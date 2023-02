(Música)

"La aldea encantada de Pinocho."

-"El cuernecito bonito."

¿No deberíamos escondernos? No te preocupes.

Con mis agudos sentidos de zorro, nunca me sorprenderán.

(Arbusto)

(GRITAN) (AMBOS) ¡Sorpresa!

¡So tramposo!

¡Ajá!

(RÍE)

(RÍE)

Volpek, tienes la varita del revés.

(RÍE) Mendrugo. (RÍE)

¡Es mágico!

¿Por qué nunca habíamos estado en este sitio?

Mirad allí. Hay algo que brilla en el suelo.

Un cuerno de unicornio.

¡Es mío! Yo he encontrado el claro. No lo toques, quieto.

Está prohibido llevarse un cuerno de unicornio de donde reposa.

Eran animales sagrados y poderosos.

Desaparecieron en la gran guerra

entre los unicornios y las hadas contra los troles.

Fue hace más de 100 años.

Bétula tiene razón.

Nosotros hemos quedado con Betilda. Luego se lo enseñamos a Farfalla.

¡Mira lo que te has hecho por jugar a tonterías!

Así causarás buena impresión a la princesa.

Ser alcalde cuando seas mayor está bien,

pero imagínate llegar a ser príncipe.

(RÍE)

¿Volpek?

¡Volpek!

Haz caso a tu madre y pórtate bien con la princesa.

Puedes confiar en mí, mamá. (RÍE)

Alteza real, sois bella y majestuosa.

Sois la más gentil entre todas.

Princesa Betilda.

Dejaos de "princesa", somos amigos.

Me alegro muchísimo de veros.

-¿Cómo se atreve a ignorarnos así?

Y encima, por esos mocosos.

(RÍEN)

Verás, estaba... Oh, alteza sublime y real.

¿Qué quieres, Volpek? Estoy hablando con mis amigos.

Os pido mil disculpas, alteza.

Traigo un regalo para vos, una sorpresa.

¡Ay, me chiflan las sorpresas!

Oh.

Pero qué regalo más maravilloso.

Gracias, Volpek.

Es un auténtico cuerno de unicornio.

¡El cuerno! Betilda, quieta.

Pero... ¿Dónde se ha ido?

¿Es una especie de broma, Volpek?

Pues veréis, yo tampoco lo entiendo.

¡Mirad!

¿Qué hace en mi frente?

¡Oh! ¿Qué es lo que me está pasando?

¡Farfalla!

Hemos encontrado un cuerno de unicornio.

¡Oh!

¿Estáis seguros? (ASIENTE)

Los unicornios siempre iban al cementerio de unicornios

cuando presentían su fin.

Es un lugar maravilloso más allá de las estrellas.

Al unicornio al que perteneció ese cuerno

no le quedarían fuerzas para ir.

En fin, habéis hecho lo correcto al venir a verme

antes de que lo encuentre nadie.

Llevadme a él. Farfalla, no, no es por ahí.

¿Qué pasa?

Es que el cuerno lo tiene Betilda pegado a la frente.

¡Reluciérnagas!

Se convertirá en unicornio poco a poco y,

una vez se haya transformado, no habrá forma de revertirlo.

Dime qué podemos hacer algo para evitarlo.

Intentaré deshacer el hechizo, pero necesitaré polvo de sol.

Vigilad a la princesa mientras lo busco.

¡Un unicornio!

Hoy es mi día de suerte.

-Encontraremos una solución.

Mañana nos reiremos de esto, ya lo verás.

Si me permitís decirlo, ese cuerno os sienta divinamente.

(GRUÑE)

¿Qué tal unas flores frescas para apaciguaros?

¿Crees que es el momento de regalarme flores?

¡Te prohíb...! (RELINCHA)

¿Qué me está pa...? (RELINCHA)

-Te prometo que todo va a ir bien.

So, bonito, ya pasó.

Tú tranquilo.

¿Qué te has creído? ¿Que soy un caballo?

(AMBOS) ¡Volvimos! -¿Traéis buenas noticias?

Empieza a convertirse en un unicornio.

Farfalla nos ayudará.

Antes de que la transformación se vuelva irreversible.

