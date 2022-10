(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"LOS CUIDADORES DE ARAÑAS"

Damas y caballeros.

No, no.

Es un gran honor para mí estar hoy aquí...

No, no me gusta.

Me honra...

Mm... Tampoco me convence.

¡Paso que vamos! (RÍEN)

¡Ah!

¡Estáis locos!

(RÍE)

¡Somos los reyes del aeropatín!

(LOS DOS) ¡Oh!

No lo entiendo.

Se ve que ha venido un poco de viento

y zas, directo a tu escoba.

Claro, y ahora también me dirás que ibas montado tú solito

en esos dos aerochimes. Eh...

Ay.

Pues...

¡Se acabó!

Por tu culpa ahora tengo que cuidar del pobre Maurice.

Ya puedes encargarte tú de mi compra.

Mamá va a curar al pequeño Maurice con muchos besitos.

Muac, muac.

(RESOPLA) Uf...

Son muy antiguos y muy difíciles de encontrar.

¡Oh!

Oye, ¿a qué huele esa cosa?

A sudor de dragón marinado,

esto es pus de trol

y esto, zumo de diente podrido de elfo negro.

Puaj.

No quiero saber para qué lo utiliza.

¡Eh, Nochi! Tengo que irme. Gracias, Alí.

A mandar.

¡Uf!

Oye, has estado muy hábil con la bruja.

Gracias por no chivarte.

Yo te ayudo. Para eso están los amigos.

¡Uh!

(OLISQUEA) Qué peste.

Es el perfume que usa la bruja. (RÍE)

Puaj.

¡Amigos! Espantoso.

Estoy encantado...

Mm... Feliz. Estoy muy feliz.

(RÍEN)

Madre mía, qué pestazo suelta.

Oye, ya es la segunda vez. ¿Lo estáis haciendo adrede?

¿El qué? Estábamos hablando de... No me importa.

Intento ensayar este discurso. ¿Ah, sí?

Pero es supersecreto.

Qué bueno. Anda, cuéntanoslo.

A cambio, te dejaremos oler el perfume de la bruja.

¡Ah!

(RÍEN)

(ULULA)

Mechi, para. Ese es Maurice.

Vámonos.

Pues hacéis bien, y llevaos de aquí esa peste.

¡Bien! (RÍE)

¿Eh?

(RÍE)

Oh, oh.

¡Oh!

¡Hala!

Ha faltado muy poco. ¿Estás bien?

Sí, gracias.

Oye, ¿dónde ha ido Volpek?

Oh...

(Música suspense)

¡Oh! ¡El sombrero de Volpek!

Vol... ¿Eres Volpek?

¡Ay! ¡Una araña!

Es Volpek, que se ha convertido en una araña.

Ay, la bruja se va a enfadar un montón.

En fin, hemos pensado que podría intentar ayudar a Volpek.

Menuda impertinencia.

-Mm... ¿Eres tú el que ha derramado mis valiosos frascos de pociones?

¿Siempre es tan ruidoso con los dientes?

Como le decía, ha sido sin querer, un accidente.

Abracadabra, salivación transformación.

(RÍE) ¡Pero bueno!

Diga, ¿por qué ha hecho eso?

Uy.

Habrá sido un accidente sin querer.

Que no hubiera castañeteado los dientes.

-Por pesado.

-Oh.

Tranquilo.

A nada que agite la varita estará todo arreglado.

Abracadabra, que el hechizo sea revertido.

¿Eh?

¿Oh?

¿Algún problema?

La duda ofende.

Abracadabra, ordeno que el hechizo sea revertido.

Algo raro le pasa a mi varita.

Oh.

¡Abracadabra!

Que el hechizo sea revertido.

¡Mechita! Tranquilo, amigo.

¿Y qué pasa con Volpek?

No lo sé. A lo mejor has perdido un poco tus poderes.

-Suele pasar cuando te vas haciendo mayor.

-Ja. Nunca he estado más joven que ahora.

¡Ni tan hermosa!

-Cierto.

En ese caso podrías pedir ayuda a Kiblik, el Hechicero.

-¿Qué? ¿Y que crea que soy idiota?

Podría hacerle creer que es un desafío

que solo un hechicero grande y poderoso como él puede lograr.

Sí.

Esa no parece una mala idea.

Ay, ay, ay.

Cuídamela mientras estoy fuera. ¡Ay!

