(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"LA CABAÑA ABANDONADA"

¡Adiós, pequeña mariposita!

Deliciosa. ¡Mechita!

¿Pinocho? Ven a ver lo que he encontrado.

(RÍE)

Pero bueno... Una cabaña. ¡Qué pasada!

Oh...

¿De quién crees que será esta casa?

Por la pinta que tiene,

de nadie desde hace cientos de años, diría yo.

Pues me chifla.

Mola un montón y tiene un caldero como el que hay en tu casa.

A lo mejor esta cabaña es de tu bisabuela.

(RÍE) No, es el escondite de una bruja.

(RÍE) Sí... seguro.

Oye, ¿y si hacemos que este sea nuestro escondite secreto?

Pero se lo contaremos a los demás, ¿no?

Sí, claro, aunque entonces ya no sería tan secreto.

Aquí podemos hacer de todo. ¿Como una competición de eructos?

¡Sí! Y echarnos la siesta en vez de hacer deberes.

¿Trato hecho? ¡Sí!

Tengo unos cojines en casa que no usamos.

¡Vamos a por ellos!

Aquí están.

Mira lo que había en el desván, dos libros muy gordos en matemáticas.

¿Mates? Para sentarse en ellos.

(RÍE) ¿A dónde vas con todo eso?

Vamos al parque a estudiar mates.

Los almohadones son para sentarnos. Así estudiaremos mejor.

¿Te vienes con nosotros?

Tengo unas ganas locas de repasar las tablas de multiplicar.

¿Qué está pasando aquí?

Oh, Betulla, precisamente te estaba buscando.

La cabaña nos va a quedar increíble, ¿eh?

Korat tenía razón, es una cabaña preciosa.

(SORPRENDIDO)

(A LA VEZ) ¡Eh, qué demonios haces en nuestra cabaña!

¿Vuestra cabaña? Oh, no, creo que no.

Para empezar, mirad, yo estoy dentro y vosotros estáis fuera.

Vale, tú te lo has buscado. Ya sé cómo vamos a solucionarlo.

¡Piedra, papel o tijera!

(RÍE) Demasiado tarde, cara palo. Sed todos bienvenidos.

(SORPRENDIDOS) ¡Betulla!

Yo iba... A estudiar mates al parque, ¿eh?

Ya lo veo.

Pasad, pasad.

Incluso aquellos que no querían compartir la cabaña con sus amigos.

A lo mejor es que no eres nuestro amigo.

¿Qué pasa conmigo y qué pasa con Betulla?

Olvídalo. Al menos ya sabemos de qué van ese par de egoístas.

(TITUBEA) No lo habéis entendido.

Íbamos a ponerla bonita antes de enseñárosla.

Sí, preciosa. Vaya par de botarates.

Tachán. Pasen y admiren el palacete.

Un poco mugriento para ser un palacio.

(ESTORNUDA) Y está lleno de polvo.

Reconozco que no le viene mal una limpieza.

Por eso Mechita y yo construiremos una cabaña nueva.

¿Construiremos? ¡Sí!

10 veces mejor que esta.

Y, por supuesto, podrá utilizarla todo el mundo.

¿Quién se viene a construirla?

Esto, mi querido Pinocho,

es lo que se llama un gran y enorme patinazo.

¿Eh?

Nuestra cabaña será mejor, panda de pringaos.

¿Vamos a construir una cabaña solo para nosotros?

Es mucho trabajo. Debimos compartir la otra.

Volpek no va a estar allí todo el tiempo.

Eso no lo sabes.

Además, seguro que se pasa el día dándoles órdenes.

Tranquilo, va a ser divertido,

y conozco el sitio perfecto para construirla.

Aquí, en este viejo tronco seco. ¡Vamos a ser los reyes del bosque!

Ay... Me sigue pareciendo mucho trabajo.

Piensa en la cara que pondrán cuando la vean, sobre todo Volpek.

Ahí va a quedar ideal.

Yo he traído unos cojines, a menos que su majestad Volpek

quiera prestarme su trono.

¿Y esto qué son, bayetas? De eso nada.

Son unas zapatillas, así no la ensuciaremos al entrar.

Bien pensado. ¿Sabéis qué?

¿Qué?

A esta cabaña le hace falta un buen repaso.

Vamos, cuanto antes quede como los chorros,

antes podemos empezar a divertirnos.

Korat, ve a quitar las hiedras y los hierbajos de ahí fuera.

Pero... me voy a ensuciar.

Betulla, quita las telarañas.

Si te molestan tanto, ¿por qué no las quitas tú?

Hasta ahora no has hecho nada. Mentira.

¿O crees que organizar todo esto es no hacer nada?

¿Sabes qué? Voy a descansar. Estoy agotado.

Sí, claro. Da igual.

