y ahora un poquito de brujería.

Baba de hiena putrefacta. Garra de perro.

Perdone, pero... ¿qué está haciendo?

Una poción para transformarse en lobo. ¡Largo de aquí!

Pero... es que necesito... los calzones.

(NIEGA) Ahora son míos. Hiciste un trato. ¡Hala, piérdete!

Bueno, ¿qué?

No sé... Diría que ya se ha ido.

Vale. Pues volvamos a la posada, que tengo un hambre...

¿Sabes por dónde se va a casa?

Y ahora el ingrediente final:

unos pelitos de los calzones del lobo.

(Música tensión)

(Gruñido)

Qué raro. Se supone que la poción no debería gruñir.

¡Oh!

(GRUÑE) -¿Eh?

-La pimienta no es suficiente para ahuyentar al lobo Feroz.

Ya me estás devolviendo mis calzones o te como entera.

-Te voy a enseñar yo a entrar en casa ajena sin llamar.

-¡Maldita bruja!

-¡Estate atento o te resbalarás! -¡Oh!

-Ya toca la limpieza de primavera.

¡Oh!

(Música acción)

¿Eh? ¡Um! La bruja tiene su poción. Ya puedo quitarle los calzones.

(Música tensión)

¡Oh!

(SE QUEJA)

(JADEA)

¡Y no vuelvas a poner una zarpa en mi casa!

-¡Volveré! ¡Y más pronto de lo que crees!

(Música suspense)

¡Oh! ¡Oh, no! ¡La poción de la bruja!

(LOS DOS) ¿Él otra vez? ¿El lobo? ¡El lobo!

(GRITA) Ou...

¡Qué rápido!

¿Y encima te llevas los calzones

que tan hábilmente le quité a Pinocho?

(GRUÑE) Esta vez no seré tan amable.

Abracadabra... ¡Oh! ¡Oh!

(Música acción)

¡Abracadabra, en olla raudo te convertirás!

¡Oh!

¡Te cogeré! ¡Y a tus calzones también!

(Continúa la música)

(LOS DOS) ¡Oh!

(GRUÑEN)

¿Qué? ¿Tú quién eres?

¿Y por qué llevas puestos mis calzones favoritos?

Todo es un malentendido, señor lobo.

¿Se puede saber por qué pones esa voz de niño?

¿Te estás riendo de mí? ¿Es eso? Es... Espere. ¡Soy yo! ¡Pinocho!

Lo siento, yo solo he... ¡Ah!

Me da igual si eres o no Pinocho.

¿Cómo has hecho para conseguir robarle mis calzones a la bruja?

¡Pare! Prometo explicárselo todo.

No permito que nadie toque mis calzones.

(GRITA) (GRUÑE)

(Música acción)

¡Hala! ¡Tener la fuerza de un lobo mola mucho!

(RÍE)

(Continúa la música)

(HACE BURLA) (RÍE)

¿Te crees que un viejo lobo no se sabe ese truco?

(Continúa la música)

(GRUÑE) (GRITA)

(Continúa la música)

Vaya aguante tienes... (JADEA)

¡Pero no pienso permitir...

que me dejes en ridículo...

enseñando mis calzones! (JADEA)

¿En ridículo?

No, yo solo quería hacer algo increíble

para impresionar a mis compañeros. Lo siento.

¿Eh? ¿A tus compañeros del cole? Sí. Para los deberes.

Oye, si te gusta ponerte estos calzones

no hay nada de ridículo en llevarlos.

"Absolutamente nada". ¡Oh!

¡Escucha!

"Si te gustan debería darte igual lo que piensen los demás".

¡Pinocho! ¡Pinocho!

(GRITA) ¡Socorro!

Esperad, soy yo, chicos.

¿Pinocho?

(GRUÑE)

Sí. Y cuando haya impresionado a sus compañeros

me devolverá mis calzones.

(RÍE) (GRUÑE)

Ah... Bonitos bordados. Por supuesto.

Anda que no he tardado en hacerlos. ¡Hala! ¿Los has bordado tú mismo?

¡Ahí están! ¡Oh! ¡Oh!

(Música suspense)

¿Eh? (GRUÑE)

¿Veo doble o qué pasa?

Mm... Las cosas como son, lo mismo me da que me da lo mismo.

¡Pare! Soy Pinocho. Me he caído a su marmita.

Él es el verdadero. Me da igual.

Devuélveme esos calzones o te convierto en sapo.

-No, señora. Esos calzones son míos. -¿Quieres apostar?

¡Abracadabra!

¡Oh! ¿Eh?

¿Eh? ¡Espere!

¿Y si el lobo Feroz le hiciera unos calzones personalizados?

¿Qué?

¿Esos calzones los has hecho a mano?

Es un trabajo admirable.

La elección del encaje, la calidad de la puntada...

-Oh, ¿de verdad? -¡Sí!

Son una obra de arte perfecta.

-Mira, si esto queda entre nosotros,

puedo hacerte unos, pero con una condición.

Que me devuelvas esos otros. Para mí es importante.

-¡Ja! Trato hecho. (ASIENTE)

Tome. (RÍE)

Y ahora, ¿podría devolverme a mi forma normal?

Bueno, pero solo porque, gracias a ti,

voy a ser la única bruja del reino con unos calzones a la moda.

¡Espere!

Y así fue cómo, después de ser transformado en lobo Feroz,

volví a mi forma normal.

Todo gracias a unos calzones bordados.

Pero... esa idea te la di yo.

¡Bravo, Pinocho! (RÍE)

(RÍEN, APLAUDEN)

Gracias.