Ah, irrever... (RELINCHA)

(RELINCHA)

¡La puerta!

¡No!

(RELINCHA)

Auguro problemas.

¿Por qué iba a hacerlo? -Por educación.

(RELINCHA)

Ajá.

Conque estáis aquí.

¿Dónde está Betilda?

-Pues creo que la he visto por el laberinto.

(RELINCHA)

(HUELEN)

-¿Qué peste es esa?

Huele como a... -A caballo.

Creo que viene de ahí. Betilda...

Es Volpek, se ha comprado un perfume nuevo.

Sí. Venga, Volpek, díselo.

Sí, por mi cumpleaños.

Y pensar que quiere ser alcalde de la aldea...

-Por cierto, sé dónde podéis encontrar

la revista Peinados, que acaba de salir.

Creo que tengo un ejemplar en mi casa.

Esta me la vas a pagar, Pinocho.

Sí, vale.

En cuanto hayamos salvado a Betilda.

¿Quién eres? (RELINCHA)

-Me llamo Grilda y adoro los unicornios.

(RELINCHA) -Toma, para ti.

Una rica manzana, muérdela.

Está buena, ¿eh?

El viejo truco de la manzana nunca falla.

(RÍE) Buenas noches.

¡Betilda!

(RÍE)

¡Betilda, despierta!

Grilda no tiene derecho, es mi princesa.

Pues ven con nosotros a rescatarla.

Pero, pero...

¿Estáis locos? ¿Enfrentarnos a Grilda?

¿Y qué prefieres: que abandonemos a Betilda

o que le digamos a tu madre que por tu culpa

una princesa está a punto de convertirse en unicornio?

No, no, no. (RELINCHA)

(RELINCHA)

Sigue transformándose. Hay que darse prisa.

Poción de poder unicornio, cuerda irrompible de unicornio...

Con tantos conjuros de unicornio,

al fin conseguiré ser la bruja del año.

(RÍE)

Tenemos que encargarnos de Grilda.

Al menos, hasta que rescatemos a Betilda.

Creo que se me ha ocurrido una idea.

¿Por qué me estás mirando de esa forma?

Una hora más y estarás totalmente transformada.

Serás toda mía.

Tu cuerno, tus crines, tus pezuñas...

¡Para todas las gloriosas recetas!

(RÍE)

(Relincho)

¿Eh? ¿Otro unicornio?

Desde luego, hoy es mi día de suerte. (RÍE)

¡Chst! Vamos a rescatarte, tranquila.

Oh, no. Démonos prisa.

(RELINCHA)

¿Qué?

¿Eras un señuelo?

(GRITA)

Abracadabra, cuerda mágica que se desenrede y libre quede.

(RELINCHA)

Vamos, que viene.

¡Ah!

¡Dejad en paz a mi unicornio, so granujas!

Vais a saber lo que le pasa a quienes logran hacerme enfadar.

(Truenos)

(AMBOS) Corre, Betilda.

(RELINCHA)

-Tú lo has querido, unicornio.

(RELINCHA)

(GRITA)

Ay...

Tranquilo, unicornio bonito.

(RELINCHA) (GRITA)

(RÍEN)

¡Betilda, eres la mejor!

Sigue transformándose, no ha parado.

Hay que buscar a Farfalla. ¡Pinocho, Bétula!

¡Farfalla!

Espero no llegar tarde.

Todo saldrá bien, Betilda.

Abracadabra, princesa eras y princesa volverás a ser.

¿Te encuentras bien?

Sí, muy bien.

¡Anda! ¿Eso es un cuerno de unicornio?

-Sí, pero voy a mandarlo al cementerio de unicornios,

donde tendría que estar desde un principio.

Abracadabra, espíritu arco iris.

Al cementerio de unicornios tú irás.

¡Hala!

-Gracias otra vez. Volveré a veros en cuanto pueda.

(TODOS) ¡Adiós, Betilda!

Espera, mi querida princesa.

Os pido perdón con un pequeño regalo.

Una lámpara mágica para que se cumplan todos vuestros deseos.

Gracias, Volpek. ¡Ah, no!

Mi primer deseo es no volver a saber de ti.

Y el segundo es no volver a verte jamás.