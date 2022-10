(Música cabecera)

(DUELO DE MAGIA)

(Continúa la música)

Oye, Volpek, si quieres rendirte estás a tiempo.

Ah, no, eso ni lo sueñes porque tengo...

¡Ajá!

Una bruja oscura.

Bruja que será aplastada por mi hada arcoíris. ¡Ja!

¡Nube de la muerte! ¡Luz poderosa!

(Música)

(EXCLAMA) ¿Qué ha pasado?

Al parecer, que mi hada ha vencido a tu bruja.

Iba a ganar de todas formas. Dame tu carta.

De eso nada, el hada es la más fuerte.

(CECEA) ¿Por qué no lo dejamos en empate?

¡Qué estás diciendo, Follet! ¿Cómo que dejarlo en empate?

Pues claro que gana el hada, si lo sabré yo.

Mi madrina es una hada y te aseguro que es superpoderosa.

Ah, ya estamos una vez más con el rollo de su madrina.

La bruja puede vencer a tu hada Azul cuando quiera, hazme caso.

Un respeto, estás hablando de mi madrina.

Tramposo. ¡Devuélvemela! ¡Se lo diré a mi padre!

Siempre haciendo trampas. ¡Eh, ven aquí! ¡No vale!

¿Y qué hacemos? Irnos a casa.

¿A ti quién te ha enseñado a jugar a las cartas mágicas?

Solo una batalla puede decidir quién tiene razón.

¿Dices una batalla entre la bruja y mi madrina?

Sí, para averiguar quién es más poderosa, una hada o una bruja.

Vale. Y si gana mi madrina me quedo tu carta, ¿trato hecho?

Sí, pero la que va a ganar es mi bruja, yo me quedaré la tuya.

Bien. Yo me encargo de mi madrina y tú te encargas de tu bruja.

(A LA VEZ) Hecho.

-En mis tiempos no costaba tanto encontrar

garras de dragón mordisqueadas. -Tengo uñas cortadas de trol

que sirven igual, te las dejo a buen precio.

¿Las brujas usan todo tipo de cosas raras para hacer su magia porque son

menos poderosas que las hadas?

Pero qué pregunta más extraña. -Más bien es una pregunta absurda.

Seguro que tú eres muchísimo más poderosa que una hada.

¡Oh! La duda ofende.

Oye, ¿por qué no le haces una pequeña demostración?

¿Un duelo? Estaría bien, ¿no?

Pinocho, seguro que doña Bruja tiene cosas mejores qué hacer

en un día tan hermoso como el de hoy.

-Aborrezco los días hermosos.

¡Ah! -¡Ah!

(RÍE) La has liado un poquito en la tienda.

(RÍE)

¡Uh!

Y se va sin pedir perdón.

Yo que tú le hacía un conjuro, para que aprenda.

Tengo que hacer muchas cosas,

Betulla me espera en el parque, tenemos clase de magia.

Le va a enseñar unos conjuros a Betulla.

Dile a la bruja que mi madrina está practicando en secreto

para el duelo. ¡Ah!

Ya la guardo yo.

(Música)

Abracadabra, por el aire a otra parte.

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Hala, qué pasada! (RÍEN)

Oye, ¿no sabrás hacer remolinos por casualidad?

¡Serían una chulada!

Abracadabra, roto y giro, espiral y revoltijo.

(GRITA)

Abracadabra, corrección de dirección.

(Música)

(RÍE) Lo ha hecho a propósito, estoy seguro.

(RÍE) Qué buen aterrizaje.

(RÍE) Pinocho, anda y ven a ayudarme.

¿Has visto eso? Y encima va y se ríe.

Lo siento muchísimo.

-¡Y un cuerno! Se te da mucho mejor ser una hipócrita que la magia.

-Este desafortunado incidente no habría ocurrido si supieras volar

en tu escoba. -Qué impertinencia. Eres una...

En lugar de discutir, ¿por qué no os retáis a un duelo de magia?

¿Para qué? Doña Bruja podrá tener el genio torcido, pero estoy segura

de que en el fondo es muy buena. -¿Yo muy buena?

Perdona, pero no he venido aquí a escuchar tus insultos.

Te reto oficialmente a un duelo.

Nos vemos en las ruinas del castillo al atardecer.

(RÍE)

(SUSPIRA) Siento mucho toda esta desgracia, niños.

¿Un duelo?

¿Y me has utilizado a mí para poder engañar a tu madrina?

No seas tan dramática,

un duelo, una batalla, no es nada.

¿No te das cuenta? En un duelo siempre se hacen conjuros reales,

puede haber heridos.

¿No crees que estás exagerando un poco, Betulla?

(Música)

¡Oh! Qué engreída.