Creo que voy a ir a buscar una alfombra.

Y yo iré a recoger flores para darle un poco de color a esto.

(Música)

Buen trabajo, Korat, muy bien.

Ahora coge esa escoba y quita todas la telarañas.

(RÍE)

(RÍE) ¿A que ha quedado increíble nuestra cabaña?

Sí.

Ahora vamos a enseñársela a todos.

(Música)

Tengo que reconocer que está bastante bien.

¡Toma!

Sí, bueno, es menos cutre de lo que me esperaba.

Es verdad, pero la nuestra es mejor.

Pero ellos han trabajado mucho más en la suya.

Sí, puede ser, pero ¿sabéis qué? Vamos a hacer un fiestote.

¿Qué?

Eso es, un fiestote. Con música, baile, comida.

¿Pero no puedo ir a una fiesta vestido así?

He oído que has hablado de comida. Sí.

Y también voy a invitar a Somnella a la fiesta.

Oh. (RÍE)

¿Sabéis qué?

Los perdedores también pueden venir. Andando.

Tú a la panadería, trae algo de comer.

Eres glotón, seguro que eliges algo que esté bueno.

¿Qué? ¿Yo un glotón? (RÍE) Qué cosas tienes.

Venid también.

Qué más da que Volpek se dé aires,

lo que importa es pasárnoslo bien juntos.

Es verdad.

Yo no pienso perderme una fiesta con Somnella.

Digo... con vosotros.

No podemos ir. ¿Por qué?

¿A qué viene ahora esa tontería?

¿Pero no lo entiendes? Eso hace que Volpek gane.

Tenemos que quedarnos aquí.

(GRUÑE) ¡Pero la otra cabaña es mejor!

Tú decidiste que yo tenía que ayudarte a construir esta

cuando para mí la otra estaba bien...

Pero Mechi...

¿Y ahora pretendes tomar más decisiones por mí?

Pero porque eres mi amigo.

Por eso siempre quise que fuera para los dos.

Mira, podemos comer esto. Solo hay que buscar más.

¿No querías una cabaña para ti? Pues ya la tienes. Adiós.

Cuando dejes de ser tan cabezota, ya sabes dónde estamos.

Oh, soy un perdedor. (GRITA)

Ya te he dicho que yo no he sido.

Además, ¿qué se me ha perdido a mí en tu cabaña?

-Alguien agarró a Héctor.

Menos mal que consiguió escapar.

-Desde luego, qué vergüenza.

Te vas de tu cabaña doscientos años de nada

y llega un cualquiera y se queda con ella porque sí.

-Descuida, me voy a encargar de convertir al culpable

en un calcetín sudado. Qué bien huele por aquí.

-¿Un pastel? -¿Pastel?

¿Aquí quién ha hablado de pasteles? (GRITA)

(Música animada)

(Llaman a la puerta)

Vaya, pero qué alegría verte, Pinocho.

¿Vienes a reconocer que has perdido?

Bueno, solo quería decir que lo siento.

(Música alta)

Perdona, ¿estabas intentando decir algo...?

Estaba diciendo que lo siento...

(Música alta)

¡Perdóname!

Por todo lo de antes...

Lo de la cabaña y todo eso.

Vale, muy bien, gracias.

Ahora que Pinocho ha terminado de llamar la atención...

podemos seguir con el fiestote. No te preocupes, te perdonamos.

-Hay una...

¿Una qué? ¿Una brisa? ¿Una broma?

Odio la música. (GRITAN)

¡Una bruja!

(GRUÑE)

(ASUSTADOS)

¿Qué ha pasado? Está todo limpio.

¿Y mis arañas, mis hierbajos y mi caldero?

¡Qué horror! Es patético.

¿Quién hizo esto? Fue él.

¿Eh? Yo no he sido, señora. Ha sido Volpek.

Lo prometo. Mire mi nariz. Cuando digo mentiras crece.

Digo la verdad.

Normalmente me caen bien los embusteros pero hoy no es ese día.

Héctor, ¿quién de ellos fue el que te agarró?

¡Por favor! ¡Abracadabra!

Señora bruja, un momento.

¿Y si le regalo una cabaña horrorosa como ella sola?

(GRITAN)

No está mal.

De acuerdo, me servirá hasta que mi cabaña vuelva a llenarse

de arañas y hierbajos.

Gracias, señora.

En dos o tres años su cabaña será tan repugnante como antes.

Seguro.

(Estruendo)

¡No!

De eso nada, la necesito terminada muchísimo antes.

¿Cuánto antes?

(Música tensión)

Ah, bueno, vámonos, chicos.

Korat, amigo...

¡Volpek, esas cuquis no van a volver a casa ellas solas.

¡Vamos, échale más ganas!

Tienes que atrapar varios cientos más.