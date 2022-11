# La, la, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la, la.

# la, la, la, la, la. # La, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la, la.

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

# ¡Pinocho! #

CAPERUCITA VIOLETA

No tengas miedo, sito bonito, ¿eh?

No me las voy a comer todas. Eso no es lo que dice tu nariz.

Bien.

Dos aperitivos por uno.

Tranquilo, ya te zamparé a la próxima.

(RÍE)

Están "riconudas".

Dejaré de sobra para la tarta de tu madre.

Pienso asegurarme.

Abracadabra do re mi, cesta, ven a mí.

¡Oh!

¡Ah!

¿Qué pasa? Tu amiguita tiene razón.

No comas tantas fresas o te pondrás demasiado dulce.

Y eso me viene mal para los dientes.

(RÍE)

-Mejor come calabacines, así no te saldrán caries.

(RUGE)

Tres aperitivos.

Es mi día de suerte.

(GRUÑE)

-Más vale que corras si quieres atraparme.

(GRUÑE)

¿Quién es esa?

Eres un lobo de tres al cuarto, querido.

Ni idea de quién puede ser.

¡Pero me parece increíble!

(GRUÑE)

Hala, otro lobo menos.

-¡Sácame de aquí!

¡Vaya! Gracias. Pero...

¿Quién eres tú?

Caperucita Violeta, pero me llaman Cape.

Desde que un lobo se comió a mi abuela,

me dedico a capturar estas bestias y a enviarlas al Gran Norte.

Hala, hasta "nunqui", feroz.

Pero allí hace un frío que pela.

Y no hay nadie para picotear.

No esperaréis que vivas solo comiendo carámbanos.

Mandas a todos los lobos allí arriba.

A todos, los lobos son malos.

¡No, Paulo no!

¡Oh! ¿Quién es ese tal Paulo?

¿Un lobo? Eh... No.

¿Tú eres el famoso Pinocho?

Paulo debe de ser un lobo.

Y créeme que lo atraparé.

-¡No, mi hijo, no! -Qué curioso.

(OLISQUEA)

(GRUÑE)

-Por favor, ayudad a Paulo.

A ti te ha pillado, no a mí.

Advierte a Paulo, la entretendré. Hecho.

¡Cape, quiero ayudarte!

Es verdad que Paulo no es malo,

pero ¿quién sabe cómo será de mayor?

Por cierto, huele a la gente que se acerca a kilómetros.

Tranquila, vengo preparada.

Esencia de champiñones podridos, moho y caca de lobo.

Nunca me huelen venir.

Ah, por mí no te preocupes, yo...

(OLISQUEA)

Es por aquí.

(GRUÑE)

¡Paulo! Una cazadora ha capturado a tu padre.

Viene a por ti y quiere mandarte al Gran Norte.

¿Qué? Tengo que ir a salvarlo.

No, escóndete.

No se lo llevará hasta que te haya atrapado a ti.

Creo que hay una cueva aquí cerca. No.

Esconderte en el bosque es arriesgado.

Cape te busca allí.

Yo sé dónde esconderte en la aldea.

¡Ah!

¡Oh, no, ya está cerca.

Sígueme.

No hay nadie.

Abracadabra no te abras.

Este libro sigue caliente, se nos ha escapado.

¿Alguien se ha chivado?

Estoy segura de que ha sido esa marioneta.

¡Ah!

En estas casas viejas se atasca todo, ¿eh?

(GRITA)

(OLISQUEA)

Ah, a Cape no hay lobo que se le escape.

(HACE FUERZA)

¿Quién osa molestar a Barbarroja?

Somos Pinocho y Paulo, abre, por favor.

Hola, ¿queréis tomar un té?

Lo tengo de chocolate, chuche y canela.

Lo siento, no hay tiempo, Paulo está en peligro.

No hay más huellas.

Un lobo en la aldea llama la atención.

Tranquila, Betulla, vamos a atrapar a Paulo.

Hola, chiquitín.

-Hola, holita, ¿qué tal?

-¿Han pasado una marioneta y un lobo por aquí?

No digas... ¿Pinocho y Paulo?

Sí hace poco.

Huele igual de bien que en el bosque.

¡Pis en la jaula!

Han entrado en casa de Barbarroja.

¡Oye! ¿Te apetece que hagamos problemas de mates juntos?

No le hagas caso, Cape, el pobre está fatal.

Sí que parece un poco raro.

No pierdo nada por entrar y mirar.

(GRITA)

Ahí están. Paulo, escóndete.

¿Quieres que nos pillen o qué?

¡Uy! Siento el pisotón, Follet.

Aquí estás.

-¿Quién osa entrar en el hogar del temible Barbarroja?

-¿Qué? ¿Aquí vive un ogro?

¿Eso del suelo es una mancha?

-No puede ser, acabo de encerar.

¡Ay!

Ahora dime, dónde está el lobito.

¡Bravo!

¡Suéltame!

-No hasta que dejes de perseguir a Paulo.

-Muchísimas gracias.

Liberemos a tu padre.

Oh, bella dama.

Hermosa como una ecuación de segundo grado.

Tus ojos brillan cual números primos

y tus números enteros no tienen restos.

Tu hipotenusa de tez de melocotón es inigualable por diez

y redondeada a dos o tres decimales.

Cómo anhelo que calculemos,

dividamos y multipliquemos como iguales.

¡Iguales! (RÍE)

¿Eh?

Más vale que me sueltes o te mando también al Gran Norte.

-¡Suéltala, monstruo!

Ella es un ser puro y majestuoso.

-¡Ay!

-Gracias, pequeño.

(GRUÑE)

¿Qué es esa peste? ¿A qué huele?

A un plan que no ha funcionado.

¡Espérame, porfi!

Papá, despierta.

Eres libre.

-De eso nada.

Tienes una cita en el Gran Norte.

(GRUÑE)

-Antes me haré un sándwich contigo.

(GRUÑE)

-¡Bien!

-Venga, ya basta.

-Aparta, hijo o te harás daño.

-¡No os peleéis!

-¡Oh, mi pobre amada!

-¿Qué es lo que he hecho?

-Lo que hacía falta.

-Rápido, hijo, atémosla. -No, papá está herida.

¡Señorita! Señorita!

(CAPE RÍE) (TODOS) ¡Paulo!

¡Quieta! Estás bien porque te he ayudado.

¿Qué? ¿De verdad?

Suelta a mi hijo, llévame a mí.

Es buen chico. Demasiado.

Esta es la prueba.

Ni a una mosca le haría daño.

Mira mi nariz.

Puede que no todos los lobos sean malos.

Está bien, os dejaré marchar.

Que sepas que solo lo hago por tu hijo.

Ya puedes andarte con ojo y tomar buen ejemplo de él.

-¡Oh, bella y generosa cazadora!

-Uy, perdona, ha sido la inercia.

Creo que el amor no es lo mío.

-Pero huele de maravilla.

-Adiós. Con suerte, no volveré a veros nunca.

-¡Ah!

(RUGE)

-¡Papá!

¡Caperucita!

No, no, no es lo que creéis, En absoluto.

¡Oh!

¡Dichosa Caperucita!

-Buen intento, papá. (TODOS RÍEN)