¡No, porfi! Me dan miedo las arañas.

(RÍE MALÉFICAMENTE) Así aprenderás.

No os mováis. Volveré con Kiblik el Hechicero.

No pensarás dejarme aquí, ¿verdad?

(RÍE)

Habría que darle de comer.

Podríamos buscar moscas de aperitivo.

(RÍE) ¿Te imaginas la cara de Volpek si se encontrase unas patas de mosca

entre los dientes? (RÍE) Qué gracioso.

(Zumbido)

¡Ahí hay una!

(Música animada)

¡No es para ti!

(LOS DOS) ¡Uh!

Qué cabeza más dura, Nochi.

¡La tenemos!

¡Volpek, a merendar!

¡Oh!

¡Maurice!

¡Maurice!

¡Ah!

(ULULA)

Oh...

¡Ah! ¡Melchi!

¡Ah!

¡Ah!

¡Melchi!

(Música animada)

¡Socorro! ¡Una araña!

¡Socorro!

¡Ah!

Oh.

¡Ah!

¡Cuidado!

¡Ah!

Ay.

¡Oh!

Melchi, ¿te encuentras bien? (ULULA)

¿Dónde está Volpek?

¡Suelta a Volpek!

Verte nunca me había alegrado tanto.

¡Oye, tú!

Espere, no hemos hecho nada.

Es que Volpek quería ir a hacer pis.

Hemos tenido que sacarlo, pero...

¡Ya estoy hasta la coronilla de tus mentiras!

¡No!

¡No!

¿Eh? ¡No!

(GRUÑE)

¿Es que hoy es imposible tener un poco de paz y tranquilidad?

¿Cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo?

¿Entonces significa que escapó de la nube mágica a tiempo?

¿He molestado a Kiblik el Hechicero para nada?

-Ah.

¡Eh! (RÍE)

¡Os voy a convertir en caca de duende!

¡No, mejor en zumo de espinilla de sapo!

¡Oh!

¡Eso es! ¡Es una genio! ¿Eh?

Va a tener que convertirme en Volpek.

¿Cómo?

Mm...

Venga, lance el hechizo.

Abracadabra. Vipivope copia de Volpek.

¿Mm? Oh...

Hala, ya está.

Melchi, procura que Kiblik no vea al Volpek de verdad.

Descuida. (RÍE)

¡Holi!

Dime, ¿cómo vas con tu discurso superimportante?

¿Esto es algún tipo de conspiración? ¡Solo quiero silencio!

Pero no oigo más que gente parlotear y cosas que explo...

(CHISTA) Anda, dame un abrazo de perdón.

Pero, ¿a ti qué diantres te pasa?

Nada, que siento muchísimo haberte molestado.

Desde luego, aún no dominas el vuelo en escoba.

De no ser por mis avispados reflejos,

ahora mismo estaría chapoteando en medio del lago.

-Sí, nadie vuela tan bien en escopa como el mago Kiblik.

-Por supuesto.

En fin, querida. Mi tiempo es oro.

Date prisa y muéstrame a la víctima de ese misterioso conjuro que decías,

pero ahora iré primero.

¡Suéltame! Anda, tontorrón.

Necesitas un buen abrazo.

Bueno, me las piro.

Melchi, estás loco. ¡Loco!

Puaj.

Eh...

Se ve que le pasa algo a mi varita.

-Quizás se trate de un antiguo y potente conjuro ya olvidado.

-Quizás se trate de un antiguo y potente conjuro ya olvidado.

-¡Pues claro!

Bravo, gran hechicero. (RÍE)

Abracadabra.

-¡Oh, qué maravilla! Qué poder tan inmenso.

-Fiu.

Sí. Quien tuvo, retuvo.

Anda, que menudo enigma, ¿eh?

Oh, gracias, todopoderoso hechicero. (RÍE) No hay de qué.

Me alegro de poder ser útil.

Y vas a tener que esforzarte más con los hechizos.

(SE BURLA) Claro.

Si no le importa... Hum.

Abracadabra, vuelta atrás allá va.

A partir de hoy, al final de la clase,

el hada tocará la campana, no durante 10 segundos,

sino durante 15.

(Zumbido)

¿Ese era el discurso supersecreto?

Puff, pues vaya birria. Vámonos.

Un momento. Creo que falta la mejor parte.

¡Ah!

¡Una araña! (RÍEN)

¡Chócala!

(Música créditos)