Típico de las hadas. Y qué grosera.

Suerte que estabas allí para verlo.

Ahí estás, preciosa mía.

Mi vieja barita de los duelos.

Veremos si soy tan buena como dice. (RÍE)

(TOSE)

(TOSEN)

Sería una lástima perder por un poco de polvo.

¡Mi barita!

Solo quería ayudar a que estuvieras lista para el duelo, yo no...

No tenía ni idea de lo del agua.

¡Zorro estúpido!

"Abracadabra, cardo melora", ¡transformación!

¿Qué me dices, orejitas? ¿Me ves preparada ahora?

Espero que no se te olvide venir al duelo.

Y más vale que gane, por tu propio bien.

-No sé cómo has podido hacerlo, yo no tengo tanta paciencia.

-Si te digo la verdad, he estado a puntito de perder los estribos.

-Lo cierto es que la bruja es especialista

en sacar de quicio a la gente.

(Vajilla)

Como sean esos duendes otra vez ¡se van a arrepentir!

Volpek, ¿qué estás haciendo tú aquí?

He venido a desearte buena suerte

porque la bruja está muy muy en forma.

Ya.

Veneno pegajoso, nube carnívora y para acabar, como colofón,

espinillas en llamas. ¡Ajá!

-Bien, acabemos de una vez con esta tontería.

Qué raro, parece que se ha mojado.

¿Y qué pasa?

Mojar una barita mágica es como meter un farol encendido en el agua,

tarda varios días en secarse. ¿Pero cómo ha podido ocurrir?

(A LA VEZ) ¡Volpek!

-Si alguien ha hecho trampas, tenéis que demostrarlo,

si no el duelo no se puede detener.

Vamos a necesitar un buen plan y otra barita mágica.

(Redoble)

Disculpad, pero según las normas de los duelos mágicos,

los adversarios deben contar 10 pasos de idéntica longitud.

¿Y crees que la bruja no sabe contar?

Nada de eso, pero tiene las piernas más cortas que el hada Azul

por eso las distancias no serán iguales.

Lo siento, muy pequeños. (SUSPIRAN)

No. (EXCLAMAN)

(Música)

Qué faena, solo tiene 150 años y ya se ha roto.

Eh... Hola, mamá.

¡Anda, qué bien me vienes! Ve donde Alí a comprarme un cucharón,

la cena depende de ti.

(Música)

¡Uhm!

¿Y también hace café?

-Es mágico, créeme, pero tranquilo, que no suena a cada hora.

-No termino de decidirme.

-Entonces, ¿sí o no?

¡Ah!

(Tictac)

Follet, ¿a qué distancia debería estar el público del duelo?

Eh... Buena pregunta, voy a comprobar qué dice el reglamento.

(ASIENTE)

¿Y en rojo? ¿Lo hay en rojo? ¡Ay!

(Tictac)

Ya lo tengo. Según la Norma 1078 B-6 párrafo 3 de los duelos de magia...

-¡Basta!

Estoy hasta la coronilla y tengo un duelo que ganar.

-Bueno, eso ya lo veremos.

(Música)

Abracadabra, fenomenal. ¡Toma ya! -¡Ah!

¿Se encuentra bien?

Si tienes tu barita, sí.

Oye, no vale ayudarla a levantarse.

¿Ya estás mejor, querida? Porque me aburro.

Abracadabra, moco de dragón pegajoso. -¡Tornado remolino!

(Música)

(GRITA)

Pero, ¿cómo es eso posible? No es su barita mágica.

¡Ah! Conque estas tenemos, ¿eh?

Abracadabra, nube carnívora, eres... Es una tramposa, no es su varita.

¿Ah, sí? ¿Y tú cómo lo sabes?

Pues... ¿Alguien ha hecho trampa?

Eh... Eh... ¿Quién lo dice? Porque yo no he dicho nada,

pero bueno, ¿qué os pasa? Seguid.

Parece que va a nevar, ¿verdad? Qué calor.

Abracadabra, toda la verdad con este conjuro se sabrá.

No sabíamos qué carta era la más poderosa, así que Pinocho y yo

decidimos tenderos una trampa para que os enfrentarais

y, como yo quería ganar, te saboteé la barita.

(Música)

Sí, quería demostrar a todos que eres la mejor.

Nunca pensé que se nos iría de las manos hasta tal punto.

No tan rápido, sabandija.

Como resulta que ya no existe ningún motivo para que peleemos

nos toca divertirnos un poco, ¿no crees?

(Música)

Ahijado travieso.

-Zorro astuto.

Venga, pareja. ¡A jugar!

Otra vez no.

Se ha movido. De eso nada.

(RÍEN)